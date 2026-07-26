Иран: Любая страна, поддержавшая США, станет нашей законной целью
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Предупреждение Ирана, сделанное накануне Украине из-за атаки беспилотников на иранское судно, не было единственным. Корпус стражей исламской революции выпустил заявление, в котором предупредил и другие страны.
Согласно заявлению, любая страна, оказавшая помощь США в нанесении ударов по иранской территории, становится законной целью для иранских ракет. Особенно это касается Великобритании, ее КСИР отметил отдельно, подчеркнув, что иранские ракеты до островов Соединенного королевства достанут. Поэтому Лондону лучше не предоставлять свои военные базы для американских самолетов.
Монархиям Персидского залива было сделано отдельное предупреждение, впрочем, они об этом и так знают, иранские ракеты и беспилотники ежедневно бьют по расположенным на их территории военным базам и объектам США.
Любая страна, будь то Великобритания, страны Персидского залива или другие, которая поддержит Соединенные Штаты в войне, станет для нас законной целью.
Согласно заявлению, у командования КСИР имеются планы на все случаи, в том числе ударов по Британии и другим странам, которые захотят оказать помощь США в атаках на Иран.
Ранее Тегеран предупредил Лондон о возможных ударах из-за предоставления американцам авиабазы Фэрфорд, с которой взлетают стратегические бомбардировщики ВВС США, наносящие удары по Ирану.
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