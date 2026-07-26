Иран: Любая страна, поддержавшая США, станет нашей законной целью

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Иран: Любая страна, поддержавшая США, станет нашей законной целью

Предупреждение Ирана, сделанное накануне Украине из-за атаки беспилотников на иранское судно, не было единственным. Корпус стражей исламской революции выпустил заявление, в котором предупредил и другие страны.

Согласно заявлению, любая страна, оказавшая помощь США в нанесении ударов по иранской территории, становится законной целью для иранских ракет. Особенно это касается Великобритании, ее КСИР отметил отдельно, подчеркнув, что иранские ракеты до островов Соединенного королевства достанут. Поэтому Лондону лучше не предоставлять свои военные базы для американских самолетов.



Монархиям Персидского залива было сделано отдельное предупреждение, впрочем, они об этом и так знают, иранские ракеты и беспилотники ежедневно бьют по расположенным на их территории военным базам и объектам США.

Любая страна, будь то Великобритания, страны Персидского залива или другие, которая поддержит Соединенные Штаты в войне, станет для нас законной целью.

Согласно заявлению, у командования КСИР имеются планы на все случаи, в том числе ударов по Британии и другим странам, которые захотят оказать помощь США в атаках на Иран.

Ранее Тегеран предупредил Лондон о возможных ударах из-за предоставления американцам авиабазы Фэрфорд, с которой взлетают стратегические бомбардировщики ВВС США, наносящие удары по Ирану.
7 комментариев
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  1. andrewkor Звание
    andrewkor
    +3
    Сегодня, 07:45
    Вот кого надо учиться отстаивать свои интересы вопреки небывалому давлению сионофашистов!!!
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 07:52
    Вырисовывается интересная картина. Иран как таран, но уже против стран запада. Россия и Китай оставаясь непричастными могут посредством помощи Ирану пускать кровь фашикам.
    1. PASus Звание
      PASus
      +1
      Сегодня, 07:57
      Этой уникальной ситуацией не воспользуется только болван или слабак, посмотрим...
  3. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +2
    Сегодня, 07:53
    Ну как тут тайно не поставить Ирану хотя бы ТЯО для усмирения и постановки в стойло враждебных для нас стран? Он нам здорово помог в проведении СВО, да собственно и мы несомненно себе здорово поможем этим ибо враг у нас один.
  4. PASus Звание
    PASus
    +1
    Сегодня, 07:55
    Наказать великовбритании это заветная мечта многих стран и народов, столько зла и пакостей никто не делал за вся историю, а у персов слова с делом не расходятся и похоже еще один инцидент со стороны бриташек и им прищемят их дряблую монархию.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 07:56
    Согласно заявлению, любая страна, оказавшая помощь США в нанесении ударов по иранской территории, становится законной целью для иранских ракет.

    Молодцы ребята! У персов по ходу проблема с красными фломастерами или они не знают вообще, что это такое. laughing
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 08:01
    Молодцы иранцы! Есть у них чувство самоуважения. Если не они, то кто же еще.
    Пожелаем им в нелегкой борьбе удачи!