Российская баллистика отработала по Киеву, в городе многочисленные пожары

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Российская баллистика отработала по Киеву, в городе многочисленные пожары

Появляются первые подробности ночного удара по Украине, основная атака в ночь с субботы на воскресенье была на Киев. Судя по постам на украинских ресурсах, прилетело не просто хорошо, а очень удачно.

Удар по столице Украины наносился комбинированный, т. е. дронами-камикадзе и ракетами. Предварительно, наши ударили баллистикой, использовав комплексы «Искандер», что косвенно подтверждают Воздушные силы ВСУ. По данным противника, после полуночи на Киев баллистика полетела с Брянской области, после чего в городе прозвучала серия мощных взрывов и начались пожары.



По имеющейся на данный момент информации, прилетело по заводу радиоэлектроники «Меридиан» им. С. П. Королёва, который выпускает элементы для украинских ракет. Причем это уже не первый удар, по этому предприятию наши работают регулярно. Также поражены объекты еще в трех районах — Соломенском, Деснянском и Шевченковском. Что именно поражено, пока не известно, подождем информацию от Минобороны.



Также в течение ночи дроны-камикадзе продолжали атаковать и другие объекты. В частности, в Харьковской области уничтожена очередная АЗС, а также склады в Балаклее. В городе Запорожье прилетело по терминалу «Новой почты», логистический центр полностью уничтожен. В Чернигове удар нанесен по одному из промышленных предприятий, на месте большой пожар. Также удары наносились по объектам в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.
61 комментарий
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  1. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +11
    26 июля 2026 08:27
    Кого не трясет взрывной волной, тот москаль!
    И прыгать, прыгать...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      26 июля 2026 08:39
      Цитата: kosmozoo
      Кого не трясет взрывной волной, тот москаль!
      И прыгать, прыгать.

      Так себе юмор, по объектам в России тоже прилетает, пусть и неизмеримо меньше.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +7
        26 июля 2026 09:23
        Я вот о чем думаю, с учётом ударов по ягодам, а кто мешает за неделю снести все хабы укропошты??? И по какой причине это вообще не желали четыре года назад? Там нет ПВО и защитить такой склад невозможно...
        Надо посмотреть состав акционеров этой компании. Уверен, что там есть знакомые всем в России фамилии...
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +6
          26 июля 2026 09:46
          Цитата: Михаил-Иванов
          Я вот о чем думаю, с учётом ударов по ягодам, а кто мешает за неделю снести все хабы укропошты???

          Никто не мешает, сносят регулярно, но в приоритете порты и объекты ТЭК.
          Цитата: Михаил-Иванов
          И по какой причине это вообще не желали четыре года назад?

          А много ли было беспилотников у армии РФ четыре года назад? Вспомните, когда начало разворачиваться их массовое производство.
          Цитата: Михаил-Иванов
          Надо посмотреть состав акционеров этой компании. Уверен, что там есть знакомые всем в России фамилии

          Уверен, что если и были до 2022 года и начала 2023 года, то сейчас исчезли. Вспомним, как пропали все многочисленные активы у Олега Дерипаски по решению Высшего антикоррупционного суда Украины, после расследования с участием СБУ.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +2
            26 июля 2026 10:34
            Российская баллистика отработала по Киеву, в городе многочисленные пожары

            А помните Видео (2015). Украинские фашисты устраивают вечеринку в киевском "Горячем баре", организованную художником-карикатуристом Антоном Чадским, едят торт с изображением русского младенца и режут его ножом.

            Интересно, где теперь эти сволочи и как они теперь себя чувствуют?

            См. подробно -
            Видео (2015) Украинские фашисты устраивают вечеринку в киевском «Горячем баре», организованную художником-карикатуристом Антоном Чадским, едят торт с изображением русского младенца и разрезают его ножом. | OK.RU - смотреть онлайн в поиске Яндекса по Видео

            Или https://yandex.ru/video/preview/16563564207643125678
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +3
              26 июля 2026 14:54
              Цитата: Татьяна
              Российская баллистика отработала по Киеву, в городе многочисленные пожары
              ........ Видео (2015) Украинские фашисты устраивают вечеринку в киевском «Горячем баре», организованную художником-карикатуристом Антоном Чадским, едят торт с изображением русского младенца и разрезают его ножом. | OK.RU - .......

              Хорошего дня, уважаемая Татьяна hi Спасибо за напоминание. Видео не смотрел ( представить противно, мерзко) прочёл сообщения в газетах о той гнусности. Но тогда я ,то не знал. Зато, вероятно после этого, стали укропские школьники стараться. Блюда придумывать Уже об этом я видел сюжет тогда. Тоже младенцем угощали, котлеты , другие блюда из русских людей будто ...... в кувшине "кровь русского младенца" ...... другое подобное. При этом всё пробовали, называли, смеялись , веселились ..... Ещё было видео, как родители учат ребёнка и он повторяет слова ---- я хочу резать русню. А мальчик ещё совсем плохо говорит
              1. Татьяна Звание
                Татьяна
                +3
                26 июля 2026 15:27
                Да, уважаемый Дмитрий, я тоже это видео хороши помню. Особенно
                Цитата: Reptiloid
                видео, как родители учат ребёнка и он повторяет слова ---- я хочу резать русню. А мальчик ещё совсем плохо говорит

                Там на видео девочка была примерно детсадовского среднего возраста 4-5 лет!

                См. видео - Украинских детей учат резать русню. Опубликовано 31 января 2016 года. - https://yandex.ru/video/preview/13734485120348743321

                Папа_учит_ребёнка_резать_русских_Я_буду_резать русню. 2016 год - https://yandex.ru/video/preview/2891205700199029140
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  +3
                  26 июля 2026 15:39
                  Получается, подзабыл. Кто вырос из того поколения? Можно представить. Так и в Одессе были подростки, в том числе девочки, которые людей поджигали. Хорошо, если бы многие из них здохли.
                  1. Татьяна Звание
                    Татьяна
                    +2
                    26 июля 2026 17:05
                    Цитата: Reptiloid
                    Так и в Одессе были подростки, в том числе девочки, которые людей поджигали. Хорошо, если бы многие из них здохли.

                    Всем им в жизни по их злодеяниям уже воздалось или воздастся!
                    Но начинать надо с тех учителей-идеологов, которые учат их лютой русофобии и ненависти к России.. И это делается.

                    Так например, известных западных активистов Майдана и поклонников Бандеры - а именно лингвистку-львовянку: Ирину Фарион и селюка с Западной Украины коменданта Майдана и экс-спикера Верховной Рады и Парубия уже не так и давно сами же ВСУшники застрелили - обоих в их очумелые шовинистические головы! (Фарион - в 2024году. Парубия в 2025 году.)
                    Эти люди внесли свой существенных вклад в русофобию на Украине.

                    См. видео - 2022-04-04 Депутат Ирина Фарион в 2010-м году проводит урок русофобии в детском саду - https://yandex.ru/video/preview/18314818572968356674

                    Видео.- Ирина Фарион рассказала, что ее внук в садике бьет русскоязычных детей. Опубликовано 6 янв.2023 - https://yandex.ru/video/preview/10416093447486137586

                    Парубий вообще с детства был умственно отсталым. Расписывать про это у него не буду. Но есть на него про это медицинская справка. А именно.
                    1. Reptiloid Звание
                      Reptiloid
                      +2
                      26 июля 2026 17:19
                      Цитата: Татьяна
                      Цитата: Reptiloid
                      Так и в Одессе были подростки, в том числе девочки, которые людей поджигали. Хорошо, если бы многие из них здохли.

                      Всем им в жизни по их злодеяниям уже воздалось или воздастся!
                      Но начинать надо с тех учителей-идеологов, которые учат их лютой русофобии и ненависти к России.. ....... .

                      Было ведь и самоубийство несколькими выстрелами ..... и ещё что-то ...... было ещё сообщение о 15-16 летней демонице в Одессе. О её самоубийстве. Такие мысли тогда получились.
                      Вот и ведьма молодая,
                      И стреляет, и пытает
                      Приготовилась ...... И вот----
                      Себе вены уж грызёт.
          2. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            -2
            26 июля 2026 11:23
            Насчёт активов у меня другая информация...
            По задам можно было работать ракетами. Эффект от выноса жратвы и воды на порядок больше чем от военных целей! Как минимум мобилизационный ресурс упал бы, не говоря уже о беженцах...
            1. bayard Звание
              bayard
              -1
              26 июля 2026 15:22
              А вы с кем там воевать таким образом собрались ? Или вам лишь бы выделенный наряд боеприпасов распылить и дать повод вражьей пропаганде вопить о "геноциде" ? Удары наносятся по военным целям и целям имеющим военное значение . б\У достаточно большая страна , они постоянно маневрируют своими сборочными мощностями (дронов , КР и т.п.) и все такие цели после выявления поражаются . Сейчас всё пошло куда веселей , в смысле наших ударов . Они лишь удары по морской логистике с потоплением судов снабжения ВСУ чего стоили , и продолжаются . По Одессе , Николаеву , Херсону , Запорожью , Днепропетровску , Харькову и Сумам уже ФАБ с УМПК летят . И довольно густо . А это до 5-и ФАБ-500 с одного Су-34 . Или две-три ФАБ-1500 . Или одна , но ФАБ-3000 .
        2. qqqq Звание
          qqqq
          0
          26 июля 2026 09:53
          Цитата: Михаил-Иванов
          Уверен, что там есть знакомые всем в России фамилии...

          Может раньше и были, но мы для них все унтерменши, что бедные, что богатые. Грабить таких одно удовольствие. Через пять лет наверное до "элитки" это дошло, отсюда и начали меньше стесняться.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            -2
            26 июля 2026 11:26
            Какие вы наивные... А ничего так, что Миндич в Киеве арендовал офис у сенатора РФ Скотча? И два мульта баксов ему с дуру, по вашему, занесли???)))
            1. ALCA056000 Звание
              ALCA056000
              0
              26 июля 2026 11:47
              Про "два мульта баксов" откуда информация ? С какой помойки вытащена ?
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                -2
                26 июля 2026 12:09
                Официально фигурируют в деле Миндича! И офис, и квартиры, которые клоуны сдавали в аренду, а владелец Скотч!
                Наберите на Яндексе, найдете
                1. Vadim Isaev Звание
                  Vadim Isaev
                  0
                  26 июля 2026 12:47
                  Справка Скоч Андрей Владимирович 1965 года рождения, депутат ГД РФ от Белгородской области с 1999 года(Единая Россия), миллиардер
                2. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  +1
                  26 июля 2026 13:19
                  Цитата: Михаил-Иванов
                  Наберите на Яндексе, найдете

                  Набирал в разных вариантах в поисках данных, нигде не нашёл зацепок, что Скоч Андрей Владимирович имеет украинское гражданство, недвижимость там же, и был связан с Миндичем. Кстати, Скоч не сенатор, а депутат Госдумы.
                  1. ALCA056000 Звание
                    ALCA056000
                    0
                    26 июля 2026 19:02
                    "Михаил-Иванов"у главное гуано на вентилятор набросать, а там ..... хозяин оценит и печеньку даст .... может быть laughing
                3. ALCA056000 Звание
                  ALCA056000
                  +1
                  26 июля 2026 19:03
                  Да, да .... достовернейшая информация ... а Яндекс её откуда взял ? От "Михаил-Иванов"а ? Про то, что он сенатор, тоже там нарыто ? Брехню тут распространяешь, кастрюля картонная
            2. qqqq Звание
              qqqq
              -1
              26 июля 2026 12:03
              Цитата: Михаил-Иванов
              А ничего так, что Миндич в Киеве арендовал офис у сенатора РФ Скотча?

              А зачем, когда можно не платить. И кто им за это что сделает? Как уже было с банками Сбера на украине. Да, по ходу, с многим чем ещё. А про два мульона, ну вы наверное в разведке, не в той ли, которая обещала цветы при встрече 2022 г.?
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                -2
                26 июля 2026 12:11
                Ему как раз платили! И за офис, м за сдачу его квартир в аренду!
                И вообще, главный вопрос, как депутат Верховной Рады и гражданин Украины Скотч стал сенатором РФ???
                Может быть, когда кое-кто говорит про братский народ, он имеет ввиду Медведчук а и Скотча???
          2. Сарбоз Звание
            Сарбоз
            +2
            26 июля 2026 13:23
            Цитата: Михаил-Иванов
            Надо посмотреть состав акционеров этой компании. Уверен, что там есть знакомые всем в России фамилии...

            Кто же вам мешает посмотреть?
            На 2026 год основными акционерами «Нова Пошта» остаются её основатели:
            Вячеслав Климов — контролирует 90% акций.
            Владимир Поперешнюк — владеет 10%.

            Не вижу ни одной знакомой фамилии. Даже любимого здесь всеми Абрамовича.
        3. Комментарий был удален.
        4. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          +2
          26 июля 2026 14:09
          Цитата: Михаил-Иванов
          Надо посмотреть состав акционеров этой компании. Уверен, что там есть знакомые всем в России фамилии.

          Враги Народа - так и просится старый термин когда думаешь о всех этих богатеях, олигархах и банкирах
        5. Ильнур Звание
          Ильнур
          +1
          26 июля 2026 22:01
          там есть знакомые всем в России фамилии...

          Если бы у нас не были бы колоборанты во власти, то этих носителей "знакомых фамилии" давно бы поставили к стенке... По законам военного времени...
        6. bk316 Звание
          bk316
          0
          Вчера, 17:57
          Надо посмотреть состав акционеров этой компании. Уверен, что там есть знакомые всем в России фамилии...

          Это вы о ком?
      2. kosmozoo Звание
        kosmozoo
        +7
        26 июля 2026 09:43
        Так себе юмор
        В отличие от небратьев, россияне не скакали и оскорблялки не кричали. Да и в отличие от киевлян, москвичи в метро перемещаются по своим делам, а не справляют нужду во время ракетной опасности.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          26 июля 2026 09:58
          Цитата: kosmozoo
          В отличие от небратьев, россияне не скакали и оскорблялки не кричали.

          В моём комменте не про скачки и оскорблялки замечание к вам, а про взрывную волну, воздействие которой и некоторым россиянам на себе приходится испытывать. Вот ваша фраза:
          Кого не трясет взрывной волной, тот москаль!
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +10
      26 июля 2026 08:50
      Почему только сейчас всерьез взялись ? За пять лет сколько жизней гражданского населения России могли сохранить уничтожив это бандеровское гнездо на корню, те кто верит что там братья и сестры не просто наивный, а преступно наивный, лютый враг понимает только силу.
      1. кокосов тима Звание
        кокосов тима
        +9
        26 июля 2026 09:00
        А может просто потому, что дронов вообще не было, а ракет в запасе с гулькин нос?
        1. Chack Wessel Звание
          Chack Wessel
          0
          26 июля 2026 10:32
          Цитата: кокосов тима
          А может просто потому, что дронов вообще не было, а ракет в запасе с гулькин нос?

          Во-первых, возникает вопрос - почему этого не было? А во вторых возникает вопрос почему пять лет назад не провели мобилизацию когда ВС РФ стояли под Киевом?
          1. Иван Кузьмич Звание
            Иван Кузьмич
            +2
            26 июля 2026 11:03
            Цитата: Chack Wessel
            Цитата: кокосов тима
            А может просто потому, что дронов вообще не было, а ракет в запасе с гулькин нос?

            Во-первых, возникает вопрос - почему этого не было? А во вторых возникает вопрос почему пять лет назад не провели мобилизацию когда ВС РФ стояли под Киевом?

            Ответ очень просто на ваш вопрос
            Потому что ВВП вообще не планировал освобождении русских городов на территории бывшей украины ( только ДНР и ЛНР и ничего более и еще « земельный, сервитут» по беспрепятственному проходу в Крым и самое главное снятие санкций с России)
      2. 65-73 Звание
        65-73
        +1
        26 июля 2026 09:38
        У них давно никто не спрашивает...
        В 2014 они все были бы с нами в одном окопе...
      3. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        -1
        26 июля 2026 10:25
        Это называется «всерьёз»?
    3. ian Звание
      ian
      -10
      26 июля 2026 08:56
      Видимо уже полроссии "не москали". Даже Тюмень трясет... request
    4. d4.fokin Звание
      d4.fokin
      +3
      26 июля 2026 09:03
      Думаете, поможет, может, за кружевными ТРУСЕЛЯМИ в Европу уехать?
  2. polinet Звание
    polinet
    0
    26 июля 2026 08:53
    Цитата: Silver99
    Почему только сейчас всерьез взялись ? За пять лет сколько жизней гражданского населения России могли сохранить уничтожив это бандеровское гнездо на корню, те кто верит что там братья и сестры не просто наивный, а преступно наивный, лютый враг понимает только силу.

    МО виднее.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +2
      26 июля 2026 08:56
      Цитата: polinet
      МО виднее.

      А что, в МО нет украинцев ? Думаю что есть и не мало.
      А уж что они там себе думают, то пусть контрразведка изучает.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        -2
        26 июля 2026 09:22
        А уж что они там себе думают, то пусть контрразведка изучает.

        Походу изучать не хочет...
    2. vvnab Звание
      vvnab
      -2
      26 июля 2026 08:58
      "жираф большой, ему видней..."
      © В.С. Высоцкий
    3. qqqq Звание
      qqqq
      +2
      26 июля 2026 09:56
      Цитата: polinet
      МО виднее.

      Пусть жираф был не прав
      Но виновен не жираф,
      А тот кто крикнул из ветвей-
      Жираф большой, ему видней.
  3. voalm Звание
    voalm
    +4
    26 июля 2026 09:02
    Может просто нечем было долбить постоянно. Я не специалист, но мне кажется лучше было бы в одну точку.
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +7
    26 июля 2026 09:02
    Отлично! Работайте, братья! Интересно, у торчка-членопианиста будет очередной приступ - с обращениями в оон, криками дайте ракетИ, дайте пво, надо заставить Россию не бить по киеву, портам, судам?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +7
      26 июля 2026 09:33
      Ещё один результат работы наших ВКС.

      "Пассажирские поезда не едут в Запорожье уже третьи сутки, движение в город полностью остановлено из-за усиления атак РФ - украинский министр инфраструктуры Калашник."
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +1
        26 июля 2026 14:59
        Цитата: Монтесума
        Ещё один результат работы наших ВКС.

        "Пассажирские поезда не едут в Запорожье уже третьи сутки, движение в город полностью остановлено из-за усиления атак РФ - украинский министр инфраструктуры Калашник."

        .. Но не летят туда
        Сегодня самолеты
        И не едут даже поезда. Чики-
        Чики-Чики-Чикита. За , что бандеровцы боролись , на то и напоролись .
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +11
    26 июля 2026 09:04
    Киев запросил "воздушного перемирия". Значит наши удары , хотя и "вответна", были достаточно эффективны.

    США и Украина провели переговоры о введении режима прекращения огня в воздушном пространстве, сообщает Reuters. По данным агентства, это предложение будет представлено российской стороне в рамках нового раунда мирных переговоров. В ближайшее время в Вашингтоне должна состояться встреча президентов Трампа и Зеленского.

    «Источники Reuters уточняли, что украинская сторона заинтересована в переговорах, но пока ожидает подтверждения графика президента США»


    С чего это? Рубио ведь совсем недавно Лаврову прямо заявил, что Украина находится в сильной позиции из-за воздушных ударов по нашим тылам.

    Бомбить, не снижая темпа.

    ТЦ "Эпицентр" в Кривом Роге — родном городе Зеленского — прекратил свое существование после прилётов "Гераней":
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +4
      26 июля 2026 09:27
      Выше написал, что оборонять такие комплексы практически невозможно. Лёгкие цели, их можно Геранями все сложить за месяц. А это приведет к проблемам с логистикой и снабжением, в том числе и гражданского населения. Посидят без жратвы, начнут думать!
      1. Victor19 Звание
        Victor19
        +3
        26 июля 2026 10:51
        Посидят без жратвы, начнут думать!
        "Эпицентр" -строительный супермаркет. У нас в Крыму такие были.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          26 июля 2026 11:29
          Там еду где-то хранят? К примеру, всю Москву обеспечивает одна продуктовая база, где находится писать не буду. Есть ещё десяток вспомогательных. Представьте, что будет если их грохнуть? А Киев чем отличается?
          И вообще, интересный сейчас расклад у наших башен, детей в Старобельске убили и тишина, одни обещания об ответке, а жратву хохлу не трогаем, там же братья...
          1. Victor19 Звание
            Victor19
            0
            26 июля 2026 16:12
            еду где-то хранят?
            Где-то хранят. Но не в эпицентре точно.
  6. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    26 июля 2026 09:12
    То ли там, наверху, кому то голову переставили, заменили на нормальную. То ли коммерческие договорняки кончаются.
    Ну вот бить стали вроде как надо, без прежнего "сюда можно, сюда нельзя, а туда даже и смотреть ферботтен".
    Надолго ли такая красота?
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -7
      26 июля 2026 09:31
      В сентябре фейерверк поутихнет, когда выборы пройдут...
    2. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      -2
      26 июля 2026 09:56
      Предвыборная компания, ничего более. Выборы пройдут, партия чиполлинизации и концлагернизации России нарисует себе очередное "" большинство голосов" и можно . будет забыть о таких эффективных ударах на следующие пять лет, до очередных выборов ... Ну эт лично мое мнение, все персонажи выдуманы, все совпадения - случайны
  7. TU160 Звание
    TU160
    -5
    26 июля 2026 09:26
    А кто то ответит за то, что 4 года ничего не делали? Сколько жизней можно было спасти.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -3
      26 июля 2026 09:32
      Как обычно, никто. Итак у нас всю жизнь...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      26 июля 2026 09:35
      Цитата: TU160
      А кто то ответит за то, что 4 года ничего не делали?

      Точно ничего не делали? Вы в это время на Луне в командировке были? Тогда понятно. request
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        26 июля 2026 11:32
        Вообще-то, я с 14-го года на Украине..
        Ну это так, если что...
        И после моего приезда всегда есть результат!
    3. Комментарий был удален.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    26 июля 2026 09:31
    Хахлы только отремонтируют и пэрэмогу объявят , мы им разрушим .
  9. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    -1
    26 июля 2026 09:53
    Цитата: TU160
    А кто то ответит за то, что 4 года ничего не делали? Сколько жизней можно было спасти.

    Никто не ответит, и тем более, тот самый "кто-то", о котором все и подумали.
    Насчет что "ничего не делали" это у вас перебор. Делали. Но не благодаря, а вопреки запрелельно странному гуманизму.
  10. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    -1
    26 июля 2026 10:46
    Цитата: Автор
    ...комбинированный, т. е. дронами-камикадзе

    belay
    В этой фразе прекрасно всё, а главное красиво - речекряк на марше.
    1.drone [ drəʋn ]  трутень, тунеядец; захребетник....
    2.камикадзе
    (япон., букв. - ветер богов) — название японского летчика-смертника, действовавшего против кораблей противника во время 2-й мировой войны.
    Сказать по-русски безпилотник нейросети Заратустра не позволяет. lol
  11. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    0
    Сегодня, 07:16
    Бред какой то! Ядерная держава начала гордиться что у нее беспилотники появились...!
    Очнитесь страну разорят эти сучьи игры!