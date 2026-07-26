Российская баллистика отработала по Киеву, в городе многочисленные пожары
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Появляются первые подробности ночного удара по Украине, основная атака в ночь с субботы на воскресенье была на Киев. Судя по постам на украинских ресурсах, прилетело не просто хорошо, а очень удачно.
Удар по столице Украины наносился комбинированный, т. е. дронами-камикадзе и ракетами. Предварительно, наши ударили баллистикой, использовав комплексы «Искандер», что косвенно подтверждают Воздушные силы ВСУ. По данным противника, после полуночи на Киев баллистика полетела с Брянской области, после чего в городе прозвучала серия мощных взрывов и начались пожары.
По имеющейся на данный момент информации, прилетело по заводу радиоэлектроники «Меридиан» им. С. П. Королёва, который выпускает элементы для украинских ракет. Причем это уже не первый удар, по этому предприятию наши работают регулярно. Также поражены объекты еще в трех районах — Соломенском, Деснянском и Шевченковском. Что именно поражено, пока не известно, подождем информацию от Минобороны.
Также в течение ночи дроны-камикадзе продолжали атаковать и другие объекты. В частности, в Харьковской области уничтожена очередная АЗС, а также склады в Балаклее. В городе Запорожье прилетело по терминалу «Новой почты», логистический центр полностью уничтожен. В Чернигове удар нанесен по одному из промышленных предприятий, на месте большой пожар. Также удары наносились по объектам в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.
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