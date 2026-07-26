Киев утверждает, что КНДР создаёт мобилизационный резерв для участия в СВО

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Киев утверждает, что КНДР создаёт мобилизационный резерв для участия в СВО

Пхеньян создает специальный мобилизационный резерв для участия в российской специальной военной операции на Украине. Такая информация сейчас тиражируется рядом украинских медиа.

Северная Корея якобы создает специальный резерв из военнослужащих и гражданского населения для участия в СВО, предварительно желание отправиться в Россию для участия в боевых действиях против бандеровского режима выразили порядка 50 тысяч человек. И это не предел, ожидается, что резерв может составить от нескольких сотен тысяч до миллиона потенциальных добровольцев.



Откуда такая информация появилась, пока не известно, Пхеньян и так оказывает Москве помощь как в поставках боевой техники и боеприпасов, так и в живой силе. Тысячи северокорейских военных помогали освобождать Курскую область от украинских формирований. На данный момент военные КНДР в боевых действиях не участвуют, по крайней мере официальных сообщений об этом нет. Но можно предположить, и это весьма вероятно, что какое-то количество корейцев в наших войсках есть, они по-прежнему проходят обучение. Просто это не афишируется.

Отметим, что накануне Зеленский заявил, что КНДР якобы готовит к отправке в Россию порядка 30 тысяч своих военнослужащих. Так это или не так, но нужно признать, что такая помощь нам не помешала бы. Конечно, никто не будет отправлять корейцев на передовую, но вот встать в оборону на некоторых участках фронта они могли бы, тем самым освободив наши войска, которые можно перебросить для усиления на другие направления.

В общем, поживем — увидим. Дыма, как известно, без огня не бывает.
119 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +7
    26 июля 2026 09:39
    Это очень хорошая новость! Если корейцы зайдут в активную фазу войны уже на территории Украины, это многое поменяет. На Западе точно призадумаются...
    1. Светлан Звание
      Светлан
      -25
      26 июля 2026 09:45
      ИМХО это не «очень хорошая новость» Россия должна сама справляться с вызовами подобному украинскому. Возможно «хорошей новостью» было бы если бы Беллорусия вошла в СВО на стороне России.
      А Кореея.. нет. Новость как новость.
      1. major071 Звание
        major071
        +15
        26 июля 2026 09:53
        Сколько людей - столько мнений. Не нужно думать, что помогая Москве Пхеньян не имеет выгоды. Судя по публикациям западной прессы, в последние годы экономика КНДР резко пошла вверх, и это не результат внутренних изменений, это сыграла помощь России. ИМХО, Пхеньян готов участвовать в СВО полноценно, но все зависит от Москвы.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +5
          26 июля 2026 10:11
          major071
          Сегодня, 09:53

          hi Ничтоже сумняшеся - это внутреннее дело государств, объединённым Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, включая военно-техническую помощь.
          Северокорейские братья уже доказали свою помощь в освобождении Курской обл., находясь в одних окопах.
          В условиях враждебной политики наглосаксов, страны харакири и других врагов в АТР для защиты своей независимости и суверенитета наряду с ЯО необходимо располагать и подготовленной к современной войне армией, что является приоритетом государства и её лидера ,уважаемого тов. Ким Чен Ына.
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            2. двейра63 Звание
              двейра63
              +8
              26 июля 2026 11:53
              "Они не братья"
              Очень циничное и аморальное заявление. Когда СССР помогал в Испании в 1936-1939гг, в гражданской войне с Франко, наши русские парни тоже были "одноразками"? Поразительное мышление , касающееся жизней людей. Никто никому не брат, но есть тесное сотрудничество, поддержка, взаимовыгодные отношения и тд. Не нужно мыслить столь примитивно.
              1. советник 2 уровня Звание
                советник 2 уровня
                -1
                26 июля 2026 13:28
                Цитата: двейра63
                Очень циничное и аморальное заявление.

                как и политика.. про нее - почему, по Вашему, говорят, что "политика - грязное дело"? мы говорим про политику.. так почему правильно говорить про это дело - "честно и возвышено"? нелогично как то - не находите, "в бальном платье- на охоту по дождю ходить"?
                1. двейра63 Звание
                  двейра63
                  +3
                  26 июля 2026 14:35
                  "Как и политика" _
                  Вы не внимательно прочитали мой ответ товарищу, который выше рассуждал об "одноразовых бойцов", насчет политики не было и слова. А уж о бальном платье тем более. На войне все средства хороши. И в обыденной жизни и в глобальном. И уж тем паче в политике. Я прекрасно знаю, как " с волками жить". Еще раз прочитайте что я написала. Там не про методы, а про иллюзии.
                  1. советник 2 уровня Звание
                    советник 2 уровня
                    -2
                    26 июля 2026 14:42
                    Цитата: двейра63
                    Вы не внимательно прочитали мой ответ товарищу, который выше рассуждал об "одноразовых бойцов", насчет политики не было и слова.

                    а Вы думаете, политиков беспокоит "от души и сердца" гибель солдат, реализующих их политические договоренности? прям Ким мучался совестью ночами, отправив бойцов за какие то полученные взамен "плюшки"? тогда, именно Вы, Елена не поняли смысл моего коммента.. товарищ сказал грубовато, лично я так бы не выразился.. но не сказать, что - неверно...
                    1. двейра63 Звание
                      двейра63
                      -1
                      Вчера, 00:42
                      Возможно не поняла, перечитала. Насчет моральных страданий политиков Кима и наших, я умолчу. Их не бывает, спят они крепко.По поводу высказывания- для меня слишком цинично, дилемма однако. Купить живых солдатиков чтобы поберечь своих? да уж.
              2. Данил Крикалев
                Данил Крикалев
                -2
                26 июля 2026 18:32
                Советские бойцы не были одноразками по той простой причине, что республиканское правительство Испании не платило СССР за гибель наших людей на фронте, наоборот это мы полностью спонсировали их. Плюс в составе интербригад было достаточное количество идеологизированных бойцов, потому что в Сталинском СССР была идеология в которую верили и за которую были готовы умирать, в отличии от КНДР, где по сути идеология это поклонение монархии Ким и экономическим контролем над страной семьёй Ким и группой приближённых барыг крышующих контрабанду с Китаем. Поэтому, да возможно это грубо, но если есть возможность заменить русских парней на опасных участках фронта корейцами я за, если можно использовать корейцев как штурмовую пехоту, я за, минимизировать потери русских вот, что важно. Меня бесят разговоры про брата Кима, он не будет отправлять солдат бесплатно, попытка где то найти идеологических братьев это повторение ошибок СССР, где все братья сдались в 80х, когда нам стало нечем им платить
                1. двейра63 Звание
                  двейра63
                  +1
                  Вчера, 00:02
                  Ну про братьев и сестер думаю всем все понятно, особенно реалистам. Братом Кима я не считаю, Бесплатно и за идею в этом мире действуют единицы. Думаю в этом случае будет взаимовыгодный обмен. Какие то преференции для КНДР. Не думаю что корейцев отправят в штурмовую пехоту...Но это уже не нам решать...
            3. Single-n Звание
              Single-n
              -2
              26 июля 2026 20:11
              Можно подумать что у нас идут воевать чисто из патриотизьму.
      2. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        +5
        26 июля 2026 09:58
        Имхо это вообще не новость. Это сообщили в Киеве
      3. helilelik Звание
        helilelik
        -3
        26 июля 2026 09:59
        Против нас воюет полмира. И,если Украина может себе позволить остановить все производства ради мобилизации,то у нас дойной коровы в виде Европы нет. Или таджикская оккупация или украинская,выбирайте.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          -11
          26 июля 2026 10:34
          А оно у нас есть производство- то? Есть чего останавливать? Блохеров и торговцев китайскими бусами что- ли мобилизовать?
          1. helilelik Звание
            helilelik
            -1
            26 июля 2026 11:03
            Ой,ну не начинайте,пожалуйста.
          2. Grencer81 Звание
            Grencer81
            0
            26 июля 2026 11:12
            Шеф! Всё пропало!!!Гипс снимают!!! Клиент уезжает!!!
            У нас есть производство, причём не только бус...
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              -2
              26 июля 2026 11:36
              Есть конечно,но надо раз в сто больше. Тунеядствует население . "Все на газ/ нефть обменяем/ купим". Бабло за бугор шлют вместо развития своей промки.
              1. Grencer81 Звание
                Grencer81
                0
                26 июля 2026 14:24
                Ух ты!!!Таки тунеядствует?А кто же тогда добывает уголь, нефть, газ,водит поезда, управляет работой железной дороги,варит сталь, инопланетяне?
                1. Essex62 Звание
                  Essex62
                  -2
                  26 июля 2026 19:25
                  А какая часть населения этим занимается? А должны все, кроме пенсов и детей.
                  1. Grencer81 Звание
                    Grencer81
                    -2
                    Вчера, 00:58
                    А какая часть населения этим не занимается, кроме пенсов, детей, полиции, росгвардейцев, чиновников и депутатов?
                    1. Essex62 Звание
                      Essex62
                      0
                      Вчера, 09:28
                      Очень большая часть. Вы не знали ,что в РФ можно ,не работая или имитируя работу вполне безбедно жить? Просто армия бездельников. Достаточно заглянуть,к примеру в огромные стелянные коробки Сити,увидите как там офисный планктон колышется. .Потому и тащат сюда аул миллионами.
                      1. Grencer81 Звание
                        Grencer81
                        0
                        Вчера, 14:39
                        А сколько будет в цифрах?
                      2. Essex62 Звание
                        Essex62
                        0
                        Вчера, 23:00
                        Вы предлагаете посчитать всех тунеядцев,не производящих продукт или реально не "обеспечивающих тыл" первым? Боюсь невозможно.
      4. Joker62 Звание
        Joker62
        +4
        26 июля 2026 10:34
        Цитата: Светлан
        ИМХО это не «очень хорошая новость» Россия должна сама справляться с вызовами подобному украинскому. Возможно «хорошей новостью» было бы если бы Беллорусия вошла в СВО на стороне России.
        А Кореея.. нет. Новость как новость.

        Позвольте с вами не согласиться!
        Благодаря России, Пхеньян получила ряд новейших технологий как в авиационном и так в ракетном. Причём на очень выгодном условий. А что касается Белорусь - сама республика является мощным буфером от западной гейропы. И не позволяет пока себя втянуть в эту войну. Также тщательно следить за трибалтикой. Это тоже большой плюс. А Россия и так практически сама справляется своими силами. Но если есть добровольцы, как делали наши советские солдаты и офицеры в Испании в конце 30-х годов в борьбе с немцами.
        И набирали боевые опыты, чего нельзя сделать в мирные времена.
      5. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        26 июля 2026 10:49
        Цитата: Светлан
        Россия должна сама справляться с вызовами подобному украинскому.

        Должна, но не может. Спасибо руководству, так прекрасно подготовившему наши вооруженные силы.
        Поэтому абсолютно все что приближает нас к завершению СВО (а помощь КНДР, очевидно, приближает) - это хорошая новость
      6. bars042 Звание
        bars042
        0
        26 июля 2026 11:16
        Хорошей новостью было бы, если бы тебя светлан, Россия сама справилась с такими как ты, а, не перекладывала эти задачи на плечи Белорусов.
        Новость как новость.
      7. Lako Звание
        Lako
        +4
        26 июля 2026 15:15
        Это вообще не новость. Это очередной бред Зеленского. У него намечается визит в США и ему нужно выдавить военную помощь, у американской администрации. Вот он и приплел сюда корейцев. Совсем недавно, перед визитом в Стамбул, на него нападали беларусы. Этот хитрожопый еврейчик, в своем репертуаре.
      8. Ми Ха Эль Звание
        Ми Ха Эль
        +1
        26 июля 2026 17:41
        Цитата: Светлан
        ИМХО это не «очень хорошая новость» Россия должна сама справляться с вызовами подобному украинскому. Возможно «хорошей новостью» было бы если бы Беллорусия вошла в СВО на стороне России.
        А Кореея.. нет. Новость как новость.

        Нельзя бацьке лезть в сво на прямую, он нейтральный буфер между нато и Россией, в этом его роль.
      9. Варяжко Звание
        Варяжко
        0
        26 июля 2026 21:20
        НУ так КНДР - это реальный военный союзник России, а Белоруссия - это халявщик и прихлебатель многовекторный.
    2. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      -1
      26 июля 2026 10:05
      На Западе точно призадумаются...

      На Западе только ждут и провоцируют такое участие на стороне России хоть КНДР, хоть любого из членов ОДКБ. Это сходу развязало бы им руки и не заставляло бы формально прикрываться от своего участия войсками на Украине. Пока они только грозят вводом своих контингентов, но не делают это, ограничиваясь "добровольцами" и "отставниками". Вот и мы ограничились участием корейцев только на своей, всеми признанной территории Курской области.
      Запад даже ждёт, когда мы открыто сунемся своими войсками с территории Беларуссии, что точно так же позволит им сходу войти на Украину.
      Вот и посмотрим, кто осмелится сделать это первым. fellow
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        +9
        26 июля 2026 10:39
        Нет у них не каких препятствий на участие своих войск,кроме страха получить батоном по башке. По факту они в войне кадровыми военными участвуют давно. И таки ни какой Украины нет. Была республика в составе СССР,сегодня незаконное формирование. И признание его западом и башнями этого факта не отменяют.
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          -2
          26 июля 2026 10:52
          Плюсик вам от меня тёзка, не жалко за Ваш патриотический порыв. Только никто на Западе не треплет языками про открытое участие своих кадровых военных, а пока только грозят. И страх получить по башке тем, кто давно участвует под прикрытием "добровольцев", нисколько не сдерживает Запад... Получают по башке регулярно, но разве это их останавливает? Или останавливало нас, когда гибли наши ребята во Вьетнаме или Анголе?
          И таки ни какой Украины нет.

          Вы это Путину скажите или выступите с этим заявлением в ООН... А лучше напишите в Спортлото, там с удовольствием поддержат вашу уверенность... Гарантирую, я сам туда пишу каждый день, пусть и без ответа. lol laughing
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            +1
            26 июля 2026 11:06
            По башке западники не разу не получили. Вояк кладут,дык у них работа такая. Не сравнимо . В Афгане и Анголе это не на нашей земле.
            Их в/с лупят по нашей территори ,великая держава утирается.
            Плевать мне на ООН,оно давно уже кончилось. А в Спортлото сами и пишите. yes
            1. Сабуров_Александр53 Звание
              Сабуров_Александр53
              +1
              26 июля 2026 11:15
              А в Спортлото сами и пишите.

              Так я и пишу здесь... Это разве чем-то отличается? Назовите мне хоть одну разницу... lol laughing
              1. Essex62 Звание
                Essex62
                +1
                26 июля 2026 11:34
                Да ничем не отличается. Пар выпускаем и делимся мыслями. Только ни чего в этом смешного. hi
        2. Варяжко Звание
          Варяжко
          0
          26 июля 2026 21:22
          Верно поляки, ы, немцы, французы и прочие фашисты из НАТО уже там с 2022 года.
    3. Lykases1 Звание
      Lykases1
      0
      26 июля 2026 10:19
      А почему нельзя отмобилизовать своих? Без шума и пыли, неспеша. Прогнать через полигоны. А затем использовать как резерв, оборону, вторую линию? А не делать все аврально и через одно место?
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        +2
        26 июля 2026 10:42
        У нас на первой линии напряг,а Вы про какую- то вторую и оборону. Всю страну надо на военные рельсы ставить,пока не поздно.
        1. Дербенев Антон Звание
          Дербенев Антон
          +1
          Вчера, 01:55
          У нас на первой линии напряг

          Да, можно депутатский корпус направить в район Малой Токмачки?
      2. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        0
        26 июля 2026 11:07
        А почему нельзя отмобилизовать своих?

        Как так, уже отмобилизовали сколько надо было... А вы где спрятались и не попали? Или как меня, уже не берут по возрасту?
        У меня изначально был другой вопрос: - Зачем у нас содержится срочная армия по призыву, которая не участвует в защите страны, хотя бы на тех ролях, которые обозначили вы?
        И почему в мою бытность, нам пацанам после школы доверяли даже службу на ПЛ с ядерными ракетами или направляли в Афганистан воевать даже не за родину, а за её интересы в окружающем мире. И это считалось нормальным, так что же случилось или сломалось в стране, благодаря безграмотному управлению или предательству как в Чечне, когда срочников перестали считать настоящими защитниками страны, а саму срочную службу превратили в непонятно что и зачем? Разве что, как для законной причины попасть под мобилизацию после службы.
        1. Lykases1 Звание
          Lykases1
          +2
          26 июля 2026 11:21
          Ну, в Чечне, я вполне себе воевал срочником. От мобилизации не прятался. На работе данные периодически уточняют. Добровольцем идти не собираюсь, мобилизацию считаю более честным событием. Призовут - пойду, разумеется. Вы , говорите, на передке не хватает? Ну, так мое предложение , как бы решает вопрос. Резерв. Его по разному можно использовать. Насчёт срочников - вероятнее всего вы правы.
      3. Товарищ И Звание
        Товарищ И
        0
        26 июля 2026 11:42
        Идите "отмобилизуйтесь". Кто вам мешает?
        1. Lykases1 Звание
          Lykases1
          +1
          26 июля 2026 11:48
          Непременно. Как только придёт повестка.
    4. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      26 июля 2026 11:18
      Цитата: Михаил-Иванов
      Это очень хорошая новость! Если корейцы зайдут в активную фазу войны уже на территории Украины, это многое поменяет. На Западе точно призадумаются...

      По северкорейским братьям все понятно (дай Бог им всем здоровья и процветания). А вот хуторских лазутчиков в наших штабах похоже ещё не мало.
    5. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      26 июля 2026 12:24
      Цитата: Михаил-Иванов
      Это очень хорошая новость! Если корейцы зайдут в активную фазу войны уже на территории Украины, это многое поменяет. На Западе точно призадумаются...

      В текущем моменте корейцы официально не зайдут т.к. нет повода.
      Корейцы вписались в СВО согласно договора о всеобъемлющей поддержке, когда бандерлоги напали на Курскую область т.к. это исконно российская территория. После её освобождения корейцы в рамках того же договора направили тысячу своих сапёров для разминирования и добросовестно обезвредили более 3 млн.б/припасов и мин. Поскольку дальнейшие б/д проходят на территории Украины, корейцы официально свернули своё участие.
      Если бандерлог повторит вторжение в Курскую, или влезет в Белгородскую область, то да, по договору Ын снова окажет необходимую помощь.
      Однако можно предположить, что они всё-таки участвуют на уровне обкатки новых видов вооружений и сил спецопераций в реальных боевых условиях, с последующим внедрением полученного опыта в войсках, но эти силы немногочисленные и не афишируются, так же как и не афишируется наличие таких сил со стороны НАТО.
      Вся эта суета со стороны куева, имеет смысл и цель, создать повод для ввода иностранного контингента на свою территорию в качестве "якобы" зеркальной меры, тем более, что турки выразили готовность "помиротворить" в Одесской области и ее портах, да и коалиция "желающих" ищет повод войти на Украину.
    6. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      26 июля 2026 12:25
      Цитата: Михаил-Иванов
      Это очень хорошая новость! Если корейцы зайдут в активную фазу войны уже на территории Украины, это многое поменяет. На Западе точно призадумаются...

      для этого, КНДР нужно официально признать вхождение новых регионов в РФ и присоединится к СВО, в Курскую область они входили в рамках союзнических обязательств по защите территории.. так что - не все так радостно-как минимум до их признания новых территорий.. хотим мы этого-не хотим на ВО, но по другому - не будет...
    7. isv000 Звание
      isv000
      -1
      26 июля 2026 15:47
      Цитата: Михаил-Иванов
      Это очень хорошая новость! Если корейцы зайдут в активную фазу войны уже на территории Украины, это многое поменяет. На Западе точно призадумаются...

      Нечем там думать, и не кому, потому как действуют согласно спущенным предписаниям. А северокорейских товарищей надо не втягивать а создавать полноценный военный блок вкупе с КНР и Ираном. Иначе по одному раздёргают...
    8. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 09:45
      Судя по Курску, так и будет
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    26 июля 2026 09:47
    Опыт у них сейчас есть,воевать они умеют,вот только надо ли это нашему руководству которое во-первых,не захочет лишний раз раздражать своих западных "партнеров",во-вторых уж слишком быстро корейцы освободили Курскую область,и может так получится и на это раз ускорят разгром бандеровского режима в чем Кремль не заинтересован со своим "СВО идет по плану".
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      26 июля 2026 09:50
      Корейцы НЕ освобождали Курскую область, прекращайте байки травить. Они освободили один небольшой населённый пункт и все, получили необходимый современный опыт и вернулись к себе. Детский лепет 🤦🤦🤦🤦"корейцы слишком быстро освободили Курскую область(с). Это будет мем дня😂😂🤦🤦...
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        -5
        26 июля 2026 09:58
        Цитата: Вольный Остров
        прекращайте байки травить.

        Наверно байкой было и то,что наши срочники которые должны были прикрывать область разбежались как тараканы при первом же ударе,и потом одних собирали по лесам а другие "мужественно" сдавшиеся в плен возвращались как герои.Корейцам по сути пришлось освобождать то,что сдали воины поколения зуммеров.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +4
          26 июля 2026 10:08
          Как раз срочники и не разбегались, воевали пока было чем....
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            26 июля 2026 11:24
            Цитата: Владимир М
            Как раз срочники и не разбегались, воевали пока было чем....

            what
            Алаудинов рассказал, что уже находится в Курской области вместе с одним из отрядов спецназа «Ахмат». При этом, по его словам, «ничего критического и трагического» в регионе не произошло, хотя ситуация на месте оказалась более «обширна», чем он думал.

            По его словам, «все бойцы подразделения «Ахмат», которые находились на границе Курской области до начала боев, до сих пор на позициях, а ВСУ обошли их стороной».

            «Противник, получается, разнес два МАППа, прошел. Вначале прошел уже без МАППов через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было. Потом техникой напрямую подскочил, подъехал. Танками раздолбал все эти МАППы, и прошел, получается, эти участки», - сказал Алаудинов.
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              +5
              26 июля 2026 11:42
              Относится серьезно к словам Алаудинова, так себе занятие.
              Кстати, последнее время его "убрали" из "информационного поля"....
              1. Теренин Звание
                Теренин
                +1
                26 июля 2026 11:48
                Цитата: Владимир М
                Относится серьезно к словам Алаудинова, так себе занятие.
                Кстати, последнее время его "убрали" из "информационного поля"....

                Ну очень мягко сказано yes

                Про инфополе вспомнил поговорку - молчи и сойдешь за умного. winked
                1. Владимир М Звание
                  Владимир М
                  +1
                  26 июля 2026 11:51
                  Да, я попытался выразится "очень мягко" на сколько это возможно. hi
            2. matwey Звание
              matwey
              +2
              26 июля 2026 12:14
              Алаудинов рассказал, что уже находится в Курской области вместе с одним из отрядов спецназа «Ахмат». При этом, по его словам, «ничего критического и трагического» в регионе не произошло, хотя ситуация на месте оказалась более «обширна», чем он думал.


              Не знаю как там всё происходит у «Ахмат». Но давно заметил в штурмах в Константиновке показывали наших пацанов&мужиков и только после захвата Константиновки сейчас смотрю там и «Ахмат» появился а то тишина была...
      2. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        0
        Сегодня, 09:54
        Значимость борьбы за отдельные н.п. в освобождении всей Курской области значительно выше. Принизить подвиг героев контрударом,остановивших наступающего противника, трудно переоценить. А вот занизить можно... Наврите еще про иранскую помощь в БПЛА России в критический момент СВО
  3. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +3
    26 июля 2026 09:49
    Цитата: Светлан
    ИМХО это не «очень хорошая новость» Россия должна сама справляться с вызовами подобному украинскому.

    По вашему получается запад может объединяться что бы мочить РФ, а отвечать РФ должна только в одиночку и никак иначе?
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +1
      26 июля 2026 10:14
      получается запад может объединяться что бы мочить РФ, а отвечать РФ должна только в одиночку и никак иначе?

      Вы действительно не понимаете разницу между "добровольцами", "наемниками" и даже военными советниками по сравнению с официальным участием государства в войне на стороне союзника?
      СССР формально не участвовал в войне с США во Вьетнаме, но не скрывая особо участие наших расчетов ПВО и лётчиков. Все точно так же происходит на Украине, где на её стороне есть иностранные расчеты ПВО/ПРО и возможно даже лётчики.
      Вот и нам ничего не мешает принимать добровольцев из любых стран, главное не трепать языком лишнего, а называть их добровольцами.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        -2
        26 июля 2026 10:48
        Нет ни какой разницы. Участвуют в/с в войне против нас,значит факт агрессии этого государства на лицо. У матрасов что была возможность воспрепятствовать участию в/с СА в БД во Вьетнаме? А у РФ есть возможность поставить на место зарвавшихся. Поляков к примеру,которые уже целыми батальонами на окраине окаянствуют.
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          -1
          26 июля 2026 11:12
          Нет ни какой разницы. Участвуют в/с в войне против нас,значит факт агрессии этого государства на лицо.

          Какой вы горячий... Это пройдет с возрастом или дополнительными знаниями, когда поймете разницу, которую я бесполезно но вежливо, попытался вам объяснить. Но не судьба...
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            -2
            26 июля 2026 11:45
            С возрастом? Неа ,не пройдет. Не прошло- же на седьмом десятке. laughing
            А про какие знания речь идёт? Знания как утираться, когда партнёры по тебе всем что есть, кроме пока батона лупят.
            1. Сабуров_Александр53 Звание
              Сабуров_Александр53
              +1
              26 июля 2026 12:39
              Ещё раз плюсик от меня, не жалко хорошему человеку. И не трудно ещё разок обрисовать разницу на примере сравнения предыдущих войн. Когда наши ребята "добровольцы" по америкосам во Вьетнаме били "всем что есть, кроме... батона", никто же в США не мечтал в ответ ударить по территории СССР. Ну так найдите разницу с войной на Украине, где теперь натовские "добровольцы" лупят по нам, но под прикрытием, что это делает ВСУ.
              И мы можем сколько угодно говорить и даже находить трупы с документами, это ничего не изменит. Формально НАТО с нами напрямую не воюет и в этом вся поганая политическая кухня. А ударить больно по ним можно и вполне допустимо с помощью тайной диверсионной работы на их территории. Помните как в Чехии горели склады с оружием и поди докажи, кто их поджег. Чехи все валили на нас (типа Боширов и Петров), а мы говорили про сокрытие следов незаконной торговли оружием со стороны самих чехов.
              Так что мешает сейчас запускать беспилотники с территории стран НАТО по их складам и базам? Риск быть пойманными? Но это уже проблемы подготовки и качественного проведения операции. Уверен, что делать их на территории расслабленной Европы гораздо легче, чем ВСУ на нашей территории. Но они почему-то делают это, а мы....
              1. Essex62 Звание
                Essex62
                0
                26 июля 2026 12:47
                Наши ребята во Вьетнаме не били по гражданскому населению и инфраструктуре США,да ещё с территории самой США.
                Ни каких из подтишка. Власть РФ должна четко и недвусмысленно заявить,что освобождает свою землю .Любые попытки НАТО помешать этому будут пресекаться А на удары по своей территории отвечать ударами по ним . То,о чем пишите Вы это позиция страуса или предателей интересов народа и государства.
                1. Сабуров_Александр53 Звание
                  Сабуров_Александр53
                  0
                  26 июля 2026 13:19
                  Ну заявила наша власть, что освобождает свои исторические земли и что дальше? А историю вы от каких времен хотите считать правильной или настоящей? А то на Крым много желающих задолго до России и Эрдоган будет первым в очереди.
                  То, о чем я пишу, эта страусиная позиция не моя, а официальная позиция нашего руководства в Кремле. А вы не первый, кто призывает вдарить по Жешуву или Лондону. Я это слышу почти каждый раз на ток-шоу у Соловьева и всех других политологов из уст уважаемых ученых и отставных генералов. Но почему-то к ним не прислушиваются, хотя сама власть называет их носителями народных чаяний и щедро награждает государственными орденами за заслуги перед отечеством.
                  А по Жешуву ничего не прилетает... Вы не пытались понять почему? Или вы полагаете, что вокруг все трусы и предатели, а весь Кремль на содержании у Ротшильда?
                  Так попробуйте набраться сил и ума. станьте Президентом РФ и спасите страну. fellow laughing [quote][/quote]
                  1. Essex62 Звание
                    Essex62
                    0
                    26 июля 2026 19:40
                    Да достаточно от крайних времён считать. Сложившуйся в ХХв.

                    Соловьев это фуфел и его призывы лапша на уши домохозяйкам,в довесок к очередной сантабарбаре,закончившейся часом ранее. "Политологи" ,не смешите мои тапочки. Проплаченные пропагондоны.

                    Кремль на содержании у нас всех. Приватизировали страну и доят. "Ротшильд "где- то там в отдалении маячит. Он свое дело сделал в 91-93м. Нахлобучил нам на шею спекулянта.
                    И понимать тут нечего, компрадорам победа не нужна,они мечтают от " Лиссабона - до Владика. И не так уж и давно просились а НАТО

                    Большевика в президенты? И что тогда делать олигархам и прочей буржуйском мелочи? Бежать к своим?
                    1. Сабуров_Александр53 Звание
                      Сабуров_Александр53
                      0
                      Вчера, 08:25
                      Да достаточно от крайних времён считать. Сложившуйся в ХХв.


                      Так именно в ХХ веке образовалось это недоразумение в виде незалежной Украины. И больше всего виновата в этом сама Россия во главе с уродами, которая инициировала тот развал и не пресекла сепаратизм окраин. Поэтому вам придется уточнить дату в ХХ веке, которая вас лично устроит в смысле границ и государственности.
                      Но мы оба понимаем всю бессмысленность нашего бесполезного трёпа, от которого ничего не зависит и не поменяется. Или вы надеетесь, что приход к власти "новых" коммунистов спасет Россию? Предлагаете дать ещё разок порулить? У них был шанс когда-то с олигархом Грудининым, которого они выдвинули в кандидаты... Вы помните чем все закончилось? Он даже не смог грамотно спрятать свои миллиарды от налоговой декларации и был позорно снят. Я тогда размышлял, неужели у коммунистов не нашлось более приличного кандидата и нужно было подсовывать лояльного им олигарха.. Хотя всегда был уверен, что существующая власть любыми способами не допустит победы коммунистов и пойдет на любые уловки и провокации, как было с рыженьким (Д. Парфенов) которого якобы сняли скрытой камерой в кабинете с проституткой.
                      Но удивительно и то, что сам Парфенов не обратился в суд для защиты своей чести и достоинства, а выбрал тактику полного игнорирования скандала.
                      1. Essex62 Звание
                        Essex62
                        0
                        Вчера, 08:59
                        Коммунист-"коммунисту" рознь. У нас сейчас партии нет. Те ,о ком Вы пишите от вас недалеко ушли. Такая - же буржуазная свора приспособленцев.Так ,что можете не опасаться пока ,продолжать жрать в три горла и тянуть Россию в пропасть.
                      2. Сабуров_Александр53 Звание
                        Сабуров_Александр53
                        0
                        Вчера, 16:38
                        Так ,что можете не опасаться пока ,продолжать жрать в три горла и тянуть Россию в пропасть.

                        Должен признаться, что со жрачкой у меня действительно стало гораздо лучше, как только рухнул СССР под руководством последних переродившихся коммунистов. Когда в стране остались только лозунги и призывы, а за жратвой стояли очереди или "колбасные электрички" кому повезло жить под Москвой. А у нас в Н-ске даже чай был дефицитом, а про колбасу вообще можно было забыть. Или вы не застали то время, когда стали выдавать талоны на основные продукты питания. Так у меня водка по талонам простояла лет пять, пока друзья не выпили её на мой День Рождения. Я догадываюсь о каких коммунистах вы скучате... И Павка Корчагин тоже прочно засел у меня в памяти со своей цитатой, "как надо прожить свою жизнь, чтобы не было мучительно больно"... Но к сожалению это случилось и было мучительно больно за развал страны проклятыми зажравшимися коммунистами, передравшимися между собой и окончательно убивших всю сказочную идею о Братстве, Свободе и Равенстве.
                        Про братство при СССР ничего плохого сказать не могу. А вот со свободой передвижения или мышления был катастрофический облом. Ну а равенство, которое превратили в уравниловку, просто взрывало общество к концу правления КПСС. Как лелеяли и ублажали на производстве тупых лентяев и алкоголиков, разбирая их на комсомольских собраниях, заставляя каяться и обещать больше не пить на рабочем месте... Или как зарплаты личных шоферов начальников, были выше инженера со стажем в 10-15 лет. Вы это не застали или не помните?
                        А откуда у вас святая вера. что сейчас вдруг найдутся правильные коммунисты, которые не станут ради забавы охотится на краснокнижных архаров на Алтае или убивать медведицу в берлоге с медвежатами как было у иркутского губернатора? Или это тоже не те коммунисты, которые должны прийти к власти? Так где вы возьмете других, вырастите в стерильной пробирке?
                        "Боже, ты не дай им опять закатать рукава..." (ДДТ)
                      3. Essex62 Звание
                        Essex62
                        +1
                        Сегодня, 03:30
                        А вот с этим не поспоришь.
                        Но найдутся и сейчас и в перспективе. Общество должно стремиться к лучшему и человек должен лучшее становиться. Он- же человек.
                        С учётом,что церковь себя дискредитировала напрочь остается надеяться только на Павку Корчагина
                        и Юрия Гагарина. А мы поддержим ,нас не мало.
                        Я с людьми беседую, интересуюсь. Очень многим нынешнее "человек- человеку волк "уже в печени застряло.
                      4. Сабуров_Александр53 Звание
                        Сабуров_Александр53
                        0
                        Сегодня, 07:37
                        Я тоже за всё хорошее и против всего плохого...Но в жизни так ещё не получилось нигде и ни у кого. Наш диспут напомнил мне дискуссию коллег из х/ф "Служили два товарища" (Быков и Янковский). Помните там Карякин (Быков) рассуждал, как прекрасно заживём после победы большевиков... И тюрьмы закроем, поскольку некого будет туда сажать... Нет, одну оставим для всякой контры... и что ему отвечал Некрасов (Янковский), который из поповичей... Классика!
                        Ну и, стало в СССР меньше тюрем чем в царской России? А главное, кого туда сажали без суда и следствия по доносам и зависти всякой быдлы. А власть только поддерживала и поощряла этот геноцид собственного народа. Вы о таких коммунистах скучаете? Вы уверены, что не сядите вместе со мной, по такому доносу соседа? Многие тоже верили, что уж их то не за что сажать... Я вижу, вся лагерная литература прошла мимо вас в своё время и вы создали себе красивую легенду о правильных коммунистах во власти. Если такие и появляются там, то быстро становятся изгоями одиночками или перерождаются. Такова сущность власти и человеческого рода. Поэтому даже выращенные в стерильной пробирке новые Павки Корчагины будут или изгнаны из стаи, или сами уйдут.
                      5. Сабуров_Александр53 Звание
                        Сабуров_Александр53
                        0
                        Сегодня, 08:00
                        Вы так уверены, что те с кем вы беседуете и кому в печени застряло, как только дорвутся до власти, быстро забудут свой идеализм? Ведь вы очень точно заметили про попов и церковь, а просто они те же люди, что и все вокруг. И никакая религиозная идея под прикрытием Десяти заповедей Бога, никогда не спасала их самих от греха и стяжательства... Просто они тоже человеки и ничем не отличаются в сущности. Там очень много хороших и честных служителей, есть даже уникумы, которых после смерти причисляют к святым, пусть во многом и придумывая их чудеса, но...
                        Вы почитайте Ветхий завет где Моисей на горе Синай получил от Бога скрижали с Десятью заповедями и что было дальше... Я даже не про то, как этот 85-летний старик смог забраться по бездорожью на эту гору... И даже не про то, как он с двумя каменными скрижалями в охапке, смог спуститься оттуда и не сломать себе ноги и шею...
                        Самое интересное было дальше, когда он воодушевленный сводом правил, где под номером шесть было "Не убий!".
                        Спустился Моисей с каменными плитами к своему народу и узрел полный бардак и разврат в стане, с поклонением Золотому тельцу, которого сотворили родственники, собрав свои золотые украшения. Возмутился Моисей наглядным попранием всех заповедей, только что полученных от Господа, разбил скрижали вдребезги и изрёк из себя призыв - цитата из главы Исхода 31-й главы, стих 27 и 28:
                        27. …возложите каждый свой меч на бедро своё, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего.
                        28. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трёх тысяч человек.
                        Каково, а? Только что получил от Господа заповедь «Не убий» и тут же устроил кровавую резню своего народа с призывом убивать всех и брата, и друга, и ближнего своего…
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -2
      26 июля 2026 10:31
      Цитата: mad-max78
      Цитата: Светлан
      ИМХО это не «очень хорошая новость» Россия должна сама справляться с вызовами подобному украинскому.

      По вашему получается запад может объединяться что бы мочить РФ, а отвечать РФ должна только в одиночку и никак иначе?

      Россия должна быть сильна настолько чтобы могла разбить ЛЮБУЮ коалицию одна - только и исключительно тогда на Россию никто не будет дёргаться.
      А если России+ кто-то - всегда на Западе будет надежда что надо просто в коалицию больше народу нашнать
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        26 июля 2026 11:44
        С вами мы конечно станем сильнее всех, обязательно. Купи там продай здесь этому очень способствует. lol
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Вчера, 06:39
          Цитата: Essex62
          С вами мы конечно станем сильнее всех, обязательно. Купи там продай здесь этому очень способствует. lol

          О,, кандидат, объявился.
          Станьте сильнее без нас- не вопрос.
          Вопрос только в том что в 1993 вы ухитрились НЕ собрать хотя бы тысяч сто. Из 270 000 зарегистрированных в 1990м в Москве коммунистов и 20 млн жителей.....
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            0
            Вчера, 09:12
            В 93 всё решили танки на мосту и отсутствия средств их поражения. Решение ВС об отмене прихватизции подавляющее большинство народа поддерживало. И собирать ни кого не надо,на законном основании все решалось. Вы пришли к власти с помощью вооруженного переворота. Расстреляв законную Советскую власть из танковых орудий. В центре Москвы,как в какой- то банановой недостране.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              -1
              Вчера, 11:10
              Цитата: Essex62
              Вы пришли к власти с помощью вооруженного переворота.

              Немножко не так - КПСС отдала власть без каких либо попыток удержать ее в 1991.
              А в 1993 одни буржуи делили с другими буржуями честно нажитое.

              Цитата: Essex62
              В 93 всё решили танки на мосту и отсутствия средств их поражения.

              Все решила неспособность БД вдохновить своей идей хотя бы тысяч 50.
              Собрав вокруг здания хотя бы такое количество народу - стало бы понятно что народ против уничтожения.
              А так - бегали анекдотические по меркам Москвы 5 000 человек - с кем считаться то?
              Ислам вон по 200 000 человек на намаз собирает, а коммунисты настолько облажались - что никто не пришел БД защищать.
              Даже если бы у вас были РПГ и Птуры - в данной ситуации 0 поддержки населением - вас все равно разогнали бы
              Ну и вожди быстро чухнули что будут кочевряжиться - приватизированное ими отберут и сдались по быстрому....
              1. Essex62 Звание
                Essex62
                0
                Вчера, 22:51
                Ну откуда у тебя такая уверенность что все советские люди хотели вашего дикого капитализма? Напомнить за что они проголосовали на референдуме ? Нет дружок,всё решается в конкретный момент . Пришёл к Конвенту Буанапартий с батальоном,а тем и попу прикрыть нечем.А ещё из любимых тобой фильмов-"...кинжал хорош для того ,у кого он есть и горе тому у кого его не окажется, в нужную минуту...(Абдула,Белое солнце пустыни".)
                И сказочки про 5 тысяч расскажи своей бабушке. Только у Останкино народу раза в три больше было. Забудь о мечте совка о капитализме, не мечтал он об этом. Но ,то что труслив оказался, это правда. На своём не настоял.Сохранении Союза СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ.Республик. Пусть -бы их и осталось всего три .Славянских,русских по факту.
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  0
                  Сегодня, 07:47
                  Цитата: Essex62
                  Ну откуда у тебя такая уверенность что все советские люди хотели вашего дикого капитализма? Напомнить за что они проголосовали на референдуме ?

                  Не читать оппонента ваше все - где ты видишь у меня хоть одно слово что народ хотел капитализма????

                  Цитата: Essex62
                  И сказочки про 5 тысяч расскажи своей бабушкеТолько у Останкино народу раза в три больше было

                  Средняя проходимость Красный площади - 8 000 человек в час
                  15 000 человек возле Останкино это пыль по Московским меркам - чуть больше чем в будний день.
                  Ещё раз
                  Цитата: свой1970
                  270 000 зарегистрированных в 1990м в Москве коммунистов
                  в 20( ДВАДЦАТЬ !!!)раз больше чем тусило возле БД и Останкино.
                  Я сейчас пересчитал пропорцию к своему городу - соотношение населения к участникам БД, это как если быу меня в городе вышло бы 14 ( ЧЕТЫРНАДЦАТЬ!!!) человек.
                  Будет кто-то считаться такой "огромной" belay lol lol lol толпой- хоть у нас хоть в Москве?
                  Нонсенс..

                  Цитата: Essex62
                  Сохранении Союза СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ.Республик. Пусть -бы их и осталось всего три .Славянских,русских по факту.
                  как сторонник СССР- так гарантированно чёрненьких не любит. И вся Советская власть так - говорила про братскость и интернационализм, в душе ухмылялась - "чёрненьких -фуу".
                  Говорить одно делать другое, думать третье, с другом под водочку четвертое- это и угробило в том числе СССР.
                  Вы понимаете что говоря про 3 республики - вы говорите АВТОМАТИЧЕСКИ что "Ленин и Сталин fool со своими интернациональными идеями"
  4. Atlant83 Звание
    Atlant83
    -1
    26 июля 2026 09:51
    Как набирать наемников со всего мира, так это у хохлобандеровцев в порядке вещей, и обсуждению не подлежит, а если кто за Россию встанет, то у нацистов уже паника. Вот только кроме КНДР никто и не встаёт. Зато на всех форумах : "Мы же друзья и братские народы". Да таких друзей...
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +5
      26 июля 2026 10:50
      Если Вы про жителей окраины,мы не братские народы,мы один народ- Русский. Гражданская война похоже наша национальная забава.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Вчера, 06:43
        Цитата: Essex62
        Гражданская война похоже наша национальная забава.

        Для Гражданской войны нужна идея- причем строго противоположная. А когда с обеих сторон "буржуи- капиталисты"- какая к чертям Гражданская???
        Не читали вы классиков марксизма- ленинизма....
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          Вчера, 09:18
          Правда? А в сасш кто со обеих сторон был. Да и не только там.
          ГВ когда воюют граждане одной страны. Ваше признание бандеровской окраины в 2014 г преступление перед нацией ,как и ранее преступный Беловежский сговор .
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Вчера, 11:20
            Цитата: Essex62
            ГВ когда воюют граждане одной страны

            Значит Ленин фантазировал всю ГВ - когда говорил что строго идея - основа ГВ? Запомню...

            Цитата: Essex62
            ГВ когда воюют граждане одной страны.
            напомню вам
            Цитата: Essex62
            Ваше признание бандеровской окраины в 2014 г преступление перед нацией ,как и ранее преступный Беловежский сговор .

            А ничего что это гомосексуалисты из ЦК КПСС признали Украину другой страной?Спустили страну в унитаз и ещё и гавкают.
            Цитата: Essex62
            преступление перед нацией ,как и ранее преступный Беловежский сговор
            - я тоже считаю это преступлением КПСС - у которой мозгов предотвратить развал не хватило.

            Цитата: Essex62
            ГВ когда воюют граждане одной страны
            с чего бы вдруг тогда у нас с ними ГВ - если мы по решения ЦК КПСС - разные страны? Не знали?
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              0
              Вчера, 22:30
              А это ваши гомосексуалисты признали окраину другой страной. И ЦК "К"ПСС уже совсем не К. Это меченный и алкаш -то наши? fool Удобная позиция для провокатора. negative А ваши нынешние плоть от плоти тех, кто путч устроил. "Я устал,я мухожук" и вот вам братки борцуны труба и прочие вкусности,только семью не трогайте.
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                Вчера, 22:46
                Цитата: Essex62
                Это меченный и алкаш -то наши? У

                Конечно не ваши - вас в партию не приняли , а они в КПСС до самого верха доросли

                Цитата: Essex62
                А это ваши гомосексуалисты признали окраину другой страной.

                Э нет, мне такого счастья не надо - я в КПСС не состоял и не пытался. Так что не надо на других свою лажу пытаться перебросить

                Цитата: Essex62
                А ваши нынешние плоть от плоти тех, кто путч устроил. "
                - вам должности КПСС не перечислить - тех кто путч устроил?
                Если партия гребла в себя все дерьмо как безумная - это не ко мне.
                То что Союз умрет было очевидно ещё после посадки Руста- армия полностью утратила дееспособность. А государства без армии долго не живут- тем более где есть что грабить.....
                1. Essex62 Звание
                  Essex62
                  0
                  Вчера, 23:07
                  Ещё раз.Конечно это не мои. Мне такая партия ,где ебн,меченый ,чубайс на хрен не сдалась.Конечно это твои. Они тут капитализм пропихнули с кровью,а следующие закрепили. А ты за них топишь,аж искры летят. laughing
                  1. свой1970 Звание
                    свой1970
                    0
                    Сегодня, 07:09
                    Цитата: Essex62
                    Ещё раз.Конечно это не мои. Мне такая партия ,где ебн,меченый ,чубайс на хрен не сдалась.Конечно это твои.

                    С чего бы вдруг мои? Я в партии не состоял, новым членов не принимал рекомендации кандидатам не давал.Это твоя партия натащила в себя дерьма - сама.Карьеристов/ лизоблюдов/олигархов будущих/ изменников/ - тщательно собрала в себя, а потом удивляеться и пучит глазки "ЕБН и МСГ - это не мы, это как то само собой образовалось!!!"(С)
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    26 июля 2026 09:54
    Корейские поселения на Украине, почему бы нет?
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    26 июля 2026 09:56
    Хахлам верить - себя не уважать.
  7. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    -3
    26 июля 2026 10:03
    Зря Россия в благородство играет, душманы спят и видят приехать в Россию заработать, но лучше всего они умеют только воевать, за пару долларов уже бы весь Киев вырезали...
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    26 июля 2026 10:04
    А что это даст, ведь, как говорят "эксперты", сейчас все решают дроны, поэтому наступление возможно пешими двойками-тройками, которые пытаются "незаметно" (??) пробежать пару десятков метров, если успеют убежать от дрона, пробегут, если нет то нет. И корейцы будут действовать также? Если так, то по сути это ничего не изменит? Хотя, может, корейцы как раз внесут коренной перелом, найдут выход из этого позиционного тупика?
  9. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +8
    26 июля 2026 10:07
    Цитата: Pavel57
    Корейские поселения на Украине, почему бы нет?

    В СССР жило очень много этнических корейцев и за все время ни разу я не слышал ничего о них плохого, ни одного криминального случая с участием корейцев или просто драк, они в этом плане колоссально отличаются от наших южных соседей у которых нормальное поведение скорее исключение чем норма. По этому корейские поселения на украине это лучшее что может случиться с украиной.
    Если что я живу в ДНР, у нас раньше было очень много греческих поселений, то же в целом очень хорошие люди и соседи, так что корейцы хорошая нация, можно только приветствовать их расселение.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +3
      26 июля 2026 10:54
      Дружим с этническими корейцами семьями много лет. Прекрасные соседи и верные друзья.
    2. Степняк Звание
      Степняк
      -3
      26 июля 2026 11:05
      ни одного криминального случая с участием корейцев или просто драк

      Не совсем так. Криминалом - да. Особо не баловались. Во всяком случае я не слышал никогда про корейские этнические группировки. А вот по части агрессии - это не правда. Иногда это выглядело даже юмористично. Щупленький, низенький, но задиристый. Как бойцовский петушок в Таиланде. Агрессивность всегда была их национальной чертой.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        26 июля 2026 21:51
        Не задиристость ,а чувство собственного достоинства. Умение и готовность постоять за себя и за своих агресивностью ни как назвать нельзя. Юмористично ? Такой "Брюс Ли" быстро объяснит быдлошкафу его не правоту.
    3. двейра63 Звание
      двейра63
      +1
      26 июля 2026 12:57
      У моего сына "лучший друг" и сотрудник- кореянка! Более ответственного, трудолюбивого и порядочного человека ( среди молодежи) я не встречала. Один минус- очень любит ненормативный русский язык)))
  10. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    26 июля 2026 10:12
    У меня многие знакомые съездили туристами в КНДР, отзывы хорошие, за последние годы заметны преремены в лучшую сторону. Деньги у Кима появились. Похоже КНДР выступает в роли некоего офшора по поставкам из Китая в Россию того, чего нельзя.
    Хотя, в силу инертности мышления некоторых, часто слышу пренебрежительное "да ну, в КНДР?"
  11. Жека111 Звание
    Жека111
    +1
    26 июля 2026 10:14
    Конечно такая подготовка ведётся.
    У любого нормального руководства будет вестись такая подготовка.
    Россия и КНДР связаны договором о военном сотрудничестве.
    Нельзя исключать резкую эскалацию конфликта и что Россия опять может запросить помощь у КНДР. Лучше иметь подготовленные войска для отправки в зону сво. Потому что в курской области Пхеньян основные потери понес именно вначале, так как его подразделения не были подготовлены с учетом специфики сво к реалиям современной войны.
  12. commbatant Звание
    commbatant
    -1
    26 июля 2026 10:36
    Законодательная база для участия сил КНА на территории РФ в СВО (иных военных конфликтах), которая ведет (будет вести) РФ против ВСУ (иных сторон) имеется.
    КНДР может себе позволить исключить из своей экономики миллион человек, а РФ нет...
    1. gribanow.c Звание
      gribanow.c
      +1
      26 июля 2026 10:47
      Из одной только Москвы можно набрать пару млн.чел. без всякого ущерба, потому что у нас т.н. "постиндустриальная" экономика, это в основном торговля, а также стройки "впрок" человейников при 35 лет уже нерастущем населении (??), да и если в Москве не накопать еще десятки км. тоннелей для метро, это тоже не смертельно )
      1. commbatant Звание
        commbatant
        -2
        26 июля 2026 15:09
        Цитата: gribanow.c
        Из одной только Москвы можно набрать пару млн.чел. без всякого ущерба

        не получиться набрать, т.к. в Москве 90% приезжие, не для того они уезжали из своего колхоза "40 лет без урожая", чтобы их кто-то вот так запросто куда-то набрал...так, что забудь о своих "влажных мечтах", начни с "матерей Дагестана", которые были против первой мобилизации...потом расскажешь чем все у тебя закончилось...
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          -1
          26 июля 2026 22:10
          А этих переселившихся кто-то спрашивать будет? Начнут бузить,есть кому провести разъяснительную работу. Только башни на это не пойдут,им милее переговоры и выдавливание.Лет на пять ещё или поболее.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    26 июля 2026 10:42
    Цитата: mad-max78
    корейские поселения на украине это лучшее что может случиться с украиной.
    Хихлы ещё спасибо должны сказать за корейцев!
  14. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    26 июля 2026 10:48
    Цитата: свой1970
    Цитата: mad-max78
    Цитата: Светлан
    ИМХО это не «очень хорошая новость» Россия должна сама справляться с вызовами подобному украинскому.

    По вашему получается запад может объединяться что бы мочить РФ, а отвечать РФ должна только в одиночку и никак иначе?

    Россия должна быть сильна настолько чтобы могла разбить ЛЮБУЮ коалицию одна - только и исключительно тогда на Россию никто не будет дёргаться.
    А если России+ кто-то - всегда на Западе будет надежда что надо просто в коалицию больше народу нашнать

    Кому она это должна, вам лично?
  15. Комментарий был удален.
  16. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    26 июля 2026 11:26
    Цитата: Essex62
    А оно у нас есть производство- то? Есть чего останавливать? Блохеров и торговцев китайскими бусами что- ли мобилизовать?

    Интересная мысль привлечь на сво всех блогеров, где будут снимать свои ролики
    Миллионы подписчиков у них станет да и Родине польза
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      26 июля 2026 22:02
      Блохер он прежде всего мобрезерв и ролики снимать ему будет точно некогда,если забреют. Придётся другие специальности осваивать. Дроновода к примеру или того ,кто их клепает по 12-15 часов в сутки. Родине сегодня нужны рабочие и солдаты.
  17. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -4
    26 июля 2026 11:26
    Давеча видел в магазе консервы ;индейка, цыплёнок,свинина,говядина,оленина,баранина,конина, верблюжатина,. . .а то что любят наши уважаемые союзники нет в продаже. . . request
  18. Cartograf Звание
    Cartograf
    +1
    26 июля 2026 11:26
    А что не миллиард?? украинцы от делания наврать уже Геббельса превзошли.
  19. К-50 Звание
    К-50
    +2
    26 июля 2026 11:28
    Киев утверждает, что КНДР создаёт мобилизационный резерв для участия в СВО

    Какое ваше свинячье дело, что и для чего создаёт страна находящаяся за десять тысяч км от вас?
    Что, мундир хехемона на себя примериваете? А хозяин разрешил? wassat
  20. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +1
    26 июля 2026 11:41
    Пусковые установки еще не передали , а этот обдолбыш уже жидко дрищет под каждым кустом и все столбы пообоссал со страха .
  21. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    26 июля 2026 11:43
    Цитата: андрей мартов
    а то что любят наши уважаемые союзники нет в продаже. . .
    А что любят наши союзники ?
  22. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    26 июля 2026 13:12
    Пхеньян создает специальный мобилизационный резерв для участия в российской специальной военной операции на Украине.

    Отличная новость, если так. good Правда откуда у кастрюлеголовых инфа по КНДР, для них эта страна точно закрытая.
    Опять сову на глобус натягивают, чтобы денег выклянчить? laughing
  23. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    26 июля 2026 13:15
    Цитата: Cartograf
    А что не миллиард?? украинцы от делания наврать уже Геббельса превзошли

    Ну не совсем. Полагаю Ким под ружьё поставить млн. 8. КНДР, они такие. laughing
  24. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    26 июля 2026 14:58
    30 тысяч операторов БПЛА , Гераней и тд. вот это сила , и даже не надо тянуть на ЛБС достаточно в тылу разместить как операторов
  25. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    26 июля 2026 20:21
    И что? Иностранцы не воюют на стороне Украины?
    .
    Ну а если Киев недоволен, то пусть объявит КНДР войну. Мы с радостью подарим Киму корабли ЧФ. Всё равно в руках наших адмиралов они бесполезны.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      26 июля 2026 21:56
      Разбазариваете? Так ни каких волостей(кораблей) не напасёшься. laughing