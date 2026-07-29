На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink

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На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink

Противник сетует, что у российской армии фиксируется резкий рост количества комплексов спутниковой радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия системам американской спутниковой связи Starlink.

Как отмечает экс-советник главы украинского Минобороны Бескрестнов, в настоящее время все больше подобных комплексов появляется как в глубоком тылу, так и непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения, что существенно осложняет для ВСУ применение дальнобойных дронов и других беспилотных систем. В то же время западные эксперты сообщают об усилении воздействия российских средств РЭБ на каналы управления беспилотниками и об участившихся случаях глушения Starlink на передовой и в прифронтовых районах.

Ранее сообщалось, что, по информации западной прессы, группа российских военных спутников «Космос-2609» — «Космос-2614» совершила серию маневров и вышла в одну орбитальную плоскость с финским спутником ICEYE. Расстояние между космическими аппаратами сократилось до менее 13 км, а по данным некоторых источников — до 500 метров. Финские спутники ICEYE используются для радиолокационного наблюдения и получения снимков поверхности Земли с разрешением до 16-25 см независимо от облачности, тумана или времени суток. Как известно, еще в 2022 году Украине был предоставлен прямой доступ к данным ICEYE, и ВСУ используют полученные финскими спутниками данные для планирования атак БПЛА. Не исключено, что сближение российских «Космосов» с ICEYE сделано в рамках попытки препятствования работе финского спутника.

Таким образом, все более очевидно, что уже скоро активное воздействие на спутники противника станет обыденностью: нейтральный космос фактически остался в прошлом — околоземная орбита стремительно превращается в арену боевых действий.
2 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 11:17
    ""Ранее сообщалось, что, по информации западной прессы, группа российских военных спутников «Космос-2609» — «Космос-2614» совершила серию маневров и вышла в одну орбитальную плоскость с финским спутником ICEYE. Расстояние между космическими аппаратами сократилось до менее 13 км, а по данным некоторых источников — до 500 метров.""

    Это один из способов ведения войны в космосе. Сбивать чужой спутник это нарушение всяких договоров, но дёшево если ракетой, но есть такая штука как "спутник-инспектор", это дороже, но не подпадает под договоры. Грубо говоря, это спутник, который может подлететь к чужому и что то сделать на выбор, глушить, врезаться и тд. Вариант неплохой, но тут как пойдёт т.к могут начать использовать все.
  2. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 11:34
    Давно пора уничтожать спутники Старлинка, из-за них у нас гибнут люди. Все не заглушишь.