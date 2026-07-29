Иран готовил удар по одному из портов Украины, утверждают в США

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Иран готовил удар по одному из портов Украины, утверждают в США

Иран рассматривал возможность атаковать один из морских портов Украины в ответ на удары украинских беспилотников по гражданскому судну в Каспийском море. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранские и американские источники.

Иран планировал ударить по одному из портов Украины, предположительно Одессе, но благодаря усилиям украинского МИДа отложил «акт возмездия». Но не окончательно, в случае новой атаки по Украине все же прилетит. Пока вроде бы удалось договориться, но Тегеран требует от Киева компенсацию причиненного ущерба.



Как заявил один из иранских источников, изначально предполагалось, что «наказание» Киева будет носить чисто символический характер, т.е. сам удар был бы нанесен в любом случае, но ракетой с небольшой боеголовкой, чтобы обойтись без большого ущерба. Однако потом было предложено ударить по одному из портов на Черном море.

Впрочем, до самого удара дело не дошло, МИД Украины подсуетился и притушил разгорающийся скандал, который мог иметь далеко идущие последствия, если бы иранская ракета атаковала Украину.

Ранее в Киеве заявили, что удар по иранскому судну был нужен Зеленскому в качестве «подарка» Трампу. Мол, Украина на стороне США и даже готова атаковать Иран.
21 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. роман66 Звание
    роман66
    +7
    Сегодня, 11:18
    Непоследовательно. Надо хренакнуть было
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 11:29
      Да в уши украм дуют, подначивают... Те и так на измене.... wassat
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 12:49
        Цитата: роман66
        Непоследовательно. Надо хренакнуть было
        Может и сейчас не поздно, если сознались? Ради подарка Трампу зелебоб мог и по бриттам хренакнуть. Сейчас там с США разногласия laughing
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 12:51
          Отмашки не было...... wink ......
          Да что б тебя.... Эт про коммент короткий..... lol
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 13:03
            Я к тому, что объяснение lol гнилое. Так и Россия могла бы подарков Трампу сляпать побольше lol Зелю списать ---- что бы $$$ у Трампа не просил. Других укропов поимённо, например, что каждый его не поздравил с чем угодно. laughing И подарки Трампу и укропы заткнулись бы поскорей
            1. Mouse Звание
              Mouse
              0
              Сегодня, 13:11
              Да бы мешает.... wink
              Ну несу я полезной информации.... wassat
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +5
    Сегодня, 11:19
    Бла бла бла … у Ирана окраина не болит … сейчас есть более важная задача противодействия сша и их пособникам на ближнем востоке с вынесением баз (например в Кувейте)
    У персов память длинная … настанет очередь и шумерии
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 11:31
      Да и я том.... От себя внимание оттягивают....
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 11:32
      Цитата: silberwolf88
      Бла бла бла … у Ирана окраина не болит … сейчас есть более важная задача противодействия сша и их пособникам на ближнем востоке с вынесением баз (например в Кувейте)
      У персов память длинная … настанет очередь и шумерии

      Если глядеть дальше winked то и ближневосточный и африканские регионы, как поставщики основных ресурсов доя ЕС и США будут выходить на первый план. Это значит военные конфликты с привлечением какого основного ядра? Правильно, ЕС и США свою ЧВК ВСУ.
      А кто им будет противостоять? Правильно, в основном - ВС России.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:34
      Цитата: silberwolf88
      У персов память длинная … настанет очередь и шумерии

      Персы уже внесли укронацистов в свой особый список.
      Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи в связи с ударом украинского беспилотника по гражданскому судну заявил:
      "Украина тоже, наверное, скоро поймет, что Иран не оставит такие действия без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает пополняться!" - приводит его слова агентство Fars.
  3. мусоргский Звание
    мусоргский
    +4
    Сегодня, 11:21
    Иран бы должен преподать урок еврею-неофашисту и это бы было для них большим стрессом!
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      -1
      Сегодня, 11:52
      Цитата: мусоргский
      Иран бы должен преподать урок …
      … старушке Европе продемонстрировав свои возможности. Ну и заодно амерам и сынам израилевым.
      Цитата: мусоргский
      и это бы было для них большим стрессом!
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 11:23
    Цитата: роман66
    Надо хренакнуть было
    По администрации киевского клоуна и Раде! Тем самым персы бы показали как надо воевать с врагом!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Schneeberg
      Тем самым персы бы показали как надо воевать с врагом!

      И я о том же.... good
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 11:35
    Ранее в Киеве заявили, что удар по иранскому судну был нужен Зеленскому в качестве «подарка» Трампу. Мол, Украина на стороне США и даже готова атаковать Иран.
    Если следовать такой логике, то возможно, что политическое руководство Ирана и России договорились о том же. Что каждая из сторон сделает друг другу подарок: Россия нанесёт дополнительные удары по украинским портам за Иран, а Иран нанесёт дополнительные удары по американским базам в Ближневосточном регионе. wink
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 11:36
    Бешенство (инфекционная болезнь) поражает головной мозг, заставляя больное животное кусать все что только возможно. Рано или поздно рагули нарвутся.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 11:37
    "Здравствуйте товарищи. Послушайте программу телепередач на завтра. На завтра.На завтра. . .Нет,нет, нет! Мы хотим сегодня. Нет, нет, нет!Мы хотим сейчас! "-песня времён СССР ,по моему исполнял Лещенко . . fellow
    1. БойКот Звание
      БойКот
      +3
      Сегодня, 11:58
      Барыкин её вообще-то исполнял, но я спросить хотел: а как Украина будет ущерб компенсировать, она же нищая, живёт на подаяние?
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 12:52
        как будет
        Да никак не будет.Может и долбанут тогда recourse
  8. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 12:04
    Вообще то, персам стоило намекнуть наркоману,что в случае повтореной атаки, иранская, ракета может залететь в израильское поселение Ришпон. А там домик принадлежащий Зеленским, за 8 млн. американских гривен и много чего ещё, по мелочи, типа бронированных Лексусов.
  9. LASVEGAS Звание
    LASVEGAS
    0
    Сегодня, 12:06
    Цитата: мусоргский
    Иран бы должен преподать урок еврею-неофашисту и это бы было для них большим стрессом!

    Одна ракета, даже пять , нисколько не напугала бы зелю, им в разы больше от нас прилетает, и что-то трепета и дрожи в коленках не особо заметно. Ирану эти пять ракет нужны для более близких , и более болезненных целей. Но, галочку в планах они явно поставили, . Восток дело тонкое 😁