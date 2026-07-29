Иран готовил удар по одному из портов Украины, утверждают в США
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Иран рассматривал возможность атаковать один из морских портов Украины в ответ на удары украинских беспилотников по гражданскому судну в Каспийском море. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранские и американские источники.
Иран планировал ударить по одному из портов Украины, предположительно Одессе, но благодаря усилиям украинского МИДа отложил «акт возмездия». Но не окончательно, в случае новой атаки по Украине все же прилетит. Пока вроде бы удалось договориться, но Тегеран требует от Киева компенсацию причиненного ущерба.
Как заявил один из иранских источников, изначально предполагалось, что «наказание» Киева будет носить чисто символический характер, т.е. сам удар был бы нанесен в любом случае, но ракетой с небольшой боеголовкой, чтобы обойтись без большого ущерба. Однако потом было предложено ударить по одному из портов на Черном море.
Впрочем, до самого удара дело не дошло, МИД Украины подсуетился и притушил разгорающийся скандал, который мог иметь далеко идущие последствия, если бы иранская ракета атаковала Украину.
Ранее в Киеве заявили, что удар по иранскому судну был нужен Зеленскому в качестве «подарка» Трампу. Мол, Украина на стороне США и даже готова атаковать Иран.
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