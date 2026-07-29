В Таганроге провели эвакуацию рядом с авиазаводом им. Бериева после атаки ВСУ

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В Таганроге провели эвакуацию рядом с авиазаводом им. Бериева после атаки ВСУ


Утром 29 июля в Таганроге эвакуировали жителей из района, который находится между авиационным заводом имени Бериева и Спортивной улицей. Как пояснила мэр города Светлана Камбулова, это связано с тем, что на территории работают сапёры – они разбирают последствия ночной атаки с воздуха.

Место оцепили, там сейчас дежурят экстренные службы. Жильцов попросили сохранять спокойствие и не приближаться к оцепленной зоне. Эвакуация проходит организованно, людей выводят из домов и сопровождают в безопасное место.

Ночью 29 июля Ростовская область попала под массированный обстрел. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в небе над регионом сбили около 60 целей – и ракеты, и беспилотники. Больше всего досталось Таганрогу. Там ракетой повреждён многоквартирный жилой дом. Также перехваты украинских БПЛА и ракет происходили над Батайском и Каменск-Шахтинском.

В ходе атаки один человек погиб, ещё двое получили ранения. Разрушения затронули жилые дома и несколько коммерческих объектов. Повреждения наблюдаются также на территории промышленных зон и в порту.

Жителей дома, куда пришёлся удар, временно переселили – для них организовали пункт размещения. В регионе пока действует режим беспилотной опасности. Аналогичные меры по оцеплению были предприняты и в соседнем Ростове-на-Дону 27 июля.
17 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Сегодня, 12:00
    В Туле совершено покушение на руководителя компании "Русская лаборатория воздушного транспорта", которая разрабатывает беспилотники.

    По данным Mash, киллер поджидал Андрея Черезова ночью в подъезде его дома на улице Михеева — выстрелил три раза на лестничной площадке четвёртого этажа. Шум услышала его супруга, открыла дверь и, увидев раненого мужа, вызвала скорую. Андрея госпитализировали, преступника объявили в розыск.


    Ребята, ну когда же вы поймёте, что против нас идет настоящая война, и вы цель?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 12:29
      Все все понимают.... Просто вуалируют... Чтобы слух наш не страдал....
    2. Евгений_4 Звание
      Евгений_4
      +4
      Сегодня, 12:32
      Ребята ездят в бронированных машинах,с кучей охраны и сидят за высокими заборами....
    3. AlexSam Звание
      AlexSam
      0
      Сегодня, 13:14
      Цитата: alexboguslavski
      Ребята, ну когда же вы поймёте, что против нас идет настоящая война, и вы цель?

      Кому адресован вопрос? Разработчикам вооружений? Они далеко не дураки, всё прекрасно понимают. Что им прикажете делать? Уезжать? А если они такие же солдаты Родины и у них своя война с мировым неонацизмом и свои окопы?
      Или Вы кого-то другого имели в виду?
      1. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 14:19
        Не уезжать, но должны быть какие-то меры безопасности - охрана, проверка машины, камеры, закрытые территории для проживания, бронежилет хотя бы. Ладно я не знаю, насколько это крупная компания, чтобы позволить охрану своему руководителю, но у нас вроде так же членов ГШ ловили у дома. Впечатление что всё же нет, не понимают.
      2. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 14:22
        Цитата: AlexSam
        Что им прикажете делать? Уезжать?


        Личная охрана, бронежилет скрытого ношения хотя бы класса защиты Бр-2, который рассчитан на защиту от пуль со свинцовым сердечником, выпущенных из пистолета Сердюкова СР-1 (индекс 6П53) с использованием патрона 9×21 мм с пулей П (индекс 7Н28). Скорость пули при испытаниях составляет около 390 ± 10 м/с.
        Также этот класс обеспечивает защиту от других пистолетных боеприпасов повышенной пробиваемости, например, от патронов 7,62×25 мм (пистолет ТТ) и 5,45×18 мм (пистолет ПСМ).

        А если они такие же солдаты Родины и у них своя война с мировым неонацизмом и свои окопы?

        Я всегда в таких случаях советую посмотреть фильм "Чапаев" братьев Васильевых, эпизод когда комбриг Елань приходит к Чапаеву перевязанным.

        «— Ранен?
        — Ранен, Василий Иванович...
        — Ну и дypaк! Ты есть комбриг один, мой заместитель и подставлять свой лоб всякой дурацкой пуле не имеешь права!
        — Так... Так ведь пуля ведь, Василий Иванович, она ведь не разбирает — кто комбриг, а кто...
        — Пуля-то не разбирает, а ты сам разбираться должен. Голова-то есть на плечах?»

  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 12:17
    в Таганроге очень тяжко
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +8
      Сегодня, 12:27
      в Таганроге очень тяжко

      Для нас это уже не что-то необычное. Массированные налёты xoxла не редкость. Паралича функционирования города нет. Работаем в обычном режиме.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +7
        Сегодня, 12:32
        Жму руку и желаю Вам, и Вашим землякам мужества и победы.
        С глубоким уважением hi
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +2
          Сегодня, 12:51
          Благодарю Вас! Вместе выстоим. Наши ПВО-ошники - ангелы-хранители. Если бы не они, последствия были бы куда печальнее, если учесть, сколько "подарков" регулярно направляет в нашу сторону супостат.
      2. Fill.A
        Fill.A
        0
        Сегодня, 14:34
        Подтверждаю. Спасибо нашим ПВО,благодаря "многим предприятиям" оно у нас мощное
    2. potterz Звание
      potterz
      +2
      Сегодня, 12:56
      Чего у нас тяжко!? Да, громко сегодня ночью было. К сожалению погиб человек. Но, город функционирует в обычном режиме. Даже топливо есть. Настроение у населения боевое. Паникеры многие свалили за бугор, что хорошо! Так что всё норм. Такая у нас нынче жизнь. Победа будет за нами!
  3. AlexSam Звание
    AlexSam
    +2
    Сегодня, 13:16
    Парни, что за самолёт на фото?
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 13:20
      Cтратег, или оригинальный Ту-95 или модификация (не очень сильно в теме, уж очень популярный самолет для переделок под разные виды назначения)
      1. AlexSam Звание
        AlexSam
        0
        Сегодня, 13:34
        Мне кажется, что он меньше Ту-95. И двигатели явно другие. И винты не соосные. Поэтому и стало интересно, что за зверь.
        1. Alex F._2 Звание
          Alex F._2
          +1
          Сегодня, 13:49
          Просто ракурс такой, что скрывает его длинное брюхо. На втором слева двигле видны парные лопасти соосных винтов
    2. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +1
      Сегодня, 13:37
      Цитата: AlexSam
      что за самолёт на фото
      Бомбардировщик Ту-95 или противолодочный самолёт Ту-142М3.
      На фото другой ракурс этого же самолёта, где он выглядит привычней