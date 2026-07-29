В Таганроге провели эвакуацию рядом с авиазаводом им. Бериева после атаки ВСУ
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Утром 29 июля в Таганроге эвакуировали жителей из района, который находится между авиационным заводом имени Бериева и Спортивной улицей. Как пояснила мэр города Светлана Камбулова, это связано с тем, что на территории работают сапёры – они разбирают последствия ночной атаки с воздуха.
Место оцепили, там сейчас дежурят экстренные службы. Жильцов попросили сохранять спокойствие и не приближаться к оцепленной зоне. Эвакуация проходит организованно, людей выводят из домов и сопровождают в безопасное место.
Ночью 29 июля Ростовская область попала под массированный обстрел. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в небе над регионом сбили около 60 целей – и ракеты, и беспилотники. Больше всего досталось Таганрогу. Там ракетой повреждён многоквартирный жилой дом. Также перехваты украинских БПЛА и ракет происходили над Батайском и Каменск-Шахтинском.
В ходе атаки один человек погиб, ещё двое получили ранения. Разрушения затронули жилые дома и несколько коммерческих объектов. Повреждения наблюдаются также на территории промышленных зон и в порту.
Жителей дома, куда пришёлся удар, временно переселили – для них организовали пункт размещения. В регионе пока действует режим беспилотной опасности. Аналогичные меры по оцеплению были предприняты и в соседнем Ростове-на-Дону 27 июля.
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