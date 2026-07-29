Ресурсы противника показали испытания украинской баллистической ракеты

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Ресурсы противника показали испытания украинской баллистической ракеты

Украинская компания Fire Point опубликовала на своем официальном интернет-портале фотографию некой ракеты, взлетающей по баллистической траектории. Вероятнее всего, таким образом Fire Point намекает на проведение испытаний украинской баллистической ракеты, которые недавно анонсировал глава компании Штилерман.

Ранее Штилерман заявил, что уже ближайшей осенью ВСУ будут обладать возможностью атаковать Москву баллистическими ракетами украинского производства. По словам главы компании Fire Point, на Украине уже построено несколько заводов по заливке твердотопливных двигателей для баллистических ракет. Кроме того, несколько таких площадок создано с целью возможного «переезда» производства, если одна из них будет поражена.

В настоящее время компания FirePoint заявляет, что ведет разработку сразу двух типов баллистических ракет – это FP-7 и FP-9. Первая должна поражать цели на расстоянии до 200 км и, по сути, должна стать аналогом советских ОТРК «Точка» и «Точка-У». В то же время дальность действия FP-9, как заявляют разработчики, превышает 800 километров.

Учитывая, что, как известно, украинское КБ «Южное» еще с середины 2010-х годов продолжает разработку оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан»/«Гром-2», призванных стать украинским аналогом ОТРК «Искандер», не исключено, что эти наработки могли быть использованы Fire Point для создания баллистических ракет.
33 комментария
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  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +3
    Сегодня, 12:10
    Осталось только дождаться появления украинского аналога "Орешника". Вот тогда заживём и будем сидеть и терпеть эти удары.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      -7
      Сегодня, 12:19
      Цитата: Артур Грудинин
      Осталось только дождаться появления украинского аналога "Орешника". Вот тогда заживём и будем сидеть и терпеть эти удары

      Украинцы и их союзники не могут поставить даже две сотни зенитных ракет малой дальности в месяц, чтобы закрыть Киев для Гераней. О каком орешнике при таком раскладе можно говорить?
      Все разговоры про новые разработки имеют одну цель: дай-дай
      1. al3x Звание
        al3x
        +12
        Сегодня, 12:29
        Ну так им и дают. И они регулярно бьют вглубь России, поражая то одно, то другое. Смешного то ничего нет. И баллистика у хххлов это только вопрос времени, а чья она будет это уже второстепенный вопрос.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 12:34
          украинское КБ «Южное» еще с середины 2010-х годов продолжает разработку
          И почему до сих пор не уничтожено ! am
          1. rytik32 Звание
            rytik32
            -2
            Сегодня, 12:38
            Цитата: Uncle Lee
            И почему до сих пор не уничтожено !

            В 2024 г. уничтожили цеха Южмаша, в которых должен был производится "Гром". Видимо поэтому в сторону России полетела только одна ракета "Гром"
        2. rytik32 Звание
          rytik32
          +1
          Сегодня, 12:37
          Цитата: al3x
          И баллистика у хххлов это только вопрос времени

          Этот вопрос уже в прошлом.
          В 2024 г была испытана и применена ракета "Гром".
        3. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 14:25
          И баллистика у хххлов это только вопрос времени

          Это точно. Но, 800 км - это достаточно для удара по Москве. С-400 конечно сбивает такие цели, но кто знает? Раз на раз не приходится, а там через пару-тройку лет и ЯО. Мне кажется пора долбонуть своей ядеркой.
      2. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +2
        Сегодня, 13:41
        "Украинская компания Fire Point опубликовала на своем официальном интернет-портале фотографию некой ракеты, взлетающей по баллистической траектории. ..."
        *************************************************************************************
        Да начхать на эти фраерские "презентации" штилеррмана...

        Российская СПРН, однозначно и 100 фиксирует все (в т.ч. и т.н. "испытательные" пуски БР любой дальности. Причём, РТУ СПРН, стоящие на БД, вполне себе имеют надёжное перекрытие по секторам ВВП в зоне ответственности с "соседями". За сим, доклады дежурных смен "на верх" (наряду с АВТОМАТИЧЕСКОЙ отправкой информации, начиная с момента старта и "по всей" траектории до координат "точки падения") идут не только с одного РТУ системы. Так что, все КОМУ ПОЛОЖЕНО, ВСЮ ОБЪЕКТИВНУЮ информацию получаю в режиме "онлайн". И, соответственно, планируют, НЕСКОЛЬКО вариантов ответа...

        Так что, если Штиллерман что-то там и "испытывал", то он "поработал" лишь на набор статистики для российских ударных средств. И выбора оптимального варианта их применения... Дальше, лишь вопрос политического решения...
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Артур Грудинин
      Осталось только дождаться появления украинского аналога "Орешника"

      это вряд ли, а вот какой нить "трайдент" вполне
    3. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 13:46
      ну если они будут без БЧ по сараям лупить то в принципе зачот))
  2. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +3
    Сегодня, 12:11
    Так вот зачем Зеленский ездил в Вашингтон...
  3. rytik32 Звание
    rytik32
    -2
    Сегодня, 12:12
    Ракета, продемонстрированная на фото, никак не пролетит 8 000 км.
    1. PASus Звание
      PASus
      +8
      Сегодня, 12:16
      Ну так это и не испытание кокляцкой ракеты на их же полигоне, просто абстрактная картинка для отчета инвесторам.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 12:31
      Цитата: rytik32
      Ракета, продемонстрированная на фото, никак не пролетит 8 000 км.

      скорее всего это прикрытие для поставок западных дальнобойных ракет
      сама файрпоинт открыта в 22 году, главный "конструктор" выгнан из МФТИ по его словам за еврейское происхождение, на самом деле, скорее всего либо за прогулы либо за хвосты
      1. Batman81 Звание
        Batman81
        +1
        Сегодня, 14:01
        Он не выгнан из МФТИ. Он его закончил, причем с красным дипломом.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 14:26
          Цитата: Batman81
          Он не выгнан из МФТИ

          я оперирую тем что он сам сказал
  4. ВАМ Звание
    ВАМ
    0
    Сегодня, 12:13
    Надо нашей разведке поработать, а потом уничтожить всё что там собрались делать. Думаю всё будет приходить с запада, на украине будут только собирать перед применением. Отследить будет не просто.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 13:48
      надо было Штилермана когда он в Москве учился вербануть))) а сейчас Fраер уже на Pонтах
  5. PASus Звание
    PASus
    +5
    Сегодня, 12:14
    Сдается мне, что "время расдолбать в щепки" всю лохляндию уже наступило (ещё вчера на самом деле), т.к. дальше будет хуже.
    Следующий этап - они прикрутят к фп-9 ядерную боеголовку?
    Ждать уже нечего. Сложно представить, как можно разрешить эту ситуацию, кроме тотального умножения на ноль.
    П.С.: и не понятно, почему кб южное еще может что-то проектировать!?
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 13:39
      Цитата: PASus
      Сдается мне, что "время расдолбать в щепки" всю лохляндию уже наступило (ещё вчера

      Совершенно верно!
      Ранее Штилерман заявил, что уже ближайшей осенью ВСУ будут обладать возможностью атаковать Москву баллистическими ракетами украинского производства

      А чего ждать? Когда прилетит?
      До осени надо всех этих шти лер манов вместе с зе и кончать!
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 12:14
    Почему это гад еще жив, а его заводы не сгорели? Чего ждем.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 12:28
      Цитата: Дилетант
      Почему это гад еще жив, а его заводы не сгорели? Чего ждем.

      заводы по производству шильдиков?!!!
      так какой смысл на них тратить боеприпасы?!!!
      упь за сто, что ракеты будут идти с запада, на них будут шильдики с кириллицей и мада ин шаровария
  7. navigator777 Звание
    navigator777
    +3
    Сегодня, 12:15
    Скоро выборы, царьку и его партии будет чем порадовать изберателей на 5 год у laughing laughing laughing
  8. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 12:15
    Меня больше всего удивит, откуда столько ж...вских фашистов берутся.... winked
  9. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 12:15
    ...Ранее Штилерман заявил, что уже ближайшей осенью ВСУ будут обладать возможностью атаковать Москву баллистическими ракетами украинского производства. По словам главы компании Fire Point, на Украине уже построено несколько заводов по заливке твердотопливных двигателей для баллистических ракет. Кроме того, несколько таких площадок создано с целью возможного «переезда» производства, если одна из них будет поражена...

    Хороший повод для нашего руководства продолжать уничтожения производственной базы на Украине не после того, как очередной российский населённый пункт подвергнется обстрелу с Украины, а по факту заявлений подобных штелерманов, будановых, зеленских и прочей местечковой шушеры. angry
  10. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +7
    Сегодня, 12:18
    Цитата: rytik32
    Ракета, продемонстрированная на фото, никак не пролетит 8 000 км.

    Вам как то легче стало от того что она не 8 тысяч пролетит а 200 или 500 км?
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 12:21
    8 тыс км может преодолеть только многоступенчатая ракета. А это совсем другой уровень, чем Точка-У или Искандер.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 12:37
      Дойдёт время и нужность, им передадут "лицензию" и на такую ракету.
  12. Вавилов_А Звание
    Вавилов_А
    +3
    Сегодня, 12:25
    дальность действия FP-9, как заявляют разработчики, превышает 8 тысяч километров
    Один нолик лишний, 800 км. К сожалению, это тоже не мало.
  13. Silbi Звание
    Silbi
    +3
    Сегодня, 12:25
    Можно только догадываться, под видом украинских ракет, собственного изготовления, на наши территории полетят, всё дальнобойное европейское и США. Кроме блокировки Причерноморья, срочно отрезать Киев от границ Запада. Только обидно, пожелание воевать "смелее" , видимо, не так поняли.
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 12:26
    Украинская компания Fire Point

    Fire Point — украинская компания, занимающаяся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве. Основанная в 2022 году
    Денис Леонидович Штилерман (укр. Денис Штілерман) — главный конструктор и совладелец украинской компании «Fire Point»
    «Я сдал экзамены в Московский физико-технический институт в 1991 году летом. Все люди, которые постоянно проживали на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года, являются гражданами Украины. То есть я являюсь гражданином Украины, согласно нашему законодательству. Также я поехал в общежитие, прописался там, это было где-то 30 августа 1991 года, я прописался в Долгопрудном. И все люди, которые проживали на территории Российской Федерации по состоянию, я не помню, или 18 декабря 1991 года, или 18 ноября 1991 года, также являются гражданами России», — рассказал Штилерман в эфире Radio NV. «У меня отец, поскольку он был евреем, носил фамилию Штилерман. Он для того, чтобы поступать в вуз (в МИФИ он поступал), сменил фамилию на русскую, и это ему помогло. Но обнаружили, что у него еврейские корни, его отчислили из этого вуза», — рассказал он о том, почему так произошло.

    то есть технического образования не имеет, работал а агроальянсе
    делаем вывод что фирма - суть обыкновенная ширма, скорее всего основной род деятельности производство и монтаж шильдиков для западных ракет которыми и будут обстреливать российские города
  15. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:32
    ИИ нарисовал?........ no
  16. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 14:04
    Вайлберриз пусть заплатит Ирану за снос площадок по переклейке шильдиков...
    Беспокоиться не о чем!
    Для этого есть новый закон о самообороне предприятий.

    Под «законом о самообороне предприятий» чаще всего подразумевают комплекс новых нормативных актов, принятых и вступающих в силу в России, которые официально разрешают крупному бизнесу и охраняющим его ЧОПам закупать и применять боевое оружие и тяжелую технику для защиты объектов от атак БПЛА и диверсий.
    С 1 сентября 2026 года вступает в силу новый базовый Федеральный закон № 427-ФЗ, который полностью меняет правила работы охранных структур на предприятиях.

    Основой новейших украинских баллистических ракет стали советские зенитные ракеты и конструкторские наработки КБ «Южное», которые украинские инженеры глубоко модернизировали и перевели на современные композитные материалы.
    В отличие от металлических советских аналогов, планер ракет производится методом углеволоконной и стеклопластиковой намотки.
    Ракеты используют «горячий старт» прямо из транспортно-пусковых контейнеров, смонтированных на гражданских или военных колесных шасси (автоприцепах) для максимальной маскировки.
    Одноступенчатый твердотопливный ракетный двигатель. Топливо заливается на специализированных отечественных производственно-химических заводах (ПХЗ), рассредоточенных по стране для безопасности.
    Стране? Страна Укра? Доколе уже?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!