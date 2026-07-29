ВС РФ продвинулись в Сумской области, освободив село Новая Сечь
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Российские войска продвинулись в Сумской области, освободив очередной населенный пункт. Как сообщают в группировке «Север», штурмовыми подразделениями противник выбит из села Новая Сечь.
Село Новая Сечь входит в состав Сумского района, данный населенный пункт еще в 2024 году использовался как резервный укрепрайон, а также пункт размещения систем ПВО, задачей которых было прикрытие атаковавших Курскую область националистов. Затем он постепенно перешел из числа резервных в передовые и был освобожден наступающими российскими войсками.
По имеющимся данным, последними Новую Сечь обороняли формирования из состава 71-й отдельной аэромобильной бригады. До этого здесь стояли националисты из 47-й отдельной механизированной бригады, потерявшие несколько батальонов в ходе очень ожесточенных боев. Стоит отметить, что боевые действия в окрестностях села начались еще зимой.
Штурмовые подразделения ГВ «Север» в ходе ожесточенных боев выбили националистов 71-й отдельной аэромобильной бригады из села Новая Сечь и освободили населенный пункт.
Таким образом, расширение буферной зоны в Сумской области продолжается, от Новой Сечи до Сум меньше 20 километров.
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