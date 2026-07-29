Омбудсмен Лантратова анонсировала новый раунд обмена военнопленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Россия и Украина готовятся к новому обмену пленными. Когда именно он пройдёт – пока держится в секрете, чтобы не сорвать сделку. Об этом она сообщила сегодня.Лантратова рассказала, что сейчас идёт диалог по двум направлениям: обмен военными и возвращение гражданских, которые оказались на Украине и не могут вернуться к родным. Она также сообщила, что Международный Красный Крест помог установить местонахождение примерно 1700 российских пленных. Из них больше тысячи уже вернулись домой.Омбудсмен надеется, что в ходе предстоящего обмена домой смогут попасть раненые российские военные. Эту тему уже поднимали на переговорах с украинской стороной.Сейчас стороны сверяют списки. В аппарат омбудсмена поступает очень много вопросов от родственников – они хотят знать, включены ли их близкие в списки на обмен. Всего с начала года таких обращений уже больше 29 тысяч. Даты обменов держат в секрете, чтобы не давать семьям напрасных надежд раньше времени.В прошлый раз пленных обменивали 26 июня. Тогда забрали по 160 человек с каждой стороны. А 16 июля Россия и Украина передали друг другу тела погибших: Москва получила 31 тело, Киев – 501. За несколько дней до этого, 8 июля, Лантратова сообщила, что ведётся работа над тем, чтобы ускорить процесс обмена пленными. Также в середине июля Лантратова связалась по телефону с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Сейчас переговоры продолжаются, и есть надежда, что обмен произойдёт уже скоро.

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