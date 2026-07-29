Омбудсмен Лантратова анонсировала новый раунд обмена военнопленными с Украиной

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Омбудсмен Лантратова анонсировала новый раунд обмена военнопленными с Украиной


Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Россия и Украина готовятся к новому обмену пленными. Когда именно он пройдёт – пока держится в секрете, чтобы не сорвать сделку. Об этом она сообщила сегодня.

Лантратова рассказала, что сейчас идёт диалог по двум направлениям: обмен военными и возвращение гражданских, которые оказались на Украине и не могут вернуться к родным. Она также сообщила, что Международный Красный Крест помог установить местонахождение примерно 1700 российских пленных. Из них больше тысячи уже вернулись домой.

Омбудсмен надеется, что в ходе предстоящего обмена домой смогут попасть раненые российские военные. Эту тему уже поднимали на переговорах с украинской стороной.

Сейчас стороны сверяют списки. В аппарат омбудсмена поступает очень много вопросов от родственников – они хотят знать, включены ли их близкие в списки на обмен. Всего с начала года таких обращений уже больше 29 тысяч. Даты обменов держат в секрете, чтобы не давать семьям напрасных надежд раньше времени.

В прошлый раз пленных обменивали 26 июня. Тогда забрали по 160 человек с каждой стороны. А 16 июля Россия и Украина передали друг другу тела погибших: Москва получила 31 тело, Киев – 501. За несколько дней до этого, 8 июля, Лантратова сообщила, что ведётся работа над тем, чтобы ускорить процесс обмена пленными. Также в середине июля Лантратова связалась по телефону с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Сейчас переговоры продолжаются, и есть надежда, что обмен произойдёт уже скоро.
3 комментария
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  1. Сарбоз Звание
    Сарбоз
    0
    Сегодня, 13:39
    Генерал армии Матросов В.А., опираясь на свой фронтовой опыт, таким образом построил боевую работу спецподразделений ПВ КГБ СССР, что за 9 лет войны в Афганистане в плен не попал ни один пограничник, ни один погибший не остался лежать в чужой земле. Единичные случаи захвата были, но по каждому оперативно реагировали.
    Понимаю, что сравнивать конфликты нет смысла, но также вижу, что бесценный опыт Афгана никто не изучал и не использовал.
  2. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 13:45
    В аппарат омбудсмена поступает очень много вопросов от родственников – они хотят знать, включены ли их близкие в списки на обмен. Всего с начала года таких обращений уже больше 29 тысяч.

    что то цифра большая, даже допустим если 90% обращений с украинской стороны, то насколько помню свыше 20к пленных украинцев у нас никогда и не было единовременно, а скорее всего даже меньше.

    что то это всё вызывает большие вопросы
    1. Сарбоз Звание
      Сарбоз
      0
      Сегодня, 14:11
      Цитата: Грац
      В аппарат омбудсмена поступает очень много вопросов от родственников – они хотят знать, включены ли их близкие в списки на обмен. Всего с начала года таких обращений уже больше 29 тысяч.

      что то цифра большая, даже допустим если 90% обращений с украинской стороны, то насколько помню свыше 20к пленных украинцев у нас никогда и не было единовременно, а скорее всего даже меньше.

      что то это всё вызывает большие вопросы

      Количество электронных обращений может быть огромным. В этом нет ничего удивительного. Родственники посылают запрос за запросом, не получая мгновенного ответа.
      На Украине такое число "без вести пропавших", что удивительно, почему этих обращений так мало. Ведь они также надеются, что их родные живы и попали в плен Российским ВС.