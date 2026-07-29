Противник перебрасывает части из Запорожской в Харьковскую область из-за потерь

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Противник перебрасывает части из Запорожской в Харьковскую область из-за потерь

Генеральный штаб ВС Украины вынужден снимать воюющие подразделения в Запорожье и перебрасывать их на Харьковский фронт. Обусловлено это большими потерями в зоне действия группировки войск «Север» ВС РФ, развивающей наступление на Харьковском направлении.

Как-то не получается у нового главкома ВСУ Драпатого принять и развить эстафету своего предшественника генерала Сырского, который в прощальной речи после отставки заявил, что передает преемнику «наступающую» армию. Пока что приходится как минимум осуществлять переброску сил с одного фронта на другой для латания дыр в обороне.

В частности, с Запорожского участка фронта украинское командование перебрасывает на ЛБС в Харьковщине подразделения 153-й и 154-й отдельных механизированных бригад. Об этом пишет телеграм-канал «Северный ветер», эксклюзивно освещающий боевую работу группировки войск «Север».

Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. В украинском сегменте соцсетей выявлены десятки некрологов уничтоженных националистов из состава 4-го батальона 425-й ОШП «Скала», в том числе командиров низшего звена. В зоне действия ГрВ «Север» за сутки потери противника составили в общей сложности свыше 200 человек. В Харьковской области подбиты танк Т-64, БТР М-113 производства США, гаубица «Богдана-Б» и более 10 единиц легкой бронетехники врага.

3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 13:37
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В частности, с Запорожского участка фронта украинское командование перебрасывает на ЛБС в Харьковщине подразделения 153-й и 154-й отдельных механизированных бригад.

    на Запорожском участке у Драпатого видимо все хорошо и удачно складывается ( по крайней мере в интернете в соцсетях)
  3. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 13:46
    генерала Сырского, который в прощальной речи после отставки заявил, что передает преемнику «наступающую» армию.

    Ну так правильный пиар ход.Теперь если у Драпатого будут успехи - это развитие заложенного Сырским, а если неудачи - всё про...фукал! fellow
  4. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 13:56
    Судя по всему, по тому что бои по окраинам Казачьей Лопани длятся не один день наше наступление там остановлено. А вот наше наступление по направлению из Волчанска на Приколотное вроде идет и, если вдруг удастся там создать котел (что маловероятно ввиду второстепенного направления), то образуется дыра в обороне ВСУ. Вот скорее всего туда и перебрасываются части ВСУ, отчего нашим частям конечно будет напряжно.