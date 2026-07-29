Лавров: России надо обрести «здоровую злость» во внешней политике

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Лавров: России надо обрести «здоровую злость» во внешней политике

Глава МИД России Сергей Лавров констатирует, что в настоящее время сложилась нешуточная ситуация, при которой против нашей страны ополчился весь западный мир. Запад не только воюет против России через Украину, но и пытается настроить людей против власти. Западные «союзники» киевского режима пиарят терроризм Зеленского как некий «перелом» в вооруженном конфликте и надеются на развал России.

В опубликованном на сайте МИД РФ интервью телекомпании ВГТРК Лавров подчеркнул, что в текущих условиях России следует не сердиться и впадать в истерики, а обрести «здоровую злость» во внешней политике. Запад выдвигает России ультиматум по условиям урегулирования на Украине, но Москва не поступилась своей гордостью. Глава российского МИД считает, что в данной ситуации здоровая злость вполне уместна. При этом, по мнению Лаврова, эта злость должна быть направлена в том числе на себя — России необходимо осознать необходимость ускориться во всем, чтобы достичь существенного технологического прорыва.

Лавров отмечает, что Запад сейчас обещает решить, когда стоит возобновить переговоры с Россией. При этом на Западе рассчитывают на переговоры, в которых будут принимать участие представители Европы, США, украинский диктатор Зеленский и президент России Владимир Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, предполагающее полное прекращение боевых действий. В рамках этого сделанного в ультимативной форме предложения Запад также рассчитывает перед началом этих переговоров ввести на Украину многонациональный военный контингент во главе с Францией и Англией и исключает любую возможность признания территорий, присоединившихся к России по итогам референдумов.
87 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +14
    Сегодня, 13:07
    Запад выдвигает России ультиматум по условиям урегулирования на Украине, но Москва не поступилась своей гордостью.

    Гордостью не поступилась? А как же - бить по центрам принятия решений?
    А вместо этого украинские дроны бьют уже по Перми и Тюмени… am

    России необходимо осознать необходимость ускориться во всем, чтобы достичь существенного технологического прорыва. Ну а это комментировать - только портить…

    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +8
      Сегодня, 13:31
      Когда уже все эти либералы пенсионеры уйдут?
      Перемен требуют наши сердца!!!
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +10
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Михаил-Иванов
        Когда уже все эти либералы пенсионеры уйдут?
        Перемен требуют наши сердца!!!

        Предыдущие ушли - пришел молодой МСГ и развалил СССР.
        Причем именно под эту песню....
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +4
          Сегодня, 13:42
          Цитата: свой1970
          Причем именно под эту песню....

          Как-же...Помню !
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            +1
            Сегодня, 13:51
            Цитата: Uncle Lee
            Цитата: свой1970
            Причем именно под эту песню....

            Как-же...Помню !

            Всегда было интересно - что бы пели Высоцкий и Цой - доживи они до наших времён?
            Но стойкое ощущение - что не жильцы бы они были в любом случае...
            1. aybolyt678 Звание
              aybolyt678
              0
              Сегодня, 13:56
              Цитата: свой1970
              Всегда было интересно - что бы пели Высоцкий и Цой - доживи они до наших времён?

              не знаю что запели бы эти бунтари, но басни Крылова про Лебедя Рака и Щуку и Квартет поразительно актуальны в наше время.
            2. alex-defensor Звание
              alex-defensor
              +1
              Сегодня, 13:57
              Умные речи. господа... hi
            3. A.A.G. Звание
              A.A.G.
              0
              Сегодня, 14:09
              Цитата: свой1970
              Цитата: Uncle Lee
              Цитата: свой1970
              Причем именно под эту песню....

              Как-же...Помню !

              Всегда было интересно - что бы пели Высоцкий и Цой - доживи они до наших времён?
              Но стойкое ощущение - что не жильцы бы они были в любом случае...

              Тимура Шаова послушайте., пожалуйста...
              Не знаю, - есть ли что у него из нового, актуальнльного...
              Но, ИМХО, - вполне себе актуально писал на "злобу дня".
              Ага, - конечно, - можно вспомнить поравдорубов типа А. Макаревича, С. Слепакова...
              Не хотелось проводить аналогий, - для оппонентов они на поверхности...
              По сути Вашего комментария: похоже, - это исторически, Филисовский НЕВОЗМОЖНО!!
              Это люди иных эпох... Извините за пафос.. ( Угу... Были в своë время и Маяковский, и Булгаков... Сетовать на времена, - похоже, - удел слабых. Видим, - я уже из таких... (((...
            4. A.A.G. Звание
              A.A.G.
              0
              Сегодня, 14:19
              Цитата: свой1970
              Цитата: Uncle Lee
              Цитата: свой1970
              Причем именно под эту песню....

              Как-же...Помню !

              Всегда было интересно - что бы пели Высоцкий и Цой - доживи они до наших времён?
              Но стойкое ощущение - что не жильцы бы они были в любом случае...

              Пред, предпоследний раз я прилетел в Ригу как раз в день гибели Цоя. Мой друг детства, будучи тогда инспектором ДПС( ГАИ) выезжал на место ДТП( трасса Рига-Юрмала, на вёликах, с одноклассниками неединожды еë преодолевали. Основная трудность была, - преодолеть ГАИшников.
              Трасса скоростная. Кстати, - первая трасса а СССР, где было официально введено ограничение скорости 110 км/ч!
              И, - тут мы, - пацанва на великах... ( да!, - там обочина, - там всë по-уму...)...
        2. хрыч Звание
          хрыч
          +1
          Сегодня, 14:09
          Цитата: свой1970
          пришел молодой МСГ

          И с ним Шеварнадзе, затем Козыревщина и ее вид - Лавровщина. Козырев - сынуля чинуши Министерства внешней торговли СССР. У Лаврова мамочка - сотрудница Министерства внешней торговли СССР. Это не потомственные дипломаты, а потомственные торгаши-продажники. Их задача страну продавать.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 14:54
            [quote=хрыч]Это не потомственные дипломаты, а потомственные торгаши-продажники[/quote]
            Хм, ну вот зачем глупость то писать - про потомственность???
            У Молотова - отец был приказчик в лавке, мать из купеческой семьи, дед мещанин из бывших лавочников.
            В Вашей логике - Молотов - в силу
            Потомственности обязан был Родину продавать??!
            Может все таки потомственность не при чем??!!! fool
        3. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 15:07
          Цитата: свой1970
          Цитата: Михаил-Иванов
          Когда уже все эти либералы пенсионеры уйдут?
          Перемен требуют наши сердца!!!

          Предыдущие ушли - пришел молодой МСГ и развалил СССР.
          Причем именно под эту песню....

          Но и нынешние госдеды уже не способны на здоровую злость во внешней политике, только и могут ухудшать жизнь народа внутри страны, что тоже не ведет ни к чему хорошему. Нужны перемены, в хорошем смысле слова, а не стабильность, ведущая не в светлое будущее.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 13:38
      ЗВЕРОБОЙ
      Сегодня, 13:07

      hi Это у него уже предвыборная компания началась, как у доверенного лица.
      Вот накануне выборов большинство россиян так озлобятся, что результат вместо 146% окажется 1001%, но не в ту сторону, которая запрограммирована сверху и утверждена ДАМом.
    3. хрыч Звание
      хрыч
      +8
      Сегодня, 13:56
      эта злость должна быть направлена в том числе на себя
      Типа, своих граждан щемить? Больше завозить мигрантов и давать им гражданство?
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Гордостью не поступилась?

      Лавровщина и гордость? Скорей, бесхребетность... Медуза, эдакий комок слизи, пока рассуждает, мол надо стать позвоночным. Нет у нас миллионов лет Эволюции, гнать метлой эту компанию Лавровых, Небензь-немензь, Навкопеськовых, Маш-растеряш и их выкормышей. Это не диктующие железную волю Империи, а торговые представители, которые торговаться не умеют. Убрали с МО одного никчемыша, арестовав замов и здесь также.
    4. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 14:10
      России необходимо осознать необходимость ускориться во всем, чтобы достичь существенного технологического прорыва.

      Ну, что то типа "чудо оружия". Хотя чем черт не шутит: Сегодня по ТВ увидел, как наши с помощью лазера сбивают дроны. К тому же у нас есть ядерная бонба - чем не чудо оружие. Нет решимости у ВВП.
  2. ЦШВС Звание
    ЦШВС
    +16
    Сегодня, 13:07
    Как можно обрести то,чего обрести нельзя?
    Иран вот может диктовать условия и выполнять обещания.
    А Кремль только красные линии рисует.пропитанные духом Анкориджа.
    К сожалению.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +27
    Сегодня, 13:07
    .Лавров: России надо обрести «здоровую злость» во внешней политике

    Так обретите! ... Вы, голова или жопа, которую пнуть надо? feel
    Извините, меня не ждите забанят...
    Ну реально накипело.....
    1. bk316 Звание
      bk316
      +2
      Сегодня, 13:12
      Вы серьезно думаете, что министр иностранных дел самостоятельно лично определяет внешнеполитический курс?
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +18
        Сегодня, 13:22
        Цитата: bk316
        Вы серьезно думаете, что министр иностранных дел самостоятельно лично определяет внешнеполитический курс?

        А Вы серьезно думаете, что Путин единолично определяет внешнеполитический курс?
        Кстати и внутреннюю политику Путин сам не определяет.
        1. alexbor Звание
          alexbor
          0
          Сегодня, 14:45
          Кстати и внутреннюю политику Путин сам не определяет.

          так у него куча друзей и олигархов, они и определяют
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +5
        Сегодня, 13:25
        Цитата: bk316
        Вы серьезно думаете, что министр иностранных дел самостоятельно лично определяет внешнеполитический курс?

        А по вашему министр иностранных дел, вообще не влияет на внешнюю политику? Он типа Пескова - говорящая голова, озвучивающая чужие решения?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +3
          Сегодня, 13:54
          Цитата: AllX_VahhaB
          Цитата: bk316
          Вы серьезно думаете, что министр иностранных дел самостоятельно лично определяет внешнеполитический курс?

          А по вашему министр иностранных дел, вообще не влияет на внешнюю политику? Он типа Пескова - говорящая голова, озвучивающая чужие решения?

          Вообще то да - он организует доведение до иностранных государств позиции главы государства..
          А свою позицию он докладывает главе своего государства- для принятия им решения.
          Так было и будет всегда
      3. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        +3
        Сегодня, 14:01
        Цитата: bk316
        Вы серьезно думаете, что министр иностранных дел самостоятельно

        Он уже много лет министр, вопрос в том кто за ниточки дергает. Напомню что В.И Ленин говорил - государство есть аппарат принуждения и подавления, дейстующий в интересах господсвующего класса. Господсвующий класс у нас олигархи и банкиры.
        1. Дербенев Антон Звание
          Дербенев Антон
          0
          Сегодня, 14:46
          Напомню что В.И Ленин говорил - государство есть аппарат принуждения и подавления, дейстующий в интересах господсвующего класса. Господсвующий класс у нас олигархи и банкиры.

          Послушайте, я звоню вам по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы занимались вопросом его сестры
      4. сайгон Звание
        сайгон
        +1
        Сегодня, 14:07
        А как вы думаете вот типа от гражданина Лаврова курс не зависит? От его анализа ситуации , от его умение вести переговоры и чувствовать в моменте обстановку в мире ? А ведь от его оценок ой как много зависит . А результат его мастеровитости мы наблюдаем , мински , стамбулы вонькие анкориджи .
        1. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          0
          Сегодня, 14:52
          Цитата: сайгон
          А как вы думаете вот типа от гражданина Лаврова курс не зависит? От его анализа ситуации

          Мне очень не нравятся все эти переговоры, но дипломату легче когда за его спиной стоят ядерные ракеты. Мы же своей демагогией обнуляем эти ракеты. Своей финансовой политикой добиваем экономику и теряем образ будущего нашей страны.
        2. alexbor Звание
          alexbor
          0
          Сегодня, 14:53
          мы наблюдаем , мински , стамбулы вонькие анкориджи .

          раньше были Вячеслав Молотов, Андрей Громыко, потом подобных не было, Лавров бледная тень против них
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +7
      Сегодня, 13:28
      Цитата: Mouse

      Так обретите! ... Вы, голова или жопа, которую пнуть надо?
      Извините, меня не ждите забанят...
      Ну реально накипело.....

      Не забанят. У меня за эти "накипело" уже 4 предупреждения. Но ничего, жив.
      Надеюсь и впредь смотрящего на сайте без работы не оставить. laughing
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 13:31
        Да дай, вам доступ к буковкам.... wink
        yes
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 13:34
        У меня девять! Три за Леопольда..)))
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +1
          Сегодня, 13:40
          Цитата: Михаил-Иванов
          У меня девять! Три за Леопольда..)))

          О как. А я думал, что на сайте один я такой нехороший или несдержанный, не знаю, что вернее. Ну, что же, придется брать встречный план и идти на рекорд. laughing
      3. AlexSam Звание
        AlexSam
        0
        Сегодня, 14:13
        Меня уже дважды или трижды в звании понижали))) Это помимо массового лишения званий (окромя тутошних генералов и маршалов, разумеется).
    3. Boton Звание
      Boton
      +3
      Сегодня, 13:50
      «Здоровая злость» во внешней политике и Лавров? Да ладно. Лавров это ещё козыревская креатура во внешней политике. Из ельцинских времён
  4. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +12
    Сегодня, 13:08
    России ...... ускориться во всём
    Интересно. А кто был против этого все эти годы.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 13:13
      Да, никто! winked ............
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +3
        Сегодня, 13:21
        .............. Как- то так.... laughing
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +4
        Сегодня, 13:33
        Цитата: Mouse
        Да, никто! winked ............

        Как это - никто? А самоограничения, самоконтроль. А вдруг, что о них "будет говорить княгиня Марья Алексеевна"
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +3
          Сегодня, 13:38
          Извините.... Ведь валом.... Локтями толкаются, к кормушке...,
  5. кредо Звание
    кредо
    +6
    Сегодня, 13:09
    При этом, по мнению Лаврова, эта злость должна быть направлена в том числе на себя — России необходимо осознать необходимость ускориться во всем, чтобы достичь существенного технологического прорыва.

    Это предложение для профильных министров, губернаторов, мэров и прочих высокопоставленных чиновников страны или только для населения? what
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +2
      Сегодня, 14:10
      Цитата: кредо
      России необходимо осознать необходимость ускориться во всем, чтобы достичь существенного технологического прорыва.

      Это предложение для профильных министров, губернаторов, мэров и прочих высокопоставленных чиновников страны или только для населения?

      Канцлер Германии Аденауэр, дал простой рецепт - несправедливо когда торговец пивом зарабатывает больше квалифицированного рабочего. Этим он создал условия для роста промышленности. Думаю он точно также как с торговцами пивом поступил бы с олигархами. А у нас олигархи лезут и во внешнюю и во внутреннюю политику. Интересно Лавров знает про Аденауэра?
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 14:22
        Канцлер Германии Аденауэр, дал простой рецепт - несправедливо когда торговец пивом зарабатывает больше квалифицированного рабочего. Этим он создал условия для роста промышленности. Думаю он точно также как с торговцами пивом поступил бы с олигархами. А у нас олигархи лезут и во внешнюю и во внутреннюю политику. Интересно Лавров знает про Аденауэра?

        Не надо преувеличивать значимость хоть и известного, но фрица, при котором экономика ФРГ в рост пошла в первую очередь благодаря американским кредитам и инвестициям.
        Он был отъявленным антикоммунистом, ярым сторонником очередного масштабного вооружения ФРГ и приверженцем вступления ФРГ в НАТО.

        У России своя история и огромное количество выдающихся деятелей и имперской и советской России, которые не только на словах радели за её благополучие, но и прилагали усилия для подъёма промышленности и занятия лидирующих позиций в мире по многим отраслям промышленности. hi
        1. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          +2
          Сегодня, 14:30
          Цитата: кредо
          У России своя история и огромное количество выдающихся деятелей и имперской и советской России,

          Аденауэра я упомянул ради очень понятного лозунга. Там в одной фразе и справеливость и общественная значимость. Среди наших я такого не помню. Буду признателен если подскажете hi
          1. кредо Звание
            кредо
            +1
            Сегодня, 14:38
            Аденауэра я упомянул ради очень понятного лозунга. Там в одной фразе и справеливость и общественная значимость. Среди наших я такого не помню. Буду признателен если подскажете hi

            Я намеренно не привожу слова ни одного российского или советского деятеля по простой причине - слова ничто, дело всё.
            И я бы предпочёл, чтобы наши нынешние руководители страны, министры, депутаты, губернаторы и прочие высокопоставленные чиновники больше делом занимались, чем бесконечно мелькали на выставках и презентациях, рассказывая о том, как скоро, ну очень скоро, всё у нас станет здорово и замечательно, только не уточняют для всех это замечательное или только для избранных. winked
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +9
    Сегодня, 13:12
    Наш Леопольд от озверина открещивается как черт от ладана
  7. Million Звание
    Million
    +12
    Сегодня, 13:13
    России или ее правителям?
    Унаселения и так злости выше крыши.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -3
      Сегодня, 13:30
      Цитата: Million
      Унаселения и так злости выше крыши.

      И в чём это выражается? В злобных комментариях в интернете или в очередях в военкомат?
  8. БойКот Звание
    БойКот
    +12
    Сегодня, 13:13
    Да я даже нездоровую злость МИДа вынесу, хуже того приветствовать буду! Так и представляю, идут переговоры, и тут Лавров бьет Рубио в рыло! Эх, мечты...
    1. Telur Звание
      Telur
      +2
      Сегодня, 14:05
      Цитата: БойКот
      и тут Лавров бьет Рубио в рыло! Эх, мечты...

      Рубио то сильно помоложе будет, он, пожалуй, Лаврова то отпинает.
      1. alexbor Звание
        alexbor
        0
        Сегодня, 14:59
        Рубио то сильно помоложе будет, он, пожалуй, Лаврова то отпинает.

        надо главного по дзюдо Лаврову в помощь позвать
  9. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 13:14
    "России необходимо осознать необходимость ускориться во всем, чтобы достичь существенного технологического прорыва."

    Почему нет. Самый главный же заявил про всякое на новых физических принципах ну вот нехай копают в эту сторону. Хоть пуговицу пластиковую хоть суперкомпьютер. Ну где вы Левши державные?!
    1. gridasov Звание
      gridasov
      +3
      Сегодня, 13:24
      Извините, а вообще кто либо понимает, что такое новые физические принципы!? И какие аспекты этих принципов дают преимущества или уровни опережающего развития. Это ещё нужно очень поискать адекватных и понимающих людей.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 13:27
        Да не важно понимает или нет. Сказано надо - комсомол ответил есть!(с)
        И пошли делать те же пуговицы из торсионных нитей собранных торсионным трактором на торсионных полях, а поскольку вокруг все капиталисты и рынок, за такими пуговицами весь мир в очередь становится начнёт. И пойдёт рост державы всё выше и выше, выше, под перезвон колокольный.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:51
        Извините, а вообще кто либо понимает, что такое новые физические принципы!?
        например использование гразеров или странной материи для ведения боевых действий, главное экстерминатус при этом не устроить
    2. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +3
      Сегодня, 14:14
      Цитата: Копчёный
      Ну где вы Левши державные?!

      за 30 лет нерукопожатия вывелись у нас левши. У нас больше инвесторов в нефтянку любили и прочий банкомат.
  10. al3x Звание
    al3x
    +14
    Сегодня, 13:16
    Потоки популизма перед выборами усиливаются. А после выборов - новые налоги, новые штрафы, новые запреты и блокировки. Ну, и всё в таком духе. Классика.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +6
      Сегодня, 13:37
      Справедливости ради, по окружающим заметно, энтузиазма всё меньше, а у части затяжная жёсткая депрессия. Даже если такие люди не станут протестными, для жизни страны будет приговором. Кто то пока может спасается юмором, иначе та же депресуха.
      1. al3x Звание
        al3x
        +1
        Сегодня, 14:09
        Какой уж тут энтузиазм. Мы вступили в эпоху "идеального кризиса", как вчера нетоварищ песков выразился. Им то в Кремле ни холодно, ни жарко от этого кризиса. Как говорится, пока толстый сохнет, худой сдохнет.
      2. Баюн Звание
        Баюн
        +3
        Сегодня, 14:12
        Западные Пираты с Русскими Разбойниками либо поссорились, либо договорились.

        Народу лучше бы, что бы поссорились. Но судя по синхронному обогащению олигархов всех "противостоящих" сторон - они ДОГОВОРИЛИСЬ.
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 13:18
    злость должна быть направлена в том числе на себя — России необходимо осознать необходимость ускориться во всем, чтобы достичь существенного технологического прорыва.

    Так а я всегда говорил- "великая страна- великая внутри"
    Запад не только воюет против России через Украину, но и пытается настроить людей против власти.

    Против власти как таковой, или против правящих элит? Против власти как таковой это анархизм, но наш народ к этому не склонен. А вот если против правящих элит, то их и не должно быть, т.к. простой народ должен править непосредственно, а не правящие элиты должны править народом. И тут уж настраивай - не настраивай, это сама конструкция власти такая.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 14:02
      Причем тут это?
      Противнику важно вызвать беспорядки в тылу и нарушить управление армией, что позволит победить и на поле боя. А под каким соусом качать народ - либеральным или патриотическим, или социальным - совершенно не важно, работа идет со всех сторон.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 14:06
        Правильно, вот тут я согласен, теперь формула звучит так - коней на переправе не меняют [сколько бы ни длилась переправа, даже если ее продолжительность определяют сами кони], и - старый конь борозды не портит [даже очень старый]
  12. Валюша Звание
    Валюша
    +6
    Сегодня, 13:20
    Похоже Лавров запутался в собственной терминологии и высказываниях. Не путался бы МИД под ногами у военных. Больше было бы пользы.
    То он за Анкоридж, то против, то опять без ннго жить не может. Какую-гордость приплёл, которой не ощущалось ни разу. Вечные жалобные вопли-сопли МИДа в ООН, Спортлото и т.д. по любому поводу вместо однозначной твердости в делах, а не на словах. Всё "угрожают" типа -мы это так не оставим, мы ответим...
  13. Александр_K Звание
    Александр_K
    +3
    Сегодня, 13:22
    Лавров: России надо обрести «здоровую злость» во внешней политике

    И отрастить яйца.
    Вот только произойдёт ли это, или нет - вот в чем вопрос. А расплачиваются за эту нерешительность простые солдаты и офицеры на передовой. Сегодня я Пригожина повторно прослушивал, как он материл высшее руководство что снаряды зажимают, которые есть и которых много. Вспомнилось про мосты через Днепр, работающий порт Одессы, работающую жд на Украине. Грустно всё это, и непонятно. Даже вот хочется найти оправдание нашему руководству, но никак не получается придумать причину всего этого, кроме одной, которую называть нельзя, дискредитация. Может у Лаврова такие же чувства и пожелания, но из-за профессиональной вежливости, он вот только такие пожелания в адрес Минобороны может им пожелать. Грустно и обидно за наших бойцов на ЛБС. Они то воюют по настоящему, Пригожин очень хорошо эту проблему донес до всех, но к сожалению, бестолку.
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      0
      Сегодня, 13:46
      И отрастить яйца.

      К сожалению их отрастить нельзя, они или есть с рождения или их нет
    2. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Александр_K
      Пригожин очень хорошо эту проблему донес до всех, но к сожалению, бестолку.

      На Пригожине могли выехать совершенно другие силы, для примера он не очень подходит. А вот люди ти\па Стрелкова вот их жаль
  14. StupidEngineer Звание
    StupidEngineer
    +3
    Сегодня, 13:23
    Прошло более 100 лет, а сверх необходимые и очевидные выводы не сделаны большенством думающих культурно русских людей и/или сил и средств ничтожно мало, чтобы как-то изменить ситуацию в лучшую сторону и недопустить крах.
    Примерное описание ситуации в 1916г.(очень похоже на "точку петли исторической спирали" данного момента времени) до кровавых событий и начала геноцида русского народа(народов) начиная с 1917 так называемыми "мировыми либеральными силами"(гидрой мирового сионизма-сатанизма):
    "К концу 1916 года кровопролитие продолжалась уже больше 2 лет. В России новости о поражениях и упущенных победах подогревали антинемецкие настроения. В переименованном Петрограде даже стали поговаривать о том, что правительство заполонили немецкие шпионы. Именно о предательстве интересов России говорил Павел Милюков, задавая вопрос «Глупость или измена?» в своём выступлении с думской трибуны. Лидер кадетов напомнил о случаях коррупции и ошибках властей. На тот момент (ноябрь 1916 года) Николай II находился в Ставке, а страной фактически управляло окружение императрицы Александры Фёдоровны."
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 14:09
      А закончилась борьба с немецкими шпионами во власти пахабным миром и гражданской войной.
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:24
    Лавров: России надо обрести «здоровую злость» во внешней политике
    . Что сказать, что сказать... да нечего больше добавить, все по делу сказано...
  16. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 13:35
    Может внутри страны чистки, а потом и злость будет здоровой и всё остальное. На кого злиться, когда бьют в спину. Как мантры уже читают. Ускориться, догнать, перегнать, нет аналогов, впервые в мире и.т.д и.т.п, это не популизм, а клоунизм. Можно сколько угодно сидеть, трындеть в кабинетах эти пустые слова.
  17. Totor5 Звание
    Totor5
    +4
    Сегодня, 13:39
    Это он кому советует - прямо Путину чтоле? Или олигархам сионистам (типа его же зятя) которые вьются вокруг Путина и мечтают о Западных ценностях?
  18. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +3
    Сегодня, 13:40
    Вот теперь стало понятно почему Россия позволяет "бить себя по лицу", это она "здоровую злость" вырабатывает...
  19. Антон Семёнов Звание
    Антон Семёнов
    +4
    Сегодня, 13:40
    Для того чтобы России ускориться и набраться "здоровой злости", необходимо избавиться от тех людей во власти, которые вместо того чтобы думать о благополучии своих граждан, думают лишь о преумножении своих капиталов. Пока этого не случится, Россия так же останется ядерной державой третьего мира, как бы это грустно и нелепо не звучало.
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Антон Семёнов
      Россия так же останется ядерной державой третьего мира,

      За ядерную державу особенно обидно потому что утюги трубят про то что нельзя пользоваться Ядерным оружием и 10 причин приводят. А то что эти причины обнуляют наше обладание ЯО и преувеличивают их, это не замечается
  20. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 13:42
    Лавров: России надо обрести «здоровую злость» во внешней политике

    Так обрети. Сопли хватит уже жевать , прогибаться под дорогих партнёров , благостно вдыхая дух Анкориджа. Вспомните наконец что вы РУССКИЕ
  21. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    +1
    Сегодня, 13:43
    - вам надо рассердиться
    - я не умею
  22. Мурзик Звание
    Мурзик
    +4
    Сегодня, 13:45
    Лавров: России надо обрести «здоровую злость» во внешней политике
    Это как Медведев со своим " денег нет но вы держитесь "
  23. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 13:48
    Запад не только воюет против России через Украину, но и пытается настроить людей против власти.
    Может этой самой власти не делать того, что настраивает народ против неё?
  24. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    +7
    Сегодня, 13:53
    Запад не только воюет против России через Украину, но и пытается настроить людей против власти. Западные «союзники» киевского режима пиарят терроризм Зеленского как некий «перелом» в вооруженном конфликте и надеются на развал России.
    Ах, Сергей Викторович, милый и наивный юноша впервые открывший глаза на окружающую действительность! Как приятно вам было жить в мире "западных партнёров". Ладно, хватит ёрничать. Такие высказывания обличённого властью лица - признак беспомощности перед сложившейся ситуацией. И эту ситуация сложилась при вашем, Сергей Викторович, участии. Мы, так называемый, народ - опора страны, всего лишь зрители, в том кровавом спектакле, который вы разыгрываете. Вы сдаёте нас, сдаёте страну за бабло и деток, что находятся у ваших западных партнёров. как только вы сдадите контроль над "ядрёным чемоданом" рухнет всё. И вот вы пытаетесь донести до нас, "истины", что явились вам! Мы их знаем давно. да, да, кто ещё обладает системным мышлением и умением строить логические связи из ваших бравурных речей. Так и хочется написать про него фразу, которую он как то сказал своим западным партнёрам.
  25. Per se. Звание
    Per se.
    +3
    Сегодня, 13:56
    Лавров: России надо обрести «здоровую злость» во внешней политике
    Может, не надо за словом "Россия", скрывать непосредственных ответственных за внешнюю политику?
  26. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Сегодня, 14:04
    Ускорение придет само когда дедушка не умеющий пользоваться интернетом пойдёт на пенсию и освободит патриотов, таких как Стрелков, из тюрем.
  27. PVV66 Звание
    PVV66
    0
    Сегодня, 14:05
    Россияне уже давно здорово злые. Это кремлевским небожителям пора стать посмелее и злее, хватить звенеть дряблыми "фаберже".
  28. AlexSam Звание
    AlexSam
    +1
    Сегодня, 14:15
    Лавров: России надо обрести «здоровую злость» во внешней политике

    К 2030-му году успеете, Сергей Викторович?
  29. Fisher Звание
    Fisher
    +1
    Сегодня, 14:25
    Странные персонажи, повторяют различные мантры уж четверть века и верят( или нет, а делают вид), что они исполнятся. Чтобы слова стали делом - работать надо с умом и тщательностью. С этим, наверное, напряжёнка.
  30. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    Сегодня, 14:50
    Господин Лавров говорит о злости в отношениях с западом? Только сейчас глаза открылись что ли? Так это вы господа хорошие и довели до этого своим присмыканием, мямлями и всякими Анкориджами. А теперь просят злость проявить, она давно кипит.
  31. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 15:01
    Давно пора разозлиться.... По доброму.
  32. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 15:14
    в текущих условиях России следует не сердиться и впадать в истерики, а обрести «здоровую злость» во внешней политике.
    А что мешало "приобрести" эту "злость" до февраля 2022года?
  33. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 15:15
    я смотрел это интервью Лаврова . Там он приводил пример Горчакова , который , как известно , не сильно то и переживал , что при его предшественнике Нессельроде Россия потеряла Крым . Мол , по Горчакову ,надо не злиться , а сосредоточится . Ну и сосредоточился Горчаков так , что при Горчакове у России не стало ещё и Аляски . А между горчаковской сосредоточенной не злостью и лавровской здоровой злостью была при министре иностранных дел Молотове ярость благородная . И Россия тогда врагов победила .Этот пример , ярости благородной , как залог Победы из опята состояния России в труднейшее для её время , Лаврову , как пример , привести слабо???