Лавров: России надо обрести «здоровую злость» во внешней политике
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Глава МИД России Сергей Лавров констатирует, что в настоящее время сложилась нешуточная ситуация, при которой против нашей страны ополчился весь западный мир. Запад не только воюет против России через Украину, но и пытается настроить людей против власти. Западные «союзники» киевского режима пиарят терроризм Зеленского как некий «перелом» в вооруженном конфликте и надеются на развал России.
В опубликованном на сайте МИД РФ интервью телекомпании ВГТРК Лавров подчеркнул, что в текущих условиях России следует не сердиться и впадать в истерики, а обрести «здоровую злость» во внешней политике. Запад выдвигает России ультиматум по условиям урегулирования на Украине, но Москва не поступилась своей гордостью. Глава российского МИД считает, что в данной ситуации здоровая злость вполне уместна. При этом, по мнению Лаврова, эта злость должна быть направлена в том числе на себя — России необходимо осознать необходимость ускориться во всем, чтобы достичь существенного технологического прорыва.
Лавров отмечает, что Запад сейчас обещает решить, когда стоит возобновить переговоры с Россией. При этом на Западе рассчитывают на переговоры, в которых будут принимать участие представители Европы, США, украинский диктатор Зеленский и президент России Владимир Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, предполагающее полное прекращение боевых действий. В рамках этого сделанного в ультимативной форме предложения Запад также рассчитывает перед началом этих переговоров ввести на Украину многонациональный военный контингент во главе с Францией и Англией и исключает любую возможность признания территорий, присоединившихся к России по итогам референдумов.
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