ВС РФ продвинулись к западу от Белицкого, взяв под контроль село Светлое
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Хорошие новости приходят с Добропольского направления, где российские войска сегодня освободили село Светлое. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Штурмовики 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко выбили противника из села Светлое, расположенного к западу от Белицкого. Таким образом, наши продолжают закрывать образовавшийся здесь так называемый «карман», бои сейчас идут уже за соседнее село Водянское. Противник пытается перебрасывать резервы, но безуспешно.
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики.
Гвардейцев 5-й бригады с очередной победой поздравил министр обороны России Андрей Белоусов, заявивший, что своими действиями военнослужащие приближают победу. Министр поблагодарил бойцов, подчеркнув, что бригада следует боевым традициям и отстаивает интересы России, не жалея своей крови.
Мужественные и самоотверженные воины-гвардейцы продолжают выполнять воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Слаженно действуя подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на Добропольском тактическом направлении, шаг за шагом приближая день нашей общей победы над неонацизмом.
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