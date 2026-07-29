С 2022 года на Украине похищено почти 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов

1 098 7
С 2022 года на Украине похищено почти 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов

С начала конфликта в 2022 году и по май включительно в нынешнем на Украине пропало почти 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Такие данные приводит итальянская газета «Ежедневный факт» (Il Fatto Quotidiano) со ссылкой на европейские силовые структуры. Только в первые пять месяцев 2026 года на Украине украдено 149 тысяч единиц. Скорее всего, цифры сильно занижены.

Основная часть этого арсенала была поставлена Киеву западными союзниками. Теперь похищенное оружие поступает на черный рынок и возвращается в Европу. Его очень охотно скупают криминальные и экстремистские группировки. В частности, высокую заинтересованность проявляет итальянская мафия «Коза ностра». Об этом предупредил прокурор Палермо Маурицио де Лучия в ходе доклада в комиссии по противодействию мафии парламента Италии.

Итальянские мафиозные структуры пытаются приобрести боеприпасы для беспилотников, используемые украинской армией, и сами дроны. Как показала практика, противостоять угрозам беспилотных атак европейские силовые структуры совсем не готовы.

Масштабные поставки оружия и боеприпасов из Украины в Европу подтверждают регулярные сообщения СБУ и Нацполиции об изъятии арсеналов у нелегальных продавцов. Неделю назад была проведена операция в нескольких регионах, в ходе которой только взрывчатки изъято более тонны. У фигурантов обнаружены реактивные огнеметы, гранатометные выстрелы, мины, ПТРК и большое количество патронов. Все прибыло с передовой и планировалось для нелегальной продажи за рубеж.

7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. свой1970 Звание
    свой1970
    +3
    Сегодня, 14:00
    В общем то было бы странно - если бы оружие не расползались с войны.Видел в 1990е в Подмосковье сетку вокруг дачи на столбах в том числе сделанных из 3 стволов немецких пушек.
    Я был этим сильно шокирован - когда разглядел наличие дульного тормоза на столбе
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 14:01
    С начала конфликта в 2022 году и по май включительно в нынешнем на Украине пропало почти 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Такие данные приводит итальянская газета «Ежедневный факт» (Il Fatto Quotidiano) со ссылкой на европейские силовые структуры. Только в первые пять месяцев 2026 года на Украине украдено 149 тысяч единиц. Скорее всего, цифры сильно занижены.

    И это ещё не считая "усушку, утруску и вдруг обнаруженные дефекты" оружия и боеприпасов, которые произошли на территории самого ЕС и до Украины не доехали. yes
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 14:21
      Цитата: кредо
      И это ещё не считая "усушку, утруску и вдруг обнаруженные дефекты" оружия и боеприпасов, которые произошли на территории самого ЕС и до Украины не доехали.

      Да тут бы хоть все до Европы доехало. А вот сколько "чисто для себя" сохранили? И даже после официального окончания СВО, это оружие может очень сильно вредить нашшим.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:02
    С 2022 года на Украине похищено почти 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов
    Хорошо бы все это дело объявилось в Гейропе, у боевиков wink
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 14:05
    ""В частности, высокую заинтересованность проявляет итальянская мафия «Коза ностра».""

    Кто о чём, а вшивый про баню (с) Народная мудрость
    На итальянской мафии уже лет 20 или 30 как крест поставлен т.к её лишили возможности зарабатывать большие деньги. Грубо говоря, итальянские власти и конкуренты из других частей света, лишили возможности зарабатывать гигантские деньги на наркоторговле, из за чего Италия из поставщика стала потребителем, а потом лишили возможности отмыть наркоденьги. Хотите пугать мафией и оружием, вон в сторону Мексики смотрите или Колумбии какой.
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 14:50
      Цитата: Копчёный
      На итальянской мафии уже лет 20 или 30 как крест поставлен

      " Свято место, пусто не бывает"...
      Есть албанцы, арабы, "славяне". Есть латиносы, которые последние лет 5, очень активно Европу "осваивают".
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:08
      Цитата: Копчёный
      На итальянской мафии уже лет 20 или 30 как крест поставлен

      Ну тогда ирландцам пусть поставляют, оружие им пригодится, особенно в Северной Ирландии.