С 2022 года на Украине похищено почти 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов
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С начала конфликта в 2022 году и по май включительно в нынешнем на Украине пропало почти 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Такие данные приводит итальянская газета «Ежедневный факт» (Il Fatto Quotidiano) со ссылкой на европейские силовые структуры. Только в первые пять месяцев 2026 года на Украине украдено 149 тысяч единиц. Скорее всего, цифры сильно занижены.
Основная часть этого арсенала была поставлена Киеву западными союзниками. Теперь похищенное оружие поступает на черный рынок и возвращается в Европу. Его очень охотно скупают криминальные и экстремистские группировки. В частности, высокую заинтересованность проявляет итальянская мафия «Коза ностра». Об этом предупредил прокурор Палермо Маурицио де Лучия в ходе доклада в комиссии по противодействию мафии парламента Италии.
Итальянские мафиозные структуры пытаются приобрести боеприпасы для беспилотников, используемые украинской армией, и сами дроны. Как показала практика, противостоять угрозам беспилотных атак европейские силовые структуры совсем не готовы.
Масштабные поставки оружия и боеприпасов из Украины в Европу подтверждают регулярные сообщения СБУ и Нацполиции об изъятии арсеналов у нелегальных продавцов. Неделю назад была проведена операция в нескольких регионах, в ходе которой только взрывчатки изъято более тонны. У фигурантов обнаружены реактивные огнеметы, гранатометные выстрелы, мины, ПТРК и большое количество патронов. Все прибыло с передовой и планировалось для нелегальной продажи за рубеж.
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