«Рособоронэкспорт» расширил арсенал вооружения для экспортного Су-57Э

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«Рособоронэкспорт» расширил арсенал вооружения для экспортного Су-57Э


«Рособоронэкспорт» заявил, что для экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57Э будет расширен перечень доступного вооружения. Теперь потенциальные покупатели смогут выбирать из более широкого спектра боевых средств.

Покупателям предложат внушительный арсенал высокоточного оружия. В него войдут ракеты «воздух-воздух» всех категорий – малой, средней и большой дальности. Также в списке управляемые авиабомбы и ракеты для ударов по наземным и морским объектам. Теперь самолёт одинаково эффективен против любой воздушной угрозы, где бы она ни появилась.

Для работы по земле и воде в арсенале – несколько типов высокоточных управляемых ракет, включая малозаметные крылатые, противорадиолокационные и противокорабельные.

Также добавили корректируемые и планирующие авиабомбы – обе с высокой точностью поражения. Теперь самолёт может решать практически любые боевые задачи: от перехвата целей в воздухе до точечных ударов по инфраструктуре противника.

Су-57Э – это экспортный вариант российского истребителя пятого поколения. Он отличается высокой манёвренностью и сниженной радиолокационной заметностью. Впервые самолёт показали за границей на авиасалоне в Дубае в 2025 году.

В феврале 2026 года «Рособоронэкспорт» анонсировал старт поставок зарубежным заказчикам уже в текущем году. В апреле компания официально подтвердила, что контракты с несколькими иностранными покупателями заключены.

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, наибольший интерес к Су-57Э проявляют страны Ближнего Востока, а также другие государства, которые хотят обновить свои ВВС.
10 комментариев
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  1. Per se. Звание
    Per se.
    0
    Сегодня, 14:09
    Как это янки не додумались, сделали бы у нас большой заказ на современные истребители и танки, всего прочего, нашей армии бы ничего и не досталось, всё на экспорт бы ушло. Война на пороге, а у наших торгашей только бабло в приоритете, при дефиците специалистов и производственных мощностей. Для своей армии, видимо, и беспилотников достаточно.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 14:31
      Цитата: Per se.
      Как это янки не додумались, сделали бы у нас большой заказ на современные истребители и танки, всего прочего, нашей армии бы ничего и не досталось, всё на экспорт бы ушло.

      Примитивный набросик, на уровне детского сада. Неужто не хватает фантазии на более закрученный сюжет? Зато самый первый коммент, в попытке переключить обсуждение на охи и ахи, "кругом предатели и вредители, как жить, кому верить"?😪 request
      Незачёт, попробуйте еще раз в другом ключе. tongue
      1. Баюн Звание
        Баюн
        +1
        Сегодня, 14:52
        Житейски, логика комментатора верная. Странно продавать то, что самому позарез и прямо сейчас очень нужно. Пример с золотыми часами вместо пистолета Сам Верховный приводил: "К тебе бандиты, а ты им: "Пол шестого!"
        1. Вояджер Звание
          Вояджер
          -1
          Сегодня, 15:00
          Ничего верного в этой логике нет. От того, что оружие не будут продавать по контрактам на экспорт, у нас его больше не станет. Скорее наоборот. Мы его получаем ровно столько, сколько заказывает МО исходя из потребностей и возможностей.
        2. rytik32 Звание
          rytik32
          +1
          Сегодня, 15:01
          Цитата: Баюн
          Странно продавать то, что самому позарез и прямо сейчас очень нужно

          Не странно. От одного проданного истребителя можно выручить средства на постройку еще одного или даже двух таких же для своей армии.
  2. Netl Звание
    Netl
    +3
    Сегодня, 14:10
    Ничто так не повысит популярность Су-57, как реальные успехи в реальных боях против укро-нацистов. А небольшое увеличение номенклатуры вооружений - это так, бантики. request
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 14:19
    Как же я рад за иностранных партнёров (покупателей) Су-57!
    Как я понимаю, задача, поставленная Верховным - поставить на крыло 75 машин, уже выполнена.
    С учётом известных потерь в две единицы...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:50
      Цитата: Fachmann
      поставить на крыло 75 машин, уже выполнена.

      Партнеры важнее....И бабло, опять же....
  4. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 14:46
    Нс экспорт надо бы сделать и аналог Метеора, такой проект на основе Р-77 был.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:04
    Я думал тут конкретика будет с какими-то новыми средствами поражения, а тут вообще непонятно о чём речь request