В Туле в ночное время совершено покушение на главу РЛВТ

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В Туле в ночное время совершено покушение на главу РЛВТ

В ночь на 29 июля в подъезде жилого дома на улице Михеева в Туле неизвестный совершил покушение на директора ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» (РЛВТ) Андрея Черезова. Преступник поджидал его на лестничной площадке и выстрелил в него четыре раза. Раненого обнаружила супруга, которая немедленно вызвала полицию и скорую помощь. Пострадавший госпитализирован, его состояние медики пока не комментируют.

Киллер скрылся с места преступления, ведутся активные поиски.



Андрей Черезов является директором и учредителем РЛВТ. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Стоит констатировать, что украинские спецслужбы продолжают вербовать исполнителей для совершения нападений и терактов в отношении российских военнослужащих и сотрудников компаний из сферы ВПК. Такие действия явно направлены на подрыв оборонного потенциала страны. При этом никакие блокировки мессенджеров и других интернет-ресурсов не становятся для организаторов помехой - вербовка активно велась и, судя по происшествию, продолжает вестись. Несмотря на то, что официальная версия причины покушения на Андрея Черезова ещё не озвучена, велика вероятность того, что это очередное дело рук спецслужб противника.

Правоохранители тем временем работают на месте происшествия и устанавливают личность и мотивы преступника.
15 комментариев
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  1. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +2
    Сегодня, 14:11
    Завербованных еще до военных действий с 14 года на Украине было тьма. И все они спокойно заехали на терриотрию страны. Не факт, что это какой-то из тг.
    1. Appraiser Звание
      Appraiser
      -1
      Сегодня, 14:19
      По данным из открытых источников А. Черезов — основатель ООО "Российская лаборатория воздушного транспорта" занимается исследованием и производством беспилотных систем. За 2025 год выручка компании — 1,3 миллиарда рублей, зарегистрировано 70 сотрудников. Вполне возможно что имеет место быть и экономичнекая составляющая данного преступления
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 14:34
        Вполне возможно что имеет место быть и экономичнекая составляющая данного преступления

        м.б. и так...
        но "отжим" или рейдерство теперь происходят в "правовом поле"...
        поэтому зачем?
  2. Appraiser Звание
    Appraiser
    -1
    Сегодня, 14:12
    Чувствуется "рука" противника, только один вопрос откуда у террориста совершевшиго адрес жерты покушения.....
    1. Dym71 Звание
      Dym71
      +3
      Сегодня, 14:17
      Цитата: Appraiser
      вопрос откуда

      Наберите в инете - Черезов Андрей Павлович Тула, место работы получите сразу yes
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 14:17
      По идее, из пока ещё общего информационного пространства. Что сам пострадавший, что люди с ним знакомые, что то говорят/пишут по связи сотовой или интернет, попадаются на глаза объективам камер или осталяют след оплачивая товары и тд и тп, всё это кому надо может быть или известно сразу или проанализировано из массива доступных данных. Это называется 21 век и его технологии очень облегчающие работу специальным службам некоторых стран.
    3. Сарбоз Звание
      Сарбоз
      +3
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Appraiser
      Чувствуется "рука" противника, только один вопрос откуда у террориста совершевшиго адрес жерты покушения.....

      Такие вещи элементарно вычисляются путём наружного наблюдения за автомобилем от места работы до дома. Ну и гигабайты баз персональных данных, слитых банками в сети.
    4. akropin Звание
      akropin
      +1
      Сегодня, 14:20
      Видимо как в кино, провожал от работы до дома.
    5. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 14:25
      Цитата: Appraiser
      ...только один вопрос откуда у террориста совершевшиго адрес жерты покушения.....

      Полно программ в базах, где указаны наши адреса по которым заказываем товары и еду на маркетплейсах.
    6. gsev
      gsev
      0
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Appraiser
      только один вопрос откуда у террориста совершевшиго адрес жерты покушения.....

      Пока диверсантов и их пособников не начнут поголовно расстреливать после интенсивного допроса желающие заработать пару тысяч долларов за слежку и наводку киллеров на русских офицеров и инженеров будут регулярно появляться. Наверняка украинцы через интернет отследили перемещение автомобиля и телефона, а затем провели доразведку наемником, чтобы убедиться, что жертва не охраняется и ФСБ не арестовывает сразу агентов фотографирущим на телефон вывески вблизи места будущего покушения.
  3. Себенза Звание
    Себенза
    -1
    Сегодня, 14:38
    " ...и выстрелил в него четыре раза."
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:51
      Цитата: Себенза
      " ...и выстрелил в него четыре раза."

      Да, четыре выстрела, и что? Подробностей ни о ситуации в момент покушения, ни о личности киллера нет никаких, так что вариантов с объяснением количества выстрелов явно больше одного.
  4. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +1
    Сегодня, 14:54
    Вам надо не на месте происшествия работать, а создавать места происшествия на Украине и чем больше, тем лучше, может тогда и у самих, в тылу, происшествий поуменьшится...
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 15:16
      Ледорубы не завезли...
  5. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    0
    Сегодня, 15:15
    И зачем тогда было блокировать телегу и ограничивать ватсап если это не помогает?