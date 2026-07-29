В Туле в ночное время совершено покушение на главу РЛВТ

В ночь на 29 июля в подъезде жилого дома на улице Михеева в Туле неизвестный совершил покушение на директора ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» (РЛВТ) Андрея Черезова. Преступник поджидал его на лестничной площадке и выстрелил в него четыре раза. Раненого обнаружила супруга, которая немедленно вызвала полицию и скорую помощь. Пострадавший госпитализирован, его состояние медики пока не комментируют.Киллер скрылся с места преступления, ведутся активные поиски.Андрей Черезов является директором и учредителем РЛВТ. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.Стоит констатировать, что украинские спецслужбы продолжают вербовать исполнителей для совершения нападений и терактов в отношении российских военнослужащих и сотрудников компаний из сферы ВПК. Такие действия явно направлены на подрыв оборонного потенциала страны. При этом никакие блокировки мессенджеров и других интернет-ресурсов не становятся для организаторов помехой - вербовка активно велась и, судя по происшествию, продолжает вестись. Несмотря на то, что официальная версия причины покушения на Андрея Черезова ещё не озвучена, велика вероятность того, что это очередное дело рук спецслужб противника.Правоохранители тем временем работают на месте происшествия и устанавливают личность и мотивы преступника.

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