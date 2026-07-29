Зеленский летал в Вашингтон за «зимним пакетом» ракет к Patriot

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Зеленский летал в Вашингтон за «зимним пакетом» ракет к Patriot

Зеленский запросил у Трампа «зимний пакет» ракет к системам Patriot, чтобы иметь возможность отражать ракетные удары России этой зимой. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

Запасы ракет-перехватчиков у Украины практически исчерпаны, сбивать российскую баллистику в скором времени будет совершенно нечем. По словам Зеленского, в ходе переговоров он заявил Трампу, что без американской помощи Украина зиму не пройдет, и запросил 300 ракет. Однако у американцев сейчас самих туго с ракетами для Patriot, война с Ираном истощила запасы. Трамп вроде бы и не отказал, но и не дал твердого обещания.



Встречался «нелегитимный» и с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon опять же по вопросу закупки ракет к Patriot, но там тоже всё сложно. Также обсуждался вопрос с лицензионным выпуском, но это небыстро и не утраивает Киев. Сроки называются от года (оптимистичный прогноз) до пяти лет (пессимистичный), а такой график Украине не подходит. Также обсуждался вариант с переделкой украинских баллистических ракет в противоракетные перехватчики с характеристиками, аналогичными ракетам для Patriot. В Киеве считают, что так будет быстрее и дешевле.

В общем, Зеленский обещает американцам любые украинские технологии и поделиться опытом, лишь бы получить зенитные ракеты, желательно к зиме. И побольше.
7 комментариев
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  1. алек Звание
    алек
    +4
    Сегодня, 14:21
    . Зеленский запросил у Трампа «зимний пакет»

    Если мёрзнет, надо деревянный макинтош оформлять .
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:27
      Мусорным пакетом обойдётся... wink
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:26
    300 ракет? Допустим при расходе 2 на 1 цель получается 150 раз. Это за месяц израсходуют.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 14:28
    Трамп вроде бы и не отказал, но и не дал твердого обещания.

    Не знает наверное, что ему ночью приснится. Вот завтра с утра...или послезавтра наоборот...
    Но главное укроСМИ радостно отчитались, что уже точно дадут.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 14:35
      Елена, love
      Лето еще не закончилось, осень не загорами.... Он уза зиму.... Доживет- ли не думал? Или думалки совсем просрал.....
  4. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 14:31
    Запасы ракет-перехватчиков у Украины практически исчерпаны, сбивать российскую баллистику в скором времени будет совершенно нечем. По словам Зеленского, в ходе переговоров он заявил Трампу, что без американской помощи Украина зиму не пройдет, и запросил 300 ракет...

    Мы эти байки слышим не первый год, а ракеты всё не кончаются.
    Просроченный занял место мирового попрошайки и совершая мировое турне по столицам сюзеренов выпрашивает себе денег на очередную виллу. Он себе нашёл очередной источник заработка и средств для поддержания своих штанов и панталон своей жены.
    Но мы то прекрасно видим, по темпам движения наших войск в зоне СВО, что все стенания киевской шантрапы, это чистой воды обман и к реальности не имеет никакого отношения. soldier
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 14:51
    Немного конспирологии.

    Будет смешно, если Линдси Грэма похоронили так поздно и в закрытом гробу потому, что Зеленский привез его только вчера и в нескольких пакетах.

    В обмен на зимние пакеты Пэтриотов. lol