Зеленский летал в Вашингтон за «зимним пакетом» ракет к Patriot
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Зеленский запросил у Трампа «зимний пакет» ракет к системам Patriot, чтобы иметь возможность отражать ракетные удары России этой зимой. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.
Запасы ракет-перехватчиков у Украины практически исчерпаны, сбивать российскую баллистику в скором времени будет совершенно нечем. По словам Зеленского, в ходе переговоров он заявил Трампу, что без американской помощи Украина зиму не пройдет, и запросил 300 ракет. Однако у американцев сейчас самих туго с ракетами для Patriot, война с Ираном истощила запасы. Трамп вроде бы и не отказал, но и не дал твердого обещания.
Встречался «нелегитимный» и с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon опять же по вопросу закупки ракет к Patriot, но там тоже всё сложно. Также обсуждался вопрос с лицензионным выпуском, но это небыстро и не утраивает Киев. Сроки называются от года (оптимистичный прогноз) до пяти лет (пессимистичный), а такой график Украине не подходит. Также обсуждался вариант с переделкой украинских баллистических ракет в противоракетные перехватчики с характеристиками, аналогичными ракетам для Patriot. В Киеве считают, что так будет быстрее и дешевле.
В общем, Зеленский обещает американцам любые украинские технологии и поделиться опытом, лишь бы получить зенитные ракеты, желательно к зиме. И побольше.
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