И. о. министра обороны Украины Хмара заявил, что надеется, что вооруженный конфликт завершится в ближайшие 14 лет. В интервью американскому блогеру Лоре Лумер временный глава Минобороны Украины рассказал, что он рассчитывает, что украинский кризис будет разрешен до того, как его сыновья достигнут призывного возраста.Учитывая, что сыновьям Хмары сейчас 9 и 11 лет, а мобилизация в ВСУ начинается с 25 лет, путем несложных вычислений можно определить примерные сроки, в течение которых и. о. министра обороны Украины надеется завершить боевые действия. Однако, учитывая, что киевский режим и его западные кураторы не скрывают своего стремления воевать фактически «до последнего украинца», высока вероятность, что к тому времени на Украине не останется населения.До своего назначения на должность и. о. главы Минобороны Украины вместо уволенного Федорова Хмара, как известно, возглавлял СБУ. Соответственно, в его прямые обязанности, помимо прочего, входило планирование терактов и ударов вглубь территории России.На Украине отмечают, что после того как Хмара возглавил оборонное ведомство, мобилизационная политика Киева несколько изменилась в сторону еще большего ужесточения. По некоторым данным, «людоловам» из ТЦК поставлена четкая задача по обеспечению не менее 35 тысяч новобранцев для ВСУ в месяц. Параллельно с этим сотрудники ТЦК окончательно освобождаются от ответственности за свои действия, что развязывает им руки для применения насилия по отношению к потенциальным мобилизованным. На этом фоне озвученные Хмарой планы выглядят по меньшей мере абсурдно.

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