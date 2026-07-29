В Минобороны Украины рассчитывают, что конфликт завершится через 14 лет

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В Минобороны Украины рассчитывают, что конфликт завершится через 14 лет

И. о. министра обороны Украины Хмара заявил, что надеется, что вооруженный конфликт завершится в ближайшие 14 лет. В интервью американскому блогеру Лоре Лумер временный глава Минобороны Украины рассказал, что он рассчитывает, что украинский кризис будет разрешен до того, как его сыновья достигнут призывного возраста.

Учитывая, что сыновьям Хмары сейчас 9 и 11 лет, а мобилизация в ВСУ начинается с 25 лет, путем несложных вычислений можно определить примерные сроки, в течение которых и. о. министра обороны Украины надеется завершить боевые действия. Однако, учитывая, что киевский режим и его западные кураторы не скрывают своего стремления воевать фактически «до последнего украинца», высока вероятность, что к тому времени на Украине не останется населения.

До своего назначения на должность и. о. главы Минобороны Украины вместо уволенного Федорова Хмара, как известно, возглавлял СБУ. Соответственно, в его прямые обязанности, помимо прочего, входило планирование терактов и ударов вглубь территории России.

На Украине отмечают, что после того как Хмара возглавил оборонное ведомство, мобилизационная политика Киева несколько изменилась в сторону еще большего ужесточения. По некоторым данным, «людоловам» из ТЦК поставлена четкая задача по обеспечению не менее 35 тысяч новобранцев для ВСУ в месяц. Параллельно с этим сотрудники ТЦК окончательно освобождаются от ответственности за свои действия, что развязывает им руки для применения насилия по отношению к потенциальным мобилизованным. На этом фоне озвученные Хмарой планы выглядят по меньшей мере абсурдно.
9 комментариев
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  1. Appraiser Звание
    Appraiser
    +1
    Сегодня, 14:47
    "Хмара заявил, что надеется, что вооруженный конфликт завершится в ближайшие 14 лет" Однако он может завершится гораздо раньше, если наконец будет принято "правильное решение" в отношение определенных "дружественных" субъектов..... soldier
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 15:07
      В 2022-2024 годах не только я подсчитывал примерный потенциал мобилизационного ресурса на Украине и на круг выходило, что его хватит на 5-7 лет.
      Ни все со мной соглашались и кто-то даже доказывал, что таковых на Украине меньше так как нужны люди для обеспечения тыла, но как мы видим сейчас, и не только после слов новоиспеченного "стратега", что у Запада на этот счёт другие виды и в ближайшие 14 лет они намерены выкосить всё мужское население Украины, и может быть не только мужское.
      Так что И.О. только подтвердил давно известный факт - население Украины западные "благодетели" выбрали для поголовного заклания в роли жертвенного агнца и что самое главное население Украины даже не возражает против этого. yes
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 14:49
    Хмара заявил, что надеется, что вооруженный конфликт завершится в ближайшие 14 лет.

    Пусть не надеется. Гораздо быстрее и неожиданнее. И будет как в той песне - "недолго музыка играла, недолго фраер танцевал"
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Егоза
      Гораздо быстрее и неожиданнее.

      Мы же оптимисты...И так надеемся!
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 14:54
    Ага,ага. . .ну прям через 14 лет,5 месяцев,4 дня ,17 часов,43 минуты и 14 секунд. . . hi
  4. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 14:56
    Не знаю как там ЕС намерен 14 лет воевать ибо там бородатозагорелые ребята власть в свои руки возьмут и им воевать с кем-то не очень. А если англичанка заставит, то пошлют коренных ЕСсевцев до последнего воевать.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:59
    Ну, если эти 14 лет, это примерно то время на сколько затянется снижение уровня жизни в ЕС до критического, тогда похоже на правду.
  6. Artax Звание
    Artax
    +1
    Сегодня, 14:59
    Безотносительно к прогнозам Хмары, война будет идти еще долго.
    Никто сейчас не скажет,10, 20 или большее число лет.
    14 лет, думаю, это оптимистичный прогноз.
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 15:13
    Это их образ жизни, поэтому, пока текут деньги, эти преступники будут жаждать войны; эту чуму необходимо искоренить.