В Минобороны Украины рассчитывают, что конфликт завершится через 14 лет
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И. о. министра обороны Украины Хмара заявил, что надеется, что вооруженный конфликт завершится в ближайшие 14 лет. В интервью американскому блогеру Лоре Лумер временный глава Минобороны Украины рассказал, что он рассчитывает, что украинский кризис будет разрешен до того, как его сыновья достигнут призывного возраста.
Учитывая, что сыновьям Хмары сейчас 9 и 11 лет, а мобилизация в ВСУ начинается с 25 лет, путем несложных вычислений можно определить примерные сроки, в течение которых и. о. министра обороны Украины надеется завершить боевые действия. Однако, учитывая, что киевский режим и его западные кураторы не скрывают своего стремления воевать фактически «до последнего украинца», высока вероятность, что к тому времени на Украине не останется населения.
До своего назначения на должность и. о. главы Минобороны Украины вместо уволенного Федорова Хмара, как известно, возглавлял СБУ. Соответственно, в его прямые обязанности, помимо прочего, входило планирование терактов и ударов вглубь территории России.
На Украине отмечают, что после того как Хмара возглавил оборонное ведомство, мобилизационная политика Киева несколько изменилась в сторону еще большего ужесточения. По некоторым данным, «людоловам» из ТЦК поставлена четкая задача по обеспечению не менее 35 тысяч новобранцев для ВСУ в месяц. Параллельно с этим сотрудники ТЦК окончательно освобождаются от ответственности за свои действия, что развязывает им руки для применения насилия по отношению к потенциальным мобилизованным. На этом фоне озвученные Хмарой планы выглядят по меньшей мере абсурдно.
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