Зеленский предложил Макрону помощь в тушении пожаров во Франции

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Зеленский предложил Макрону помощь в тушении пожаров во Франции

Глава киевского режима уже не знает, как ему так извернуться, чтобы стать полезным для западных партнеров. То предлагает обмен технологиями производства дронов, то вместе ракеты-перехватчики баллистических целей выпускать. Пока все эти инициативы не сильно востребованы, ведь киевский клоун всегда просит что-то взамен, лучше деньгами.

Сегодня просроченный возвращается из Вашингтона. Вчерашняя встреча с Трампом была весьма короткой и не сильно результативной. Зеленский клянчил 300 ЗУР к ЗРК «Пэтриот» перед зимой. Но у Пентагона эти противоракеты в дефиците с учетом расхода на ближневосточном ТВД.

Находясь еще на борту самолета, Зеленский отчитался об итогах поездки в США своему лучшему европейскому другу, президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Французский лидер рассказал Зеленскому о масштабных лесных пожарах на юго-западе страны. Огонь вплотную приблизился к центру ядерных исследований CEA Cesta, АЭС «Блайе», заводу, выпускающему ракетное топливо, и цеху по производству перхлората аммония. Из региона эвакуировали более 23 тысяч человек, включая персонал предприятий. Зеленский предложил Макрону помощь в борьбе с пожарами.

На Украине пожарная служба ГСЧС (ДСНС) с июня длительное время не могла справиться с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В начале июля из-за стихии здесь даже наблюдался огненный смерч, Киев охватил густой смог.

Вся техника у пожарных ДСНС иностранная, в том числе подаренная Парижем. Ее не хватает, как и персонала. Приходится круглосуточно работать в местах ударов ВС РФ. Но Зеленскому на это наплевать, главное — в очередной раз угодить французскому покровителю. Глядишь, удастся в ответ что-то выклянчить.
4 комментария
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 15:01
    Везде предлагает свои услуги которые у себя в стране не справляются с проблемами. То есть делает вид и успокаивает остальных, что всё хорошо и мы всем поможем - только согласитесь на помощь (вернее оплатите услуги).
  2. ian Звание
    ian
    +1
    Сегодня, 15:04
    В\на и так все горит. Одним пожаром больше, одним меньше.
    А если он пролезет во Францию хоть на одно тушение - шикарная медийная картинка и на следующем сходняке обязательно предъявит-
    "Мы не жалея себя защищаем Европу от пожаров и русской угрозы, а вы нам каких то денег и боеприпасов жмете..." request
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 15:18
      Цитата: ian
      В\на и так все горит. Одним пожаром больше, одним меньше.
      А если он пролезет во Францию хоть на одно тушение - шикарная медийная картинка и на следующем сходняке обязательно предъявит-
      "Мы не жалея себя защищаем Европу от пожаров и русской угрозы, а вы нам каких то денег и боеприпасов жмете..." request

      Да, полезный ход Зеленского.
  3. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 15:10
    а реально в чем может быть эта помощь, а то что реально могло бы помочь неудел
    ,РИА Новости пишет Berliner Zeitung. "До 2024 года Ка-32 успешно применялись в тушении лесных пожаров, но теперь уже нет. Санкции мешают покупке запасных частей и техническому обслуживанию. Поэтому российские вертолеты, способные быстро набирать воду и доставлять ее в труднодоступные регионы, были выведены из эксплуатации", — говорится в публикации. Отмечается, что правительство Испании безуспешно пыталось добиться смягчения санкций в этом вопросе, а в Брюсселе настаивали на покупке европейских аналогов вертолета, но в итоге эта инициатива провалилась из-за нехватки средств. Кроме Испании российские вертолеты больше не используются в Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре, подчеркнули в материале. https://dzen.ru/a/amiRx2tbQE6qR4_O
    как и БЕ-200
    Аналогов российских вертолетов Ка-32 для тушения пожаров в Европе нет, запретом на обслуживание и поставку запчастей для российской техники европейцы вредят сами себе. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе. https://tass.ru/ekonomika/27964077