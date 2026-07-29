Зеленский предложил Макрону помощь в тушении пожаров во Франции
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Глава киевского режима уже не знает, как ему так извернуться, чтобы стать полезным для западных партнеров. То предлагает обмен технологиями производства дронов, то вместе ракеты-перехватчики баллистических целей выпускать. Пока все эти инициативы не сильно востребованы, ведь киевский клоун всегда просит что-то взамен, лучше деньгами.
Сегодня просроченный возвращается из Вашингтона. Вчерашняя встреча с Трампом была весьма короткой и не сильно результативной. Зеленский клянчил 300 ЗУР к ЗРК «Пэтриот» перед зимой. Но у Пентагона эти противоракеты в дефиците с учетом расхода на ближневосточном ТВД.
Находясь еще на борту самолета, Зеленский отчитался об итогах поездки в США своему лучшему европейскому другу, президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Французский лидер рассказал Зеленскому о масштабных лесных пожарах на юго-западе страны. Огонь вплотную приблизился к центру ядерных исследований CEA Cesta, АЭС «Блайе», заводу, выпускающему ракетное топливо, и цеху по производству перхлората аммония. Из региона эвакуировали более 23 тысяч человек, включая персонал предприятий. Зеленский предложил Макрону помощь в борьбе с пожарами.
На Украине пожарная служба ГСЧС (ДСНС) с июня длительное время не могла справиться с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В начале июля из-за стихии здесь даже наблюдался огненный смерч, Киев охватил густой смог.
Вся техника у пожарных ДСНС иностранная, в том числе подаренная Парижем. Ее не хватает, как и персонала. Приходится круглосуточно работать в местах ударов ВС РФ. Но Зеленскому на это наплевать, главное — в очередной раз угодить французскому покровителю. Глядишь, удастся в ответ что-то выклянчить.
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