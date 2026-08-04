Воинские звания: от ВОВ до СВО

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Воинские звания: от ВОВ до СВО


Военнослужащие Вооружённых сил РФ, как и в любых других армиях мира, подчинены определенной иерархической системе. Она определяется воинскими званиями, которые обозначаются соответствующими знаками различия на военной форме.



Самое нижнее звание – это рядовой или матрос. Его присваивают сразу же при поступлении на военную службу, если до этого у новобранца не было воинского звания. К самым высоким относятся генерал армии, адмирал флота или маршал соответствующего рода войск.

Все воинские звания подразделяются на войсковые и корабельные. Последние носят моряки, причем служащие не только в ВМФ, но также в Береговой охране Погранслужбы и морских подразделениях Росгвардии.

Если же военнослужащий служит в гвардейской части, то к его званию прибавляется слово «гвардии». К примеру, гвардии сержант или гвардии лейтенант. Звание сохраняется и за теми военными, которые уже не находятся на действительной воинской службе. Тогда к званию добавляется «в отставке» или «запаса».

Примечательно, что со времен Великой Отечественной войны и по наше время воинские звания в России почти не менялись. Разница лишь в том, что рядовые раньше именовались красноармейцами, а матросы - краснофлотцами. Кроме того, в советские послевоенные годы в качестве промежуточного звена между офицерами и сержантским составом были введены звания прапорщика и старшего прапорщика. Еще одно отличие – в Красной армии существовал особый институт политруков и комиссаров с собственной отдельной иерархией, который в современной России отсутствует.



Собственно, почти полная идентичность прежних и современных воинских званий в нашей стране в некоторой степени свидетельствует о том, что российские военные, сражающиеся на фронтах СВО, являются правопреемниками солдат и офицеров Красной армии, уничтоживших фашизм и победивших в Великой Отечественной войне.

19 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +5
    Вчера, 20:42
    Ликбез для тех кто не служил ... good
    1. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      +5
      Вчера, 22:17
      Весьма слабенькая статья для ВО. Для кого здесь эта информация?
      Ожидал прочесть что-то более серьезное.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 20:49
    правопреемственность это, уж простите, далеко не только воинские знаки
  3. faterdom Звание
    faterdom
    -2
    Вчера, 20:53
    К самым высоким относятся генерал армии, адмирал флота или маршал соответствующего рода войск.

    Я бы сказал, к одним из самых высоких.
    Потому как дома у них имеется генеральша (армии), адмиральша (флота) и маршальша (соответствующего рода войск).
    И это вам не это...
    А еще бывают Сердюков Российской Федерации и Васильева над "зелеными человечками".
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 03:11
      Тогда к званию добавляется «в отставке» или «запаса».
  4. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Вчера, 20:56
    Как тут не вспомнить нашего фанерного маршала, который рассматривал Вооружённые Силы как «нечто среднее между доходным домом и ярмарочно-увеселительным балаганом».
  5. Bogalex Звание
    Bogalex
    +1
    Вчера, 21:07
    На заглавной фотографии статьи у обоих офицеров из числа военнослужащих Преображенского полка (бывш. 154-го отдельного комендантского) грубые нарушения правил ношения военно формы одежды: у подполковника - неправильное размещение квалификационных знаков на правой стороне груди и у обоих - ношение знака принадлежности к воинской части на правой стороне груди вместо левой...
  6. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +1
    Вчера, 21:32
    в Красной армии существовал особый институт политруков и комиссаров с собственной отдельной иерархией, который в современной России отсутствует

    В Красной Армии в годы Великой Отечественной войны институт комиссаров был заменен на замполитов (заместителей по политчасти).
    В ВС РФ замполит официально называется заместителем командира по военно-политической работе (взвода, роты, батальона, полка и т. д.). Эта должность отвечает за морально-психологическое состояние, воинскую дисциплину, военно-политическое информирование и патриотическое воспитание личного состава, а также за организацию досуга и правовое информирование военнослужащих.
    Я сам замполитом был))
  7. Bogalex Звание
    Bogalex
    0
    Вчера, 21:57
    А с чего это воинское звание "младший лейтенант"
    отменено с 1998 года

    (на 4:46) belay
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +1
      Вчера, 22:42
      Вот, что говорит "Алиса":
      "Звание «младший лейтенант» не было официально отменено в Вооружённых силах Российской Федерации. Оно продолжает числиться в законодательстве, в частности, в статье 46 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

      На практике это звание присваивается крайне редко. Его могли получать курсанты старших курсов некоторых высших военно-учебных заведений, выпускники полковых и дивизионных школ младших лейтенантов, а в исключительных случаях — выпускники гражданских средних специальных учебных заведений и прапорщики (мичманы) за особые отличия или в условиях острого дефицита офицеров."
      1. Моторист Звание
        Моторист
        0
        Сегодня, 00:03
        Цитата: Napayz
        Звание «младший лейтенант» не было официально отменено в Вооружённых силах Российской Федерации

        Последние (кому не нравится -- крайние) мл. лейтенанты запаса выпустились из ЛМУ(ЛАУ) в 93-м.
        1. Bogalex Звание
          Bogalex
          +1
          Сегодня, 01:37
          Категорически не соглашусь.
          В Военном артиллерийском университете курсы младших лейтенантов производили выпуски как минимум в 2001-2002-м годах.
          Младших лейтенантов медицинской службы наблюдал возле Военно-медицинской академии всю первую половину 2000-х.
          Ну а уж сколько младших лейтенантов с 2022 года появилось - я вообще молчу.
          1. Моторист Звание
            Моторист
            0
            Сегодня, 01:42
            Я, возможно, неправильно выразился. Из перечисленных мной училищ был последний выпуск. За другие не в курсе. hi
      2. Bogalex Звание
        Bogalex
        0
        Сегодня, 01:39
        На практике это звание в наше время присваивается повсеместно!
  8. BAI Звание
    BAI
    0
    Вчера, 22:16
    или маршал соответствующего рода войск.

    Просто маршал. Нет больше родов
    Последний маршал авиации - Шапошников Е.И.
    Он же последний министр обороны СССР
    1. faterdom Звание
      faterdom
      0
      Вчера, 23:45
      Последний министр обороны СССР все-таки Д. Т. Язов.
      Шапошников был министром обороны СНГ, которого страны СНГ, включая Россию с мая 1992 года игнорировали. Самому ему надоело только в 1994 году, когда ему надоело изображать некоего "министра" некоего СНГ и он ушел в отставку.
      Между августом и декабрем 91-го СССР уже практически был недееспособен, а СНГ уже сразу был мертворожденным.
  9. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Вчера, 22:35
    Про звание "генералиссимус" - ни слова
    1. Bogalex Звание
      Bogalex
      0
      Сегодня, 01:38
      Вы точно смотрели ролик?
  10. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +1
    Сегодня, 02:01
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Как тут не вспомнить нашего фанерного маршала, который рассматривал Вооружённые Силы как «нечто среднее между доходным домом и ярмарочно-увеселительным балаганом».

    Не при нем ли появилось в МО РФ много "генералов" от гос.службы?