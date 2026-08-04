Воинские звания: от ВОВ до СВО

Военнослужащие Вооружённых сил РФ, как и в любых других армиях мира, подчинены определенной иерархической системе. Она определяется воинскими званиями, которые обозначаются соответствующими знаками различия на военной форме.
Самое нижнее звание – это рядовой или матрос. Его присваивают сразу же при поступлении на военную службу, если до этого у новобранца не было воинского звания. К самым высоким относятся генерал армии, адмирал флота или маршал соответствующего рода войск.
Все воинские звания подразделяются на войсковые и корабельные. Последние носят моряки, причем служащие не только в ВМФ, но также в Береговой охране Погранслужбы и морских подразделениях Росгвардии.
Если же военнослужащий служит в гвардейской части, то к его званию прибавляется слово «гвардии». К примеру, гвардии сержант или гвардии лейтенант. Звание сохраняется и за теми военными, которые уже не находятся на действительной воинской службе. Тогда к званию добавляется «в отставке» или «запаса».
Примечательно, что со времен Великой Отечественной войны и по наше время воинские звания в России почти не менялись. Разница лишь в том, что рядовые раньше именовались красноармейцами, а матросы - краснофлотцами. Кроме того, в советские послевоенные годы в качестве промежуточного звена между офицерами и сержантским составом были введены звания прапорщика и старшего прапорщика. Еще одно отличие – в Красной армии существовал особый институт политруков и комиссаров с собственной отдельной иерархией, который в современной России отсутствует.
Собственно, почти полная идентичность прежних и современных воинских званий в нашей стране в некоторой степени свидетельствует о том, что российские военные, сражающиеся на фронтах СВО, являются правопреемниками солдат и офицеров Красной армии, уничтоживших фашизм и победивших в Великой Отечественной войне.
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