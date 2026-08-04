Российские Вооружённые силы продолжают продвижение на Донбассе. Сегодня находит своё подтверждение информация о форсировании довольно протяжённого Хрущёвского пруда к западу от Константиновки.В результате успешных наступательных действий под контроль армии России перешёл и этот пруд, и прилегающие территории общей площадью порядка 8-9 квадратных километров. В эти километры входит и территория так называемой Лозовой балки – небольшого лесного массива, который для западной части Донбасса является весьма редким ландшафтным явлением. Там противник ранее, после поражения в Константиновке, оборудовал позиции, однако эти позиции под натиском ВС РФ уже потерял.Это продвижение позволяет нашим подразделениям приблизиться к населённому пункту Николайполе, за которым открывается прямой путь к автомобильной дороге, соединяющей Доброполье с Дружковкой. А Дружковка входит в состав Славянско-Краматорской агломерации.Соответственно, буквально с каждый днём армия России забирает под контроль остающиеся под оккупацией противника территории Донецкой Народной Республики, одновременно разворачивая бои на Краматорском стратегическом направлении.Напомним, что одним из условий мира со стороны Москвы является вывод войск киевского режима с территории Донбасса. Киев заявляет, что на это он не пойдёт.

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