ВС РФ форсировали протяжённый Хрущёвский пруд к западу от Константиновки

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ВС РФ форсировали протяжённый Хрущёвский пруд к западу от Константиновки

Российские Вооружённые силы продолжают продвижение на Донбассе. Сегодня находит своё подтверждение информация о форсировании довольно протяжённого Хрущёвского пруда к западу от Константиновки.

В результате успешных наступательных действий под контроль армии России перешёл и этот пруд, и прилегающие территории общей площадью порядка 8-9 квадратных километров. В эти километры входит и территория так называемой Лозовой балки – небольшого лесного массива, который для западной части Донбасса является весьма редким ландшафтным явлением. Там противник ранее, после поражения в Константиновке, оборудовал позиции, однако эти позиции под натиском ВС РФ уже потерял.





Это продвижение позволяет нашим подразделениям приблизиться к населённому пункту Николайполе, за которым открывается прямой путь к автомобильной дороге, соединяющей Доброполье с Дружковкой. А Дружковка входит в состав Славянско-Краматорской агломерации.

Соответственно, буквально с каждый днём армия России забирает под контроль остающиеся под оккупацией противника территории Донецкой Народной Республики, одновременно разворачивая бои на Краматорском стратегическом направлении.

Напомним, что одним из условий мира со стороны Москвы является вывод войск киевского режима с территории Донбасса. Киев заявляет, что на это он не пойдёт.
7 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 16:12
    А ведь хахло во всё это верит...
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +3
      Вчера, 17:06
      Мне лично в вашем посте больше понравилось про ручку в туалете! angry
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 01:22
      Да в чем проблема, они еще и Покровск контролируют, наверное и Артемовск тоже request
      В принципе уже на подходе к Москве.
      Константиновку уж точно, еще не сдали.
  2. Комментарий был удален.
  3. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Вчера, 17:10
    Отрицание реальности - так себе способ решения проблем. Работает, но недолго, потом реальность мстит.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Вчера, 17:27
    Напомним, что одним из условий мира со стороны Москвы является вывод войск киевского режима с территории Донбасса. Киев заявляет, что на это он не пойдёт

    А зачем такие условия, если в скором времени российские войска, без условий освободят Донбасс.
  5. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +1
    Вчера, 19:32
    Интересное название пруда (вспоминаем роль Хрущева в амнистии бандеровцев).
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      0
      Вчера, 20:23
      хрущ - это майский жук по-украински
      видимо от этого и название