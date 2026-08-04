Армению могут за долги лишить права голоса в структурах ОДКБ

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Армению могут за долги лишить права голоса в структурах ОДКБ

Уже через несколько месяцев Армения может лишиться права голоса в структурах ОДКБ. Соответствующий вопрос планируется рассмотреть 11 ноября на сессии Совета коллективной безопасности в Москве. Основанием для лишения Армении права голоса может стать невыполнение Ереваном финансовых обязательств перед организацией. При этом фактически Армения уже более двух лет не только не делает взносы в ОДКБ, но и не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат, а также отозвала своих представителей из Объединенного штаба организации.

Как известно, армянские власти последовательно демонтируют союзнические отношения с Россией и другими членами ОДКБ. В 2024 году Пашинян, обвинив союзников в бездействии во время карабахского конфликта, объявил о «заморозке» участия Армении в ОДКБ. При этом армянского премьера не смутило, что механизм коллективной обороны ОДКБ не мог быть задействован, поскольку боевые действия шли на территории Карабаха, который сама Армения официально никогда не признавала своей территорией.



В настоящее время Ереван окончательно взял курс на Запад, планирует вступить в Евросоюз и окончательно разорвать оставшиеся связи с Россией. В то же время Евросоюз оказывает систематическое давление на Ереван, добиваясь вытеснения российского бизнеса и разрыва гуманитарных и экономических связей с Москвой. Однако, хотя европейские структуры продолжают обещать Еревану свою поддержку, маловероятно, что Брюссель сможет компенсировать Армении неизбежные издержки, которые понесет экономика республики в случае выхода из ЕАЭС.
22 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    Вчера, 16:47
    ""При этом фактически Армения уже более двух лет не только не делает взносы в ОДКБ, но и не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат, а также отозвала своих представителей из Объединенного штаба организации.""

    Логично. Им нужен статус, что их выгнали, а не сами ушли. Умные люди думающие о своей пропаганде на перспективу.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Вчера, 17:58
      - В 2024 году Пашинян, обвинив союзников в бездействии во время карабахского конфликта,
      Армения юридически не признала Карабах независимым, что не давало Еревану право требовать от союзников по ОДКБ, в т.ч Россию, вступления в войну.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        -3
        Вчера, 19:05
        Ну, да. Он же на словах просил о вступлении в движуху, вроде даже утверждалось, что есть официальное обращение, но каким образом его отправили в организацию, не смогли сказать.
    2. Кмет Звание
      Кмет
      +1
      Вчера, 20:08
      ОДКБ может принять резолюцию по статусу Армении в виду ее пассивного нахождения в организации с констатацией фактического отношения этой республики: "..не проявляет интереса, не принимает участия, не выполняет устав, является номинальным членом организации.. В связи с чем запросить у Армении официальный ответ о ее целях прибывания в организации с учетом явного игнорирования и отсутствия интереса к деятельности ОДКБ"
      После этого как бы Армения не хотела умно думать о своей "пропаганде на перспективу" - ей придется официально дать ответ и решить для себя - нужно ли ей состоять в организации и какие цели преследует Армения, находясь в ОДКБ. Никто Армению силой не тащит туда, и если она хочет каких-то гарантий от организации - ей придется указать на свои интересы, цели и способы их достижения.. А то, видишь ли, Ереван даже не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат, а также отозвал своих представителей из Объединенного штаба организации.. Чего тогда хотят армяне?)) Чтобы их "на ручках" носили как дитя? Не будет такого.
  2. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    0
    Вчера, 16:55
    Мы Армении: "Вы можете заплатить взносы за ОДКБ?"
    Они нам: "Можем, а зачем?"©

    Вот что что, но деньги армяне считать умеют, зачем им платить туда, откуда они хотят уйти?
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Вчера, 19:11
      Цитата: Gvardeetz77
      Мы Армении: "Вы можете заплатить взносы за ОДКБ?"
      Они нам: "Можем, а зачем?"©
      Забрать площадь земли под Арменией за долги, и соединить эту землю с 102 базой в Гюмри - получится одна "102 база Гюмри" размером с бывшую Армению.
      fellow
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Вчера, 20:12
      Цитата: Gvardeetz77
      Мы Армении: "Вы можете заплатить взносы за ОДКБ?"
      Они нам: "Можем, а зачем?"©

      Вот что что, но деньги армяне считать умеют, зачем им платить туда, откуда они хотят уйти?

      Спорный тезис. За время правления Пашиняна, с 2018 года, гос.долг Армении превысил 100% ВВП и на сегодняшний день, каждый армянин проживающий в Армении, что бы погасить этот долг уже должен более 4 тысяч долларов. Европа альтруизмом не страдает и все деньги, которые получает Армения, оформляются в виде кредитов, что увеличивает долговую нагрузку и ограничивает финансово-экономический суверенитет государства.
      Пашинян и его клика когда нибудь свалят из Армении, а то, что от неё останется будет выплачивать долги несколькими поколениями облапошенных армян.
  3. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Вчера, 17:02
    Почему же страны ОДКБ не помогают России в отражении агрессии киевского режима? Все основания есть
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Вчера, 17:05
      Согласно уставу и порядку тамошнему, нету официального папируса партнёрам от РФ с просьбой помочь военными. Это как 5 статья наты. Вроде есть, даже где то кого то убивают прям на военной базе, но не повод впрягаться всем.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Вчера, 17:06
      Зона ответственности организации четко зафиксирована ее уставными документами и распространяется исключительно на суверенную территорию стран-участниц.Статья 4 Договора о коллективной безопасности предполагает совместную защиту, однако Москва не обращалась к партнерам по блоку с официальным запросом на задействование этих механизмов.Руководство России изначально заявляло, что справляется с поставленными задачами собственными силами и не нуждается в привлечении сил союзников
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -1
        Вчера, 17:15
        Как же не нуждается, сколько лет уже силы зеленского оккупируют новые регионы России, неужели не нужно их быстрее освободить request Не говоря уже об атаках беспилотников. Если бы справлялись сами, их бы не было. Если бы Белоруссия или Казахстан подверглись таким атакам, Россия бы пришла на помощь.
        Наше руководство ошибается, не прося помощи союзников bully
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          Вчера, 17:19
          Формально, только Курская область территория России. Ну и потом самое главное. только по просьбе.
  4. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Вчера, 17:09
    ОДКБ структура скорее символическая члены ОДКБ и с НАТО учения проводят и банчишко пилят равноудаленно как говорится такую многовекторную политику играют что прям закачаешся
  5. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 17:15
    Численный и боевой состав нашей 102-й ВБ, надо сокращать уже сейчас. Чему учат в МГИМО, если РФ, охраняет армяно-турецкую границу, несет расходы по обороне ар, открывает свои рынки для армении, поставляет дешевые энергоресурсы (в ущерб своему населению), а взамен получает плевки в лицо. Надо думать, что в этом вузе, готовят 5-ю колонну, как минимум...
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 17:20
    Армению могут за долги лишить права голоса в структурах ОДКБ
    А почему могут? Неужели за эти несколько лет неуплаты взносов и проведения учений с НАТО мы должны их защищать?
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      -1
      Вчера, 17:30
      По мнению армянских властей, ОДКБ и Россия не отреагировали должным образом, когда азербайджанские войска в 2021 и 2022 годах обстреливали и занимали приграничные позиции непосредственно на международно признанной территории Республики Армения (в Сюникской и Гегаркуникской областях). Именно это бездействие внутри суверенных границ Армении стало для Еревана главным триггером к заморозке отношений с Москвой.
    2. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Вчера, 17:57
      Цитата: Schneeberg
      мы должны их защищать?

      После утраты НКО, армения никому не нужна
      "ни мне, ни тебе, никому, никому" (с)
    3. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Вчера, 20:20
      )) При всем этом Вы забыли самый главный вопрос: защищать Армению от кого?? Они же с НАТО совместные учения проводят.. ОДКБ.. От призраков наверное защищаться решили.
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Вчера, 18:00
    Гнать ссаной тряпкой и все по рыночной цене.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 18:01
    Пашинян очередной клоун. Заседание ОДКБ смотрел, где Пашинян гнусавил, что ОДКБ виновато, что на них напали, Путин мягко разъяснял, что не могли защищать, так как Армения Карабах не признала, а Батька почти орал на Пашинян, доказывая, что тот сам не прав.
  9. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Вчера, 18:21
    вышвернуть надо армению и с ЕАС тоже
  10. d1975 Звание
    d1975
    0
    Вчера, 22:56
    По мне лично , до выборов все кто не граждане надо было отправить домой в Армению , остальных проверить , пока не выберут кого нам надо , пусть работают дома и всю продукцию , свободу надо лечить правильно .