Уже через несколько месяцев Армения может лишиться права голоса в структурах ОДКБ. Соответствующий вопрос планируется рассмотреть 11 ноября на сессии Совета коллективной безопасности в Москве. Основанием для лишения Армении права голоса может стать невыполнение Ереваном финансовых обязательств перед организацией. При этом фактически Армения уже более двух лет не только не делает взносы в ОДКБ, но и не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат, а также отозвала своих представителей из Объединенного штаба организации.Как известно, армянские власти последовательно демонтируют союзнические отношения с Россией и другими членами ОДКБ. В 2024 году Пашинян, обвинив союзников в бездействии во время карабахского конфликта, объявил о «заморозке» участия Армении в ОДКБ. При этом армянского премьера не смутило, что механизм коллективной обороны ОДКБ не мог быть задействован, поскольку боевые действия шли на территории Карабаха, который сама Армения официально никогда не признавала своей территорией.В настоящее время Ереван окончательно взял курс на Запад, планирует вступить в Евросоюз и окончательно разорвать оставшиеся связи с Россией. В то же время Евросоюз оказывает систематическое давление на Ереван, добиваясь вытеснения российского бизнеса и разрыва гуманитарных и экономических связей с Москвой. Однако, хотя европейские структуры продолжают обещать Еревану свою поддержку, маловероятно, что Брюссель сможет компенсировать Армении неизбежные издержки, которые понесет экономика республики в случае выхода из ЕАЭС.

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