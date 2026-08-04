В Fire Point назвали российскую авиацию главной угрозой для ракет «Фламинго»
3 9269
Генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью западной прессе посетовала, что российская авиация представляет собой серьезную угрозу для ракет «Фламинго», поскольку в большинстве случаев перехватывает эти ракеты во время полета. Глава украинской компании также заявила, что, несмотря ни на что, собирается «уничтожить Российскую империю».
По словам Терех, в настоящее время «Фламинго» оснащаются пятью видами двигателей, в том числе АИ-25. Сейчас совместно с Запорожским КБ «Прогресс» компания разрабатывает собственный турбореактивный двигатель, который рассчитывают уже в следующем году запустить в серийное производство. В качестве системы наведения в «Фламинго» используется визуальная навигация и некие «дополнительные источники данных».
Кроме того, глава Fire Point рассказала, что для изготовления двигателя и других узлов украинской баллистической ракеты FP-9 потребовалось построить целый комплекс заводов, включая предприятия по производству твердого ракетного топлива. При этом по меньшей мере один из этих заводов расположен на территории Евросоюза — в Дании. В целом у компании Fire Point в настоящее время 90 малых предприятий, которые занимаются производством и хранением. Навигационные системы для ракеты FP-9, по словам Терех, уже готовы, остается только разработать двигатель и наладить производство соответствующего топлива.
Терех также похвасталась, что, помимо прочего, Fire Point намерена создать свою спутниковую группировку для обеспечения БПЛА связью. Для этого Киев уже наладил сотрудничество с одной из компаний, специализирующейся на производстве спутников.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация