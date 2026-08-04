В Fire Point назвали российскую авиацию главной угрозой для ракет «Фламинго»

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В Fire Point назвали российскую авиацию главной угрозой для ракет «Фламинго»

Генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью западной прессе посетовала, что российская авиация представляет собой серьезную угрозу для ракет «Фламинго», поскольку в большинстве случаев перехватывает эти ракеты во время полета. Глава украинской компании также заявила, что, несмотря ни на что, собирается «уничтожить Российскую империю».

По словам Терех, в настоящее время «Фламинго» оснащаются пятью видами двигателей, в том числе АИ-25. Сейчас совместно с Запорожским КБ «Прогресс» компания разрабатывает собственный турбореактивный двигатель, который рассчитывают уже в следующем году запустить в серийное производство. В качестве системы наведения в «Фламинго» используется визуальная навигация и некие «дополнительные источники данных».



Кроме того, глава Fire Point рассказала, что для изготовления двигателя и других узлов украинской баллистической ракеты FP-9 потребовалось построить целый комплекс заводов, включая предприятия по производству твердого ракетного топлива. При этом по меньшей мере один из этих заводов расположен на территории Евросоюза — в Дании. В целом у компании Fire Point в настоящее время 90 малых предприятий, которые занимаются производством и хранением. Навигационные системы для ракеты FP-9, по словам Терех, уже готовы, остается только разработать двигатель и наладить производство соответствующего топлива.

Терех также похвасталась, что, помимо прочего, Fire Point намерена создать свою спутниковую группировку для обеспечения БПЛА связью. Для этого Киев уже наладил сотрудничество с одной из компаний, специализирующейся на производстве спутников.
9 комментариев
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  1. poquello Звание
    poquello
    +1
    Вчера, 17:33
    "российская авиация представляет собой серьезную угрозу для ракет «Фламинго», поскольку в большинстве случаев перехватывает эти ракеты во время полета. "
    лучше бы на старте перехватывала, а ещё лучше в момент запуска, это какая-то непосильная задача - мониторить укропию, обеспечить разведку
  2. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    -9
    Вчера, 17:33
    Ну да,конечно.А командующий ВКС -некий генерал -полковник в это время водочку вкушать изволят.Половина НПЗ в стране накрылась женским половым органом,а эта мразь забила на свои служебные обязанности,главным из которых является защита нашего неба..Приоритет для него-водку пьянствовать..
  3. Пенза мстит Звание
    Пенза мстит
    +1
    Вчера, 17:41
    Бадрелоги пускают ракеты и дроны по руслам рек, по низу рельефа и поэтому их видно только сверху, есть мнение, что постановка в каждый аэропорт на дежурство пары истребителей и пары вертолетов и одного Панциря немного снимет напряжение в небе, но такой подход не спасет от всех угроз, дроны могут подвозить и на фурах и даже фпви на легковых авто, и похоже проблема ещё лет на пять am
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    -2
    Вчера, 17:44
    Ну Маск им поможет со своими национальными спутниками, понятное дело. У него ракета толстая, нагрузки большой на орбиту за недорого запускает постоянно. Кто то мог подумать в 2014 году, что у Украины будет свой небольшой старлинк?
  5. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Вчера, 18:18
    Глава украинской компании также заявила, что, несмотря ни на что, собирается «уничтожить Российскую империю».
    Про "уничтожалка не выросла!" уже писали? wink

    по меньшей мере один из этих заводов расположен на территории Евросоюза — в Дании.
    А "Орешник" в евросоюзе, всё-таки, высаживать придётся... Постоянно об этом говорю... hi
  6. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Вчера, 19:35
    При этом по меньшей мере один из этих заводов расположен на территории Евросоюза — в Дании

    А Петрова с Бошировым туда послать не судьба? Там точно найдутся готические шпили.
  7. solar Звание
    solar
    0
    Вчера, 23:07
    Генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью западной прессе

    Известное издание The War Zone.
    https://www.twz.com/news-features/ukraines-fire-point-ceo-on-how-its-making-missiles-and-drones-to-destroy-the-russian-empire
    посетовала, что российская авиация представляет собой серьезную угрозу для ракет «Фламинго», поскольку в большинстве случаев перехватывает эти ракеты во время полета.

    Автор присочинил, мягко говоря.. Она только сказала, что они научились бороться с российским наземным ПВО, и угрозу для их дронов может представлять только российская авиация.
    По поводу остального сказала что ведется работа по внедрению использования с дронов старых советских 57-мм ракет С-5, в кооперации с немцами работают над перехватчиком FP-7.x как дешевом (до 1 млн) варианте Пэтриот РАС-2, сказала, что проведены успешные испытания как их новой баллистической ракеты, по дальности достающей до Москвы, так и другой баллистики , Сапсан, у их конкурентов из Pivdenne (назвала их тоже успешными).
    Рассказала о создании беспилотного перехватчика с 30 мм пушкой против Гераней и других БПЛА аналогичного типа и то, что в перспективе хотят обзавестись собственными возможностями спутниковой поддержки.
    Сложно сказать, что здесь реалистично, а что нет, особенно с учётом западного участия.
  8. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Вчера, 23:22
    Евреи и американцы знают, как обнаружить и уничтожить иранские пусковые установки баллистических ракет.
  9. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    +1
    Вчера, 23:23
    Вы не были готовы ни в 2014-м, ни в 2022-м, ни сегодня.