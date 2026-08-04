SH-15 против M777: китайское и американское оружие на границе Индии и Пакистана
2 2602
Индия заявила о готовности сделать «всё необходимое» для защиты национальных интересов после сообщений о развёртывании Пакистаном около 250 китайских самоходных гаубиц SH-15 вдоль границы.
На брифинге МИД Индии 4 августа официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал подчеркнул неизменность позиции Нью-Дели по вопросу приграничной безопасности:
Во время операции «Синдур» мы увидели достойный ответ. Террор в отношении границ Индии должен прекратиться, мы сделаем всё необходимое в национальных интересах. Мы остаёмся бдительными.
По данным India Today и Times of India, 155-мм/52-калиберные SH-15 (экспортный вариант китайской PCL-181 производства Norinco) размещены в ключевых секторах — Гуджранвала, Сиалкот, Джалалпур-Джаттан у Шакаргархского выступа, в северном Пенджабе и оспариваемом Кашмире. Артиллерийские системы на шасси 6×6 Shaanxi развивают скорость до 90 км/ч, стреляют стандартными снарядами на 30–40 км и ракетными VLAP - до 72 км, с темпом до шести выстрелов в минуту. Пакистан заказал 236 единиц в 2019 году, получил их в 2022–2023-м и наладил производство по лицензии на Heavy Industries Taxila. Эти орудия уже применялись против Индии в ходе операции «Синдур» в мае 2025 года - ответа на теракт в Пахалгаме.
Джайсвал также назвал недавние выборы в подконтрольной Пакистане части Джамму и Кашмира «фарсом» и обвинил Исламабад в подавлении протестов силой.
Стоит отметить, что военные обострения нередки в отношениях ядерных держав Индии и Пакистана.
Индия в качестве ответа на действия Пакистана по размещению гаубиц SH-15 развёртывает со своей стороны закупленные в США гаубицы M777, самоходки K-9 Vajra и пушки Dhanush индийского производства.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация