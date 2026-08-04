Россельхознадзор вводит временные ограничения на транзит через РФ мяса из ЕС

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Россельхознадзор вводит временные ограничения на транзит через РФ мяса из ЕС


С 5 августа Россельхознадзор временно запрещает провозить через Россию мясо птицы и субпродукты из стран Евросоюза. В ведомстве пояснили, что это сделано, чтобы не допустить распространения болезней животных и защитить покупателей.



Причиной стали обнаруженные нарушения при перевозке птичьих субпродуктов, которые выдавали за немецкие, хотя на самом деле они были нелегальными.

Груз везли через Польшу в Узбекистан на машине с польскими номерами. При пересечении границы предъявили поддельные ветеринарные сертификаты. Как выяснилось при проверке, настоящего происхождения товара так и не смогли определить. Германия, чья продукция была заявлена, этот факт не подтвердила.

Россельхознадзор уже запросил у Узбекистана данные об отправителе груза и о том, откуда вообще шли эти нелегальные поставки. До 6 августа включительно ещё можно провозить продукцию, которую сертифицировали и отправили до 5 августа. А сами ограничения будут действовать, пока не пройдут переговоры с Еврокомиссией по итогам расследования.

Ранее, 3 августа, Россельхознадзор уже вводил запрет на ввоз мяса птицы и другой продукции из Камбоджи из-за того, что там ухудшилась обстановка по болезни Ньюкасла.

Ещё раньше Россельхознадзор временно запретил ввоз и транзит из Армении некоторых растительных продуктов: черешни, вишни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов, винограда, свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники.

Новые меры против европейских поставок – это часть системной работы Россельхознадзора, который пресекает ввоз контрафакта и защищает продовольственный рынок страны.
25 комментариев
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  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +9
    Вчера, 18:32
    Очень своевременно, желательно провести полное расследование, которое потребует продолжительного времени.
    К мясным продуктам, возможно, придётся добавить транзит сельхозпродукции по следующим обстоятельствам.
    В Волгоградской обл. и некоторых южных регионах РФ уже обнаружено нашествие смертельно опасных тарантулов, отчего пострадали несколько россиян, по смертельным случаям проводятся уточнения.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Вчера, 18:32
    Всё правильно, санкции это игра на двоих.
    1. frruc Звание
      frruc
      +6
      Вчера, 19:39
      Россельхознадзор временно запрещает провозить через Россию мясо птицы и субпродукты из стран Евросоюза.

      Вот те да ! А что, до сих пор перевозили, безобразие !
  3. BAI Звание
    BAI
    +14
    Вчера, 18:37
    Надо вообще запретить транзит всех грузов из Европы через Россию.
    Российского транзита в Европе нет.
    А вот трназит в Европу - надо оставить
    1. Светлан Звание
      Светлан
      -2
      Вчера, 19:45
      Через Россию идет транзит в двух направлениях как в Европу, так и из Европы. В Европу идет много китайских товаров обратно идут европейские.
      Предлагаете экономически ударить по Китаю? Или как? Если без эмоций.
      1. BAI Звание
        BAI
        +1
        Вчера, 22:08
        Я же русским языком написал -транзит в Европу оставить. Именно для Китая


        А вот траназит в Европу - надо оставить
        1. Светлан Звание
          Светлан
          -1
          Вчера, 22:57
          То есть в Китай из Европы ничего не доставлять?
          ..
          Более того на направлении Китай-Европа работают тысячи казахстанских водителей. По ним, по Казахстану, это тоже ударит
          1. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            +1
            Сегодня, 00:44
            А мы должны и за Казахстан переживать? recourse
            Что-то он за нас не особо переживает, только призывает "обе стороны прекратить удары по судоходству в Черном море", боясь упомянуть Шумерию laughing
            Это двустульные не наша проблема, пусть определятся, потом будем говорить.
      2. gsev
        gsev
        0
        Сегодня, 00:27
        Цитата: Светлан
        Предлагаете экономически ударить по Китаю? Или как? Если без эмоций.

        Торговля между КНР и Европой идет по морю или авиатранспортом. Курятину, зерно, яйца все страны Средней Азии должны или закупать в России или везти из Европы через КНР, Иран или Афганистан.
  4. skept Звание
    skept
    +3
    Вчера, 18:52
    ..это сделано, чтобы не допустить распространения болезней животных и защитить покупателей..

    Вот это правильно,раньше надо было.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 19:11
    А что на это скажет Урсулище ,почему это раньше Россия не сделала ?Прикольно,пусть ЕС отправляет свою птицу в Африку, и Арабам ..Вот будут ли они её покупать ?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Вчера, 19:43
      tralflot1832
      А что на это скажет Урсулище

      По моему, все мнения бабули у нас уже обнулили и никого они не интересуют.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Вчера, 19:15
    Не понятно, почему сейчас, а не с 22-го, а то и с 14-го года.
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +2
      Вчера, 19:24
      Цитата: alexputnik17
      Не понятно, почему сейчас, а не с 22-го, а то и с 14-го года.
      .. здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали …
      .. просто Смотрящим давно уже пора определиться…с кем они?
      1. Vinnibuh Звание
        Vinnibuh
        +2
        Вчера, 19:54
        Ну а как версия,двойной гешефт. Мясо из ЕС в Узбекистан,с Узбекистана нам,как узбекское. Ну а сейчас передел потоков,вот и "прозрели".
  7. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +4
    Вчера, 19:17
    временные ограничения на транзит через РФ мяса из ЕС

    А нам при этом рассказывают что РФ воюет со всей мощью наты. Не забывая при этом совместный бизнес делать 😂
  8. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Вчера, 19:34
    Груз везли через Польшу в Узбекистан на машине с польскими номерами.
    ----------------------------
    Как выяснилось при проверке, настоящего происхождения товара так и не смогли определить.
    -------------------------------
    Дважды два сложить не можете откуда груз?
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +1
      Вчера, 20:09
      Груз погружен на складе в Германии, а вот откуда он попал в Германию и на склад - не известно.
  9. Карельский Звание
    Карельский
    +1
    Вчера, 19:35
    Это черный юмор?Транзит из / в ЕС.Комплектующие для беспилотников из Китая тоже транзитом туда пролетают?Они вводят санкции,с нашей стороны всё по старому.А небо для их авиации точно закрыто?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Вчера, 19:48
      Карельский
      А небо для их авиации точно закрыто?

      Небо точно закрыто для ЕС, США и ряда стран. Турция летает.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 20:19
    Цитата: Pete Mitchell
    просто Смотрящим давно уже пора определиться…с кем они?

    Помню в 14-ом сопли некоторых... и знакомые среди них тоже были, а как же хамон? Сейчас и у нас лепят. Деньги есть, иди покупай. laughing
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +1
      Вчера, 22:13
      а как же хамон?

      Вот я не понял, отчего страждующие так возбудились от хамона, мясо как мясо..
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 23:09
    Цитата: Ильнур
    Вот я не понял, отчего страждующие так возбудились от хамона, мясо как мясо..

    Взаимно. laughing Копченое испанское мясо. Вроде горячего копчения из 404 свинины. Только вот со свининой у укров спад большой. lol
    По мне, это типа понимание некоторых, что у "них" лучше, чем у нас. А по мне, наоборот!
    1. m-z Звание
      m-z
      +1
      Вчера, 23:53
      Цитата: alexputnik17

      Цитата: Ильнур
      Вот я не понял, отчего страждующие так возбудились от хамона, мясо как мясо..

      Взаимно. laughing Копченое испанское мясо. Вроде горячего копчения из 404 свинины.


      Хамон - не копченое мясо. Сыровяленое, без каких-либо приправ и добавок (если соль не считать)...
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 00:19
    Цитата: m-z
    Сыровяленое, без каких-либо приправ и добавок (если соль не считать)...

    Спасибо за поправку. По мне, гораздо вкуснее бекон, шпик и тупо, сало.