Россельхознадзор вводит временные ограничения на транзит через РФ мяса из ЕС

С 5 августа Россельхознадзор временно запрещает провозить через Россию мясо птицы и субпродукты из стран Евросоюза. В ведомстве пояснили, что это сделано, чтобы не допустить распространения болезней животных и защитить покупателей.Причиной стали обнаруженные нарушения при перевозке птичьих субпродуктов, которые выдавали за немецкие, хотя на самом деле они были нелегальными.Груз везли через Польшу в Узбекистан на машине с польскими номерами. При пересечении границы предъявили поддельные ветеринарные сертификаты. Как выяснилось при проверке, настоящего происхождения товара так и не смогли определить. Германия, чья продукция была заявлена, этот факт не подтвердила.Россельхознадзор уже запросил у Узбекистана данные об отправителе груза и о том, откуда вообще шли эти нелегальные поставки. До 6 августа включительно ещё можно провозить продукцию, которую сертифицировали и отправили до 5 августа. А сами ограничения будут действовать, пока не пройдут переговоры с Еврокомиссией по итогам расследования.Ранее, 3 августа, Россельхознадзор уже вводил запрет на ввоз мяса птицы и другой продукции из Камбоджи из-за того, что там ухудшилась обстановка по болезни Ньюкасла.Ещё раньше Россельхознадзор временно запретил ввоз и транзит из Армении некоторых растительных продуктов: черешни, вишни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов, винограда, свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники.Новые меры против европейских поставок – это часть системной работы Россельхознадзора, который пресекает ввоз контрафакта и защищает продовольственный рынок страны.

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