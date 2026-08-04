Удары по морской логистике Украины становятся всё интенсивнее

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Удары по морской логистике Украины становятся всё интенсивнее

Удары ВС РФ по портовой инфраструктуре и морским судам становятся всё интенсивнее, судя по всему, останавливаться российские военные не собираются. Тем более, что при довольно небольших затратах, а для ударов не используются дорогие ракеты, достигается весьма неплохой эффект.

Сегодня днем, 4 августа, ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения на Украину. Согласно данным, представленным Минобороны, снова были атакованы порты Николаева и Черноморска. В первом под удар попали сразу три сухогруза, во второй прилетело по контейнерному терминалу и складу с дальнобойными дронами самолетного типа FP-2 и комплектующими к ним. Как предполагается, именно такой беспилотник, запущенный из Одесской области, атаковал пляж в Геленджике.



Также в течение дня в акватории Черного моря южнее Одессы был поражен очередной сухогруз. Это подтверждают вражеские ресурсы, сообщившие о возгорании на грузовом судне после удара. Кроме того, юго-восточнее Очакова были уничтожены два украинских безэкипажных катера.

Как сообщают одесские паблики, пораженные российскими дронами-камикадзе суда буксируются в порт, ставятся на якорную стоянку, а потом по ним прилетает повторно и не один раз. По сути, суда выводятся из строя на длительное время.
16 комментариев
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  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +5
    Вчера, 18:06
    Надо, чтобы укры вообще забыли слово "судоплавание". Лодки, сетка, рыба. Все.
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      -5
      Вчера, 18:16
      при довольно небольших затратах, а для ударов не используются дорогие ракеты, достигается весьма неплохой эффект

      Ну да, дорогие ракеты по СУДАМ не используются… что вчера, что сегодня Ониксами долбили сначала по заводу потом ещё по каким-то сараям. ПКР - по сараям laughing Может Оникс в ПСР (противосарайная ракета) переименовать? belay
      1. alovrov Звание
        alovrov
        -4
        Вчера, 18:57
        Круглое неси, квадратное перекатывай... Ониксом по судну страшно, потому что будут жертвы и партнеры заругают. А так вроде и жертв нет и судну нехорошо. Но главное что партнеры не очень ругают. Пока.
    2. K._2 Звание
      K._2
      +3
      Вчера, 18:53
      Говоря лодки, надеюсь, Вы имели в виду плавсредства типа "Уфимки", не более! Сети бы не давал, хватит и бамбуковых удочек .hi
    3. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      0
      Вчера, 21:04
      Сетка их вполне достаточно.
    4. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 00:53
      Угу, забудут, особенно если для докладов долбить по "отстою" в Николаеве, вроде поразили, а на деле они там стоят с 22-го года. Из Николаева выхода нет, туда нет трафика, все перекрыто. Тупо для отчетности поразили суда у причала, порожняк.
      Хотя понимаю, военным тоже надо зарабатывать, за поражение целей. Но не проще-ли бить по действующим судам, даже повторно, один дрон для парохода, как слону дробина.
  2. navigator777 Звание
    navigator777
    -9
    Вчера, 18:13
    Интересно, наша верхушка хоть что то способна довести до логического конца.
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +4
      Вчера, 18:56
      Если Ваша - это киевская, то ответ вполне очевиден - нет.
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        -3
        Вчера, 19:35
        Цитата: Napayz
        Если Ваша - это киевская, то ответ вполне очевиден - нет.

        Действительно, не моя, я за не не голосовал, пусть будет ваша. Я думаю смысл понятен, хоть что то в этом сво уже довели до конца, те же порты, когда остановятся, когда в порошок сотрут или когда очень хорошо на западе попросят
  3. Stas157 Звание
    Stas157
    -1
    Вчера, 18:13
    Удары ВС РФ по портовой инфраструктуре и морским судам становятся всё интенсивнее, судя по всему, останавливаться российские военные не собираются.

    А что так можно было?

    Хорошо хоть на пятый год войны это произошло!
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 18:34
    Мы долго терпели выкрутасы бандэрлогов.
  5. кукс Звание
    кукс
    +1
    Вчера, 19:15
    Тем более, что при довольно небольших затратах, а для ударов не используются дорогие ракеты, достигается весьма неплохой эффект.
    всего-то пять лет прошло..... жаль только, что мужики на ЛБС кровью за такую неторопливость платили (((
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 19:18
    Цитата: K._2
    Говоря лодки, надеюсь, Вы имели в виду плавсредства типа "Уфимки", не более!

    yes hi
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 19:39
    А куда будут девать укры обездвиженные суда шедшие на Украину? Порт не резиновый ,будут ставить к причалу в 4- 5 корпусов .Есть ещё вариант " бочка " ,те кто ходил в море знают что такое - поставить пароход на " бочку " .
  8. olbop Звание
    olbop
    +1
    Вчера, 19:43
    Можно добавить к статье - МО сегодня также сообщило о трех атакованных судах в Николаеве, причем дронами и "высокоточным оружием" (цитата).
    А поскольку многочисленные повреждения судов в последние дни кое-кому кажутся малыми, расскажу анекдот.
    Три пожилых другана часто проводили вечера за преферансом. И вот на мизере один из них получил 4 взятки и скончался от сердечного приступа. Два другана идут за гробом и один говорит другому. Я проанализировал нашу последнюю партию - если бы я пошел не в пику, а в бубну, он получил бы не четыре, а шесть взяток. Другой отвечает - да ладно, все равно хорошо получилось.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 21:26
    Цитата: K._2
    Говоря лодки, надеюсь, Вы имели в виду плавсредства типа "Уфимки"

    yes good laughing