Удары по морской логистике Украины становятся всё интенсивнее
4 99216
Удары ВС РФ по портовой инфраструктуре и морским судам становятся всё интенсивнее, судя по всему, останавливаться российские военные не собираются. Тем более, что при довольно небольших затратах, а для ударов не используются дорогие ракеты, достигается весьма неплохой эффект.
Сегодня днем, 4 августа, ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения на Украину. Согласно данным, представленным Минобороны, снова были атакованы порты Николаева и Черноморска. В первом под удар попали сразу три сухогруза, во второй прилетело по контейнерному терминалу и складу с дальнобойными дронами самолетного типа FP-2 и комплектующими к ним. Как предполагается, именно такой беспилотник, запущенный из Одесской области, атаковал пляж в Геленджике.
Также в течение дня в акватории Черного моря южнее Одессы был поражен очередной сухогруз. Это подтверждают вражеские ресурсы, сообщившие о возгорании на грузовом судне после удара. Кроме того, юго-восточнее Очакова были уничтожены два украинских безэкипажных катера.
Как сообщают одесские паблики, пораженные российскими дронами-камикадзе суда буксируются в порт, ставятся на якорную стоянку, а потом по ним прилетает повторно и не один раз. По сути, суда выводятся из строя на длительное время.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация