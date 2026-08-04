На Украине грозятся сбивать российские спутники связи «Рассвет»
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Совладелец украинской компании Fire Point Штилерман неожиданно заявил, что ВСУ уже скоро будут сбивать российские спутники связи «Рассвет» от «Бюро 1440». Штилерман обещает, что Украина сделает всё, чтобы помешать России обзавестись собственным аналогом Starlink.
Штилерман:
Они начали программу «Рассвет», но мы им устроим программу «Закат».
По мнению амбициозного совладельца Fire Point, сбивать спутники на самом деле несложно. Штилерман утверждает, что, несмотря на то, что аппараты находятся на высоте 800 км над землей, в них легко попасть. Каким образом ВСУ, зачастую не обладающие возможностью противостоять «Гераням», рассчитывают сбивать космические аппараты, представитель украинского ВПК не уточнил. При этом ранее Штилерман уже грозился нанести удар по Ирану ракетами «Фламинго», которые якобы способны преодолевать расстояние в 3000 км.
Между тем в последнее время успехи российской программы «Рассвет» вызывают чрезвычайное беспокойство у противника. Теперь спутники четыре раза проходят над пока еще контролируемыми Украиной территориями. Увеличено «окно»: если в апреле связь устанавливалась только на 15-20 минут в сутки, то сейчас устойчивое соединение доступно уже на полтора-два часа. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию очередной партии спутников, «окно» увеличится еще в два-три раза. Уже к началу 2027 году орбитальная группировка спутников «Рассвет» будет увеличена примерно до 250 единиц, а в дальнейшем — до 730-900 аппаратов.
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