На Украине грозятся сбивать российские спутники связи «Рассвет»

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На Украине грозятся сбивать российские спутники связи «Рассвет»

Совладелец украинской компании Fire Point Штилерман неожиданно заявил, что ВСУ уже скоро будут сбивать российские спутники связи «Рассвет» от «Бюро 1440». Штилерман обещает, что Украина сделает всё, чтобы помешать России обзавестись собственным аналогом Starlink.

Штилерман:
Они начали программу «Рассвет», но мы им устроим программу «Закат».

По мнению амбициозного совладельца Fire Point, сбивать спутники на самом деле несложно. Штилерман утверждает, что, несмотря на то, что аппараты находятся на высоте 800 км над землей, в них легко попасть. Каким образом ВСУ, зачастую не обладающие возможностью противостоять «Гераням», рассчитывают сбивать космические аппараты, представитель украинского ВПК не уточнил. При этом ранее Штилерман уже грозился нанести удар по Ирану ракетами «Фламинго», которые якобы способны преодолевать расстояние в 3000 км.



Между тем в последнее время успехи российской программы «Рассвет» вызывают чрезвычайное беспокойство у противника. Теперь спутники четыре раза проходят над пока еще контролируемыми Украиной территориями. Увеличено «окно»: если в апреле связь устанавливалась только на 15-20 минут в сутки, то сейчас устойчивое соединение доступно уже на полтора-два часа. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию очередной партии спутников, «окно» увеличится еще в два-три раза. Уже к началу 2027 году орбитальная группировка спутников «Рассвет» будет увеличена примерно до 250 единиц, а в дальнейшем — до 730-900 аппаратов.
67 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +9
    Вчера, 18:31
    Влажные хахлячьи мрии публикует.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Вчера, 18:37
      а я не удивлюсь, если они Омск обстреливают и не важно откуда, то вполне могут матрасы или лаймы под шароварным флагом провести такую запендю
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +3
        Вчера, 19:07
        Цитата: Василенко Владимир
        то вполне могут матрасы или лаймы под шароварным флагом


        Оооо, коллега! Космос настолько далек от «договоренностей» нашей элиты, что как раз там - можно и потолкаться локтями, был бы повод! Достаточны неосторожные маневры китайских спутников с согласования с нами. Вообщем поле куда шире для маневра hi
      2. SSR Звание
        SSR
        -1
        Вчера, 19:17
        Цитата: Василенко Владимир
        а я не удивлюсь, если они Омск обстреливают и не важно откуда, то вполне могут матрасы или лаймы под шароварным флагом провести такую запендю

        Угу и весь космос ляжет под разлетающимеся обломками yes
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          0
          Вчера, 19:30
          Для низкоорбитальных спутников давно придуманы лазерные пушки, просто никто пока не решился их применить, опасаясь ответки. И как раз лазером х охлы и собираются сбивать Рассветы, якобы чисто сами, без помощи Европы и США...
          1. topol717 Звание
            topol717
            +5
            Вчера, 20:57
            Цитата: Peter1First
            Для низкоорбитальных спутников давно придуманы лазерные пушки
            Ого, ничтожная скорость спутника в 8 км/с. Но и это не самое главное. Даже супер лазер на расстояние в жалкие 400 км сделает пятно диаметром 2-3 метра. т.е. площадь луча будет где то 6-7 КВАДРАТНЫХ метров. ага, именно квадратных, хоть пятно и круглое ))). И это все в вакууме, без учета атмосферных рассеиваний. Так что выстрел лазера по спутнику на высоте 400 км, будет сродни прохлопывания ладошкой по женскому половому органу. А Рассвет летает на высоте 800 км.
            1. Disant Звание
              Disant
              -2
              Вчера, 22:59
              topol717
              (Евгений) Ого, ничтожная скорость спутника в 8 км/с.
              тем не менее лазерная связь работает - спутники выцеливают друг друга для передачи сигнала. и там расстояния достигают в десяткИ тысяч км. то есть прицелы есть.
              Даже супер лазер на расстояние в жалкие 400 км сделает пятно диаметром 2-3 метра.
              да никто нам не скажет , какое пятно и сила воздействия сейчас достигнута - лазеры постоянно совершенствуют. пересвет 8 лет назад в мультиках по ттх уже сбивал спутники. его же тоже совершенствуют. не думаю, что американцы сильно отстают.
              а сбивать\разрушать не требуется - думаю, достаточно подкоптить антенну или другие элементы спутника - там по-любому много чего есть
              Рассвет летает на высоте 800 км
              пока затормозили на 510
              1. Podvodnik Звание
                Podvodnik
                0
                Вчера, 23:13
                . да никто нам не скажет , какое пятно и сила воздействия сейчас достигнута - лазеры постоянно совершенствуют


                Естественно, не скажут. Ибо за решетку сядут по причине распила бабла и невыполнимости обещаний по распилу спутников на орбите. Невозможно на таком расстоянии создать нужную плотность энергии. Невозможно создать аппарат приемлемой мощности с малыми размерами. А "стадион" будет стоить дохренилиард денег. С нулевой эффективностью. Ну если только метров пятьсот. Но спутники летают выше.
                1. Disant Звание
                  Disant
                  0
                  Вчера, 23:34
                  Невозможно создать аппарат приемлемой мощности с малыми размерами
                  с земли коптить будут. я же написал название действующего образца вооружения.
            2. Izotovp Звание
              Izotovp
              0
              Сегодня, 01:27
              Дело не в линейной скорости, а в угловой. А угловая скорость по сравнению со скоростью лазерного луча ничтожна. Для выведения из строя спутника совсем необязательно его взрывать или сжигать. Достаточно вывести из строя его системы связи, питания, ориентации на выбор. Гораздо сложнее на него навестись. Но и это полбеды. А вот обнаружить, идентифицировать и взять на сопровождение по траектории-вот это уже задача, которую они без внешней помощи решить не смогут. Нет у них таких систем контроля околоземного пространства. Значит, как правильно тут было замечено, под их двухцветной тряпкой вполне может развернуться война на новом уровне. Тем более в ии была принята декларация о недопустимости чужого лидерства в космосе.
      3. frruc Звание
        frruc
        +3
        Вчера, 19:18
        Василенко Владимир
        лаймы под шароварным флагом провести такую запендю

        Под шароварным флагом не получится. Все пуски космических ракет-перехватчиков отслеживаются соответствующими структурами. А вот жиденка Штилермана вполне могут грохнуть, ведь никакой индульгенции это чмo не получало.
        1. Wratch Звание
          Wratch
          +9
          Вчера, 19:22
          Давно пора,вместе с поцем зелей. Прлвести так сказать деевреизацию..
        2. topol717 Звание
          topol717
          +3
          Вчера, 21:12
          Да это все популистские заявления украинским домохозяйкам, с целью попиарить себя, и заявить о новой перемоге.
      4. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Вчера, 21:09
        Цитата: Василенко Владимир
        то вполне могут матрасы или лаймы под шароварным флагом провести такую запендю
        Да кто же им позволит засрать космос кучей обломков?
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +5
      Вчера, 18:47
      Скорее хазарские! Ибо Штилерман как и сам зеленский евреи, а украинцы это пушечное мясо расходный материал в войне евреев против России.
      1. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +6
        Вчера, 18:59
        Этот шпилерблюм намотав чуб на пейсы радостно нашел в словаре антонимов слово закат и радостно возвестил о перемоге.....Унылое дерьмо. laughing
    3. Копчёный Звание
      Копчёный
      -2
      Вчера, 19:09
      Не, это как раз реальность. Мрии это чуть что мощные ответки из списка пожеланий в комментах. Ну там, вон туда тяо аборигенам против США или там вон Ирану АУГов пару штук и тп, а в реальности коллективный запад с англосаксами руками украинцев будут делать реальные события и ходы. У них там верная пословица есть, для комментаторов, дурень думкою богатеет.
    4. Hagen Звание
      Hagen
      +2
      Вчера, 19:47
      Цитата: Ирек
      Влажные хахлячьи мрии публикует.

      Устанавливать и сбивать будут американцы, прикрывшись украми. Типа это они сами догадались "как" и сделали "чем". Всё для того, чтобы мы не открыли охоту на амерские спутники и европейские, до кучи. В это конечно мало кто поверит. Зе может принять все на себя и тем откроет "закат" международного космоса. Так что эти "мрии" могут ознаменовать откат из космоса и возврат проводной связи в глобальном смысле. Укры реально живут по принципу - после нас хоть потоп...
      1. gsev
        gsev
        +2
        Вчера, 23:57
        Цитата: Hagen
        Устанавливать и сбивать будут американцы, прикрывшись украми.

        А кто тогда помешает сбивать нам, китайцам или северокорейцам прикрывшись иранцами все западные спутники?
    5. opuonmed Звание
      opuonmed
      -4
      Вчера, 22:15
      Предположим, хозяин США, Британия, ЕС дадут оружие киевскому режиму и скажут: «Пуляйте по спутникам», тогда что РФ сделает ?
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Вчера, 23:35
        Понятием "сбить спутники" оперируют только необразованные недоумки. Долго объяснять...
      2. helilelik Звание
        helilelik
        -3
        Вчера, 23:39
        А с чего все решили,что спутники ,обязательно,будут сбивать на орбите? С нашим ПВО за космодром я бы не дал и ста рублей...
  2. poquello Звание
    poquello
    +4
    Вчера, 18:34
    буйный он какой-то
    слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  3. BAI Звание
    BAI
    +3
    Вчера, 18:34
    Уже к началу 2027 году орбитальная группировка спутников «Рассвет» будет увеличена примерно до 250 единиц, а в дальнейшем — до 730-900 аппаратов.

    Долго и медленно. Надо быстрее. От этих аппаратов жизни солдат зависят
    1. TerraSandera Звание
      TerraSandera
      -1
      Вчера, 18:58
      Долго?) да это цифры на грани фантастики) для нас. Интересно каким образом к началу 27го будет 250? Нет , я конечно буду рад, но это из серии полетов на луну и Марс в 20-21м и 600 самолётов к 2030.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Вчера, 20:41
        Цитата: TerraSandera
        Долго?) да это цифры на грани фантастики) для нас. Интересно каким образом к началу 27го будет 250?

        Нашёл данные по планам запусков спутников, насчёт "к началу 2027 года" формулировки не увидел.
        Предполагается развернуть группировку на орбите высотой 800 километров с почти полярным наклонением 82,3 градуса к экватору в 12 орбитальных плоскостях, по 21 спутнику в каждой. По планам, в 2026 году число таких аппаратов на орбите должно составить 156, в 2027-м - 292, а в 2028-м - 383. В перспективе группировку предполагается увеличить до 886 спутников.

        https://www.mk.ru/science/2026/07/25/nad-rossiey-zanimaetsya-vtoroy-rassvet-gruppirovka-sputnikov-svyazi-poluchila-popolnenie.html
    2. Комментарий был удален.
    3. Развед Звание
      Развед
      +1
      Вчера, 19:06
      Цитата: BAI
      Уже к началу 2027 году орбитальная группировка спутников «Рассвет» будет увеличена примерно до 250 единиц, а в дальнейшем — до 730-900 аппаратов.

      Долго и медленно. Надо быстрее. От этих аппаратов жизни солдат зависят

      Дальнейшее как-то сегодня мало интересует. А вот это - "Уже к началу 2027 году орбитальная группировка спутников «Рассвет» будет увеличена примерно до 250 единиц" - вызывает вопросы.
      Каким образом? Автор посчитал, сколько времени осталось до "начала 2027 года"? Он в курсе, какой сегодня наблюдается временной интервал между запусками? И сколько аппаратов в кластере в состоянии вытянуть на орбиту Союз-2.1б даже с РБ?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Вчера, 20:48
        Цитата: Развед
        А вот это - "Уже к началу 2027 году орбитальная группировка спутников «Рассвет» будет увеличена примерно до 250 единиц" - вызывает вопросы.

        Ошибочные данные, смотрите мой коммент чуть выше.
        1. Развед Звание
          Развед
          +2
          Вчера, 22:28
          Цитата: Монтесума
          Ошибочные данные, смотрите мой коммент чуть выше.

          Да знаком я с этими цифрами. И не только с ними, естественно. Но как это меняет суть дела? И фантазии статьи?
          1. Текущая дата - 5 августа 2026 года.
          Осталось времени в 2026 году - 148 дней (менее 5 месяцев).
          Цель на конец 2026 года - 156 спутников.
          Уже выведено - 29 аппаратов (из них 1 утрачен, но для выполнения плана "по запуску" нужно добрать разницу).
          Осталось вывести - 156 – 29 = 127 спутников.
          2. Сколько это пусков?
          Максимальная заявленная загрузка Союза-2.1б под эту конкретную задачу - 16 спутников за пуск (партия "Рассвет-3").
          127 спутников / 16 спутников в партии = 7,93.
          Округляем в большую сторону - требуется 8 пусков.
          3. Теперь включаем голову.
          8 пусков за 5 месяцев - это 1,6 пуска в месяц (или один пуск каждые 18–19 дней) только для этого проекта. Это реально? Задайте этот вопрос человеку в теме - он только покрутит пальцем у виска. Самара сделать 8 ракет Союз-2.1б за 5 месяцев, не ущемив другие проекты, не может даже теоретически.
          По открытым данным, максимальная производственная мощность РКЦ "Прогресс" по сборке всех модификаций Союза (2.1а, 2.1б, 2.1в) составляет около 15-20 ракет в год в лучшем случае. В последние годы реальный выпуск часто колеблется вокруг 12-15 единиц. И как быть с очередью приоритетов? У "Прогресса" есть жесткий, утвержденный правительством гособоронзаказ, который имеет абсолютный приоритет:
          - Пилотируемые и грузовые миссии - "Союз МС" и "Прогресс МС" к МКС (или будущей РОС). Это 3–4 пуска в год, которые нельзя сдвинуть.
          - МО - спутники ГЛОНАСС-К, аппараты оптико-электронной разведки ("Персона", "Лотос"), связь ("Меридиан"). Это еще 3–5 пусков в год.
          Журналисты-пиарщики копируют цифры из ранних, нереалистичных бизнес-планов, совершенно не сверяя их с производственной реальностью.
          Да и не в этом, собственно, дело. И даже не в дефиците носителей или ЭКБ. Чем больше я наблюдаю за эпопеей с Бюро, тем больше склоняюсь к мысли, что им пора менять заявленные цифры. Возможно, пришло время прекратить эти "гонки по вертикали" и спуститься с небес на землю. Забыть об орбите 800, а продумать переход на 500±.
    4. SSR Звание
      SSR
      -1
      Вчера, 19:20
      Цитата: BAI
      Уже к началу 2027 году орбитальная группировка спутников «Рассвет» будет увеличена примерно до 250 единиц, а в дальнейшем — до 730-900 аппаратов.

      Долго и медленно. Надо быстрее. От этих аппаратов жизни солдат зависят

      У Китая с его возможностями, только в планах и эшелон ниже, аяля аналог старлинка.
  4. knn54 Звание
    knn54
    0
    Вчера, 18:36
    "Кое кто" сказал, что надо. Штилерман ответил "Есть".
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Вчера, 18:37
    Неужели кто-то из Израиля попросил и за этого шлимазла штилермана? А иначе почему у него такие неумеренные понты.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Вчера, 19:28
      Дилетант
      А иначе почему у него такие неумеренные понты.

      На его понты найдутся другие меры. Целей на украине, по которым мы пока еще не били, море. И горе им будет, если мы начнем долбить не по детски.
      1. ettore Звание
        ettore
        +3
        Вчера, 19:45
        Цитата: frruc
        И горе им будет, если мы начнем долбить не по детски.

        От нас пока, что, слишком много если.
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    -2
    Вчера, 18:41
    Будет так. В Польше и Прибалтике США немедля разместят систему Meadowlands CCS 10.2 и передадут ее якобы в аренду укру.Система будет глушить спутники" Рассвет", а смелые поляки, прибалты и США будут отвечать" по вопросам применения обращайтесь к арендатору, заключайте мир-капитуляцию ,а по вопросам ответа по местам стоянки системы смиритесь, как уже смирились с ударами по своей территории БПЛА с территории Прибалтики и Финляндии. Вы же не Иран, вы полные трусы.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 18:44
    Противоспутниковые системы имеют не много стран...
    Те, кто имеют не рвутся его применять, потому ка может и ответочка прилететь... а оно им надо?
  8. vuduman
    vuduman
    0
    Вчера, 18:46
    «Хитлерман» запустит ракеты UV-2
  9. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +6
    Вчера, 18:46
    Что паршивая собака брешет - то новость в наших СМИ :/
  10. Fachmann Звание
    Fachmann
    +8
    Вчера, 18:46
    "Закат", говоришь?
    Штилерману надо бы полный gute Nacht устроить, а то ишь, разговорился! angry
  11. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 18:51
    Ну только если матрасцы им подарят и сами запустят в космос их антиспутники. Ну а что, скажут космическая яхта, а Трамп не при делах, это всё еврайховские фашисты недобитые
  12. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Вчера, 18:54
    Этот еврейчик Штилерман самый настоящий украинский гопник, но вряд ли он ид иот
    Собственно говоря к нему претензий не должно быть. Он сам прекрасно знает о том что его мечты влажно несбыточны ,но украинской публике нравится
    А то что публике нравится, является положительным трендом в государстве 404
    Сейчас он там со своей компанией мастырит какую то баллистику и грозится уже осенью атаковать Москву
    Другая такая ду ра из той же компании Ирина Терех призналась что она мечтает с помощью ракет Фламинго не больше не меньше уничтожить Российскую империю
    В общем такая воинственность этих деятелей связана прежде всего с тем что бывший министр обороны Фёдоров спешно отправленный наркоманом в отставку пытался ограничить доминирование Fire Point и лишить её статуса главного получателя государственных оборонных заказов. И это была одна из причин его увольнения ,чем были весьма недовольны спонсоры режима как недовольны тем что эта компания тесно связанная с Зеленским фактически инструмент для разворовывания их кровных денежек
    Так что неудивительно что это бы дло так яростно быкует и всячески угрожает России
  13. Скальпель Звание
    Скальпель
    0
    Вчера, 18:55
    Помешанный этот Штилерман какой-то. Вреда от таких много, но войны такие не выигрывают.
  14. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +3
    Вчера, 18:56
    Каким образом ВСУ, зачастую не обладающие возможностью противостоять «Гераням», рассчитывают сбивать космические аппараты, представитель украинского ВПК не уточнил

    Не сложно догадаться. Сбивать будут американцы, а украинцы рядом попрыгают, как на прогулочной шлюпке рядом с северными потоками. Если конечно у американцев есть что-нибудь, не требующее запуска с космодрома. Вполне возможно, что бандеровцы переоценивают возможности своих спонсоров, начитавшись их рекламных буклетов.
  15. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +1
    Вчера, 19:02
    Вариант, как с Северным потоком. Не очень разнообразно.
  16. Скальпель Звание
    Скальпель
    +1
    Вчера, 19:05
    Да он обычный урка по психологии. Что он забыл в нашем веке? Думает, в России всё ещё 90-е продолжаются?
  17. кукс Звание
    кукс
    +2
    Вчера, 19:09
    Сначала скептически относился к этой группировке. Исходя из сравнений с сетью Старлинк.
    Люди, кто в теме, объяснили как используются. Весьма разумно и, главное, эффективно. Можно понять, почему у украины подгорает.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Вчера, 19:16
      И главное. Когда начнётся продолжение спецоперации уже в космосе, валить 10К старлинков в сравнении с десятками посконной системы, ну такое себе соревнование.
      1. Тополь Звание
        Тополь
        0
        Вчера, 22:37
        Цитата: Копчёный
        И главное. Когда начнётся продолжение спецоперации уже в космосе, валить 10К старлинков в сравнении с десятками посконной системы, ну такое себе соревнование.

        В данном случае нет большой необходимости валить все 10К пиндocoвских старлинков: обломки, к примеру, сотни уничтоженных спутников как метлой снесут все остальные. Причем, достанется всем, кто там присутствует: и китаёзам, и индийцам, и прочим канадам с европами. Так что, не переживайте - до этого вряд ли дойдет.
    2. SSR Звание
      SSR
      +1
      Вчера, 19:26
      Цитата: кукс
      Сначала скептически относился к этой группировке. Исходя из сравнений с сетью Старлинк.
      Люди, кто в теме, объяснили как используются. Весьма разумно и, главное, эффективно. Можно понять, почему у украины подгорает.

      Группировка меньше, срок больше, передача данных больше , быстрее и защищеннее.
  18. borys Звание
    borys
    +6
    Вчера, 19:29
    А почему не сбить самого Штилермана?
    1. кукс Звание
      кукс
      +1
      Вчера, 19:37
      Лохматый ковбой не одобрит. И новый дух не испустит. Нет, категорически нельзя.
  19. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +2
    Вчера, 19:38
    Денис Штилерман в 2000-х работал на Минобороны России. Сейчас он создает дальнобойные дроны для ударов по России


    Интересный персонаж этот Штилерман...

    Штилерман вырос в Украине, почти 30 лет жил и работал в Москве.
    В 1991 году он поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ)
    Штилерман, в прошлом гражданин России, занимает должность главного конструктора, он же — мажоритарий компании, ему принадлежит 97,5% акций.
    На протяжении трех лет он держал свое участие в компании в тайне, чтобы не подвергать риску проживавших тогда в России экс-супругу и детей.
    Штилерман, по его словам, до 2008-го работал в НИИ при российском Минобороны, а после занимался в России недвижимостью...
  20. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +2
    Вчера, 19:43
    Видимо они какие-то сверсекретные банки с огурцами закрутили.
  21. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    -4
    Вчера, 19:55
    Так и будет, и это вполне ожидаемо, рассвет обречён со своими несчастными 30 спутниками. Их должно быть 10000, 10000 микроспутников, тогда да, сбивать устанешь, быстрее сбивалка кончится.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 20:47
      Цитата: Andrey_5
      рассвет обречён со своими несчастными 30 спутниками.

      Кац предлагает сдаться? Ожидаемые комменты, наконец-то появились. laughing love
  22. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Вчера, 19:57
    Если бы так просто было. Ты его найди и ракету сделай, а потом попади.
  23. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    -3
    Вчера, 19:59
    Не удивился бы если на нас испытают и такой вариант. Американцы, европейцы запускают украинские спутники которые лазерами или направленым электромагнитным импу льсом бьют наши спутники. Это даже. меньше того что мы уже терпим - ударами их крылатыми ракетами непосредственно по российской территории.
  24. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Вчера, 20:21
    Пора доставать, «хохляцкое» передовое вооружение- банки с огурцами! laughing
  25. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    +1
    Вчера, 20:29
    Будет как с Северными потоками.
  26. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Вчера, 20:42
    Так вместе с реальными Рассветами будут запускаться обманки. Вот и разберись где какой летает, а потом еще попасть надо. А ракетки то для сбития спутников очень дОроги. Дадут ли пиндocники xoxлам такие ракеты? И не стоит забывать про Российские ревизоры спутников. Они уже пугали супостатов, поиближаясь к их спутникам. А у этих ревизоров, по любому,лазер имеется. Посветит ревизор по чужаку и спутник вдруг начинает барахлить. Много не надо- прожег ЭВТИ и спутник вдруг или перегреваться или захолаживаться начинает. И все... электроника умирает.
    1. Disant Звание
      Disant
      0
      Вчера, 23:23
      А у этих ревизоров
      инспектор
      по любому,лазер имеется
      оружие запрещено выводить в космос. уговор\договор.
      и не думаю, что у него много топлива для манёвров. только для преследования и снятия параметров\частот одиночных суперцелей - радары, глаза
  27. alanery Звание
    alanery
    0
    Вчера, 21:00
    как всегда догоняют...
  28. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 21:45
    В таком случае в России могут начать сбивать кортежи из Многобашенного...
    И, кстати, как там дела с "турецким" С-400?!!
  29. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Вчера, 21:46
    Какая глупость, они Искандер сбить не могут, а хотят спутник на скорости 8км/сек laughing
  30. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 00:51
    Какой позор для бандеровских националистов — служить делу евреев. Евреи уничтожают и русских, и бандеровцев — убивают двух зайцев одним выстрелом.
  31. wedmed5 Звание
    wedmed5
    0
    Сегодня, 01:39
    Если "партнёры" помогут, то вполне реально. Мы то ма́сковские изделия не тронем.
  32. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 03:24
    Среди российских обывателей , мечтающих сбивать спутники , тоже полно. Это от скудоумия, не позволяющего оценить последствия сбития хотя бы одного того или иного спутника в пространстве, где кружатся еще тысячи спутников различных государств. Разница между нашими идиотами лишь в том, что у России есть возможности сбивать спутники, а у укропомутантов только если призовут дух той самой бабки с банкой закатанных помидоров.