Получив портовый кризис, киевский режим ищет выход на новую «зерновую сделку»

6 194 23
Получив портовый кризис, киевский режим ищет выход на новую «зерновую сделку»

Прямые убытки сельскохозяйственного сектора Украины из-за фактической остановки морского экспорта могут составить от 1,5 до 3 млрд долларов, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий в интервью западным репортёрам. По его словам, ситуация с блокированием портов «в некоторых аспектах сложнее, чем была в начале 2022 года». Закупочные цены на масличные и зерновые на Украине упали в среднем на 30%.

Под угрозой срыва оказался экспорт примерно половины прогнозируемого на этот год объёма зерна и масличных культур - более 30 млн тонн продукции может не попасть на международные рынки. Альтернативные маршруты смогут обеспечить лишь половину объёмов, которые обрабатывали черноморские порты, и выйдут на этот показатель не раньше конца августа.



Ситуация резко обострилась после того, как 25 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «40-дневной операции по принуждению России к переговорам о мире». В рамках этой кампании ВСУ нанесли серию ударов по российским портам и судам в Чёрном и Азовском морях.

В ответ на это Россия обрушила массированные удары по украинским портам - Одесса, Черноморск, Южное, Измаил. С 10 июля нанесено около 20 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате эти порты фактически потеряли возможность нормальной работы.

Иностранные морские перевозчики отказываются от заходов в украинские порты. Крупнейший оператор Maersk приостановил контракты с Украиной. С 22 июля порты Одесса, Черноморск и Южный не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. Те, кто идёт на риск, получают удары. По данным Министерства инфраструктуры Украины, только в июле зафиксировано 35 ударов по судам в портах, 22 - в море, 67 - по портовым объектам. Для сравнения: за весь 2025 год было зафиксировано всего 14 ударов.

Таким образом, Украина сама спровоцировала портовый кризис, перешедший в кризис сельхозотрасли в разгар уборочной кампании. Военный трафик по морю, соответственно, тоже рухнул. Теперь Зеленский и Ко ищут варианты выхода на новую «зерновую сделку».
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Вчера, 18:26
    Россия в ближайшие дни может нанести удар по Киеву и Киевской области с помощью 25 баллистических "Искандеров" и гиперзвуковых "Цирконов".

    ЗЫ. Процесс пошел.

    Сообщают о взрывах в районе Броваров Киевской области

    Пока город атакуют «Герани».
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +8
      Вчера, 18:31
      Какая «зерновая сделка» опять? Неужели мало одного раза?
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +7
        Вчера, 18:36
        Да хрен знант что после выборов учудить могут , такое вот
      2. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Вчера, 18:48
        Умом Россию не понять (с) Фёдор Тютчев (вырвано из контекста) smile

        Полностью:

        Умом Россию не понять,
        Аршином общим не измерить:
        У ней особенная стать —
        В Россию можно только верить.
      3. Tagan Звание
        Tagan
        +3
        Вчера, 19:03
        Какая «зерновая сделка» опять? Неужели мало одного раза?

        Это мрии xoхлов.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Вчера, 18:47
      Альтернатива морским перевозкам есть-но это совсем другие масштабы и цены.
      Основная проблема в данной ситуации это нехватка зернохранилищ.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 18:33
    Ишаками будете возить через Румынию .
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +2
      Вчера, 19:40
      Не, на волах, как чумаки времен Гетманщины.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 18:48
    "зерновая сделка"... а подумать, кому это надо? soldier
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Вчера, 18:53
    Может у нас кто вспомнит что альтернативные маршруты в виде ЖД тоже можно парализовать ударами по подстанциям? Не всё ж по заправкам бить
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Вчера, 19:04
      Цитата: alexoff
      Может у нас кто вспомнит что альтернативные маршруты в виде ЖД тоже можно парализовать ударами по подстанциям?

      Может по станциям? Тепловозам тяговые подстанции не нужны. На Украине электротяза сохранилась только на западе.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 20:16
        С тепловозами у них был большой напряг ещё до СВО.
        На Украине электротяза сохранилась только на западе.

        https://stat.nonews.co/ukraine/maps/railway
        Судя по этой карте на востоке и в центре она тоже неплохо сохранилась
  5. Boton Звание
    Boton
    +2
    Вчера, 19:02
    Тем не менее. «Южные порты РФ тоже на грани остановки, грозя обвалом внутреннего рынка и подорожанием хлеба в Африке.
    В условиях продолжающихся атак ВСУ на объекты портовой инфраструктуры и гражданские суда в акваториях Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), возникли трудности с отправкой зерна по привычным экспортным каналам.
    С 10 июля прием заявок и обработка судов, следующих через Керченский пролив и Азово-Донской морской канал, были приостановлены.
    Сейчас через азовские гавани вывоз зерна практически полностью остановлен, и вообще по Азовскому морю перемещение товаров почти не осуществляется. В черноморских портах складывается не менее напряженная картина, судовладельцы неохотно туда заходят из-за опасений за безопасность своих бортов».
    В связи с этим Министерство транспорта РФ сформировало оперативный штаб по координации грузоперевозок в Азовском море.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +1
      Вчера, 20:27
      *В условиях продолжающихся атак ВСУ на объекты портовой инфраструктуры и гражданские суда в акваториях Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) возникли трудности с отправкой зерна по привычным экспортным каналам.
      С 10 июля прием заявок и обработка судов, следующих через Керченский пролив и Азово-Донской морской канал, были приостановлены*.

      Именно так. Находясь в Черном и Азовском морях ранее 10 июля, мы прекрасно понимали, что юкрейновцы не бьют по нам, имея для этого все возможности, потому что есть взаимный договорняк.
      И вовсе не КЧФ им мешает осуществить атаки.

      А потом они сорвались с цепи, и получили по зубам за это. Что лишний раз доказало, что решающее значение имеет только сила и готовность ее применить, а вовсе не очередное мычание *про терроризм* и международное право с трибун Захаровой и Лаврова.

      Прав тот, у кого больше прав! (С)
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Вчера, 19:06
    Выскажу крамольную и антигуманную мысль. А почему не жечь урожай на полях 404? Сделать это очень просто с помощью недорогих дронов с небольшой канистрой напалма или чего там неугасимо горит.
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      Вчера, 20:02
      Зачем? Чтобы что? Полей много, они разделены лесополосами.
      Ну и так, для справки: так делали укронацики.
  7. Levinstein Звание
    Levinstein
    +1
    Вчера, 19:10
    В этом тоже есть свои плюсы, зато голода на украине не будет
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Вчера, 19:25
    Зеленский начал даже мочить своих от безысходности в Чёрном море .Сделайте что то с Россией ,мочи кже нет терпеть .Ответили только турки -Украине и России надо что то делать для возобновления морского трафика в прежнем объёме. Заметьте ,упоминается не только Россия но и Украина .Не знаю это хороший вариант ,контроль за судами идущими на Украину переносится из Стамбула в Севастополь на внешний рейд.Укры наверно откажутся ,всеми конечностями будут против.Укры лоханулись ,у нас портов много в отличии от Украины.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +1
      Вчера, 20:39
      *Укры лоханулись ,у нас портов много в отличии от Украины.*

      Ну, до Каспия они могут дотянуться при желании. Что доказано потоплением *Порт Оля-4* и атакой на иранский сухогруз, а так же попаданиями по вышкам *Лукойла*.

      До Усть Луги на севере они тоже дотянулись. То есть возможности у них есть для этого.

      Про черноморские и азовские порты вы и так знаете.

      А просчитались юкрейновцы в том, что в эту игру можно играть вдвоем.
  9. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Вчера, 19:29
    Цитата: pudelartemon
    Выскажу крамольную и антигуманную мысль. А почему не жечь урожай на полях 404? Сделать это очень просто с помощью недорогих дронов с небольшой канистрой напалма или чего там неугасимо горит.

    Один только напалм обойдётся дороже чем сжигаемое им на полях зерно. Не говоря уже про дроны. Лучше уж по точкам максимальной концентрации зерна - суда, порты, элеваторы.
    1. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Вчера, 20:01
      Цитата: Scientist_
      Лучше уж по точкам максимальной концентрации зерна - суда, порты, элеваторы.

      Я думаю, оптимально было бы сосредоточить усилия на судах всех типов в украинских водах, жд тягу (тепловозы и электровозы), рапределительные сети АЭС и т.п.
  10. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Вчера, 22:14
    Цитата: pudelartemon
    Выскажу крамольную и антигуманную мысль. А почему не жечь урожай на полях 404? Сделать это очень просто с помощью недорогих дронов с небольшой канистрой напалма или чего там неугасимо горит.

    Так только фашисты делали, вы забываете что наши поля тоже пожечь могут, для этого много не надо, достаточно найти тут дуpаков которые за деньги это сделают, а поймать и доказать сложно будет. Или пролетающий дрон зажигалки раскидает, а их много прилетает в последнее время.
  11. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Вчера, 23:10
    Перед выборами в думу будут и порты гасить и мосты и танкеры,а после опять ручки на коленки сложат и начнут издавать новые запреты жрать котлету из денег и искать в какую страну ещё можно направить свои бабосики.