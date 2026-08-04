Прямые убытки сельскохозяйственного сектора Украины из-за фактической остановки морского экспорта могут составить от 1,5 до 3 млрд долларов, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий в интервью западным репортёрам. По его словам, ситуация с блокированием портов «в некоторых аспектах сложнее, чем была в начале 2022 года». Закупочные цены на масличные и зерновые на Украине упали в среднем на 30%.Под угрозой срыва оказался экспорт примерно половины прогнозируемого на этот год объёма зерна и масличных культур - более 30 млн тонн продукции может не попасть на международные рынки. Альтернативные маршруты смогут обеспечить лишь половину объёмов, которые обрабатывали черноморские порты, и выйдут на этот показатель не раньше конца августа.Ситуация резко обострилась после того, как 25 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «40-дневной операции по принуждению России к переговорам о мире». В рамках этой кампании ВСУ нанесли серию ударов по российским портам и судам в Чёрном и Азовском морях.В ответ на это Россия обрушила массированные удары по украинским портам - Одесса, Черноморск, Южное, Измаил. С 10 июля нанесено около 20 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате эти порты фактически потеряли возможность нормальной работы.Иностранные морские перевозчики отказываются от заходов в украинские порты. Крупнейший оператор Maersk приостановил контракты с Украиной. С 22 июля порты Одесса, Черноморск и Южный не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. Те, кто идёт на риск, получают удары. По данным Министерства инфраструктуры Украины, только в июле зафиксировано 35 ударов по судам в портах, 22 - в море, 67 - по портовым объектам. Для сравнения: за весь 2025 год было зафиксировано всего 14 ударов.Таким образом, Украина сама спровоцировала портовый кризис, перешедший в кризис сельхозотрасли в разгар уборочной кампании. Военный трафик по морю, соответственно, тоже рухнул. Теперь Зеленский и Ко ищут варианты выхода на новую «зерновую сделку».