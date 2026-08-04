ВКС РФ тремя авиабомбами поразили переправу через Северский Донец на Харьковщине

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ВКС РФ тремя авиабомбами поразили переправу через Северский Донец на Харьковщине


Лётчики ВКС РФ тремя планирующими фугасными авиабомбами (ФАБ) поразили насыпную переправу через Северский Донец на Харьковщине. Она соединяла населённые пункты Яремовка и Студенок, подконтрольные украинской армии.

Сообщение об этом поступило с передовой.

Вероятно, эта переправа была сооружена противником относительно недавно. Об этом можно догадаться, обратив внимание на расположенный рядом разрушенный автомобильный мост. Видимо, вражеское командование сочло, что проще построить насыпную переправу, чем восстанавливать мост.

Теперь после российского авиаудара с применением трёх ФАБ два населённых пункта оказались полностью отрезанными друг от друга. Это существенно усложнит логистику подразделений ВСУ, мешая быстрой и беспрепятственной переброске войск. Таким образом, активные действия боевой авиации РФ позволяют ускорить наступление наших подразделений на севере ДНР и в Харьковской области.



Стоит отметить, что наше командование уделяет повышенное внимание нарушению логистики противника. В частности, идёт планомерное уничтожение мостов и переправ через реки. К примеру, днём ранее был нанесён авиаудар по мосту в Славянске, играющему важную стратегическую роль. Удар полностью разрушил один пролёт моста и серьезно повредил второй. В результате движение техники противника между двумя частями города теперь прекращено. Перемещаться по мосту теперь можно только пешком.
13 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Вчера, 18:30
    Это очень хорошо, таких бомбочек у нас немерено.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 18:38
    Ощущение такое, что бомбы легли рядом, не попав в насыпь. К сожалению видео обрывается на взрывах, так что результаты оценить сложно.

    https://conflictora.ru/api/articles/472943/primary-video/play

    И это были не трёхтонки, а полторашки.
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      +2
      Вчера, 19:03
      Вторая довольно близко легла, насыпь должно размыть после неё.
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Вчера, 18:40
    Хорошая новость.
    Но у нас же серьёзный сайт, поэтому немного поворчу.
    Цитата:
    "Лётчики ВКС РФ тремя планирующими фугасными авиабомбами (ФАБ) поразили насыпную переправу"
    На фото, действителльно ФАБ.
    Но если планирующий боеприпас, то где крылышки?
    На фотографии должно быть что-то из этих наименований: УМПБ, УМПК, КАБ...
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +5
      Вчера, 18:58
      Фаб в УМПК превращается за полчаса неспешной работы вооруженцев. В УМПБ примерно за 45-60 минут.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Вчера, 19:06
        Может полчаса, а может больше или меньше, в открытых источниках информации нет.
        А вот фото можно было и найти...
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Вчера, 19:08
        ..время уже сокращено по рассказам одного инженера - примерно на 10-15 минут. технологии - улучшаются, и это очень радует! да, не за 10 минут привинчивают, но улучшение - налицо!
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Вчера, 19:05
      ...какой же Вы вредный. hi ФАБ, УМПК ФАБ, арта... да хоть чем вломили - главное если попали и уничтожили - да хоть из рогатки. Хоть лопатами забили наотмашь. Главное не процесс, а результат!

      зы это Беня Троцкий либил говаривать - конесная цель - ничто, движение - всё! (с) Ну мы же не Троцкие?
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +2
        Вчера, 19:08
        Да не вредный я, а просто должен быть порядок.
        Бардак, дезинформация и раздрай начинается с мелочей.
        «У самурая нет цели, есть только путь» — это популярный интернет-мем, которого никогда не было в реальном кодексе бусидо.
        Троцкий вроде бы не японец... wassat
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Вчера, 19:10
          От с этим я полностью согласен! Порядок - это основа всего! Порядок и ответственность! soldier
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Вчера, 19:15
          Да Вы сами знаете кто был Троцкий. wassat
          Ну не даром же говорят у нас - ну ты трындишь как Троцкий! (с) wassat
          1. Fachmann Звание
            Fachmann
            +2
            Вчера, 19:30
            Лев Давидович Бронштейн кроме активнейшего участия в событиях Великой Октябрьской Социалистической революции, в 1918 году стал народным комиссаром по военным и морским делам.
            Он организовал создание регулярной армии на базе разрозненных вооруженных отрядов, ввел систему централизованного командования и широко использовал бывших офицеров Российской империи под политическим контролем комиссаров.
      2. Керенский Звание
        Керенский
        0
        Вчера, 19:56
        да хоть чем вломили - главное если попали и уничтожили - да хоть из рогатки. Хоть лопатами забили наотмашь. Главное не процесс, а результат!

        В результате её поразили (сильно удивили?).