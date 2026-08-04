ВКС РФ тремя авиабомбами поразили переправу через Северский Донец на Харьковщине
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Лётчики ВКС РФ тремя планирующими фугасными авиабомбами (ФАБ) поразили насыпную переправу через Северский Донец на Харьковщине. Она соединяла населённые пункты Яремовка и Студенок, подконтрольные украинской армии.
Сообщение об этом поступило с передовой.
Вероятно, эта переправа была сооружена противником относительно недавно. Об этом можно догадаться, обратив внимание на расположенный рядом разрушенный автомобильный мост. Видимо, вражеское командование сочло, что проще построить насыпную переправу, чем восстанавливать мост.
Теперь после российского авиаудара с применением трёх ФАБ два населённых пункта оказались полностью отрезанными друг от друга. Это существенно усложнит логистику подразделений ВСУ, мешая быстрой и беспрепятственной переброске войск. Таким образом, активные действия боевой авиации РФ позволяют ускорить наступление наших подразделений на севере ДНР и в Харьковской области.
Стоит отметить, что наше командование уделяет повышенное внимание нарушению логистики противника. В частности, идёт планомерное уничтожение мостов и переправ через реки. К примеру, днём ранее был нанесён авиаудар по мосту в Славянске, играющему важную стратегическую роль. Удар полностью разрушил один пролёт моста и серьезно повредил второй. В результате движение техники противника между двумя частями города теперь прекращено. Перемещаться по мосту теперь можно только пешком.
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