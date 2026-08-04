Зеленский разрешил бывшим заключённым служить военкомами в ТЦК

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Зеленский разрешил бывшим заключённым служить военкомами в ТЦК

Бывшим заключенным разрешат занимать должности военкомов в территориальных центрах комплектации (ТЦК) на Украине, правда, после года службы в рядах ВСУ.

Зеленский сегодня подписал закон, значительно расширяющий права военнослужащих из числа бывших заключенных. Видимо, мера вынужденная, до этого четыре года бывшие зеки в рядах ВСУ никаких прав не имели, им не предоставлялись отпуска, не разрешались переводы в другие подразделения и многое другое, что якобы доступно тем же мобилизованным.



Согласно новому закону, бывшим заключенным будет предоставляться ежегодный отпуск, перевод в другие подразделения по состоянию здоровья, а через год службы и в результате ранения даже в части обеспечения. Кроме того, им теперь разрешается служить в ТЦК и заниматься отловом новых «добровольцев». И что подается как самое главное — экс-зекам разрешат досрочно разорвать контракт в случае получения инвалидности в результате ранения или болезни, а также после освобождения из плена.

Однако многие украинские околовоенные эксперты сомневаются, что с этим законом что-то изменится. Все дело в том, что все эти права есть и у обычных мобилизованных, только они не успевают ими воспользоваться, так как все зависит от командира. Только он будет решать с возможным переводом в другое подразделение и со всем остальным. А недовольные быстро отправляются на передовую, откуда обычно уже не возвращаются. Так что этот закон Зеленского всего лишь игра на публику.
8 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Вчера, 19:07
    А под Волчанском формируется отличный котелок. Всех новоиспеченных ТЦКашников "век воли не видать" туда, на обкатку.

    Разгром этого котла позволит «Северу» значительно расширить зону контроля на северо-востоке Харьковщины и, в значительной степени, снизить риск обстрелов Белгородской области.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 20:32
      Цитата: alexboguslavski
      А под Волчанском формируется отличный котелок.

      это называется, не квась мое молоко
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 19:22
    Очередной отличный закон. laughing Сначала, скорее всего, на ноль, потом, если выживешь в людоловы.
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Вчера, 19:36
    Бывшим заключенным разрешат занимать должности военкомов в территориальных центрах комплектации (ТЦК) на Украине,

    Ну теперь дело пойдет! laughing
    Как в анекдоте.
    Мужик освободился и куда идти? Видит объявление : Требуется воспитатель в детсад.
    Пошел. Заведующая ему: У нас такая группа, ни один воспитатель не может справиться с пацанами! Пойдете? Конечно пойду!
    Проходит день, проходит второй, коллектив замечает, что в этой группе тихо и спокойно. А раньше то на головах ходили.
    Решили подсмотреть. И что они видят?!
    Ребятня ходят по кругу друг за другом, руки назад. Воспитатель сидит на скамеечке посреди круга.
    Говорит: - Сидоров, опять об сра лся? Сидоров выходит из круга, снимает штаны, показывает воспитателю жо пу и отвечает : - Обижаешь начальник! laughing
  4. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Вчера, 19:39
    Вполне логичное решение! Зеки с мобилизационным ресурсом нянькаться не будут, а если с ними что случиться во время бусификации нежалко.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 20:30
      Цитата: Федор Соколов
      Зеки с мобилизационным ресурсом нянькаться не будут
      еще и отстегивать будут зеле
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 20:07
    Есть ли смысл спрашивать, на сколько отморозились зелебобики и их подручные?
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 20:29
    теперь ворам будут сдавать на кормление военкоматы?