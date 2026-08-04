Бывшим заключенным разрешат занимать должности военкомов в территориальных центрах комплектации (ТЦК) на Украине, правда, после года службы в рядах ВСУ.Зеленский сегодня подписал закон, значительно расширяющий права военнослужащих из числа бывших заключенных. Видимо, мера вынужденная, до этого четыре года бывшие зеки в рядах ВСУ никаких прав не имели, им не предоставлялись отпуска, не разрешались переводы в другие подразделения и многое другое, что якобы доступно тем же мобилизованным.Согласно новому закону, бывшим заключенным будет предоставляться ежегодный отпуск, перевод в другие подразделения по состоянию здоровья, а через год службы и в результате ранения даже в части обеспечения. Кроме того, им теперь разрешается служить в ТЦК и заниматься отловом новых «добровольцев». И что подается как самое главное — экс-зекам разрешат досрочно разорвать контракт в случае получения инвалидности в результате ранения или болезни, а также после освобождения из плена.Однако многие украинские околовоенные эксперты сомневаются, что с этим законом что-то изменится. Все дело в том, что все эти права есть и у обычных мобилизованных, только они не успевают ими воспользоваться, так как все зависит от командира. Только он будет решать с возможным переводом в другое подразделение и со всем остальным. А недовольные быстро отправляются на передовую, откуда обычно уже не возвращаются. Так что этот закон Зеленского всего лишь игра на публику.