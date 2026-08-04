Готовятся к конфликту в АТР: в США обеспокоены ростом возможностей китайских АУГ
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В США с явным беспокойством отмечают, что китайские авианосные ударные группы (АУГ) все активнее выходят в Филиппинское море и в районы восточнее Тайваня. Однако, поскольку авианосец является лишь одним из элементов боевой системы, по мере удаления китайских АУГ от побережья КНР их уязвимость возрастает. Для эффективного ведения боевых действий вдали от материкового прикрытия авианосцу необходимы сопровождение из эсминцев и фрегатов, подводных лодок, самолётов ДРЛО, разветвлённая сеть управления, разведки, а также надёжное материально-техническое обеспечение.
Особые надежды Пекин связывает с авианосцем «Фуцзянь», оснащенным электромагнитными катапультами, которые позволяют применять самолеты дальнего радиолокационного обнаружения «Кунцзин-600», таким образом существенно расширяя возможности АУГ по обнаружению целей и управлению боем.
В то же время отмечается: чем глубже китайские АУГ будут действовать в западной части Тихого океана, тем дальше они будут отдаляться от зоны плотного прикрытия береговой авиации, ПВО и ракетных войск НОАК. При этом в ходе потенциального конфликта с США одной из ключевых арен противостояния может стать акватория Филиппинского моря. При этом эффективность китайских ВМС будет зависеть не столько от характеристик самого авианосца, сколько от способности всей ударной группы вести совместные боевые действия.
Между тем не исключено, что Пекин сможет установить свой контроль над Тайванем, не прибегая к военной силе. Власти КНР вполне могут применить американские технологии «цветных революций» и использовать растущее на острове общественное недовольство в качестве дополнительного инструмента давления на тайваньские власти.
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