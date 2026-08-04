Финляндия создаёт первое в мире постоянное хранилище ядерных отходов

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Финляндия создаёт первое в мире постоянное хранилище ядерных отходов


Новый объект Onkalo на финской территории соответствует всем требованиям безопасности и может быть введён в эксплуатацию. Там Финляндия создаёт первое в мире постоянное хранилище ядерных отходов.

Такое сообщение сделал финский Центр радиационной и ядерной безопасности (STUK).

Там заявили, что одобряют выдачу компании Posiva, которая станет оператором объекта, лицензии на эксплуатацию постоянного хранилища отработанного ядерного топлива. Она будет действительна до 2070 года. В сообщении на портале организации сказано:

Центр радиационной и ядерной безопасности поддерживает выдачу лицензии на эксплуатацию объекта по захоронению отработанного ядерного топлива.

Будет ли выдан разрешительный документ, правительство Финляндии решит уже осенью. В числе прочего, для одобрения проекта требуется разрешение Минтруда страны. Но глава компании-эксплуатанта Илкка Пойколайнен очень высоко оценивает шансы на то, что проект одобрят.

Объект предполагается разместить в районе населенного пункта Эурайски на западном побережье страны, недалеко от атомной электростанции «Олкилуото», удаленной от финской столицы на 240 километров. Уникальность данного захоронения заключается в том, что оно рассчитано на 100 тысяч лет.

Отходы будут загружены в капсулы из чугуна, покрытые медной оболочкой. Такое покрытие защитит ёмкость от коррозии. Затем упакованное топливо погрузят в скважины на глубину около 400 метров.
17 комментариев
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  1. Orso Звание
    Orso
    +13
    Вчера, 19:53
    Да и фиг с ними, пусть хоронят. А мы будем использовать отработанное топливо вторично. И запасов его у нас на сотни лет. По ядерной энергетике им нас не догнать.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +4
      Вчера, 20:17
      Будет ли выдан разрешительный документ, правительство Финляндии решит уже осенью.

      Я даже не сомневаюсь что разрешительный документ будут выдан! А именно.

      И не сомневаюсь в том, что финн по матери и швед по отцу президент Финляндии Стубб, который женат на англичанки и у которого и жена и дети являются гражданами Великобритании и постоянно проживают в Лондоне этот проект однозначно поддержат. Надо же ведь папочке - временщику президенту Финляндии Стуббу будет не будущее на будущее заработать для себя и своей семьи денежек на содержание своей британской семьи в Лондоне!

      Без межгосударственной коррупции с участием Стубба тут дело точно не обошлось! feel
      Расплачиваться за это радиоактивное загрязнение территории Финляндии и за антифинляндскую политику теперешних властей в пользу НАТО будут простые финны.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Вчера, 21:12
        Левый публицист Александр Коммари охарактеризовал Александра Стубба как «бешеного евроатлантиста» в том смысле, что экс-премьер-министр Финляндии Александр Стубб действительно является примером финского политического руководителя, который давно и глубоко интегрирован в мировую элиту.

        СПРАВКА
        Стубб по отцу — швед, его отец — известный хоккеист, и спортивный функционер Йоран Стубб (директор европейского скаутского агентства НХЛ).
        Образование. Александр Стубб школьное образование получил в американском штате Флорида, после службы в армии продолжил образование в университете американского штата Каролина, а диплом политолога по истории цивилизации защищал во французской Сорбонне.
        Карьера. Став сотрудником финского МИДа, Стубб специализировался на связях с Евросоюзом, побывав и советником президента Еврокомиссии, и депутатом Европарламента.
        В 2008 году он становится министром иностранных дел Финляндии.

        Когда Стубб был министром иностранных дел Финляндии, то он частенько ездил в Россию. Он неплохо знает Россию, лично знаком со многими представителями политической элиты — и при этом абсолютно проамериканский и пробрюссельский персонаж!

        См. подробно - https://spb.aif.ru/politic/beshenyy_evroatlantist_ili_otkrytyy_gey_kto_stanet_prezidentom_finlyandii?ysclid=msexvi09bx794990649
  2. К-50 Звание
    К-50
    +7
    Вчера, 19:54
    Финляндия создаёт первое в мире постоянное хранилище ядерных отходов

    Походу финики решили, что у них слишком чистая природа на фоне остальной гейропы и решили это исправить. lol
    Не, я понимаю, Россия тоже ввозит на свою территорию ОЯТ, но мы ввозим его на переработку, а не хранение. Для нас это сырьё, а не мусор. Такое сырьё себе больше ни одна страна мира позволить не может, ибо нет у них в этом компетенции.
    А финики решили изгадить свою территорию. Им конечно заплатят, всё таки их экономика знатно просела после разрыва связей с Россией. Но вот гадить себе, на сотни и тысячи лет, оно точно того стоит? what
  3. frruc Звание
    frruc
    +4
    Вчера, 19:56
    Хорошо, что хранилище будет расположено не в районе Иматры.
  4. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Вчера, 20:03
    оно рассчитано на 100 тысяч лет.

    Что то "горячие финские парни" с горизонтом планирования погорячились.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Вчера, 20:12
    "подарок" потомкам...
    Впрочем, а где не так?
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 20:12
    Цитата: К-50
    я понимаю, Россия тоже ввозит на свою территорию ОЯТ, но мы ввозим его на переработку, а не хранение. Для нас это сырьё, а не мусор. Такое сырьё себе больше ни одна страна мира позволить не может, ибо нет у них в этом компетенции

    good yes
    Росатом впереди планеты всей!
  7. Тестов Звание
    Тестов
    +3
    Вчера, 20:21
    Интересно, а горячие финские парни не забыли, что первый блок АЭС "Ловииса" в 2027 году планировали остановить и выводить из эксплуатации? Или решили продлить эксплуатацию блока, введённого в эксплуатацию в 1977 г.? И в том, и в другом случае придётся к "Росатому" идти на поклон. Ведь на станции стоят 2 реактора ВВЭР-440/213, такие же, как на Кольской АЭС. А РФ для горячих финских парней на сегодня - самый страшный сосед...Или, когда ОЯТ из реактора ВВЭР надо извлекать и отправлять на переработку, РФ- самый надёжный партнёр в энергетике?
  8. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Вчера, 20:22
    первый вопрос - какие отходы они хотят хоронить - оят отлежавшееся после выгрузки из реакторов или все таки оят после переработки - если перерабатывать, то где - в европах вроде только французы.... у финнов 5 реакторов - в год один ректор 20-30 т. оят...и сколько они собираются таких капсул делать....
    1. Энный Звание
      Энный
      0
      Вчера, 21:34
      Англия и Япония еще. Но япы далековато, хотя наличие моря рядом нивелирует
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 20:30
    Попутного ветра с запахом радиации финнам в сраку . wassat Цена за вступления Suomi в НАТО.Украина что отползла от кладбища радиоктивных отходов ?Вот финнам свезло так свезло . laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Вчера, 20:45
      Финики к радону из финских гранитов уже привыкли .За место русской водки они выбирают завозную " радиацию" ,умное решение .Следующий премьер у финнов будет с двумя головами -одна голова хорошо , а две головы лучше - но не красиво и неудобно . drinksИ водки надо в два раза больше ,зато какая будет реклама водяры " Финляндия " . wassat
      1. Вольный Остров Звание
        Вольный Остров
        0
        Сегодня, 03:13
        Судя по фото этот Стубб уже давно стал самоходным хранилищем ядерных отходов 😂😂😂
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 20:40
    Линия Маннергейма прошла не токмо по природным ландшафтам,но и по чухонским мозгам . . . hi
  11. BAI Звание
    BAI
    +1
    Вчера, 22:04
    Об этом проекте ВО писало несколько лет назад. До СВО точно. А может и до 2014 года.
    И тогда еще был озвучен срок 100 000 лет.
    А почему не 200 000, или 500 000?
    Все равно никто не проверит.
  12. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 03:12
    Вступили в НАТО - будьте добры теперь вкусить все прелести "членства" этой сатанистской секте , в том числе стать ядерной помойкой😂😂😂🤷🤷🤷