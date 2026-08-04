Российские дроны нашли способ бороться с украинскими системами РЭБ
4 4994
Применяемые российскими дронами Mesh-сети стали огромной проблемой для украинских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил советник Зеленского по технологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов.
По словам советника, постоянная смена диапазонов российскими беспилотниками является очень большой проблемой для ВСУ и помехой для перехвата. Дошло уже до того, что, пытаясь задавить применяемые российскими дронами диапазоны, украинские РЭБ мешают работе собственных РЛС. А всё дело в том, что российские специалисты нашли диапазон, на котором работают украинские РЛС «Рада», и теперь стараются летать на нем. А при включении РЭБ украинцы глушат свои же станции.
Почему они сделали 3200–3400? Не все об этом знают. А они поступили так, потому что в этом диапазоне работают наши РЛС «Рада». И потому, когда мы начали строить средства РЭБ и не думали о том, что мы делаем, так произошло очень быстро, что наши средства РЭБ начали мешать нашим РЛС по всей стране.
Также Бескрестнов подтвердил, что удары американских дронов «Хорнет» по трассе «Новороссия» утратили свою эффективность из-за принятых российскими войсками мер. По его словам, попытки перерезать логистику Крыма фактически потерпели крах. Хотя удары все еще наносятся, но они единичные и ни на что уже не влияют.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация