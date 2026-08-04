Латвия тоже хочет разминировать Ормуз, но воевать на стороне США не будет
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Латвия готова присоединиться к операции по разминированию Ормузского пролива, но участвовать в боевых действиях на стороне США категорически отказывается. Об этом заявили в Минобороны республики.
Латвийское военное ведомство подтвердило возможные планы по присоединению к операции разминирования Ормуза. Согласно разработанному плану, на Ближний Восток сможет отправиться не более 20 военных. Но Рига обещает оснастить подразделение автономными подводными комплексами. А вот участвовать в боевых действиях латвийцы наотрез отказались.
Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив оснащенное автономными системами разминирования подразделение военно-морских сил по обезвреживанию подводных взрывоопасных предметов.
Между тем вопрос с разминированием пролива пока не решен. По некоторой информации, Иран не против допустить европейские страны к разминированию, но это пока не официальная позиция. К тому же европейцы ставят непременным условием прекращение боевых действий и гарантии безопасности.
К тому же разногласия по Ормузу есть и среди иранского руководства. Высшие командиры КСИР выступают против допуска европейской миссии в пролив, заявляя, что его разминированием должен заниматься исключительно Иран.
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