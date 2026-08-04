Латвия тоже хочет разминировать Ормуз, но воевать на стороне США не будет

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Латвия тоже хочет разминировать Ормуз, но воевать на стороне США не будет

Латвия готова присоединиться к операции по разминированию Ормузского пролива, но участвовать в боевых действиях на стороне США категорически отказывается. Об этом заявили в Минобороны республики.

Латвийское военное ведомство подтвердило возможные планы по присоединению к операции разминирования Ормуза. Согласно разработанному плану, на Ближний Восток сможет отправиться не более 20 военных. Но Рига обещает оснастить подразделение автономными подводными комплексами. А вот участвовать в боевых действиях латвийцы наотрез отказались.



Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив оснащенное автономными системами разминирования подразделение военно-морских сил по обезвреживанию подводных взрывоопасных предметов.

Между тем вопрос с разминированием пролива пока не решен. По некоторой информации, Иран не против допустить европейские страны к разминированию, но это пока не официальная позиция. К тому же европейцы ставят непременным условием прекращение боевых действий и гарантии безопасности.

К тому же разногласия по Ормузу есть и среди иранского руководства. Высшие командиры КСИР выступают против допуска европейской миссии в пролив, заявляя, что его разминированием должен заниматься исключительно Иран.
10 комментариев
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  1. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Вчера, 20:35
    Неужели всех ТРЕХ сапёров латвии пошлют разминировать Ормуз? ))))))
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Вчера, 21:09
      Цитата: drags33
      Неужели всех ТРЕХ сапёров латвии пошлют разминировать Ормуз?
      Ну почему вы столь жестко стебетесь: в латвийской Лиепае расположен центр подготовки водолазов саперов. Думаю они наскребут больше чем трех. Пять, ну может шесть… Вопрос вопросов: как они доберутся до Ормуза? Неужели на одном из трех кораблей ..
      1. Lako Звание
        Lako
        +2
        Вчера, 22:04
        В составе ВМС, Латвии три или четыре тральщика, переданных Нидерландами. Возможно, хоть один из них, сможет добраться до Ормуза. Вот только, сможет ли он оттуда вернуться?
        1. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          0
          Вчера, 23:06
          Цитата: Lako
          переданных Нидерландами. Возможно, хоть один из них, сможет…
          Только поверьте что я не стебусь: переданы когда? Они переданы были чтобы не пилить на иголки, и это было давно… И датчи их еще на ремонт натянули
          1. Pete Mitchell Звание
            Pete Mitchell
            0
            Сегодня, 00:41
            Ну и так как порты плавно загибаются, там сейчас безработных водолазов предостаточно. Их даже на Крымский мост пытаются сманить…
  2. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Вчера, 20:46
    В каждой бочке хотят быть затычкой. Дряненькой, хиленькой, но всунуться в дырку.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 20:49
    Ну вот она - тарелочка, с голубой каемочкой!
    Теперь проблема практически решена, и мировые цены на нефть уйдут меньше 40 латов, тьфу, этих, как его, долларов за боррель.
  4. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Вчера, 21:07
    Напоминает хохму Задорнова про украинский батальон химзащиты.
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 21:30
    Эти то коблы куда лезут?!!
  6. ssz Звание
    ssz
    0
    Вчера, 22:22
    Мелкие Российские ИП могут направить гораздо больший контингент, нежели эта прибалтийская сверхдержава, пользы от каждого Русского работника мелкого ИП, торгующего трусами будет неимоверно больше, чем от данной прибалтийской сверхдержавы в БУ подгузниках. И это знают все.