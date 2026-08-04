Владимир Путин подписал закон для стабилизации топливного рынка страны

Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объёмы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надёжному обеспечению потребностей российских потребителей.

Президент России подписал закон, призванный стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами как граждан, так и предприятия. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и создаёт экономические стимулы для поставок топлива в условиях временного дефицита, который наблюдается в ряде регионов страны.Новый механизм, утверждённый Владимиром Путиным, будет действовать исключительно при сохранении запрета на экспорт дизельного топлива – одной из ключевых для внутреннего рынка продукции. Чтобы сдержать рост розничных цен, власти вводят так называемый импортный демпфер: предприятиям будут компенсировать поставки горючего по ценам ниже экспортных. Фактически для дизтоплива применяется тот же механизм, который уже давно работает для автомобильного бензина. По оценке Минэнерго, эта мера сформирует дополнительные стимулы для ввоза импортного «дизеля» на внутренний рынок, позволяя оперативно наращивать предложение при сохранении экономической привлекательности таких поставок.Министр энергетики Сергей Цивилёв заявил:Ранее сообщалось о ввозе моторного топлива из Индии, Китая, Марокко и Белоруссии.Принятие закона происходит на фоне сохраняющегося напряжения на топливном рынке внутри страны. Хотя ситуация стала более стабильной, чем, например, месяц назад, в ряде регионов она остаётся достаточно непростой. На некоторых автозаправочных станциях по-прежнему фиксируются лимиты отпуска топлива, очереди из автомобилей, а на отдельных АЗС отмечаются завышенные цены - более 130 рублей за литр бензина марки АИ-95.Особенно остро проблема ощущается в южных и приграничных областях, где сезонный спрос и логистические сложности обостряют дисбаланс. Местные власти пытаются регулировать ситуацию через ручное управление поставками, однако дефицит отдельных марок топлива периодически даёт о себе знать.Новый импортный демпфер призван нивелировать эти риски, сделав ввоз дизеля из-за рубежа выгодным даже при внутренних ценах ниже мировых. В правительстве рассчитывают, что закон позволит сгладить пиковые нагрузки в периоды массовых полевых работ и высокого спроса со стороны транспорта. Вместе с тем эксперты отмечают, что эффект от нововведения проявится не сразу – потребуется время для перенастройки цепочек поставок и заключения контрактов с иностранными поставщиками. До тех пор регионы продолжат жить в режиме повышенного контроля за ценами и остатками топлива, а профильные ведомства обещают мониторить ситуацию ежедневно.Напомним, что значительный по своему негативу эффект на топливном рынке страны возник после серии ударов противника по российским НПЗ - от причерноморья до регионов Урала и Сибири.