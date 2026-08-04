Владимир Путин подписал закон для стабилизации топливного рынка страны

5 004 25
Владимир Путин подписал закон для стабилизации топливного рынка страны

Президент России подписал закон, призванный стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами как граждан, так и предприятия. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и создаёт экономические стимулы для поставок топлива в условиях временного дефицита, который наблюдается в ряде регионов страны.

Новый механизм, утверждённый Владимиром Путиным, будет действовать исключительно при сохранении запрета на экспорт дизельного топлива – одной из ключевых для внутреннего рынка продукции. Чтобы сдержать рост розничных цен, власти вводят так называемый импортный демпфер: предприятиям будут компенсировать поставки горючего по ценам ниже экспортных. Фактически для дизтоплива применяется тот же механизм, который уже давно работает для автомобильного бензина. По оценке Минэнерго, эта мера сформирует дополнительные стимулы для ввоза импортного «дизеля» на внутренний рынок, позволяя оперативно наращивать предложение при сохранении экономической привлекательности таких поставок.



Министр энергетики Сергей Цивилёв заявил:

Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объёмы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надёжному обеспечению потребностей российских потребителей.

Ранее сообщалось о ввозе моторного топлива из Индии, Китая, Марокко и Белоруссии.

Принятие закона происходит на фоне сохраняющегося напряжения на топливном рынке внутри страны. Хотя ситуация стала более стабильной, чем, например, месяц назад, в ряде регионов она остаётся достаточно непростой. На некоторых автозаправочных станциях по-прежнему фиксируются лимиты отпуска топлива, очереди из автомобилей, а на отдельных АЗС отмечаются завышенные цены - более 130 рублей за литр бензина марки АИ-95.

Особенно остро проблема ощущается в южных и приграничных областях, где сезонный спрос и логистические сложности обостряют дисбаланс. Местные власти пытаются регулировать ситуацию через ручное управление поставками, однако дефицит отдельных марок топлива периодически даёт о себе знать.

Новый импортный демпфер призван нивелировать эти риски, сделав ввоз дизеля из-за рубежа выгодным даже при внутренних ценах ниже мировых. В правительстве рассчитывают, что закон позволит сгладить пиковые нагрузки в периоды массовых полевых работ и высокого спроса со стороны транспорта. Вместе с тем эксперты отмечают, что эффект от нововведения проявится не сразу – потребуется время для перенастройки цепочек поставок и заключения контрактов с иностранными поставщиками. До тех пор регионы продолжат жить в режиме повышенного контроля за ценами и остатками топлива, а профильные ведомства обещают мониторить ситуацию ежедневно.

Напомним, что значительный по своему негативу эффект на топливном рынке страны возник после серии ударов противника по российским НПЗ - от причерноморья до регионов Урала и Сибири.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan Звание
    Buyan
    +8
    Вчера, 20:50
    И то дело, но хотелось бы всех в сортирах замочить... как когда то говорил один политический деятель... верните нам его
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Вчера, 22:05
      о ввозе моторного топлива из Индии, Китая, Марокко и Белоруссии
      Из стран где своей нефти нет ( а если и есть, то совсем мало). Чудны дела твои...
    2. Александр Расмухамбетов Звание
      Александр Расмухамбетов
      0
      Сегодня, 02:18
      Он погорячился..............................
  2. igorra Звание
    igorra
    +5
    Вчера, 20:54
    В итоге всё ляжет на конечного потребителя, заставив нас ещё больше затянуть пояса. Ну а олигархи тоже затянут. Свою главную песню о маленькой прибыли, убыткам практически, дабы руку из карманов государства не заставили вынуть.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Вчера, 20:54
    В Сочи тупике России проблем с топливом нет ,очередей тоже нет .95 от 72 10 до 74 .60.На независимых АЗС 95 - 125 руб ,но никто не заправляется там до полного бака .Дизель вроде около 80 ,завтра посмотрю на цену .Какое горе для 404 ых и примкнувших к ним.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Вчера, 21:09
      Честно говоря для 404 ых и примкнувших к ним уже должен остро стоять вопрос в России бензин дешеветь будет на " зависимых " АЗС.Но знаю точно ,независимых АЗС ( спекулянтов) станет намного меньше после этого кризиса .Куда они будут девать бензин по 125 руб.Выпьют ? А закусывать чем ? Когда ищут закуску лишь бы не закурили. wassat
      1. Энный Звание
        Энный
        +3
        Вчера, 21:23
        У них он хотя бы был . без особых очередей и можно было в тару залить. Что спасало неимоверно
    2. Энный Звание
      Энный
      +3
      Вчера, 21:22
      В Карелии есть очередь. Нетуристический регион наверное
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        0
        Сегодня, 00:44
        в Карелии прогоны большие...в Мурманской области проблем нет
    3. Pavel Pavlovskiy Звание
      Pavel Pavlovskiy
      +2
      Вчера, 21:57
      Дизель 74-76 есть дороже но я там не заправляюсь очередей нет и не было На дизель 😆
  4. Энный Звание
    Энный
    +3
    Вчера, 21:18
    Чтобы сдержать рост розничных цен, власти вводят так называемый импортный демпфер: предприятиям будут компенсировать поставки горючего по ценам ниже экспортных

    Подписал, чтоб своих не обидеть. За чей счет компенсация? Бюджета? Дак это наши бабки тоже. Налоги подписал новые наверное тоже.
    Тут движуха идет, можете на рынок излишек выкинуть - честь и хвала, только внутренний обеспечьте сначала по местным ценам.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +7
    Вчера, 21:34
    Топливный рынок - стабилизируйся! Ать-два! yes
    Чтобы сдержать рост розничных цен, власти вводят так называемый импортный демпфер: предприятиям будут компенсировать поставки горючего по ценам ниже экспортных.

    ну в общем нефтяники получат денег из бюджета, не ну а чо - там свои люди, а бюджет резиновый!
  6. topol717 Звание
    topol717
    +3
    Вчера, 21:35
    Газпромнефть сегодня снял все ограничение на отпуск в 14 регионах страны.
  7. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Вчера, 21:39
    Лучше бы деньги из бюджета потратили раньше на ПВО и ремонт НПЗ, видимо жаба задушила, а теперь и защищать придется и ремонтировать и компенсировать, иначе народ снесет просто эту власть.
  8. BAI Звание
    BAI
    -1
    Вчера, 21:55
    на отдельных АЗС отмечаются завышенные цены - более 130 рублей за литр бензина марки АИ-95.

    Вот у нас есть заправка - Cobas.
    Пик цен - 115 за А95 и 105 за А92.
    На прошлой неделе стало 110 и 100 соответстенно.
    Сегодня 92й стал за 98.
    Но бензин был практически всегда, без перебоев
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Вчера, 22:08
      А у нас и за эту цену дефицит. Проблема ощущается сильно.
  9. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +3
    Вчера, 22:07
    Итог нерешительности и малодушия Кое-Кого в 2014-ом.
    Если бы Кое-Кто повёл себя решительно как государственный муж а не ставленник олигархов - много жизней со стороны Свинарника , а главное с нашей удалось бы сохранить.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 22:26
    Цитата: navigator777
    Лучше бы деньги из бюджета потратили раньше на ПВО и ремонт НПЗ, видимо жаба задушила, а теперь и защищать придется и ремонтировать и компенсировать, иначе народ снесет просто эту власть.

    Вас не поймёшь то вы против денег у нефтяных олигархов в их кармане ,то теперь их жалко их карманы .Денег из бюджета требуете .Предупреждаю как пенсионер - бюджет не тронь .Вычислим вас и накажем. drinks
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Вчера, 22:34
    Короче говоря- недостающую прибыль олигархам, компенсируют за счет бюджета, то есть, за счет нас с вали, за счет наших налогов. Ничего другого ожидать не приходится.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Вчера, 23:57
      "А на вопросы смотреть ШИРШЕ".

      Переход "с лошадки на машинку" вызвал СИНХРОННО на этой планете горы трупов и море крови от дефермеризации в США до "голодоморов" в экс-СССР.

      Сейчас мы проходим переход от аналогового к цифре... Жертв будут МИЛЛИАРДЫ. Обычный структурный цивилизационный переход... Крякнем все или кто-то выживет на новом уровне жития-бытия.
    2. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      0
      Сегодня, 03:05
      Не допустим снижения количества миллиардеров в России. Вот чем нужно руководствоваться. Нужно провести партийные собрания на предприятиях и организациях, разъяснить суть и геополитическую ситуацию.
  12. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Вчера, 23:48
    Следующий шаг импорт нефти и газа, а затем и зерновых. Банановая республика без бананов, чего уж стесняться, никто ж не въехал, что импортозамещение это замещение не импорта, а импортом.
  13. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 02:16
    Владимир Путин подписал закон для стабилизации топливного рынка страны

    Да он как только пришёл к власти его подписал - цены не топливо в стране СТАБИЛЬНО растут...И не только на топливо...
  14. kebeskin Звание
    kebeskin
    +1
    Сегодня, 02:34
    У нас в Красноярске вообще цирк с конями был. Во время приезда нашего Президента на автозаправках резко появился любой вид топлива в местах там где его небыло. На части заправок бензин внезапно подешевел на 20 рублей. Хотя заповится по 135 рублей 95ым в порядке вещей. Хочешь дешевле поиграй в квест. Только президент уехал все вернулось на круги своя.
    1. pexotinec Звание
      pexotinec
      0
      Сегодня, 03:30
      Подтверждаю, вот такой вот цирк власти устроили. laughing Ей богу как дети малые.
  15. Комментарий был удален.