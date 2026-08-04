Минобороны Индии заявило, что отказывается от покупки российских Су-57

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Минобороны Индии заявило, что отказывается от покупки российских Су-57

Индия приняла окончательное решение по вопросу приобретения Су-57. Решение это состоит в отказе от закупок российского самолёта 5-го поколения. Речь идёт о версии Су-57Э, которая предлагалась Нью-Дели российской стороной.

Как сообщает Defence Security Asia со ссылкой на секретаря министерства обороны Индии Раджеша Кумара Сингха, Нью-Дели не рассматривает закупку самолётов «Сухого», включая упомянутые Су-57Э.



Он добавил, что Индия активно работает над модернизацией имеющихся Су-30МКИ, которые производятся по лицензии РФ, называя этот самолёт одной из наиболее успешных программ индийской военной авиации.

Россия в последнее время активно продвигала Су-57 на индийский рынок, предлагая не только продажу, но и локализацию производства на мощностях Hindustan Aeronautics Limited с передачей технологий. В декабре 2025 года на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсуждалась идея совместного производства до 40 машин. Однако эти предложения были отклонены.

Эксперты связывают отказ с негативным опытом участия Индии в совместной программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), из которой страна вышла в 2018 году. Тогда Нью-Дели объяснил это решение претензиями к характеристикам Су-57, в частности, несоответствием требованиям малозаметности. При этом индийские военные до сих пор так и не смогли ответить на вопрос о том, что именно в малозаметности Су-57 их не устраивает.

Вместо закупок самолётов пятого поколения за рубежом Индия собирается реализовать собственную программу - AMCA. Это первый полностью индийский проект истребителя пятого поколения, который должен занять нишу между лёгким Tejas и тяжёлыми истребителями.

Текущий статус программы весьма неоднозначен. Программа AMCA получила одобрение Комитета кабинета министров по безопасности в марте 2024 года с бюджетом около 1,56 млрд долларов. В мае 2026 года министерство обороны выпустило запрос предложений трём частным консорциумам - Tata Advanced Systems, Larsen & Toubro-BEL и Bharat Forge-BEML - на разработку пяти прототипов.

Согласно плану, первый прототип AMCA будет представлен в 2027 году, первый полёт ожидается в 2028–2029 годах, сертификация - лишь к 2032 году, а принятие на вооружение и вовсе не ранее 2034–2035 годов. ВВС Индии планируют сформировать семь эскадрилий AMCA. В Андхра-Прадеше уже начато строительство комплекса для интеграции и лётных испытаний.

Многие эксперты в самой Индии отмечают, что к 2035 году эти самолёты уже морально устареют, и у других стран появится авиация как минимум 6-го поколения.

AMCA - это двухдвигательный одноместный многоцелевой истребитель-невидимка массой порядка 25 тонн. Максимальная скорость: 2600 км/ч, дальность полёта до 3240 км, практический потолок: 20 000 метров, боевая нагрузка: до 1500 кг во внутренних отсеках и до 5500–6500 кг на внешних подвесках, вооружение включает ракеты Astra и управляемые авиабомбы. Двигатели: начальная версия AMCA Mk1 будет оснащаться американскими GE F414, будущая Mk2 — более мощным 120 кН двигателем, совместно разрабатываемым с французской Safran.

Самолёт получит радар с активной фазированной решёткой, систему радиоэлектронной борьбы, стелс-технологии (включая внутренние отсеки вооружения и радиопоглощающие покрытия), а также систему искусственного интеллекта для сенсорного синтеза. Заявленный параметр эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) — ниже, чем у китайских J-20.

Отказ от Су-57 означает, что Индия до появления AMCA будет рассчитывать на модернизацию существующего парка истребителей, что оставляет страну без истребителей пятого поколения как минимум до середины следующего десятилетия.
102 комментария
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  1. Mikhado Звание
    Mikhado
    +14
    Вчера, 21:13
    Страна с древнейшей историей и такое инфантильно-женское поведение в серьёзных вопросах... Рука-лицо belay
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +10
      Вчера, 21:40
      древняя история вовсе не означает древняя мудрость....
      1. Баюн Звание
        Баюн
        0
        Сегодня, 00:11
        Индусы относительно ариев: "Дуpakaм закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то - НЕ ТАК.
      2. alexbor Звание
        alexbor
        0
        Сегодня, 00:57
        древняя история вовсе не означает древняя мудрость....

        вся мудрость в песни и танцы для кино ушла
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +12
      Вчера, 21:40
      Для малозаметности можно предложить индусам партию слонов, видимо это их устроит. Вообще-то России следует занять более жёсткую политику по отношению к Индии, для этого можно немного подружится с Пакистаном, Шри-Ланкой и Китаем, они с индусами в контрах, да и нам они не союзники, так барыжат на нашей нефти.
    3. самый главный Звание
      самый главный
      +16
      Вчера, 21:46
      Зато у индусов будут самые невидимые самолеты пятого поколения в мире! Такие невидимые, что они их сами не увидят!!
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +4
        Вчера, 21:47
        Кажется у них с танками похожая ситуация - всё делают свой супер-танк, но только он обычно и до парада даже доехать не может
      2. poquello Звание
        poquello
        +1
        Вчера, 22:11
        Цитата: самый главный
        Зато у индусов будут самые невидимые самолеты пятого поколения в мире! Такие невидимые, что они их сами не увидят!!

        очень даже может быть, "Заявленный параметр эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) — ниже, чем у китайских J-20." - у индусов конь не валялся, но зато знают какой ЭПР получится, у меня разрыв шаблона, ибо незаметность пакфы и пингвина обеспечивается несколько разными технологиями
      3. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +3
        Вчера, 22:32
        Главное не забыть нарисовать красную точку на кабине пилота,надеть на шасси,ПВД и прочие выступающие элементы множество браслетов и научить его плавным движениям под соответствующую музыку. lol
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          0
          Сегодня, 00:25
          Цитата: pudelartemon
          не забыть нарисовать красную точку на кабине

          Ни грамма не удивлен, что так оно вышло.
          Индусам веры нет.
    4. opuonmed Звание
      opuonmed
      +3
      Вчера, 22:08
      Цитата: Mikhado
      Страна с древнейшей историей и такое инфантильно-женское поведение в серьёзных вопросах... Рука-лицо belay

      Это как с С-400 с турками ? Это всё политические ходы.
    5. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +3
      Вчера, 22:24
      Цитата: Mikhado
      Страна с древнейшей историей и такое инфантильно-женское поведение в серьёзных вопросах... Рука-лицо belay

      Что с них взять - танцоры одним словом.
      Они думали что за их танцы им будут дарить технику и технологии ?
    6. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      +2
      Вчера, 22:57
      . поведение в серьёзных вопросах...


      Бабло решает. Хотят, чтобы занесли.
      Флаг в руки, и барабан на шею. Пусть танцуют дальше.
    7. Грац Звание
      Грац
      +4
      Вчера, 23:30
      так это и хорошо, я не понимаю зачем куда то продавать свои последние ноу-хау, есть су-35, или экспортный су-75, вот ими и торговать.Продажа Индии су-57 это примерно тоже самое что продажа Турции С 400, индусы постоянно проводят совместные учения со странами нато и делятся разной информацией в военной сфере.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 02:46
        Цитата: Грац
        так это и хорошо

        По мне так это отлично! Во время проведения СВО и вероятной перспективой дальнейшего столкновения с НАТО, загружать единственный авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, выпускающий Су-57, индийскими заказами... Это либо глупость, либо предательство! Пусть выпускает Су-57 для ВКС РФ!
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          Сегодня, 02:58
          А в стране барыг на первом месте навар. И в войну с натой они не верят. Договорятся с партнёрами,обязательно договорятся. И будут барыжить от Лиссабона ,до Владика. drinks
    8. ratfly Звание
      ratfly
      0
      Сегодня, 01:21
      Ожидаемая информация. Индийская рулетка крутится с надеждой на более лучшие условия, но чаще какая нибудь хpень выпадает. Тем более сейчас в их авиации властвует секта "свидетелей французских откатов".
  2. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Вчера, 21:16
    О! Как же без танцев с бубнами? Теперь будут требовать технологии и подешевше, как сгоношат станцуют диско, потом отметят до в харю кришне...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Вчера, 21:41
      ...индусы просто любой процесс привыкли превращать в Камасутру с песнями и плясками... менталитет-с.
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +2
        Вчера, 21:48
        Посмотрите индусский парад - такого извращения даже в камеди-клаб никто не смог бы показать! ))
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +9
          Вчера, 21:50
          зачем парад??? посмотрите как они гаубицу демонстрировали - мемное видео. все в курсе. дальше вопросов в принципе уже не возникнет.
          1. михаилл Звание
            михаилл
            +1
            Вчера, 22:39
            Цитата: Nexcom
            посмотрите как они гаубицу демонстрировали

            Сразу вспомнился бородатый армейский анекдот про совместные учения гэдээровских и советских артиллеристов.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Вчера, 21:18
    Индусы не получили откат с российской стороны ?Или размер отката не устроил ? Моди тот ещё чёрт ,всё об Индии печётся. laughing
    1. poquello Звание
      poquello
      +2
      Вчера, 22:14
      Цитата: tralflot1832
      Индусы не получили откат с российской стороны ?Или размер отката не устроил ? Моди тот ещё чёрт ,всё об Индии печётся. laughing

      этт само собой
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +2
        Вчера, 23:49
        Зачем им тратить деньги на оружие? Они в истории никогда с помощью оружия независимости не добивались. Рабами были и остались. Оружие им для маскарадов. (кучка островитян-англов эксплуатировала их как хотела столетиями)
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 00:23
          Цитата: th.kuzmichev
          Они в истории никогда с помощью оружия независимости не добивались. Рабами были и остались.

          за время британского колониального правления индусы гибли сотнями миллионов, наверное нужно оружие, и хорошее оружие, чтобы подобного не повторилось. И собственно отказ индусов от Су-57Э это не отказ от оружия, вон С-400 они ещё покупают.
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 03:02
          Цитата: th.kuzmichev
          (кучка островитян-англов эксплуатировала их как хотела столетиями)

          Кого их? Всякие магараджи, да раджи вполне себе припеваюче жили. В то же время как британские пролетарии, соотечественники эксплуататоров, вот так:
  4. Б-15 Звание
    Б-15
    +12
    Вчера, 21:19
    Сложно комментировать действия индусов. Они очень сложные переговорщики.
    Но если будут покупать двигатели у США и Франции, то сложностей с ремонтом будет вагон и маленькая тележка.
    Ничему их не научило последнее столкновение с Пакистаном. Боеготовым оказалось только российское вооружение.
    Бог им судья.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 22:31
      Цитата: Б-15
      Ничему их не научило последнее столкновение с Пакистаном.

      Ну не скажите, наши ЗРК С-400 очень их устроили, заказали ещё:
      Москва. 27 марта, 2026 года INTERFAX.RU - Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии в пятницу высказался в пользу приобретения у РФ для индийских ВВС еще пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает The Times of India.

      Газета напоминает, что Индия использовала С-400 в ходе операции "Синдур" при отражении атак Пакистана; эти ЗРС смогли сбить пакистанский самолет на расстоянии 300 км, что стало рекордом.

      Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов систем С-400. The Times of India отмечает, что Индия получила три полковых комплекта С-400, ожидает еще два в 2026 году.

      И ещё информация:
      В Нью-Дели также решили закупить 280 ракет для С-400 малой и большой дальности.
      Hindustan Times отмечает, что индийские власти рассматривают возможность создания частного предприятия для обслуживания и ремонта российских комплексов. Кроме того, в Нью-Дели надеются на передачу технологий со стороны РФ.

      Чтобы защитить «Триумфы» от беспилотников, Индия планирует закупить у России не менее 12 ЗРПК «Панцирь». Ещё 40 ЗРПК будут произведены на территории страны в рамках программы «Сделано в Индии».

      https://www1.ru/news/2026/04/28/hindustan-times-indiia-v-mae-poluchit-chetvertyi-iz-piati-zakazannykh-polkovykh-komplektov-s-400.html?ysclid=msf1mtexv4192041244

      А насчёт СУ-57 - не уверен, что это их окончательное и бесповоротное решение, могу ошибаться, но могут ещё и передумать - с них станется.
  5. Алексей северянин Звание
    Алексей северянин
    +9
    Вчера, 21:20
    Ну что же, флаг им в руки! Пусть свой аэроплан лепят. Без экспорта Су-57 в Индию больше машин пойдет в наши войска. Нет худа без добра.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 21:34
      ..цыгане уже много чего налепили - и национальный автомат, и SMG, и крутейший танк, и вообще.... вот уж что у них реально хорошо получается - так это песни и пляски. а вот с техникой - как-то не очень. их "зоопарк" в вооружениях - попаболь тамошних снабженцев. хотя если они так руки выкручивают на контрактах - наверно все уже поняли что индусам проще "откатить" чем то, чем пробивать контракт. цыгане.... пока ручку не позолотишь - ничего и не будет.

      зы подозреваю что цыгане захотели не простокупить наш Су, но и получить все технологии и первые 100 самолётов бесплатно...
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Вчера, 22:44
        Цитата: Nexcom
        подозреваю что цыгане захотели не простокупить наш Су, но и получить все технологии и первые 100 самолётов бесплатно..

        Подозреваю, что вполне возможен в дальнейшем возврат к теме СУ-57 со стороны индусов - попробуют осуществить свой проект, посмотрят на результат, если не очень пойдёт, то велика вероятность перезапуска, уже во многом согласованного, проекта. Но время будет упущено, да и условия могут измениться.

        Приветствую, Дмитрий! hi
    2. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Вчера, 23:02
      Цитата: Алексей северянин
      им в руки! Пусть свой аэроплан лепят
      Они свой Tejas лепят уже более трех десятков лет и как то не особо.
      Все простенько, об этом буржуи пишут: - трясутся из за углубляющегося сотрудничества со штатниками. ы умеют навязывать свое видение. Поэтому предлагается развитие Су-30мки до уровня Super Flanker на индусских технологиях; Tejas…
      Запасаемся попкорном, или просто морковкой чтоб хрумкать и смотреть на процесс, он будет долгим…
  6. Симаргл Звание
    Симаргл
    +3
    Вчера, 21:22
    Они решили не закупать Су-57, потому как у Пакистана нет сравнимых самолётов и Су-30 им хватает.
    А против Китая 40 - не хватит.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 21:44
      ...боевых слонов пусть модернизируют - это у них точно получится.
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +3
        Вчера, 21:49
        как сейчас говорят - "экологичненько!" ("тьфу!" три раза!)
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Вчера, 21:53
          не совсем - боевые слоны от стресса много какают. lol
          чес слово!
  7. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 21:28
    Хотел бы я посмотреть на картину как некто предлагает Сталину продать за бугор десяток полков С-400 и несколько десятков современных истребителей в году так сорок четвёртом...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Вчера, 21:39
      во времена Иосифа Виссарионовича С400 не было. Ну, думаю, если бы кто-то предложил ему продать БМ13 например британцам или амерам - этот перец даже из кабинета Сталина бы не вышел - его там же бы и повязали и грохнули бы во дворе по быстрому....
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Вчера, 21:58
        Да, как говорится, какая разница, хоть пращу дальнобойную, но за бугор?! Во время войны?!!! Когда у тебя до Сибири стали пробивать?! Первого надо было Абрамовича о парапет Босфорского моста приложить хорошенько и в пролив кунуть, глядишь и мир бы уже наступил...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Вчера, 22:01
          ...ну по хорошему то лучше бы только Абрамовичами и не ограничиваться так то...
      2. kenig1 Звание
        kenig1
        0
        Вчера, 22:09
        В 1943 году отправили в сша Т-34.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Вчера, 22:13
          ...и не только - КВ с малой башней тоже. амеры были в полном афигении - их арта пробить КВ в лоб с разумных дистанций не могла. Только если в борт или уж совсем неприлично близко.

          а Т34 - чего там прятать то??
  8. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +4
    Вчера, 21:33
    Вообще-то люди постарше помнят, что Индия отказалась от этой машины лет 15 назад.
    После этого всякие "ура-корреспонденты" пытались, высасывая материал из ... (многоточие), строчить статейки о том, чего просто нет. И эти статейки регулярно всплывают в желтой прессе каждые года 2-3 перед очередным авиасалоном в какой-нибудь азиатско-африканской стране 3го или даже 4го мира.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      -1
      Вчера, 22:49
      Наконец то хоть один адекватный комент 👍
      Саскочили они и правда давно и даже помню потому что наши очень тянули с испытаниями. Они взялись за свой, но в итоге получилось что то полу французское и плохо летающее, насколько я помню.
  9. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Вчера, 21:34
    Цитата: Алексей северянин
    Ну что же, флаг им в руки! Пусть свой аэроплан лепят. Без экспорта Су-57 в Индию больше машин пойдет в наши войска. Нет худа без добра.

    Идут уже давно. Много дошло?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -2
      Вчера, 21:45
      ...боевой индийский слон медленно идёт, но никто перед ним не устоит! (с) индийская мудрость lol
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 21:38
    Так то ничего нового... опять будут пилить сами, чего то, как то, а потом на купят тут, та и получат сборную солянку...
  11. BAI Звание
    BAI
    -2
    Вчера, 21:39
    Вместо закупок самолётов пятого поколения за рубежом Индия собирается реализовать собственную программу - AMCA. Это первый полностью индийский проект истребителя пятого поколения, который должен занять нишу между лёгким Tejas и тяжёлыми истребителями.

    Абсолютно правильное решение.
    Как бы тут все орали, если бы Россия приняла решение не салю обороноспомобность развивать, а зависеть от инстранцев.
    С гражданскими свмолетами уже получили по полной программе
    1. BAI Звание
      BAI
      -1
      Вчера, 21:46
      Мелкая клавиатура.
      Свою
      Обороноспособность
      Иностранцев
      Самолетами
    2. Виталий161 Звание
      Виталий161
      0
      Сегодня, 00:09
      Свой самолет, это в первую очередь свой двигатель, которого у индусов нет и не предвидится, потому флаг им в руки и барабан на шею, а своего самолета им не видать. Там Алжир очень заинтересован 57м, вот это заказчик так заказчик, первые экспортные Селезни ушли именно Алжиру, так что как и Су 27\30, Су 57 найдет свое место на экспорте
  12. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Вчера, 21:42
    Индусьи пляски вообще не нужно смотреть. У них семь пятниц на неделе. Реально индия похожа на женщину. Взбаломашная такая, не знающая что ей надо, но ты уже виноват, что ей этого не подарил.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 21:47
      ...главное рядом с такой не находится, а то скажет что её в мечтах изнасиловали...
  13. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +1
    Вчера, 21:52
    При этом индийские военные до сих пор так и не смогли ответить на вопрос о том, что именно в малозаметности Су-57 их не устраивает.
    Претензия в том что индусы не слили этот параметр на публику?
  14. mark1 Звание
    mark1
    +1
    Вчера, 21:54
    Не хотят, значит не хотят... Надо заявить, что мы тоже не хотим - себе мало.
  15. hiller Звание
    hiller
    +5
    Вчера, 22:00
    Сколько можно наступать на индусские грабли? История с Брамос, с АК-12, танком Т-90, БМП/БТР,ПВО - Ща купим! Не, не сначала своё сделаем! Ой, своё не получилось!!! Купим ваше, но!!! Только лицензию и постройте нам завод??? Ща, чалму перемотаем, подумаем....только дешево... и так десятилетиями.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 22:02
      все так, но самое главное и забыли - ТАНЦЫ ! laughing
      1. hiller Звание
        hiller
        +2
        Вчера, 22:19
        Это я погорячился...спасибо, что напомнили. И Болливуд hi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Вчера, 22:26
          ...а вот это я упустил... hi я про Болливуд. lol
    2. Nord11 Звание
      Nord11
      +1
      Вчера, 23:10
      Так от этих прохаванных ребят в своё время даже цыгане сбежали..
  16. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +1
    Вчера, 22:05
    Слава Богу! Между-прочим, в США существует ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ запрет на продажу F - 22. А у нас готовы продать всё что можно и нельзя всем и каждому. Индия - это же почти украина, где всё протекает. Они мгновенно передадут все секреты кому угодно. Наши ВВС ещё не насыщены новым оружием, а уже ПРОДАТЬ! ПРОДАТЬ! ПРОДАТЬ!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 22:11
      так то его и Султану пытались продать.... но Султан гордо решил собственный запилить.
    2. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Вчера, 22:53
      Так повелось с 90ых, одни продаваны кругом, весь "бизнес по русски" это купи-продай 🫣
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 03:13
        Это интернационально .Правда кое- кто ещё и произвести успевает. А у нас только так. Купи там - продай тут дороже. Бизнес едрить.
  17. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Вчера, 22:06
    Как сообщает Defence Security Asia со ссылкой на секретаря министерства обороны Индии Раджеша Кумара Сингха, Нью-Дели не рассматривает закупку самолётов «Сухого», включая упомянутые Су-57Э.
    Посмотрели и подумали: нафиг нужно?
  18. К-50 Звание
    К-50
    0
    Вчера, 22:10
    Индия приняла окончательное решение по вопросу приобретения Су-57. Решение это состоит в отказе от закупок российского самолёта 5-го поколения.

    Хех, да , как говорится, на здоровье.
    Нам и самим их сейчас крайне не хватает, так что и без вашей "покупки" проживём. lol
    Один раз вы уже пожалели, что от казались в своё время. И снова пожалеете. Это вам не петь и скакать в Боливуде. laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 22:21
      если что - пойдут к белому сагибу и купят. денег у них хватает.
  19. Orso Звание
    Orso
    +2
    Вчера, 22:15
    Вот увидите, не пройдёт и года, как они в очередной раз изменят своё мнение, и с новыми силами бросятся закупать это изделие. Одно слово, индийцы.
  20. Silbi Звание
    Silbi
    +1
    Вчера, 22:16
    А наши то, так хотели им впихнуть 57 -ой, аж со всеми технологиями и лицензией, желания не совпали с действительностью, а цыгане могут вообще ни с чем остаться. Может самих сначала насытить, работы непочатый край, они очень нужны, или уж, сразу шестым поколением завалим, однако чудеса только в сказках сбываются. А ,амеры с китайцами, уже давно соревнуются, значит скоро появятся, и у пакистанцев тоже. Тогда мы индусам С - 500 продадим.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 22:23
      ...я бы индусам впарил С-800 и сейчас... feel а чего мелочится?
    2. d1975 Звание
      d1975
      +3
      Вчера, 22:48
      Да дырку им от бублика , с СССР такие закидоны не канали .
  21. Pivot Звание
    Pivot
    +1
    Вчера, 22:18
    А я индийцев с одной стороны понимаю, т.к. если всегда покупать у других, самим нет смысла производить. А так в перспективе 50-80 лет у них появится и своя авиапромышленность и авиамоторостроение. Технологии проектирования и цифрового тестирования позволяют пройти долгий и тернтстый путь гораздо быстрей.
    1. Amin_Vivec Звание
      Amin_Vivec
      0
      Вчера, 23:27
      Танк Арджун подтвердит)))) Очень тернистый, и очень долгий, и очень дорогой))))) Ну и бестолковый - само-собой))))))
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 03:16
      Ага,обязательно появится,ни как не может не появиться. lol
  22. polinet Звание
    polinet
    +1
    Вчера, 22:19
    Новость какая-то однобокая, читал что отказываются от СУ-57 в пользу модернизации СУ-30СМ и его модернизации. Которую понятно кто будет делать.
    1. Виталий161 Звание
      Виталий161
      +1
      Сегодня, 00:14
      Которую понятно кто будет делать.
      Учитывая, что по вооружению, там половина израиля включая РЛС, то не факт что нашим заводам что то перепадет.
      СУ-30СМ
      У индусов Су-30МКИ, Су - 30СМ не состоит у них на вооружении..
  23. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Вчера, 22:28
    Вот, в чем я никогда не сомневался, так это в том, что Индия, в текущем историческом моменте , не будет для нас надежным "" партнером" по военным закупкам. Не надежные они.
  24. RoninO Звание
    RoninO
    0
    Вчера, 22:38
    Очень будем посмотреть на индийский малозаметный самолёт ...
    1. d1975 Звание
      d1975
      +1
      Вчера, 22:50
      Мы его не увидим , он же невидимка , слова строго из статьи ))
  25. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    +1
    Вчера, 22:47
    Теджас 40 лет пилили и то из 30 выпущенных два упали,а тут хотят 5 поколение за пять лет создать…
  26. d1975 Звание
    d1975
    0
    Вчера, 22:47
    Не смогла я , не смогла !)) Забористые танцы с забористыми бубнами . Видно всё таки фаберже не той системы были , дрогнули индусы , и к бабке не ходи гадать . wassat
  27. Nord11 Звание
    Nord11
    +1
    Вчера, 23:06
    Ну индусы это подвид цыган. Ясное дело, что они к покупке Су-57 хотели получить возможность клепать их у себя и расплатиться своими фантиками по-дешевке..
  28. bbss Звание
    bbss
    -1
    Вчера, 23:21
    Бакшиш не соответствовал шестому поколению. Восток дело тонкое...
  29. Amin_Vivec Звание
    Amin_Vivec
    0
    Вчера, 23:24
    Ничего не меняется)))) Индусы хотят Арджун с крыльями))))))
  30. Totor5 Звание
    Totor5
    +1
    Вчера, 23:27
    Это хорошо для нашей страны (и плохо для топ менеджеров Су).
    Нам нужно много Су57 1/2 местных и много летчиков в сфере приближающейся 3 Мировой и не гоже разбрасываться самолетами и технологиями направо и налево.

    Нужна унификация Су30 и Су35 + переход на Су57 и это нужно срочно! Нужны буквально сотни новых самолетов и я не понимаю как все это руководство Су хотело провернуть в спарке с контрактами для Индусов.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      -1
      Вчера, 23:45
      Нужно. Но без денег самолеты почему-то не делаются. Индийцы могли бы оплатить и ту часть самолетов, которая планировалась в наши войска.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 03:20
        "Чо ,у Фокса денег не было? ..." (с) . Там списочек миллиардеров очень подрос...
    2. Виталий161 Звание
      Виталий161
      0
      Сегодня, 00:21
      Нужна унификация Су30 и Су35
      Она уже есть, Су 30-СМ2 и Су-35С унифицированы по двигателям, брэо, рлс, перейти на Су 57 не получится, пока текущие машины 4++ не отлетают свое, а это будет не скоро, очень не скоро, потому и жить родным ВКС с зоопарком
      Это хорошо для нашей страны (и плохо для топ менеджеров Су).
      Продажа за рубеж, это очень хорошо для завода производящего 57й и всех смежников, цена Су 57 для родных ВКС и его же цена на экспорт очень разная, а заводам надо зарабатывать, что бы расширять производство текущих моделей, и проектировки новых, вроде ж банально все, но еще находятся гении вроде вас
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 03:22
        Это потому,что рыночек. Он и приведет к голому заду,когда грянет и надо будет отмахиваться всерьёз.
  31. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Вчера, 23:48
    Сами себя загнали в тупик. Американцы им F-35 скорее всего не дадут, а если и дадут - то с упрощениями и без лицензии - готовые и задорого. У Европы просто нет. Китайцы им не дадут. Еще есть южнокорейский KF21, переходная модель, скорее 4++, может что то вокруг этого. Сами в одиночку они не смогут. Так что Су-57Э был их шанс на только запрыгнуть в 5 поколение, но и освоить его продвинутую сборку. Параметры контракта были отменные - 8 бортов импорт, по 100 млн долл за борт, еще 45 -сборка с постепенным ходом локализации, кроме движков. Да еще и с опционом! Но. Не шмогла…
  32. alberigo Звание
    alberigo
    0
    Вчера, 23:51
    Радость, то какая!!! Технологии останутся в России!!! А то наши эффективные манагеры все готовы продать. Ну и нам больше достанется, мощности не будут отвлекать на экспортные заказы.
  33. Mitka Звание
    Mitka
    -1
    Вчера, 23:55
    Ну, конечно, это вам не в Ганг какать!!!
  34. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -4
    Сегодня, 00:03
    Минобороны Индии заявило, что отказывается от покупки российских Су-57


    И правильно сделали!!!

    Потомучто, по сути никакого существенного вклада Су-57 в достижении победы в СВО не видно, а раз так, то и нужды в нем нет. А рассказы про не имеющиеаналогов технологии и характеристики пусть Ростех оставит для дураков.

    Работу Су-35 и Су-34 видно, а десяток Су-57 просто постряли в стороне. Индусам не нужен самолёт для парадов, им нужен самолёт для войны.

    Хорошее оружие продаёт себя само, а овно ни кому не нужно.

    Ростех найдёт оправдание, скажет индусы плохие, не хотят овно,т.е. Су-57 покупать)). Как и с МиГ-35,такая же история, только и МО РФ почему-то не спешит покупать МиГ-35.

    Позорники.
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 00:30
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Потомучто, по сути никакого существенного вклада Су-57 в достижении победы в СВО не видно, а раз так, то и нужды в нем нет. А рассказы про не имеющиеаналогов технологии и характеристики пусть Ростех оставит для дураков.

      Работу Су-35 и Су-34 видно, а десяток Су-57 просто постряли в стороне.

      57е работают, ваше "мобилизованное" враньё изрядно надоедает
    2. Виталий161 Звание
      Виталий161
      +1
      Сегодня, 00:41
      Работу Су-35
      А их то где Вы увидели? Для них особо целей нет в текущем конфликте, Су-35й в первую очередь машина завоевания господства в воздухе, как и Су-57й.
      существенного вклада Су-57
      Работают они, просто их мало, и вооружения под них так же не много, и 57е не работают ФАБами с УМПК, тут как тот суслик, которого ни кто не видит, а он есть.
      МиГ-35,такая же история, только и МО РФ почему-то не спешит покупать МиГ-35.
      А зачем он нужен? Машина изначально предназначалась на экспорт, для замены устаревающих 29х поставленных на экспорт, однако в связи с печальным состоянием КБ МиГ довести до ума не получилось, потому и оказался ни кому не нужен, сейчас Микояновцы вполне трудятся над созданием Су-75.
      Потомучто, по сути никакого существенного вклада Су-57 в достижении победы в СВО
      А Т-90, Су-30МКИ много навоевали на момент оформления индусами заказа на эти машины? Я вот че то работы Ф 22 тож не увидел при недавних событиях в Иране, так Раптор тож дерьмо получается?
  35. Баюн Звание
    Баюн
    -1
    Сегодня, 00:15
    Уважаю Махатму Ганди: "Мы против британского". Вопрос, а ЗА ЧТО Индия года 2026? Желательно, как у Ганди, ОДНИМ СЛОВОМ.
  36. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 00:38
    HAL Tejas индусы до сих пор допиливают и допиливают и произвели АЖНО 33 единицы, из коих три уже ухандокали....и это 4+ поколение...... первый прототип сделан в 1996 году...... что-то индусы прям размахнулись на АМСА на 2034 год.....
  37. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Сегодня, 00:55
    Ну и фиг то сними. Пусть покупают Рафали 4++ по цене малозаметного истребителя превосходства в воздухе пятого поколения. А таких только двое: Штатовский Раптор и Наша Сушка
  38. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    -2
    Сегодня, 01:04
    Отказ от Су-57 означает, что Индия до появления AMCA будет рассчитывать на модернизацию существующего парка истребителей, что оставляет страну без истребителей пятого поколения как минимум до середины следующего десятилетия.

    Ожидаемо! Индусы желают сами создавать самолёты. Посмотрели на китайцев, увидели китайские самолёты и захотели производить свои. Воевать они не собираются. Если правильно все будут делать, то лет через 20, что-то полетит, может быть и конкурентноспособное.
  39. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 02:06
    Цитата: Mikhado
    Страна с древнейшей историей и такое инфантильно-женское поведение в серьёзных вопросах... Рука-лицо belay

    История то деревняя, вот только современные индийцы имеют ли к ней отношения, не очень у них получается "виманы" строить... hi
  40. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 02:20
    Минобороны Индии заявило, что отказывается от покупки российских Су-57

    Этот БРИКС стал каким-то БРЯКСом...
    А у нас индусы по городу рассекают, как по своему стойбищу...И никто не отказался их принимать...
  41. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 02:40
    Не занесли кому следовало сколько намекали.