Новые удары по Одессе и Киеву: взорвался газопровод высокого давления
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Поступают сообщения о новых ударах по инфраструктурным объектам противника. Пока Зеленский ищет варианты «принуждения России к переговорам», ВС РФ методично выбивают то, что киевский режим использует в военных целях, а также для функционирования своей экономики.
Сообщается о ракетном ударе по объекту топливно-энергетического комплекса в пригороде Одессы. По последним данным, в результате прилёта произошёл взрыв на газопроводе высокого давления, который используется в южных регионах Украины. На месте прилёта образовалась воронка, идёт выгорание газа.
Одновременно с этим в Одессе произошёл пожар на трансформаторной подстанции, что обесточило несколько микрорайонов города. Причём о прилётах в этом случае не сообщается.
Зато сообщается об ударах в украинской столице. В результате прилёта дронов уничтожены несколько грузовиков на крупной стоянке. Среди прочего – сгорели бензовозы.
Украинские мониторинговые паблики утверждают, что в данный момент по Киеву наносятся новые удары. Причём, если верить этим заявлениям, то в воздух поднялись российские МиГ-31К - носители гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Напомним, что сегодня Зеленский анонсировал очередной виток операции по «принуждению России к переговорам о мире». Предыдущие 40 дней этой «операции» успеха главе киевского режима не принесли.
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