Новые удары по Одессе и Киеву: взорвался газопровод высокого давления

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Новые удары по Одессе и Киеву: взорвался газопровод высокого давления

Поступают сообщения о новых ударах по инфраструктурным объектам противника. Пока Зеленский ищет варианты «принуждения России к переговорам», ВС РФ методично выбивают то, что киевский режим использует в военных целях, а также для функционирования своей экономики.

Сообщается о ракетном ударе по объекту топливно-энергетического комплекса в пригороде Одессы. По последним данным, в результате прилёта произошёл взрыв на газопроводе высокого давления, который используется в южных регионах Украины. На месте прилёта образовалась воронка, идёт выгорание газа.



Одновременно с этим в Одессе произошёл пожар на трансформаторной подстанции, что обесточило несколько микрорайонов города. Причём о прилётах в этом случае не сообщается.

Зато сообщается об ударах в украинской столице. В результате прилёта дронов уничтожены несколько грузовиков на крупной стоянке. Среди прочего – сгорели бензовозы.



Украинские мониторинговые паблики утверждают, что в данный момент по Киеву наносятся новые удары. Причём, если верить этим заявлениям, то в воздух поднялись российские МиГ-31К - носители гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Напомним, что сегодня Зеленский анонсировал очередной виток операции по «принуждению России к переговорам о мире». Предыдущие 40 дней этой «операции» успеха главе киевского режима не принесли.
25 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    -13
    Вчера, 21:38
    Что-то больше похоже на недолет - обычная газовая труба посреди улицы, куда что-то упало и сделало воронку глубиной пара метров. От более-менее крупного газопровода там бы все сильно закоптилось бы
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 03:16
      А вы считаете,что если высокого давления, то сразу магистральный? Газопроводы ВД согласно нормативной документации делятся на две категории. Это, по всей видимости, I категория, свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа (6–12 кгс/см²). Межпоселковые газопроводы.
  2. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    +8
    Вчера, 21:39
    Так конституция вроде запрещает вести переговоры с РФ, или поменяли уже.
  3. sifgame Звание
    sifgame
    -10
    Вчера, 21:41
    Тут в общем то гордиться особо нечем.
    1. ДАА УЖ Звание
      ДАА УЖ
      0
      Сегодня, 00:03
      Вот если бы принуждатора на 40 частей разделить,народ бы оценил
    2. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 03:09
      Кончено нечем, чем тут можно гордиться бандеро-каклам, если не смогли "принудить Россию к миру" за сорок дней😂😂😂😂😂
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Вчера, 21:56
    Судя по фото ,мы сломали газопровод высокого давления ещё советской газификации Украины. У Украины свои нормы давления газа в газопроводах высокого давления ,в трубе похоже уже давно пусто / пусто .Выгорает остаточный газ . wassat Я бы потом проверил соседние дома ,возможно несанкционированное подключение к трубе .404 ые такой " шары" не упустят и трубы с трактором и с сварщиком найдутся . drinks
    1. poquello Звание
      poquello
      +2
      Вчера, 22:57
      Цитата: tralflot1832
      У Украины свои нормы давления газа в газопроводах высокого давления ,в трубе похоже уже давно пусто / пусто .Выгорает остаточный газ

      там факел должен быть несколько метров минимум, а может опять фото к теме подбирали
      1. topol717 Звание
        topol717
        +4
        Вчера, 23:10
        Когда года 3 назад была диверсия во Всеволожске это Лен.Область и рванул газопровод высокого давления столб огня был метров 50 высотой. намного выше чем рядом расположенные многолетние березки и сосны.
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Вчера, 23:45
          Цитата: topol717
          Когда года 3 назад была диверсия во Всеволожске это Лен.Область и рванул газопровод высокого давления столб огня был метров 50 высотой. намного выше чем рядом расположенные многолетние березки и сосны.

          этт от дырки, то бишь отверстия зависит
        2. БойКот Звание
          БойКот
          +2
          Сегодня, 00:30
          В первые моменты да. Потом автоматика должна зафиксировав падение давления перекрыть поврехденный участок. Это теория. Как там на практике ктулху знает.
        3. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 03:20
          Цитата: topol717
          и рванул газопровод высокого давления

          Какой ктегории?
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 01:03
        Цитата: poquello
        там факел должен быть несколько метров минимум,

        Факел будет только в момент взрыва, а фото явно сделано позже. При разрыве трубы газопровода резко падает давление, срабатывает автоматика перекрытия этого участка. Выгорает то, что оставалось в трубе, а оно не под давлением
        1. poquello Звание
          poquello
          +2
          Сегодня, 02:03
          Цитата: Piramidon
          Факел будет только в момент взрыва,

          нет, после взрыва до перекрытия
  5. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Вчера, 22:06
    Вообще-то серьёзным можно назвать удар по компрессореой станции, после которого действительно был бы костёр не на одни сутки с выбиванием окон в ближжайшей округе. А это трубопровод не большого сечения с местной ГРСки, который восстановят максимум к утру...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +11
    Вчера, 22:16
    Зеленский хочет прекратить избиение портов Украины, да без проблем .Досмотр судов идущих в порты и из портов ,только в терводах России .На рейде Севастополя .И ни каких Стамбулов с международными наблюдателями - прав у них таких нету .Можно конечно МУС пригласить и " чёрный воронок " для них на причале поставить.Тюрьма - воронок - причал - катер и обратно в том же порядке .Согласен даже принять в этом участие ,в меру моих сил .Только пусть пулемёт дадут . laughing
    1. ДАА УЖ Звание
      ДАА УЖ
      0
      Сегодня, 00:18
      Получите на складе чапаевский Максим и ведро патронов,на Анку не рассчитывайте 🛶 семь футов и ветер попутный
  7. frruc Звание
    frruc
    +1
    Вчера, 22:19
    Предыдущие 40 дней этой «операции» успеха главе киевского режима не принесли.

    Значит опять будут по пляжам бить.
  8. Nord11 Звание
    Nord11
    +1
    Вчера, 23:02
    Всё это хорошо, но рановато. Нужно было до декабря подождать..
    1. ДАА УЖ Звание
      ДАА УЖ
      +1
      Сегодня, 00:10
      =Nord11]Всё это хорошо, но рановато. Нужно было до декабря подождать..

      Мы же не звери,пусть будет время помёт нарушить на зиму...
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Вчера, 23:13
    "Взорвался газопровод высокого давления"? Сам взорвался? Не пойму, почему стесняемся прямо заявить- Мы взорвали!
  10. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +1
    Вчера, 23:36
    Анонсированный мерзким киевским коротышкой очередной виток операции по «принуждению России к переговорам о мире» должен привести свинорейх к альтернативным маршрутам поставок на ослах по горным тропам.
  11. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Вчера, 23:58
    Новость на подсластить пилюлю: расковыряли трубу и подбили немного очень важных камазов. С утра опять посыпятся сообщения от затюканных губернаторов о чубатых террористических атаках на граждан и гражданские объекты. До мощного ответа, о котором уже восторженно успели сообщить, походу, так дело и не дойдет.
  12. Баюн Звание
    Баюн
    +3
    Сегодня, 00:06
    Из простого. Как бы все не завершилось, людям-У стоить уяснить одно: жить они будут ХУЖЕ, чем во времена Союза и ХУЖЕ, чем жители РФ. Ништяки жития-бытия унес бандера-сотоварищи.
    1. Комментарий был удален.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 03:29
      Сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе, или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу. 2017 год