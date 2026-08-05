«Золотой век» по-американски: Трамп рисует радужные перспективы

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«Золотой век» по-американски: Трамп рисует радужные перспективы


Президент США Дональд Трамп, известный своей эмоциональной риторикой и способностью преподносить информацию в выгодном для себя свете, вновь выступил с громким заявлением. На этот раз он объявил о наступлении «Золотого века Америки», подчёркивая невиданные успехи экономики страны.



В своём посте на платформе Truth Social Трамп представил впечатляющую картину экономического подъёма.

Он заявил, что производственная активность за последние четыре года достигла максимальных темпов. По его словам, именно сейчас происходит возвращение американского производства – заводы открываются, создаются новые рабочие места, а фондовый рынок бьёт рекорды.

Особое внимание Трамп уделил экспорту. Пятый месяц подряд объём экспорта американских товаров превышает $200 млрд, а к концу текущего года может достичь рекордных $2,5 трлн. Глава государства утверждает, что эти цифры казались невозможными всего два года назад, но сегодня они стали реальностью благодаря триллионам долларов инвестиций и созданию высокооплачиваемых рабочих мест.

Заключительная фраза поста звучит как лозунг предвыборной кампании:

Это Золотой век Америки, и мы только начинаем!

Однако стоит отметить, что картина, нарисованная Трампом, не совпадает с данными независимых опросов. Согласно докладу Института управления поставками (ISM), большинство топ-менеджеров компаний США настроены негативно. Они указывают на скачки цен, логистические трудности и последствия геополитических конфликтов как на главные проблемы американской экономики.
23 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 10:03
    Сам себя не похвалишь,НИКТО не похвалит laughing да и выборы все ближе.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 10:10
      Геополитические конфликты только укрепляют доллар.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 11:01
      Чем-то до боли наших чинуш напоминает... Послушаешь - так всё в стране цветёт и колосится, в магазин зайдёшь - на мат срываешься.. Они часом не одно учебное заведение все заканчивали?
      1. Фразах Звание
        Фразах
        +3
        Сегодня, 11:13
        По их делам учеба это лишнее - хапай больше, говори слаще и живи в свое удовольствие.
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 14:21
        Цитата: paul3390
        Чем-то до боли наших чинуш напоминает... .......... Они часом не одно учебное заведение все заканчивали?

        Павел hi нет ничего удивительного!
        ты помнишь, как всё начиналось? ...... laughing
        Дейл Карнеги, сетевой маркетинг ....... пропаганда американского образа ...... laughing
  2. rytik32 Звание
    rytik32
    +4
    Сегодня, 10:11
    "Никогда так не врут как во время войны, после охоты и до выборов"
  3. Пленник Звание
    Пленник
    -1
    Сегодня, 10:11
    Так у них и у еСС перспективы давно уже "радужные". Радужнее не бывает. laughing
  4. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    Сегодня, 10:14
    Нашел чем хвастаться - экспорт растет. Поставки нефти из Ближнего востока падают, постаки газа из России в Европу почти на нуле, США все это в моменте пытается компенсировать (если точнее, конкретные люди бастренько срубить бабла) - страна бензоколонка!
  5. Failmaster Звание
    Failmaster
    +3
    Сегодня, 10:15
    Ну а кто-то иное от Трампа ожидал?
  6. turembo Звание
    turembo
    +4
    Сегодня, 10:16
    Там где великий шахматист учился, Трамп преподавал.....
  7. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 10:18
    Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует сохранение дефицита бюджета страны в 2026–2027 годах на уровне $1,8–1,9 трлн. В сумме к 2031 году дефицит составит $23,1 трлн, и только его покрытие приведет к росту долга до $62,1 трлн. А так всё хорошо!
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:18
    Скажу крамольную мысль - может Трамп и прав " золотой век " в США наступил ,демократы правда этого не понимают .А все СМИ в Америке под ними- с Трампом в США " всё пропало "." Коммунисты " враги Трампа в США.( где Татра ,это её любимая тема о "врагах коммунистов ")всёпрпальщики . wassat Разве счастье только в цене бензина ?
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 10:31
    Бывает вопли радостные раздаются из палаты номер шесть,а тут радостные вопли раздаются из овальной палаты . . . winked
  10. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 10:43
    Очень напоминает речи незабвенного Остапа Бендера (не путать с Бандерой!) про мировой центр в Нью-Васюках )))))))
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 11:08
    На этот раз он объявил о наступлении «Золотого века Америки», подчёркивая невиданные успехи экономики страны.

    Трамп к активно к праймериз готовится. laughing
    Ничего, ничего, ему демократы и частично республиканцы цифры к осени подготовят. Интересное зрелище ожидается, товарищи!
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 11:14
    Цитата: tralflot1832
    Скажу крамольную мысль - может Трамп и прав " золотой век " в США наступил ,демократы правда этого не понимают

    Конечно! drinks good
    Для Трампа, он на бирже с родней капитал молотит не покладая рук. laughing Поэтому и говорит про рост фондовых бирж.
    А то что медленно, но верно матрасы уменьшают гегемонию доллара, обслуживание долга, мне кажется уже никому не понятно, внутренние проблемы США уже вообще никто не решает и прочая и прочая...
    К осени ждем реальных и приятных для НАС откровений. laughing
    Главное, чтобы нашу Высокие от этого всего во время отползали... и подальше.
  13. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:19
    Америка стала "мировой бензоколонкой,"отняв это "почётное" звание у России.....что то Рыжий не упоминает,что объём экспорта вырос именно за счёт ископаемых.......правда и оружия продаёт много,выкрутив руки "партнёрам".
  14. Деревенский я...... Звание
    Деревенский я......
    -1
    Сегодня, 11:45
    «Золотой век» по-американски: Трамп рисует радужные перспективы
    Ну так пусть вывесит радужный флаг.
  15. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:47
    Трамп живёт в своём мире и поступает как считает правильным. Однако близится ноябрь и многое изменится, а что скоро увидим и услышим!
  16. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 12:03
    Ммм... Всего чего добился Трамп, это стремительный рост продаж китайских электромобилей на фоне скачков цен на нефть. Ему в Пекине памятник ставить нужно...
  17. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 12:39
    Вполне себе очень даже объяснимый подход к делу у Трампа: подумаешь, что у кого-то там не сходятся цифры с представленными Трампом или кто-то считает сценарий развития негативным.. Это не важно. Ведь у многих современных политиков и руководителей такого уровня все так же и ничего: "план по плану"© Просто не нужно забывать, что "правительство живет на другой планете"©
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:25
    Это Золотой век Америки, и мы только начинаем!
    Ну как за такое Нобелевку не дать?
  19. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    0
    Сегодня, 14:55
    Это навряд ли, дëргания на сковородке коими и являются нынешние действия на Ближнем Востоке больше похожи на предсмертные судороги нежели на что то иное.