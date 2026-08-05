Зеленский возложил вину за последствия удара по Киеву на западных партнёров

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Зеленский возложил вину за последствия удара по Киеву на западных партнёров

Зеленский фактически возложил вину за последствия ночного ракетного удара по Киеву на своих западных партнеров, упрекнув их в отказе передать Киеву ракеты-перехватчики к комплексам Patriot.

«Нелегитимный» призвал союзников из западной коалиции проявить политическую волю и передать Украине свои запасы «антибаллистических» ракет. По его словам, если бы они сделали это раньше, то сегодняшних последствий можно было бы избежать. Мол, всего-то и нужно было отдать все ракеты Киеву, по которому Россия бьет своей баллистикой.



Перехватчики баллистики – то, что могло помочь сегодня. Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным жертвам и разрушениям.

Также Зеленский призвал Запад вводить против России новые санкции, чтобы она не могла производить новые баллистические ракеты.

Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что в ходе отражения атаки на Киев не сумели перехватить ни одной российской ракеты, все они попали по целям. Как подтвердили в российском Минобороны, удар наносился по логистическим центрам и складам, которые использовались в интересах ВСУ.
37 комментариев
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  1. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    +9
    Сегодня, 10:27
    Не родился ещё украинец, который признает себя виноватым.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 10:35
      -передать Украине свои запасы «антибаллистических» ракет.
      "А может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат"?
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +1
        Сегодня, 12:18
        "Передать запасы" можно не обязательно ракетами, можно и по ценнику - 1 ракета - 33 серэбрянных грывиника на счёт Зелёнской Слизи
    2. Ми Ха Эль Звание
      Ми Ха Эль
      +8
      Сегодня, 10:39
      Если США могут бомбить Иран, а Израиль может бомбить Иран, Газу и Ливан, преследуя свои благородные цели,то и РОССИЯ ИМЕЕТ ПОЛНЕЙШЕЕ ПРАВО БОМБИТЬ УКРАИНУ, ПРЕСЛЕДУЯ СВОИ БЛАГОРОДНЫЕ ЦЕЛИ!!🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 интересный и коммент от израильского патриота
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +5
      Сегодня, 10:42
      так по их комментам виноваты все вокруг, сейчас цензор читал, виноваты кляты маскали, пшеки, зеля, европа
      UA Олег Шестакович
      Вместо того чтобы сквозь землю провалиться оно дальше продолжает лить свою зеленую рвотину на головы украинцев - пока это будет продолжаться???


      UA Юрий украинцев #565012
      Этого тупого просроченного ка давно пора подвесить за одно место на одном из киевских фонарей


      UA Панас Стець #551129
      от кастратов ни помощи, ни санкций не дождешься...


      UA Дмитрий Selftravel
      Партнеры которые не дают пвео, просто могут послать одного поца нах...что они и делают...и это очевидно уже всем..кроме посылаемого
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +4
        Сегодня, 11:08
        Владимир Иванович, у нас на работе был один рагулек с украины... Ну допустил он как-то, ошибку. Мужики собрались, обьяснили ему все по-человечески, спокойно. Со всяким бывает... Он когда понял, что можно побыковать, как раскрыл на нас рот, что дескать это мы во всем виноваты.. Терпенье лопнуло. Навалили ему, по морде лица. (иных методов он нам не оставил) А спустя время, уговорили начальника, уволить его.. Теперь, работаем дружно и спокойно.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 11:17
        Цитата: Василенко Владимир
        так по их комментам виноваты все вокруг, сейчас цензор читал, виноваты кляты маскали, пшеки, зеля, европа

        А мне вот такой коммент попался:
        [05.08.2026 7:47] Оксана: А ви що думали, ви будете по Росії все підряд, а потім вони по нас....

        [05.08.2026 7:47] Оксана: А вы что думали, вы будете по России все подряд, а потом они по нам....
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 11:32
          там много чего интересного, жаль комментировать бессмысленно, банят в течении минуты
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 11:35
            Цитата: Василенко Владимир
            там много чего интересного, жаль комментировать бессмысленно, банят в течении минуты

            Да, с этим у них жёстко, вычищают оперативно.
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 10:43
      Это точно. Виноваты- все. Вечное украинское " а нас,за шо"?
    5. JcVai Звание
      JcVai
      0
      Сегодня, 11:13
      А с другой стороны, в чем-то он ведь прав.
      Ведь Украина в данном случае не суверенное государство, а исполняющий распоряжение наемник, которому поставили задачу и не обеспечили средствами для выполнения.
      Плюс стоит учесть, что там комплекс задач и если для "нанести как можно ущерба русским" Зеленскому еще можно своим хозяевам выдвигать претензии в стиле "хотите яму - дайте лопату", то для задачи "самоубиться населением о Россию" современные ракеты ПВО совершенно не нужны, достаточно старых, падающих по своим.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 11:34
        а наемнику прежде чем контракт подписывать думать нужно было
      2. Всеименазаняты Звание
        Всеименазаняты
        0
        Сегодня, 11:45
        Ну наемник же своим межушным ганглием должен понимать, что защита его имущества никого не интересует.
    6. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 13:20
      Цитата: Всеименазаняты
      Не родился ещё украинец, который признает себя виноватым.
      Лучше бы они не рождались совсем wink
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +3
    Сегодня, 10:27
    Так нам усиленно надо воспользоваться ситуацией нехватки ракет у окраины и помимо складов добить наконец подстанции 750 кВ. Без электричества быстрее к капитуляции прийдут!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 10:29
    Зеля нашёл виноватых и это не Россия.Мочим дальше без чувства вины и не оправдываясь .А мне очень нравится картина " Последний день Помпеи " ( Куева )Хочу такую картину маслом .Теперь можно и западные СМИ почитать ,фоточки посмотреть.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 10:51
      Тралфлот, приветствую Вас! Да,картина красивая. Киев наконец почувствует себя,Донецком. Хотя,в Киеве детей и стариков,не бомбят.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 10:57
      Цитата: tralflot1832
      А мне очень нравится картина " Последний день Помпеи " ( Куева )Хочу такую картину маслом .

      Ну и "Чёрный квадрат" Малевича, если будет команда погасить свет в Киеве. Тоже картина маслом, художник - ВКС РФ.
  4. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 10:34
    укронакрофюрер решил править всей гейропой.
    Зеленский фактически возложил вину за последствия ночного ракетного удара по Киеву на своих западных партнеров, упрекнув их в отказе передать Киеву ракеты-перехватчики к комплексам Patriot.
  5. Failmaster Звание
    Failmaster
    +2
    Сегодня, 10:37
    А ведь были времена, когда кто-то одним залпом по паре десятков ракет пускал, охотясь на "Кинжал".
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +8
    Сегодня, 10:38
    на цензоре вселенский вой стоит
    прям читал бы и читал
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:38
    Зеленский пусть радуется ,в англицкой Гардиан наш удар по Куеву возглавляет топ - новости.Ему должно полегчать ,он обошёл Трампа .Зеля сегодня " звезда пиара ". good
  8. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 10:41
    Упырь! Он должен быть наказан за всё, что натворил в последние годы! Терроризм, жертвы среди мирных и гибель военнослужащих, разрушение всех сфер б\украины, нанесение ущерба России, Беларуси и ++++++. Это всё должно быть оценено и думаю тут даже смертной казни мало будет...
  9. Normann Звание
    Normann
    +3
    Сегодня, 10:42
    А пэтриоты это прям панацея, лучшая система ПРО-ПВО?
    1. JcVai Звание
      JcVai
      +1
      Сегодня, 11:16
      Приходится: почти все, кто мог обеспечить к осени противоракетные банки с огурцами, бусифицированы.
  10. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:53
    Зеленский возложил вину за последствия удара по Киеву на западных партнёров

    У клоуна виноваты все вокруг, кроме него и его банды. lol
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 11:01
      дак он же пуп земли..ему все должны
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:53
    Цитата: Андрей Николаевич
    Тралфлот, приветствую Вас! Да,картина красивая. Киев наконец почувствует себя,Донецком. Хотя,в Киеве детей и стариков,не бомбят.

    Добрый день Андрей Николаевич .В Мурманске год " грибной " ?
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:57
    Мол, всего-то и нужно было отдать все ракеты Киеву, по которому Россия бьет своей баллистикой.

    Вот ведь офигевшее туловище с манией величия. laughing Реально, не доделанный Наполеон. laughing
  13. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +1
    Сегодня, 11:03
    Наглый тип,почему он считает что все ему чемто обязаны,насрал как та кошка,получай тапком по мордасам,только и слышно дай,дай,дай,я все жду когда его просто пошлют со своим дай,вот интересно будет на его физиономию посмотреть,а что бы это произошло пора ставить на укропии точку,да и западу пора продемонстрировать волю,разнести тунели и вокзал,да пару ракет на ряд посольств уронить(ведь мы же их предупреждали) или эту тему все МИД наш похоронил как и все красные линии,вот тогда и зашевелятся ,ПС забыл пора запад поставить на место и на морях ,сбивать и топить кто посегает на наш флот,и не важно официальный или теневой,престиж страны выше,только так ЗЕ получит на свое дай большой уй
  14. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -1
    Сегодня, 11:10
    Противоракеты Трамп израсходоовал на Иран, а впереди ещё Тайвань маячит. Интересно, верховный сможет воспользоваться появившейся возможностью или опять профукает?
  15. rusich Звание
    rusich
    +1
    Сегодня, 11:26
    Просроченная побирушка опять недовольна. Не дают ракет ПВО. Да у гейропейцев и америкосов их почти нет. Так что умойся и лови Гераньки и не только их
  16. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 11:44
    Отвечать по портам и судам доставки вооружений всё же пришлось, а если бы это было сделано 2 года назад, то ситуация была бы другой! Почему поздно и кто за это ответит? Банковая должна быть уничтожена и к этому придём, но как всегда поздно!
  17. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 12:09
    Цитата: vasyliy1
    Так нам усиленно надо воспользоваться ситуацией нехватки ракет у окраины и помимо складов добить наконец подстанции 750 кВ. Без электричества быстрее к капитуляции прийдут!

    А вы случаем не видели интервью с русскоговорящими старушками из Киева, приходящими греться прошлой зимой на пункты обогрева? Поищите в сети. И это - бабушки 80+.
  18. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 12:10
    Цитата: мусоргский
    Отвечать по портам и судам доставки вооружений всё же пришлось, а если бы это было сделано 2 года назад, то ситуация была бы другой! Почему поздно и кто за это ответит? Банковая должна быть уничтожена и к этому придём, но как всегда поздно!

    1. Потому что.
    2. Как всегда - никто.
  19. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:04
    По его словам, если бы они сделали это раньше, то сегодняшних последствий можно было бы избежать.

    А кого на Западе волнуют потери, которые несёт киевский режим.
  20. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 13:08
    Правильно, зелик!! Сам с голой опой страну оставил на поколения вперёд, теперь и гейропа пусть заголяется!!)))