Киев назвал рекордным количество применений авиабомб с УМПК российскими ВКС

4 801 10
Киев назвал рекордным количество применений авиабомб с УМПК российскими ВКС

Российские ВКС наращивают количество ударов авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, которые на Украине называют КАБами (корректируемые авиабомбы). По данным украинских аналитиков, в июле было применено рекордное количество КАБа.

В Министерстве обороны Украины подсчитали количество ударов российских ВКС авиабомбами с УМПК, назвав июль «рекордным». Согласно подсчетам, в прошлом месяце Россия применила 8385 авиационных бомб по позициям, укреплениям и объектам украинской армии. В июне было чуть меньше — 8266 авиабомб с УМПК.



Среднее количество применяемых российскими ВКС авиабомб в день составляет 270 штук. При этом в Киеве предполагают, что это не предел, количество применений данного вида боеприпасов будет только возрастать. В то же время украинская армия до сих пор не имеет возможности защищаться от таких ударов.

Также отмечается, что российские авиабомбы стали гораздо дальнобойнее и способны поражать цели на дальности свыше 150 км. Как пример приводятся удары ФАБ с УМПК по Павлограду Днепропетровской области, находящемуся от линии фронта в 80 км. Как предполагается, на бомбы устанавливают модули УМПБ-5Р с реактивным двигателем.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 11:04
    Надо сделать все возможное, чтобы украм больше "нравилось".
    Даешь 404 к зиме в каменный век! Хватит цацкаться. И хватит отголосков Советского на 404.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +3
      Сегодня, 11:12
      Не к зиме, а лучше к осенним выборам. Может наконец и мосты начнут сносить.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 12:44
      Здесь, как в спорте, но с врагами нельзя останавливаться на достигнутом до полной Победы.
      Замерли вокруг люди,
      Светятся экраны теле…
      Верьте, что рекорд побит будет!
      Знайте, мы близки к цели!

      Нам Победа, как воздух, нужна…
      Мы хотим всем рекордам
      Наши звонкие дать имена!
      Победы нашим ВС РФ в СВО-КТО, светлая память погибшим.
      am angry
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:07
    Я в едином гневном порыве присоединяюсь к негодующему мировому сообществу ,до коле будут наносится бесчеловечные удары не по Куеву и ВСУ .Снимем шляпу ,возможно сегодня в 06 : 35 по Гринвичу убит последний обитатель Луны ,обломком ракеты Spase X размером с автобус ,оставив на поверхности кратер диаметром в 18 метров. Все свободные ЗРК не в Куев ,а на Луну .У жителей луны должна быть защита от американских обломков ракет .На счёт жителей луны инфа 50 / 50. angry
  3. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 11:14
    Надо бы эти "рекорды" регулярно обновлять. Чтобы не привыкали.
    По данным украинских аналитиков, в июле было применено рекордное количество КАБа.
  4. Mikelanjelo Звание
    Mikelanjelo
    0
    Сегодня, 11:16
    Кабы, Герани, не важно. Все в процессе доработки превращается в подобие крылатой ракеты)
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 11:34
    По арифметике для более эффективных бомбардировок надо раз в десять больше снарядов в сутки. Понятно дело выше головы не прыгнуть. Вот чего умеют чубатые, так это закапываться, шиш достанешь.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 13:29
      Если прилетает 122-152 мм или бомба, тут копай, не копай, труп. На что уж в ВОВ копали, но пушки выбивали половину. Ну, а с ФАВ дронами все просто, он влетает в дверь прямо в блиндаж.
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 13:27
    Чугунину нереально нейтрализовать, это нужно удар БЧ ракеты ПВО прямо в бомбу, или осколками снести блок управления, а бомбочка небольшая, несется с огромной скоростью и даже после поражения куда-нибудь прилетит, если не рванет в воздухе. Учитывая дальность большинства систем ПВО ВСУ, бомба может быть поражена уже над городом, а это сюрпрайз для жилых домов.
  7. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 13:54
    Эти бомбы были бы гораздо эффективнее, если бы они были термобарическими.