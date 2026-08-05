Киев назвал рекордным количество применений авиабомб с УМПК российскими ВКС
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Российские ВКС наращивают количество ударов авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, которые на Украине называют КАБами (корректируемые авиабомбы). По данным украинских аналитиков, в июле было применено рекордное количество КАБа.
В Министерстве обороны Украины подсчитали количество ударов российских ВКС авиабомбами с УМПК, назвав июль «рекордным». Согласно подсчетам, в прошлом месяце Россия применила 8385 авиационных бомб по позициям, укреплениям и объектам украинской армии. В июне было чуть меньше — 8266 авиабомб с УМПК.
Среднее количество применяемых российскими ВКС авиабомб в день составляет 270 штук. При этом в Киеве предполагают, что это не предел, количество применений данного вида боеприпасов будет только возрастать. В то же время украинская армия до сих пор не имеет возможности защищаться от таких ударов.
Также отмечается, что российские авиабомбы стали гораздо дальнобойнее и способны поражать цели на дальности свыше 150 км. Как пример приводятся удары ФАБ с УМПК по Павлограду Днепропетровской области, находящемуся от линии фронта в 80 км. Как предполагается, на бомбы устанавливают модули УМПБ-5Р с реактивным двигателем.
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