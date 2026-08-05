Химический запах в Домодедово: в городе устраняют последствия атаки дронов ВСУ
4 70411
В ночь на 20 июля индустриальный парк «Южные врата» в подмосковном Домодедово подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара и последующего пожара произошёл разлив химических веществ, что создало угрозу для местной экологии.
По словам главы городского округа Евгении Хрусталёвой, загрязнённая вода скопилась в очистных сооружениях. Для нейтрализации опасных соединений специалисты применили современные биотехнологии – в воду добавили специальные бактерии и пеногасители.
Хрусталёва заявила:
Если технология покажет эффективность, применим её и для очистки пострадавших водоёмов.
Для предотвращения распространения загрязнения по периметру сгоревшего склада компании «ТД Грасс» был создан песчаный защитный вал, а все ближайшие ливневые стоки закрыты. В ближайшее время начнётся разбор здания для завершения очистки территории.
Инцидент не прошёл бесследно для окружающей среды. Жители начали жаловаться на массовую гибель рыбы в реке Гнилуша, появление густой пены и едкого запаха. В связи с этим власти призвали население временно отказаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях.
Несмотря на внештатную ситуацию, вода в системе централизованного водоснабжения и уличных колонках в Домодедово соответствует санитарным нормам и безопасна для использования.
Стоит отметить, что атака стала частью массированного налёта на Московский регион. По данным мэра столицы Сергея Собянина, в сторону Москвы летели порядка 400 беспилотников, из которых 85 перехватили непосредственно на подлёте к городу.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация