Химический запах в Домодедово: в городе устраняют последствия атаки дронов ВСУ

4 704 11
Химический запах в Домодедово: в городе устраняют последствия атаки дронов ВСУ


В ночь на 20 июля индустриальный парк «Южные врата» в подмосковном Домодедово подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара и последующего пожара произошёл разлив химических веществ, что создало угрозу для местной экологии.



По словам главы городского округа Евгении Хрусталёвой, загрязнённая вода скопилась в очистных сооружениях. Для нейтрализации опасных соединений специалисты применили современные биотехнологии – в воду добавили специальные бактерии и пеногасители.

Хрусталёва заявила:

Если технология покажет эффективность, применим её и для очистки пострадавших водоёмов.

Для предотвращения распространения загрязнения по периметру сгоревшего склада компании «ТД Грасс» был создан песчаный защитный вал, а все ближайшие ливневые стоки закрыты. В ближайшее время начнётся разбор здания для завершения очистки территории.

Инцидент не прошёл бесследно для окружающей среды. Жители начали жаловаться на массовую гибель рыбы в реке Гнилуша, появление густой пены и едкого запаха. В связи с этим власти призвали население временно отказаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях.

Несмотря на внештатную ситуацию, вода в системе централизованного водоснабжения и уличных колонках в Домодедово соответствует санитарным нормам и безопасна для использования.

Стоит отметить, что атака стала частью массированного налёта на Московский регион. По данным мэра столицы Сергея Собянина, в сторону Москвы летели порядка 400 беспилотников, из которых 85 перехватили непосредственно на подлёте к городу.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 11:27
    Наша "гуманность" и "мы не такие". Украина почувствовала свою, безнаказанность. А в Киеве-городское освещение, электричество в квартирах. Город живет своей жизнью. Странно все это как то...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:35
      в сторону Москвы летели порядка 400 беспилотников, из которых 85 перехватили непосредственно на подлёте к городу.
      Тьма тьмущая ! am
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      -2
      Сегодня, 11:45
      это тонкая грань..ибо при тотальных ударах, на которые он нарывается, нас обвинят в геноциде и негуманном ведении войн...начнётся вой - дайте грошей на оборону..и дадут..ещё больше, чем сейчас. Местн население ещё более начнёт ненавидить нас..возможно усиление притока добровольцев (но это не точно). Да и даже если мы вбомбим их в каменный век - все равно верхушка хунты будет грозно хрюкать и делать заподлянки..ибо осн произ-во теперь в европе..на местах только подготовка и пуск. Пока есть свинонелюди и тер-рия - будут идти им ср-ва поражения нас. Все агрессивные деяния запада теперь можно прикрыть "боротьбой с агрессором" и так по всему миру под жовто-блакытной обёрткой. Раньше ведь нельзя было атаковать наши НПЗ и ВПК..теперь есть кому, только платите. А мест население? А его никто не спрашивает...их всех заклали на погибель..у него осталось только право выбора за кого и как погибнуть - за неофашизм или за Россию..но погибнут многие.
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +2
        Сегодня, 13:15
        "Нас обвинят" это уже давно не аргумент. Кто "обвинит"?.. Те, кто начиная с 1999-го года, прямым геноцидом занимается?.. На Балканах, в Магрибе, Ираке?.. Да "флаг им в руки". Пусть визжат...

        А "вой" со "слезами" и выклянчиванием бабок и ВВТ, и так в любом случае будет... Россию будут "ещё больше" ненавидеть?.. Ну значит, с продвижением ВС России вперёд, будут уходить "на запад". Или, если попытаются дёргаться и гадить на освобождённых территориях, будут решительно утилизированы... Уговаривать "сделать выбор" бандеро - нациков в "форме" и "цивильном" больше никто не будет...
      2. shm_kv Звание
        shm_kv
        +2
        Сегодня, 13:41
        Мне лично вообще пофиг в чем нас обвинит враг в лице коалиции западных стран. Чем сильнее они визжат, тем правильнее мы действуем. Но пока на серьезные шаги, к сожалению, не решаемся.
      3. shm_kv Звание
        shm_kv
        +1
        Сегодня, 13:42
        Про население неправда, у них рейтинг одобрения зели довольно высокий. Есть над чем работать. Посидят пол года без воды и электичества.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:35
    Название у реки конечно зачётноё Гнилуша ,она впадает в Москва реку. Удары всу будут продолжаться.,в ответ нам надо усиливать наши удары.Кстати все вопли зели услышаны .Сибига тоже отличился - " у российских ударов нет летних каникул" ( он нас похвалил или обругал request ) фото ряд из Гардиан.Кстати смотрим на пожарную машину - она явно законная военная цель .
  3. Mig45jef Звание
    Mig45jef
    +4
    Сегодня, 12:09
    Bonjour,
    Voici les résultats de décennies de capitalisme, de blocage général sous prétexte de manque de budget, de pitoyables compromissions à l'égard de l'Occident, de mise sous tutelle occidentale de l'industrie russe alors que la Chine propose les mêmes produits, etc, etc ... Les attaques massives de drones pouvaient être prévues de longue date et les moyens de s'en protéger pouvaient être développés en masse. Mais rien n'a été fait si ce n'est foultitudes de courbettes devant les représentants du capitalisme international rebaptisés 'partenaires de dialogue'. Le dialogue, je pense qu'il s'est avéré plus précis ces derniers temps n'est-ce pas ! Donc les Russes doivent voter dès que possible communiste pour que puisse être développés en urgence et en masse les moyens de protection, du moins si c'est encore possible.
    Merci
  4. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 13:11
    В ночь на 20 июля индустриальный парк «Южные врата» в подмосковном Домодедово подвергся атаке

    А почему стало известно об этом только сейчас ? МЧС должны предупредить население сразу. За 2 недели люди могли химией отравиться. С декларируемой заботой о здоровье народа не стыкуется.
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 15:10
      А кто разместил хим. склады в городе? И кто дал на это разрешение? Что, теперь МЧС крайним делать?
  5. DBR Звание
    DBR
    +1
    Сегодня, 14:01
    Цитата: rosomaha
    это тонкая грань..ибо при тотальных ударах, на которые он нарывается, нас обвинят в геноциде и негуманном ведении войн...начнётся вой - дайте грошей на оборону..и дадут..ещё больше, чем сейчас. Местн население ещё более начнёт ненавидить нас..возможно усиление притока добровольцев (но это не точно).


    Будут так же ненавидеть как немцы американцев и англичан сейчас . Мир живет по другим законом в котором уважают сильных а не разного рода соплежуев которые боятся решительно нанести удар противнику .