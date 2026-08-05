США рассматривают три варианта привлечения Киева к производству ракет PAC-3

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США рассматривают три варианта привлечения Киева к производству ракет PAC-3

Украина, скорей всего, не получит технологий производства ракет-перехватчиков PAC-3, но и без производства Киев не останется. Как сообщает Reuters, американцы рассматривают несколько альтернативных вариантов.

Несмотря на заявление Трампа о том, что Киев с большой вероятностью не получит лицензию на производство ракет к комплексам Patriot, приказа на прекращение переговоров так и не поступило, они продолжаются. Однако речь сейчас идет не о том, что Украине передадут технологии и она будет самостоятельно производить ракеты, а немного о другом.



По данным британского издания, на данный момент рассматриваются три варианта, один из которых уже сейчас считается наиболее реалистичным. А заключается он в том, что Украине позволят собирать не ракеты, а всего лишь некоторые элементы для них, а финальная сборка будет производиться в Германии. Там есть для этого производство, немцы имеют лицензию на выпуск ракет.

Два других варианта предусматривают присоединение Украины к уже существующей американо-европейской программе производства ракет-перехватчиков Patriot или возможность производить более дешёвую версию ракеты PAC-3. Но в любом случае быстро получить ракеты Киев не сможет. По оценке специалистов, запуск производства займет от 3 до 7 лет, что бы там ни обещал Зеленский.
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 11:30
    США рассматривают три варианта привлечения Киева к производству ракет PAC-3

    1 вариант: подавать гаечные ключи
    2 вариант: подносить запчасти со склада
    3 вариант: убирать помещения и выносить мусор
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 11:45
      Кручу, верчу, обмануть хочу! Наперсточник доня это гуру в заведении рака за камень... laughing
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 12:15
      4 вариант: выключать свет на ночь winked
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:18
        4 вариант: выключать свет на ночь

        ...и чесать пятки перед сном амерскому хозяину. lol
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 12:22
          Цитата: Nexcom
          ...и чесать пятки перед сном
          Приносить утром тапочки
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 12:32
            Приносить утром тапочки

            wassat good
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 11:42
    все таки при Союзе хорошо снимали, до сих пор актуально
    США рассматривают три варианта привлечения Киева к производству ракет PAC-3
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 11:43
    речь сейчас идет не о том, что Украине передадут технологии и она будет самостоятельно производить ракеты, а немного о другом.
    Вот прям заинтриговали. Зная склонность украинок к проституции можно подумать, что "немного о другом" будет связано с формированием агитбригад скорой сексуальной помощи для повышения труда немецких рабочих.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:43
    Какие то намерения могут быть... какие именно дела будут, "следствие" покажет.
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 11:45
    "...запуск производства займет от 3 до 7 лет...".

    Если читать между строк, то война против нас рассматривается западом как долгоиграющая...
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 12:25
      Цитата: Андрей Храмов
      война против нас рассматривается западом как долгоиграющая

      так и подготовка к ней становится долгоиграющей - Трамп поиздержался на Иране, а там китайцы без остановки наращивают, штатам нужно восстановить свой потенции, чтобы как они рассчитывают минимизировать ответный удар, а это быстро не получится (поэтому и германия получила лицензию, иначе обеспечения и штатов и европ слишком затягивается, а тот же долговой кризис поджимает), да и европам на перевод на другие реальные нужны финансы, а тут то энергоносители из-за залива, то жара - расходы уходят в не те места, куда хотелось бы
  6. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 11:45
    По оценке специалистов, запуск производства займет от 3 до 7 лет, что бы там ни обещал Зеленский.

    С такими темпами войны, успеют...
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:48
    Не получит Зе лицензию ни в каком виде. Даже поляков (ярых почитателей США ) привлекли к ремонту установок .Не производству ,а ремонту !
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 11:54
    Ну мы же ориентируемся на северную войну, 7 лет ещё подождём
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:04
    По оценке специалистов, запуск производства займет от 3 до 7 лет

    Прекрасная новость. Аминь! По моему, это не про производство, а про распилы и откаты. laughing
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:27
    США рассматривают три варианта привлечения Киева к производству ракет PAC-3

    И ни один не сработает раньше, чем лет через дцать. lol yes
    Так что лучше бы сходили в музей, картины там рассматривали, чем х ренью маяться. wassat