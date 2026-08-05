Лукашенко призвал создать «абсолютное оружие» против беспилотников

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Лукашенко призвал создать «абсолютное оружие» против беспилотников

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко озадачился проблемой противостояния одной из самых серьезных угроз в ходе современных военных конфликтов. Речь идет об эффективном противостоянии беспилотникам, которые в современной войне стали решающим фактором в решении широкого спектра разведывательных и боевых задач.

В ходе совещания с профильными министрами и экспертами, посвященного созданию в Беларуси Академии интеллектуальных технологий, глава государства особо отметил необходимость инновационных решений в области создания принципиально нового мощного средства для борьбы с беспилотниками. Проблема эта особенно актуальна с учетом регулярных ультиматумов и открытых угроз, звучащих из Киева, по поводу возможных атак по территории республики. Кроме того, украинские БПЛА постоянно нарушают воздушное пространство РБ.



Белорусский лидер отметил, что в новом вузе, возможно, смогут изобрести принципиально новое мощное средство борьбы с беспилотниками, которые сейчас у «всех на слуху», и эта разработка обнулит значение и роль дронов. Слова президента РБ приведены на сайте главы государства.

Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю. А если кто-то умный возьмёт в небольшой стране — в Израиле, в Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, — всё, они перестают летать: падают, взрываются и так далее.

Касательно создания новой академии, Лукашенко призвал привлекать в нее для работы и генерации прорывных идей не только талантливую молодежь, но и граждан всех возрастов. Таким образом можно добиться повышения технологического суверенитета республики. Президент заявил о необходимости не затягивать с созданием образовательного учреждения.
36 комментариев
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  1. Русич Звание
    Русич
    +2
    Сегодня, 11:53
    У них тоже выборы на носу?
    1. griboedov09 Звание
      griboedov09
      +8
      Сегодня, 12:00
      Лукашенко кстати просто так языком не мелит, как то раз давным-давно он сказал что надо поискать нефть, все смеялись над ним. В итоге он нашел нефть нашу российскую на очень выгодных условиях...
      1. Гарист Павел Звание
        Гарист Павел
        -5
        Сегодня, 13:06
        Слышишь, ваши просто так всяким среднеазиатам деньги дают, задабривают. А он и в открытую детей учат в русофобском ключе. В Турции станцию з свой счёт строят, а те просто ноги о вас вытирают. Так что молчи, умник.
        1. Русич Звание
          Русич
          +1
          Сегодня, 13:37
          Цитата: Гарист Павел
          Слышишь, ваши просто так всяким среднеазиатам деньги дают,

          Так вы тоже нахлебники. Не?
          За 2025 год Беларусь получила в кредит от России еще порядка $1,2 млрд. Как обстоят дела с обслуживанием госдолга, рассказал министр финансов Беларуси Владислав Татаринович на заседании Палаты представителей, пишет "Sputnik Беларусь".

          Чиновник отметил, что эти деньги пошли в том числе на финансирование инвестиционных проектов. Это нужно для расширения сотрудничества между бизнесом двух стран.
          Кроме того, за прошлый год наша страна получила 7,6 млрд безвозмездно. Основным спонсором выступила как раз Россия.

          Сколько мы должны?

          Глава Минфина заявил, что на 1 января 2026-го госдолг составил в эквиваленте 71,8 млрд. Это чуть больше четверти (26,1%) от белорусского ВВП, что не превышает безопасных пороговых значений.
    2. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Русич
      на носу?

      Ага, президентские - в 2030 году, как и в России, так что ещё рано беспокоиться.
      1. Гений Ё Звание
        Гений Ё
        0
        Сегодня, 12:58
        С точки зрения выбора кандидатов во Власть - никак не рано: в Штатах за 2 года начинают!
        1. Анатоль Клим Звание
          Анатоль Клим
          -1
          Сегодня, 13:23
          Цитата: Гений Ё
          выбора кандидатов во Власть - никак не рано: в Штатах за 2 года начинают!

          Ну Вы сравнили, в Штатах демократии нет, там мёртвые голосуют, бюллетени по почте присылают, аппараты для голосования голосуют сами за определённого кандидата, институт выборщиков, которые голосуют не за того кого выбрали избиратели.
          Не то что у нас, раз и "я устал, я ухожу", и два - дуумвират, и три - обнуление. А в Беларуси, так вообще по телевизору в новостях говорят, что состоятся очередные выборы президента Александра Григорьевича Лукашенко. fellow
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 12:13
      Для начала пусть почитает Р. Шекли "Страж-птица".
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 12:01
    Надеюсь хотя бы белоруссам удастся создать вундерфав от беспилотников. . . hi
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +2
      Сегодня, 12:07
      Цитата: андрей мартов
      Надеюсь хотя бы белоруссам удастся

      Рыгорыч хитро подстраховался, Израилем прикрылся:
      кто-то умный возьмёт в небольшой стране — в Израиле, в Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 12:20
        Цитата: Анатоль Клим
        Рыгорыч хитро подстраховался

        Рыгорыч имел ввиду, что Израиль и Беларусь равны по интеллектуальному потенциалу и по финансовому тоже smile
        1. Анатоль Клим Звание
          Анатоль Клим
          +2
          Сегодня, 12:27
          Цитата: Uncle Lee
          Израиль и Беларусь равны по интеллектуальному потенциалу и по финансовому тоже

          yes Я даже супротив ничего не смогу сказать.
    2. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +5
      Сегодня, 12:21
      Цитата: андрей мартов
      Надеюсь хотя бы белоруссам удастся создать вундерфав от беспилотников

      В Белоруссии с предателями и террористами не церемонятся. Там работает КГБ еще старой школы. Поэтому и научные исследования ведутся реально, нет и тупых программ импортозамещения и развития беспилотных систем, которые стали синекурой для российских воров-олигархов, да и утечки ученых за рубеж не наблюдается.
      Поэтому создать хорошую систему нейтрализации БПЛА у них шансов достаточно много.
      1. ALARI Звание
        ALARI
        0
        Сегодня, 12:56
        Чтобы создать хорошую систему нейтрализации БПЛА нужно почувствовать эти БПЛА на своей шкуре. Все остальное это- по мнению британских(беларусских) ученых................ и так далее бла-бла-бла.
        1. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          +3
          Сегодня, 14:29
          Цитата: ALARI
          БПЛА нужно почувствовать эти БПЛА на своей шкуре

          Тем, кто чувствует их на своей шкуре не выделяют миллиардные субсидии на производство из китайских комплектующих. Им дают максимум миллион рублей на похороны или 300 тысяч на лечение если повезло остаться в живых.
    3. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 14:25
      Надеюсь хотя бы белоруссам удастся создать вундерфав от беспилотников


      Неплохая защита от бпла уже имеется.
      Надо делать реверс-инжиниринг.

      Система ПВО малой дальности Skynex
      оборудованную нарезной автоматической пушкой Oerlikon Mk3 под снаряды 35-мм AHEAD.

      Скорострельность орудия составляет 1000 выстрелов/минуту, также комплекс оснащен активным X-диапазонным радаром X-TAR3D с дальностью от 20 до 50 км для выявления и сопровождения целей.
      Имеется возможность подключать к комплексу дополнительное оборудование, такое как другие радары, сенсоры или до четырёх дополнительных дистанционно управляемых 35-мм пушек
  3. ALARI Звание
    ALARI
    0
    Сегодня, 12:02
    Cтарость надо уважать и относится снисходительнее. Пусть выговорится, устанет, заснет.
    1. james Звание
      james
      +2
      Сегодня, 12:15
      "Cтарость надо уважать и относится снисходительнее. Пусть выговорится, устанет, заснет".
      Это вы о кремлевских?
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        0
        Сегодня, 12:29
        Цитата: james
        Это вы о кремлевских?

        О Байдене с Трампом laughing
      2. ALARI Звание
        ALARI
        0
        Сегодня, 12:50
        Вы статью то читали или сразу в комментарии?
  4. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 12:15
    Как в анекдоте про Вовочку - я не знаю как, но чтобы к утру было сделано
  5. Пенза мстит Звание
    Пенза мстит
    +1
    Сегодня, 12:20
    Тут пора фильмы про космос пересматривать, про барьеры энергетические и экраны, остальное всё дорого, нет сенсоров и компьютеров, которые в реальном времени смогут остановить рой дронов, все турели и прочие это просто пустая трата ресурсов, времени, ну фантиков зелёных, за которые народ душу продает am
  6. bbb Звание
    bbb
    +5
    Сегодня, 12:25
    Свистнул Соловей-Разбойник, и все птички попадали.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      -1
      Сегодня, 12:54
      Сказка ложь - но в ней намёк.
      Перед той войной в 1940 г. прорабатывался минный трал, который инициировал детонатор мин электромагнитным полем. Испытания на танке КВ-2 дали положительный результат. Однако, в связи постановкой задачи гнать план по валу эксперименты были прекращены.
      В конце концов если есть электроманитнчые взрыватели, то должны быть и электромагнитные ликвидаторы.
      1. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        0
        Сегодня, 13:55
        Цитата: Виктор Ленинградец
        Перед той войной в 1940 г. прорабатывался минный трал, который инициировал детонатор мин электромагнитным полем. Испытания на танке КВ-2 дали положительный результат. Однако, в связи постановкой задачи гнать план по валу эксперименты были прекращены.

        А может прекратили не из-за "вала"; а потому,что не оказалось мин с "электромагнитными" взрывателями !? Бедные разработчики ! Пыхтели,потели,пукали от усердия ; а мины были с механическими взрывателями ! Хорошо что не расстреляли за вредительство ! laughing
  7. AlexGa Звание
    AlexGa
    0
    Сегодня, 12:41
    Значит Институт физики АН и Пеленг что-то уже разработали.
  8. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +4
    Сегодня, 12:44
    Что это может быть технологически
    Системы направленной энергии (DEW): К ним относятся мощные боевые лазеры, способные прожигать оптику и фюзеляжи. Ранее в Беларуси уже заявляли о разработке опытных лазерных комплексов против БПЛА.
    Мощное микроволновое излучение (EMP/HPM): Генераторы электромагнитных импульсов, которые мгновенно выжигают электронные платы и процессоры внутри БПЛА на расстоянии, заставляя их падать.

    Беларусь уже имеет серьезную базу собственных разработок в сфере РЭБ и лазеров, а технологический союз с Китаем является ключевым драйвером этой программы.
    Белорусский военно-промышленный комплекс

    bully Военные эксперты отмечают, что новейшие белорусские лазерные системы (включая упомянутый «Шафран») имеют колоссальное технологическое сходство (вплоть до интерфейсов управления) с китайским серийным комплексом Silent Hunter («Тихий охотник»).

    soldier Ну и еще эту вот красоту нам в ленту. Главным и самым известным беспилотным роботом, вооруженным пулеметом ГШГ-7,62, является белорусский роботизированный огневой комплекс (РОК) «Берсерк». Робот оснащен оптико-электронной станцией «Чиж» с тепловизором. Программное обеспечение на базе нейросетей автоматически захватывает воздушную цель, распознает ее тип (квадрокоптер, самолет, вертолет) и берет на сопровождение. Хотите узнать подробнее об оптико-электронной системе наведения «Чиж», которая используется в этом роботе? ОЭС «Чиж» работает в паре с бортовым компьютером на базе нейросетей.: Станция «видит» малоразмерные пластиковые квадрокоптеры и FPV-дроны на удалении до 3 км, а крупные объекты (например, вертолеты или тактические БПЛА) — на дистанции до 10 км. Оптико-электронная станция (ОЭС) «Чиж» (и её модификация «Чиж-Д») — это ключевой «орган зрения» белорусского роботизированного комплекса «Берсерк».
  9. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 12:50
    Для каждого яда рано или поздно находится противоядие. Важно работать над этим, и Беларусь обладаеть для етого потетциалом.
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +3
      Сегодня, 13:13
      Очень правильное направление мыслей белорусский президента.
      А то смотришь по ТВ как охраняют трассу Новоросия на джипах со спаренными крупнокалиберныии пулеметами. Они довольно тяжело поварачиваютя, пули цельные, смотрятся как к снаряды против мелких беспилотников. Хотя очевидно, что нужны очень подвижные легкие полуавтоматичнские устройства с одиночными выстрелами и специальные боеприпасы мелкая неправильная рассеювающая в воздухе дробь. Это просто как мелкий пример непочатого поля работы.
  10. Гарист Павел Звание
    Гарист Павел
    +2
    Сегодня, 12:53
    Товарищи, читайте научную фантастику. Читал рассказ, забыл как называется. Смысл в том, что учёные отрицали возможность создания антигравитационного двигателя. Но им подсунули информацию-утку, мол учёные конкурирующего враждебного государства создали такой двигатель. В итоге учёные отбросили свой догматизм, включили мозги и создали такой двигатель. Так что все возможно.
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 14:02
      Цитата: Гарист Павел
      Так что все возможно.

      Эщё как возможно ! Особливо в КНДР ! Соберет товарищ Ким своих ученых в особливом пансионате...поставит на площади перед ним зенитку...и опля(!)...через полгода "абсолютное" оружие будет создано ! wink
  11. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 12:57
    Я думаю что у Лукашенко может получиться то что он задумал. Если он ещё пошукает таланты не только у себя в Белоруссии но и в России и других странах. В СССР же приезжали таланты из за рубежа и много чего сделали. У нас своих талантов много но дальше гаражей пробиться не могут. soldier
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 14:05
      Цитата: Солдатов В.
      Я думаю что у Лукашенко может получиться то что он задумал

      Ну.если он ,по-прежнему, "перетрахивает" кадры регулярно, то возможно !
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 12:59
    Цитата: Русич
    У них тоже выборы на носу?
    Нет. Просто к Батьки слова с делом не расходятся
  13. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    0
    Сегодня, 13:15
    Сие недостижимо, Батько: у Гонки вооружений, как и у Революции, конца никогда не бывает!
    А если появляется, то быстро отсыхает!!!
    Это всё - "изобретения еврейского ума", между прочим ... .
  14. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 13:54
    У нас уже давно та стадия когда надо срочно взять несколько имеющихся образцов противодронного автоматического оружия на базе НРТК и запустить в войска пробные партии по 2-3 тыс.шт, по итогам дорабатывать