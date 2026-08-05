ВС РФ отодвинули ВСУ от Тёткино Курской области, взяв Рыжевку Сумской

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ВС РФ отодвинули ВСУ от Тёткино Курской области, взяв Рыжевку Сумской

Хорошие новости с утра приходят из Сумской области, где российские войска в ходе ожесточенных боёв освободили село Рыжевка. Об этом сообщают российские ресурсы.

Село Рыжевка расположено практически на границе с Курской областью напротив села Тёткино. Бои за населенный пункт шли ожесточенные, сложность освобождения заключалось в большом лесном массиве вокруг Рыжевки, в котором противник создал ряд укреплений и пункты управления дронами.



Рыжевку обороняли формирования из состава 103-й бригады теробороны из Львова и 125-й тяжелой механизированной бригады ВСУ. Накануне львовские теробороновцы дезертировали, бросив свои позиции. С нашей стороны Рыжевку брали штурмовые подразделения 1427-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».



Освобождение Рыжевки позволяет взять под свой контроль сложный участок и заодно создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь Сумской области, растягивая оборону противника. Заодно прикрыли Тёткино от проникновения вражеских ДРГ.
4 комментария
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +1
    Сегодня, 12:24
    Всякие гей парадисты из Эуропы, смотрят на медленный шаг ВС РФ, и тешат себя какой то голимой иллюзией, что РФ не может ничего. А то что тысячи км фронта, размазали бусифицированных нариков по гигантской площади, в расчёт не берется 🤷‍♂️ 🤗
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:32
    КНДР перебросила в Россию своих ракетчиков для запуска баллистических ракет по Украине, утверждает Reuters.

    По информации издания, ссылающегося на ГУР Украины, северокорейское ракетное подразделение численностью около 90 военнослужащих развернуто в Воронежской области в составе 112-й гвардейской ракетной бригады.

    Заявляется, что КНДР уже передали ВС РФ партию из 40 баллистических ракет KN-23 и KN-24, а всего рассчитывается разместить в России до 120 ракет и 6 пусковых установок.
  3. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    +1
    Сегодня, 12:52
    Тяжело идём! А как бы Александр Васильевич Суворов поступил?! Или, хотя бы, "товарищ Жюков"???!!!
    1. d4.fokin Звание
      d4.fokin
      0
      Сегодня, 13:17
      Знаете, если действительно берегут наших бойцов, то мы должны быть довольны. Нам лишние жертвы ни к чему.