ВС РФ отодвинули ВСУ от Тёткино Курской области, взяв Рыжевку Сумской
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Хорошие новости с утра приходят из Сумской области, где российские войска в ходе ожесточенных боёв освободили село Рыжевка. Об этом сообщают российские ресурсы.
Село Рыжевка расположено практически на границе с Курской областью напротив села Тёткино. Бои за населенный пункт шли ожесточенные, сложность освобождения заключалось в большом лесном массиве вокруг Рыжевки, в котором противник создал ряд укреплений и пункты управления дронами.
Рыжевку обороняли формирования из состава 103-й бригады теробороны из Львова и 125-й тяжелой механизированной бригады ВСУ. Накануне львовские теробороновцы дезертировали, бросив свои позиции. С нашей стороны Рыжевку брали штурмовые подразделения 1427-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».
Освобождение Рыжевки позволяет взять под свой контроль сложный участок и заодно создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь Сумской области, растягивая оборону противника. Заодно прикрыли Тёткино от проникновения вражеских ДРГ.
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