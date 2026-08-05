Сестра Ким Чен Ына: КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой
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КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой, какой она была в годы второй мировой войны. Усиление её армии и флота является угрозой безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.
Об этом заявила завотдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон – сестра главы государства Ким Чен Ына.
Она сказала:
В нынешней острой и непостоянной международной ситуации, когда обостряются геополитические столкновения и противоборство между лагерями в мире, Япония – государство – военный преступник ускоряет превращение в военное государство.
По её словам, сейчас Япония ускоренными темпами превращается в мощную военную державу. Пренебрегая наложенными на нее международными ограничениями, Токио переходит от исключительно оборонительной доктрины к стратегии нанесения превентивных ударов. В качестве примера Ким Ё Чжон приводит участие японских Сил самообороны в совместных с США учениях на Филиппинах, где они отрабатывали применение американских крылатых ракет Tomahawk.
Помимо этого, японцы осуществляют дополнительное развёртывание своих ударных ракетных систем. Речь идет об оружии наземного воздушного, надводного и подводного базирования. Такая стратегия в корне меняет концепцию японских Сил самообороны и представляет угрозу для государств региона. Политик отмечает, что ускоренное перевооружение Токио проходит при ключевом участии Вашингтона.
В этой связи партийный функционер отметила:
Теперь более очевидным стало то, что поведения Японии, которая до этого момента, называя самооборонные меры соседних стран по укреплению обороноспособности «угрозой» и «провокацией», выдавала себя за «миролюбивое государство» на международной арене, были всего лишь уловкой для скрытия притязания на преобразование своей страны в военную державу.
Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР готова принять для недопущения милитаризации Японии самые жёсткие меры, вплоть до военных.
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