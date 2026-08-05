Сестра Ким Чен Ына: КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой

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Сестра Ким Чен Ына: КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой


КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой, какой она была в годы второй мировой войны. Усиление её армии и флота является угрозой безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом заявила завотдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон – сестра главы государства Ким Чен Ына.

Она сказала:

В нынешней острой и непостоянной международной ситуации, когда обостряются геополитические столкновения и противоборство между лагерями в мире, Япония – государство – военный преступник ускоряет превращение в военное государство.

По её словам, сейчас Япония ускоренными темпами превращается в мощную военную державу. Пренебрегая наложенными на нее международными ограничениями, Токио переходит от исключительно оборонительной доктрины к стратегии нанесения превентивных ударов. В качестве примера Ким Ё Чжон приводит участие японских Сил самообороны в совместных с США учениях на Филиппинах, где они отрабатывали применение американских крылатых ракет Tomahawk.

Помимо этого, японцы осуществляют дополнительное развёртывание своих ударных ракетных систем. Речь идет об оружии наземного воздушного, надводного и подводного базирования. Такая стратегия в корне меняет концепцию японских Сил самообороны и представляет угрозу для государств региона. Политик отмечает, что ускоренное перевооружение Токио проходит при ключевом участии Вашингтона.

В этой связи партийный функционер отметила:

Теперь более очевидным стало то, что поведения Японии, которая до этого момента, называя самооборонные меры соседних стран по укреплению обороноспособности «угрозой» и «провокацией», выдавала себя за «миролюбивое государство» на международной арене, были всего лишь уловкой для скрытия притязания на преобразование своей страны в военную державу.

Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР готова принять для недопущения милитаризации Японии самые жёсткие меры, вплоть до военных.
24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 12:59
    Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР готова принять для недопущения милитаризации Японии самые жёсткие меры, вплоть до военных.
    Жёсткая сестра у Ким Чен Ына. Японии пора понять, что КНДР слов ветер на не бросает.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 13:18
      А теперь, при сотрудничестве с Россией, совсем не бросает и быстро развивается и в военном плане, и с продовольствием там проблем не будет.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 13:29
      КНДР осудила Японию ТОЛЬКО как милитаристскую страну, Там помнят оккупацию страны более, чем на треть века.
      Японцы же стремятся к реваншу, считая КНДР угрозой своей нацбезопасности. А "Силы самообороны" давно превратились в полноценную армию, особенно после заявления о том, что японские вояки готовы защищать своих союзников, т.е, вопреки концепции, за пределами Японии.
  2. ALARI Звание
    ALARI
    -6
    Сегодня, 13:02
    Монархия — это форма правления, при которой единоличный глава государства — монарх (король, царь, император, султан, эмир или «Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики») — получает и, как правило, пожизненно передаёт власть по наследству в установленном порядке престолонаследия. При этом монарх не несёт юридической ответственности перед населением.
    Я ведь не ошибся? В КНДР- монархия?
    1. Кмет Звание
      Кмет
      +2
      Сегодня, 13:07
      С точки зрения де-юре (по закону) КНДР не является монархией. В своей конституции страна определяется как социалистическая республика. Однако де-факто многие аналитики характеризуют ее как монархию, или, точнее, - как наследственную диктатуру, которая использует республиканские формы.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 14:13
        Приветствую Алексей! hi Ничего удивительрого в словах Ким Е Чжон нет. Натерпелись народы Восточной Азии от японской оккупации. Китай и КНДР. Так же и СССР Но не только эти страны и народы. Предполагаю, что и други должны высказатьсяе
    2. Гений Ё Звание
      Гений Ё
      +5
      Сегодня, 13:09
      Не совсем Монархия, но намного лучше Демократической Плутократии, сионского засола!!!
    3. Fast_mutant Звание
      Fast_mutant
      -3
      Сегодня, 13:09
      Цитата: ALARI
      Я ведь не ошибся? В КНДР- монархия?

      Уже много где монархия. Увы.
      1. otempora o mores Звание
        otempora o mores
        0
        Сегодня, 14:29
        Il existe malheureusement des démocraties virtuelles dans trop de pays occidentaux.
    4. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +3
      Сегодня, 13:17
      Цитата: ALARI
      В КНДР- монархия?

      Самая настоящая народная демократия! Это даже в аббревиатуре названии государства отражено laughing
      1. ALARI Звание
        ALARI
        0
        Сегодня, 14:05
        У нас тоже и конституция есть и федерация и суды независимые от себя есть laughing
    5. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 13:31
      Цитата: ALARI
      Я ведь не ошибся? В КНДР- монархия?

      Не ошибся. Монархия, причём в самом лучшем её проявлении. Социалка уже имеет мощную базу и продолжает неуклонно расти. В армии служат не за страх, за совесть. В конце концов если народ устраивает эта форма правления то остальным просьба не соваться в чужой монастырь со своим уставом. hi
      1. ALARI Звание
        ALARI
        0
        Сегодня, 14:13
        А ничего что мы, ПО ВАШЕМУ, уже 5-й год свой устав навязываем, а они ерепенятся. или крестик или трусы hi
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 14:39
          Цитата: ALARI
          А ничего что мы, ПО ВАШЕМУ, уже 5-й год свой устав навязываем, а они ерепенятся. или крестик или трусы hi

          Ничего. Для Вас ничего. Не понять. Объяснять? Вам? Да ну нафиг...
    6. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 13:54
      Я ведь не ошибся? В КНДР- монархия?

      Конечно ошибся. В мире насчитывается 43 суверенных государства, в которых главой является монарх. Сюда входят 15 стран Содружества наций, которые признают британского монарха своим главой.

      Азия: 13 стран (включая Саудовскую Аравию, Японию, ОАЭ)
      Европа: 12 стран (включая Великобританию, Испанию, Ватикан)
      Америка: 9 стран (страны Карибского бассейна и др.)
      Океания: 6 стран (включая Тонга, Австралию, Новую Зеландию)
      Африка: 3 страны (Марокко, Лесото, Эсватини)
      получает и, как правило, пожизненно передаёт власть по наследству в установленном порядке престолонаследия

      Нет никакого установленного законного порядка и самого престола. В основном законе КНДР - конституции про этот порядок ничего не написано.
      1. ALARI Звание
        ALARI
        -2
        Сегодня, 14:09
        де-юре и де-факто вам эти термины что-то говорят, цепочки ассоциативные какие ни будь в голове возникают?
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          0
          Сегодня, 14:40
          У вас просто неглубокое мышление на ассоциативном уровне.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:06
    Японцев надо наказать за их коварство ,они нам СПГ танкер продали б/у в 2025 - 26 годах .Ох уж эти узкоглазые японцы, мы их в дверь, а они в окно.Танкер Орион идёт сейчас на загруку к ПГХ " Саам".
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 13:11
    Об этом заявила завотдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон – сестра главы государства Ким Чен Ына

    Боевая тётка. Наследница. Вообще, восхищаюсь КНДР. Шагают семимильными шагами. good
    ЗЫ: А все корейцы и китайцы, "любят" и помнят японцев. И удачи им во всех начинаниях. А нам надо им помогать!
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 13:27
      Цитата: alexputnik17
      Боевая тётка. Наследница.

      Там, вообще-то, есть доча Ына, папаньку в свои 14 лет на танке катает в качестве мехвода. Э эта уважаемая тётя, сестрёнка, возможно рулит всем процессом как серый кардинал.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 13:25
    Девчушка умная, на месте япов надо задуматься с кем дружить, кто тут по соседству а кто ваш слабый пол топчет как хочет...
  6. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    0
    Сегодня, 14:52
    Жахнут по японам али как ?
  7. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 14:56
    Пацанка сказала ,пацанка сделает
    Япошки могут не сомневаться
  8. Drighten Звание
    Drighten
    0
    Сегодня, 15:21
    Смешное заявление от самых главных милитаристов Азии