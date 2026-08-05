В нынешней острой и непостоянной международной ситуации, когда обостряются геополитические столкновения и противоборство между лагерями в мире, Япония – государство – военный преступник ускоряет превращение в военное государство.

Теперь более очевидным стало то, что поведения Японии, которая до этого момента, называя самооборонные меры соседних стран по укреплению обороноспособности «угрозой» и «провокацией», выдавала себя за «миролюбивое государство» на международной арене, были всего лишь уловкой для скрытия притязания на преобразование своей страны в военную державу.