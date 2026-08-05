Киев утверждает, что «у границ Украины» идёт развёртывание ракетной части КНДР

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Киев утверждает, что «у границ Украины» идёт развёртывание ракетной части КНДР

Россия разворачивает ракетную часть КНА (Корейской Народной Армии) на территории Воронежской области. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, сообщает Reuters.

Представитель военной разведки напугал корреспондентов британского издания, заявив, что Россия разворачивает «на границе с Украиной» ракетную часть, прибывшую из КНДР вместе со своим вооружением. Она войдет в состав 112-й бригады ракетных войск ВС РФ. По его словам, у корейцев имеются порядка шести пусковых установок и около 120 баллистических ракет, которые в скором времени могут ударить по Украине.



Россия планирует разместить ракетное подразделение численностью около 90 северокорейских военнослужащих в западном российском регионе Воронеже в составе своей 112-й ракетной бригады.

Также утверждается, что КНДР уже отправила в Россию новую партию модернизированных баллистических ракет KN-23 и KN-24 в количестве 40 единиц. Однако это не окончательные цифры, в сентябре в ходе переговоров на высшем уровне будут согласованы все параметры и детали развертывания подразделений КНА на российской территории.

В Киеве пока не знают, какую роль будут играть корейцы в планах российского командования. Но то, что корейская баллистика начнет бить по Украине на фоне проблем украинской ПВО, никто не сомневается. Британцы заявляют, что любое увеличение количества баллистических ракет у России создает большие проблемы для Украины.

Ни Пхеньян, ни Москва эти заявления противника не комментируют.
35 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +20
    Сегодня, 12:51
    Добро пожаловать, дорогие северокорейские братья! fellow Бей фашистских оккупантов! soldier
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +14
      Сегодня, 12:55
      Цитата: isv000
      Добро пожаловать, дорогие северокорейские братья! Бей фашистских оккупантов!

      Интересный народ хохлома, на них работало 20 000 наёмников из разных стран, весь запад поставляет оружие, а они взвыли, что в Россию прибыл всего лишь 90 парней из КНДР и ракетная часть.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +4
        Сегодня, 13:20
        Цитата: carpenter
        Интересный народ хохлома, на них работало 20 000 наёмников из разных стран, весь запад поставляет оружие, а они взвыли, что в Россию прибыл всего лишь 90 парней из КНДР и ракетная часть.

        Всё просто: они точно знают что северокорейские товарищи не умеют пользоваться красными карандашами и черчение не проходили, потому бить будут крепко и в цель...
        1. Alex F._2 Звание
          Alex F._2
          +3
          Сегодня, 13:24
          Собаки взвыли когда поняли, что попали в пищевую цепочку....
          1. isv000 Звание
            isv000
            +2
            Сегодня, 13:33
            Цитата: Alex F._2
            Собаки взвыли когда поняли, что попали в пищевую цепочку....

            Там не только собаки скоро взвоют... feel
        2. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 14:42
          Цитата: isv000
          Всё просто: они точно знают что северокорейские товарищи не умеют пользоваться красными карандашами
          Вы думаете что наши офицеры, командующие артиллерийскими батальонами знают что такое красные линии? Им просто дают цели и время, и они по ним работают. Войны КНДР будут вести себя точно так же.
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Сегодня, 14:47
            Цитата: topol717
            Цитата: isv000
            Всё просто: они точно знают что северокорейские товарищи не умеют пользоваться красными карандашами
            Вы думаете что наши офицеры, командующие артиллерийскими батальонами знают что такое красные линии? Им просто дают цели и время, и они по ним работают. Войны КНДР будут вести себя точно так же.

            Я просто уверен в вашей правоте но есть нюанс. Не думаю что их ракетчикам будут делать ай-яй-яй коли они разнесут, по личной инициативе, расположение всук с л/с, сославшись на "плохое" знание русского... feel
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 14:50
              Цитата: isv000
              сославшись на "плохое" знание русского...
              Самое главное, что бы по нашим позициям не полетело из за плохого знания русского языка.
              1. isv000 Звание
                isv000
                0
                Сегодня, 15:00
                Цитата: topol717
                Цитата: isv000
                сославшись на "плохое" знание русского...
                Самое главное, что бы по нашим позициям не полетело из за плохого знания русского языка.

                Скузимо! Вы чьих будете? Давно коптите тут и всё с определённым уклоном... Если что то я против Трампа, зели и около них плавающих. Я - за ликвидацию свинарника навсегда.
        3. Дербенев Антон Звание
          Дербенев Антон
          +2
          Сегодня, 14:48
          северокорейские товарищи не умеют пользоваться красными карандашами

          Товарищи корейцы, ударьте наконец по главным нацистам- банковой, верховной раде, по Конче-Заспе, уничтожьте мосты, отомстите им за наших погибших детей!
      2. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +5
        Сегодня, 13:43
        Я не возражаю, если северные корейцы, перед японцами и американцами, потренируются на бандеровцах.
      3. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 14:01
        они взвыли ---- carpenter
        Дмитрий hi !Это все их лживые двуличные привычки
        в нас-то за шоо? crying
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 14:27
          Цитата: Reptiloid
          Это все их лживые двуличные привычки
          в нас-то за шоо?

          Это у них врождённое, с молоком матери.
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +5
      Сегодня, 13:02
      Ну, практический и немалый боевой опыт на ЛБС бойцы КНА уже приобрели. Теперь им пришло самое время приобретать и опыт боевого применения тактического ракетного вооружения. И то правильно...
  2. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +8
    Сегодня, 12:52
    Странное чувство радости от лая из-за границы ;)
  3. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Сегодня, 12:57
    Глаза Страха большие, пусть враги трепещут. Говярят, что страх смерти страшнее самой смерти.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:34
      Цитата: Ivanhoe
      Глаза Страха большие, пусть враги трепещут
  4. barclay Звание
    barclay
    +9
    Сегодня, 13:00
    Почему бы и не поупражняться в стрельбе северокорейским ракетчикам? Обоюдополезное мероприятие...
    Можно было бы и их ПВО потренеровать вреальных условиях...
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:01
    По его словам, у корейцев имеются порядка шести пусковых установок и около 120 баллистических ракет, которые в скором времени могут ударить по Украине

    Было бы не плохо. Заодно братья из КНДР в боевых условиях своё вооружение проверили, прежде, чем с Южными братьями мириться. Кстати, амеры в КДР со своих баз Патриоты выгребли. Так что, повод для скорейшего объединения КНДР и КДР.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +10
    Сегодня, 13:03
    И что из этих украинских визгов следует.Международное мировое сообщество не может нам запретить испытывать северокорейские ракеты КN 23 и КН 24 по полигоне Украина.Да корейский язык и иероглифы в российских академия не изучают .Нам доверь такое оружие без перевода - хана Варшаве ,а оно нам это надо ?
  7. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    +2
    Сегодня, 13:03
    "А кому у какое дело, куда брызги полетят"?!
    Второй Фронт надо было открывать ещё 4 года назад!!!
    "Леопольдовщина" мешает, хотя "Озверина" более, чем достаточно... .
  8. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +7
    Сегодня, 13:07
    Согласно последним заявлениям украинской разведки, подразделения бригады (включая северокорейских военных) развертывают свои пусковые установки в Воронежской области.

    Приграничные и прифронтовые области (в зоне досягаемости KN-24 и KN-23): Из Воронежской области (до границы с Украиной около 150–200 км) ракета KN-24 с дальностью до 400 км физически способна долететь до Харькова, Полтавы, Сум, Днепра и Запорожья.

    Глубокий тыл (в зоне досягаемости KN-23): Обладая максимальной дальностью до 700–800 км, KN-23 из-под Воронежа полностью перекрывает Киев и Киевскую область, Черкассы, Чернигов, а также может дотягиваться до центральных и южных регионов (вплоть до Кировоградской и Одесской областей).

    Главное концептуальное отличие: KN-23 разрабатывалась как аналог российского комплекса «Искандер-М», в то время как KN-24 (известная в КНДР как «снаряд чучхе») создавалась с оглядкой на американскую ракету MGM-140 ATACMS.
    Линейка KN-23 ориентирована на нанесение ударов максимальной мощности. Базовая версия является аналогом «Искандера», а модификация KN-23B — это утяжеленный «взламыватель бункеров» с беспрецедентным весом взрывчатки для данного класса ракет.
    Линейка KN-24 делает ставку на скрытность и мобильность. Обе модификации прячутся в защитных контейнерах, при этом переход от Mod 1 к Mod 2 позволил увеличить дальность до 500 км и перевести комплексы на более быстрые колесные платформы.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:16
    Цитата: barclay
    Почему бы и не поупражняться в стрельбе северокорейским ракетчикам?

    Вот и пусть ротрегиркются! Кажется, у них сейчас какие-то новые ракеты. Как раз на свиномордых из и испытать
  10. Grossvater Звание
    Grossvater
    +4
    Сегодня, 13:22
    Надеюсь, что это правда!
  11. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    0
    Сегодня, 13:29
    Наркофюреру кровь из носу надо убеждать свой лохторат, что у России всё закончилось или вот-вот закончится, что уже вынуждены просить помощь у КНДР. Ну и очередная страшилка для европейских обывателей и инфоповод для увеличения поставок вооружения.
  12. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 13:30
    Почему нет? Британцам, французам, немцам, американцам можно поставлять ракеты Украине вместе с обслуживающим персоналом и даже искать цели и наводить их, а северокорейцам нет. Это адекватный ответ и реальная помощь братьев по оружию. Нам бы ещё бить по союзникам Украины по базам снабжения так как это делает Иран. soldier
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 13:30
    Киев утверждает, что «у границ Украины» идёт развёртывание ракетной части КНДР
    раз идет, значит нужно
  14. Антон Семёнов Звание
    Антон Семёнов
    +2
    Сегодня, 13:36
    Дай бы Бог. Пусть корейские ребята тоже опыта наберутся и нам помогут по этим сволочам бить, которые детей наших убивают.
  15. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 13:41
    По его словам, у корейцев имеются порядка шести пусковых установок и около 120 баллистических ракет, которые в скором времени могут ударить по Украине.

    120 ракет это серьёзно, не считая того что пойдут ещё эшелоны с Родины!
    Тихо в лесу только воют х.охлы, чуют они что получат **** вот и тоскуют х.охлы...
  16. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 13:48
    Важно найти для этих ракет достойные цели
  17. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 14:25
    У мерзотных гадобриттов и их хох ляцких бандерлогов подгорает и это хорошо. Значит всё делаем правильно. Спасибо КНДР и её Руководству. Боевой опыт бесценен.
  18. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +1
    Сегодня, 14:34
    Отличная новость, ждëм поражения банковой в аккурат в яблочко.
  19. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    0
    Сегодня, 14:39
    Для удара по гейропе (коли такое случится) надо будет использовать северокорейских товарищей, опосля отдав им Францию, Германию и далее по списку, пускай рис на Елисейских полях разводят и гейропейцев перевоспитывают.
  20. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 14:41
    Уж очень осведомлено ГУР МО Украины. Как будто их сотрудники служат в МО России? Или ложь?
  21. Jc_rochez Звание
    Jc_rochez
    0
    Сегодня, 14:53
    (Извините за перевод)
    Здравствуйте!
    С огромным удовольствием читаю сейчас в бельгийской прессе, что запасы американских ракет THAAD и Patriot находятся на критически низком уровне.
    У компании Lockheed нет возможностей нарастить производство.
    Этой ночью Украине не удалось перехватить ни одной российской ракеты!!!
    Сил вам, и спасибо России за всё, что она делает.
    На Западе вас многие поддерживают! Ну... по крайней мере, те, кто хоть немного умеет думать.