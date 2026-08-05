Киев утверждает, что «у границ Украины» идёт развёртывание ракетной части КНДР
4 64535
Россия разворачивает ракетную часть КНА (Корейской Народной Армии) на территории Воронежской области. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, сообщает Reuters.
Представитель военной разведки напугал корреспондентов британского издания, заявив, что Россия разворачивает «на границе с Украиной» ракетную часть, прибывшую из КНДР вместе со своим вооружением. Она войдет в состав 112-й бригады ракетных войск ВС РФ. По его словам, у корейцев имеются порядка шести пусковых установок и около 120 баллистических ракет, которые в скором времени могут ударить по Украине.
Россия планирует разместить ракетное подразделение численностью около 90 северокорейских военнослужащих в западном российском регионе Воронеже в составе своей 112-й ракетной бригады.
Также утверждается, что КНДР уже отправила в Россию новую партию модернизированных баллистических ракет KN-23 и KN-24 в количестве 40 единиц. Однако это не окончательные цифры, в сентябре в ходе переговоров на высшем уровне будут согласованы все параметры и детали развертывания подразделений КНА на российской территории.
В Киеве пока не знают, какую роль будут играть корейцы в планах российского командования. Но то, что корейская баллистика начнет бить по Украине на фоне проблем украинской ПВО, никто не сомневается. Британцы заявляют, что любое увеличение количества баллистических ракет у России создает большие проблемы для Украины.
Ни Пхеньян, ни Москва эти заявления противника не комментируют.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация