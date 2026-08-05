Воины-дальневосточники освободили село Зарница в Запорожской области

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Воины-дальневосточники освободили село Зарница в Запорожской области

Российская армия продолжает развивать успехи на нескольких направлениях фронта. Сообщения об освобождении все новых населенных пунктов поступают практически в ежедневном режиме.

Очередного успеха добились штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток», ведущие бои в Запорожской области. В ходе напряженных и продолжительных боев воины-дальневосточники установили контроль над важным логистическим узлом ВСУ, освободив населенный пункт Зарница в восточной части российского региона. Площадь перешедшей под контроль наших бойцов на этом участке фронта территории составила более одиннадцати квадратных километров.





В ходе наступления гвардейцы-дальневосточники уничтожили около роты живой силы противника из состава 33-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Противник лишился двух танков, 11 боевых бронированных машин, 18 единиц мототехники, 7 наземных роботизированных комплексов и более пятидесяти тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга».

Об очередном продвижении на запад «Дальневосточного экспресса» сообщают российские интернет-ресурсы. Взятие Зарницы расширяет плацдарм для дальнейших наступательных действий воинов-дальневосточников в ходе освобождения от оккупантов Запорожья. Данное село расположено к северо-востоку от города Орехов, который постепенно берется нашими войсками в оперативное окружение.

На западном фланге Запорожского участка ВС РФ вытесняют врага из Степногорска и закрепляются в южной части Приморского, а также продолжают пробиваться от Малых Щербаков к дороге Запорожье – Орехов.