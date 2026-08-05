Под Екатеринбургом подорвали автомобиль разработчика дронов «Упырь»

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Под Екатеринбургом подорвали автомобиль разработчика дронов «Упырь»

Под Екатеринбургом подорвали автомобиль разработчика и директора предприятия по производству дронов «Упырь» Владимира Ткачука.

В поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом совершено покушение на руководителя оборонного предприятия «Уралдронзавод». Неизвестные заложили взрывное устройство под днище автомобиля Mercedes-Benz Владимира Ткачука — разработчика беспилотника «Упырь», активно применяемого нашими войсками в зоне СВО.



В результате взрыва на месте погиб водитель-охранник, самого Ткачука в тяжелом состоянии увезла скорая. На данный момент он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Машина полностью выгорела.

Возбуждено уголовное дело, силовики проводят все необходимые мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению. Пока официальных комментариев нет.

Дрон-камикадзе «Упырь» называют «народным», поскольку он был разработан и запущен в производство командой энтузиастов на собственные деньги. В последствии проект получил уже государственную поддержку.
41 комментарий
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  1. pin_code Звание
    pin_code
    +8
    Сегодня, 13:55
    Соболезнования родным и близким...
  2. кредо Звание
    кредо
    +6
    Сегодня, 13:56
    Под Екатеринбургом подорвали автомобиль разработчика и директора предприятия по производству дронов «Упырь» Владимира Ткачука...

    Настала пора всерьёз создать невыносимые условия жизни там и им, чтобы оттуда не создали невыносимые условия здесь и нам. angry
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      +26
      Сегодня, 13:59
      Пора заканчивать 4 года писать бесполезные лозунги
      1. кредо Звание
        кредо
        -4
        Сегодня, 14:09
        Пора заканчивать 4 года писать бесполезные лозунги

        Понимаю, устали от лозунгов, тогда напишем для Вас полезные пословицы.
        "Вода камень точит."
        "Кто старается, тот закаляется."
        "В мире нет трудных дел — нужны лишь усердные люди." yes
        1. Эд Мак Звание
          Эд Мак
          +1
          Сегодня, 14:33
          Лукашенко сильно не касается, но и то, мужик не медлит, решил что нужно институт разработки Дронов в Белоруссии создавать, народу помогать. У нас же общественное это в основном Нанотехнологии/Чубайс/кража, а из народа, вот человек вышел и то погиб. Так что народ то усердный. А вот элита куда то не туда усердная.
          Так что осенью очень постараюсь на выборы попасть и не за ЕР проголосовать..
          1. Sensor Звание
            Sensor
            0
            Сегодня, 14:56
            за ЕР проголосовать..

            Напоминаю
            Смотрите предыдущие выборы и не голосуйте за партии, которые возможно не наберут 5% голосов. Если так случится Ваш голос не будет учтен.
          2. topol717 Звание
            topol717
            -2
            Сегодня, 14:56
            Цитата: Эд Мак
            решил что нужно институт разработки Дронов в Белоруссии создавать
            У нас этих институтов тьма тьмущая, а стоящие вещи всегда делались частными компаниями. Государство должно быть только в роли покупателя. И всё.
    2. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      -4
      Сегодня, 14:00
      Настало время строить БАМ 2-3-4 и мосты в Северную Корею. Работники требуются. Набирать из абсолютно местных, что по собственной воле, идут на такие преступления.
    3. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +8
      Сегодня, 14:23
      Цитата: кредо
      Под Екатеринбургом подорвали автомобиль разработчика и директора предприятия по производству дронов «Упырь» Владимира Ткачука...

      Настала пора всерьёз создать невыносимые условия жизни там и им, чтобы оттуда не создали невыносимые условия здесь и нам. angry

      Это надо адресовать "башням кремля"! В ответ , давно бы "замочили" Штилермана или Федорова. Это было бы достойным ответом за тер. акты против наших людей. hi
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +13
    Сегодня, 13:57
    Где было чувство самосохранения, зачем упрощать работу СБУ ?Просто так при СССР всех кто " секретен" прятали .
    1. spectr Звание
      spectr
      +2
      Сегодня, 14:10
      В данном случае это невозможно. Дрон создавался на "народные деньги", а это значит, что была обеспечена максимальная публичность, чтобы привлечь инвестиции.
    2. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      +4
      Сегодня, 14:15
      Цитата: tralflot1832
      Где было чувство самосохранения, зачем упрощать работу СБУ ?Просто так при СССР всех кто " секретен" прятали .

      Так то при СССР.
      Сейчас смотришь некоторые репортажи по ТВ об энтузиастах, волонтëрах, ( тех же разработчиков, производителях дронов), - обалдеваешь, - "неужели ничего не боятся?! "... ( или их так подставляют?)...
      Да, насколько знаю, людей кто " секретен", - и прятали, и оберегали, и "Пасли"!
      ... О чëм говорить после Сердюкова, Чубайса, ... далее, - по списку... (((
    3. Федор 5755 Звание
      Федор 5755
      +4
      Сегодня, 14:21
      Я тоже удивляюсь: подрывы все под одну копирку: постоянно минируют днище автомобилей, может тем, кто в зоне риска, пора на время отказаться от их использования, если нет возможности обеспечить их круглосуточную охрану?
    4. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Сегодня, 14:36
      У нас командующего вкс спрятать не смогли, а тут всего лишь блогер, открывший на донаты производство дронов
  4. shm_kv Звание
    shm_kv
    +9
    Сегодня, 13:58
    5й год войны и одни и те же грабли. Нельзя организовать закрытую спецстоянку для таких машин? Наверняка во дворе многоэтажки стояла.
  5. pin_code Звание
    pin_code
    +8
    Сегодня, 14:00
    Знали кого убивают и за что. Это печально. И это значит, что предателей и пособников у нас гораздо больше. Да и ФСБ с контрразедкой Армии работают не очень. И при пересечении границ нужно проверять как при Союзе.
    1. AlexSam Звание
      AlexSam
      +4
      Сегодня, 14:35
      Цитата: pin_code
      это значит, что предателей и пособников у нас гораздо больше

      Шесть миллионов одногонарода заехало, всем дали гражданство, жилищные сертификаты, помогли с трудоустройством. Выполнили за СБУ всю основную работу.
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +8
    Сегодня, 14:01
    И опять какая-нибудь с российским паспортом подложила. Пора их уже не судить, а к стенке ставить
  7. Silbi Звание
    Silbi
    +8
    Сегодня, 14:04
    К, огромному сожалению, реалии СВО ничему не учат. Эти всуки делают всё, чтобы нам было больнее. Все, кто, мало-мальски связан с оборонкой, должны надежно защищены, ведь отследили и заложили, только никто в очередной раз не проверил. А хочется, чтобы этим всукам, мразям не было места на этой земле. Соболезнования родным и близким пострадавших!
  8. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    -16
    Сегодня, 14:04
    Нет новости печальнее на свете, чем взрыв под Екатеринбургом на рассвете. am
  9. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 14:05
    Неужели после многих подобных случаев нельзя "включить" собственный инстинкт самосохранения ??? request
  10. Eskobar Звание
    Eskobar
    +2
    Сегодня, 14:06
    Ждем очередного невнятного оправдания от ответственных лиц.
    1. Бережный Звание
      Бережный
      +3
      Сегодня, 14:18
      .....безответственных лиц.
  11. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 14:08
    Нужно всего зеркало на шесте и все - СВУ обнаружено.
  12. alexandreII Звание
    alexandreII
    +1
    Сегодня, 14:08
    Пушистый зверёк,у меня просто напрочь отсутствуют слова и эмоции,эй вы там,наверху,проснетесь,народу скоро это надоест,вас самих к стенке поставят,царя самого первого.....
  13. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +4
    Сегодня, 14:09
    Цитата: shm_kv
    5й год войны и одни и те же грабли. Нельзя организовать закрытую спецстоянку для таких машин? Наверняка во дворе многоэтажки стояла.

    Способов установить взрывное устройство на автомобиль множество, не обязательно это делать в ночное время...
    Директор предприятия-разработчика и производителя продукции воен.назначения, причём успешно применяемой на СВО, по умолчанию является мишенью для врага. Обеспечить его безопасность, безопасность производства его продукции - задача контрразведки. Получается регионалы просра..., пардон, проспали.
    К тому же, дополнительно, имея авто премиум-класса, водителя, можно и обеспечить свою безопасность (если нет веры государству), спецов на гражданке с опытом достаточно, ВУ обнаружить не проблема...
  14. esl462 Звание
    esl462
    0
    Сегодня, 14:10
    Частный сектор.Каким образом лохлы получили доступ к авто?По-моему преступная халатность.
  15. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 14:10
    Не найдут, так как это не спецслужбы Украины.
  16. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +2
    Сегодня, 14:11
    "В кои веки появится в России самородок, так и тот бездарно теряют", в Киеве ничего подобного не происходит с начала войны, да и на Украине вцелом...
  17. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 14:14
    Удивительно что так долго не было покушения, учитывая как часто он мелькал лицом в медиа пространстве.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 15:02
      Неплохо бы реальных конструкторов прикрывать вымышленными конструкторами под различными легендами...жестоко,цинично...но ценных людей надо беречь всевозможными способами. what
  18. Maverick1812 Звание
    Maverick1812
    +4
    Сегодня, 14:16
    За 5 лет мы кого взорвали?
  19. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 14:23
    Схема покушение на наших конструкторов отработана СБУ до мелочей...пользуются наработанными методичками Моссад.
    Заказчик-куратор-исполнитель-жертва.
    Готовые СВУ вот только откуда попадают к террористу?
    Доставить до места терракта минуя все проверки и сети заброшенные ФСБ...где то есть каналы поставки которые ещё не закрыты нашими спецслужбами. what
    1. ALARI Звание
      ALARI
      0
      Сегодня, 15:20
      Если во времена афганской войны при СССР умудрялись стволы привозить, то думаете сейчас свои же не тянут сюда стволы, взрывчатку, а куда потом все идет - деньги не пахнут.
  20. ism_ek Звание
    ism_ek
    +1
    Сегодня, 14:28
    Ткачук больше блогер, чем разработчик. Это убийство надо ставить в один ряд с убийствами политических деятелей.
  21. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 14:37
    Зато всякие штиллерманы живы-здоровы и всё у них хорошо
  22. alanery Звание
    alanery
    -1
    Сегодня, 14:48
    ФСБ снова обгадились?! А сколько генералов и разработчиков погибли на 404?
  23. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 14:59
    такие люди должны быть засекречены, стоянки машин должны быть закрытого типа за сплошным не просматриваемым забором, под камерами видео наблюдения и желательно чтоб был визуальный обход охраной, это же всё элементарно, неужто опытом СССР нельзя воспользоваться.
  24. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 14:59
    Уралдронзавод Проект вырос из частной инициативы в сентябре 2022 года. Команда инженеров во главе с Владимиром Ткачуком собирала первые дроны на пожертвования подписчиков Telegram-канала «Повернутые на войне».Официальный статус: Юридически ООО «Уралдронзавод» было зарегистрировано в сентябре 2023 года, а в августе 2024 года разработчики официально объявили о расширении производства и создании полноценного завода.Рост масштабов: Предприятие начинало с кустарной сборки, но быстро масштабировалось. К 2025 году штат вырос до 110 сотрудников, а годовая выручка на конец 2025 года составила 6,2 млрд рублей
  25. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    -1
    Сегодня, 15:02
    Это сведение счетов между мафиози из военно-промышленного комплекса — точно так же, как в сфере наркоторговли.
  26. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 15:05
    Вроде охране уже давно пора днище проверять на постоянной основе, там не менее это остается самым распространенным сценарием покушения.