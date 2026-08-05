Под Екатеринбургом подорвали автомобиль разработчика дронов «Упырь»
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Под Екатеринбургом подорвали автомобиль разработчика и директора предприятия по производству дронов «Упырь» Владимира Ткачука.
В поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом совершено покушение на руководителя оборонного предприятия «Уралдронзавод». Неизвестные заложили взрывное устройство под днище автомобиля Mercedes-Benz Владимира Ткачука — разработчика беспилотника «Упырь», активно применяемого нашими войсками в зоне СВО.
В результате взрыва на месте погиб водитель-охранник, самого Ткачука в тяжелом состоянии увезла скорая. На данный момент он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Машина полностью выгорела.
Возбуждено уголовное дело, силовики проводят все необходимые мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению. Пока официальных комментариев нет.
Дрон-камикадзе «Упырь» называют «народным», поскольку он был разработан и запущен в производство командой энтузиастов на собственные деньги. В последствии проект получил уже государственную поддержку.
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