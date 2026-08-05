НАТО: В аэропорту ФРГ нашли дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолётом
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НАТО официально сообщило, что в немецком аэропорту Лейпциг/Галле нашли дрон со взрывчаткой. Это случилось в ночь на 5 августа – беспилотник с прикреплённым грузом и детонатором обнаружили прямо на лётном поле, совсем рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124 «Руслан».
Немецкая полиция и издание Bild сообщили, что на место срочно выехали сапёры, которые начали обезвреживать дрон с помощью робота на пульте управления. Кто именно запускал беспилотник, пока не выяснили.
Сразу после того, как дрон был найден, аэропорт полностью остановил работу. Южная взлётная полоса до сих пор закрыта, несколько рейсов отправили в другие аэропорты.
Вскоре после этого случилось ещё одно ЧП. Как пишет Bild, примерно в шести километрах от аэропорта, на высоте около 400 метров, грузовой самолёт компании DHL столкнулся с каким-то неизвестным объектом в воздухе.
Самолёт смог благополучно сесть в Ганновере, но при осмотре на фюзеляже нашли небольшие повреждения в носовой части. Глава DHL Тобиас Мейер подтвердил, что инцидент повлиял на работу компании.
Полиция Нижней Саксонии считает этот случай преступлением, которое угрожает безопасности государства. Не исключают, что это могла быть диверсия.
Аэропорт Лейпциг/Галле – это ключевой логистический узел, через который идёт поток западного оружия для Украины. Так что он имеет большое стратегическое значение в рамках этого конфликта.
За первую половину 2026 года немецкая служба безопасности полётов насчитала уже 145 случаев, когда работу аэропортов приходилось ограничивать из-за неопознанных дронов в небе.
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