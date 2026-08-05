НАТО: В аэропорту ФРГ нашли дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолётом

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НАТО: В аэропорту ФРГ нашли дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолётом


НАТО официально сообщило, что в немецком аэропорту Лейпциг/Галле нашли дрон со взрывчаткой. Это случилось в ночь на 5 августа – беспилотник с прикреплённым грузом и детонатором обнаружили прямо на лётном поле, совсем рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124 «Руслан».

Немецкая полиция и издание Bild сообщили, что на место срочно выехали сапёры, которые начали обезвреживать дрон с помощью робота на пульте управления. Кто именно запускал беспилотник, пока не выяснили.

Сразу после того, как дрон был найден, аэропорт полностью остановил работу. Южная взлётная полоса до сих пор закрыта, несколько рейсов отправили в другие аэропорты.

Вскоре после этого случилось ещё одно ЧП. Как пишет Bild, примерно в шести километрах от аэропорта, на высоте около 400 метров, грузовой самолёт компании DHL столкнулся с каким-то неизвестным объектом в воздухе.

Самолёт смог благополучно сесть в Ганновере, но при осмотре на фюзеляже нашли небольшие повреждения в носовой части. Глава DHL Тобиас Мейер подтвердил, что инцидент повлиял на работу компании.

Полиция Нижней Саксонии считает этот случай преступлением, которое угрожает безопасности государства. Не исключают, что это могла быть диверсия.

Аэропорт Лейпциг/Галле – это ключевой логистический узел, через который идёт поток западного оружия для Украины. Так что он имеет большое стратегическое значение в рамках этого конфликта.

За первую половину 2026 года немецкая служба безопасности полётов насчитала уже 145 случаев, когда работу аэропортов приходилось ограничивать из-за неопознанных дронов в небе.
7 комментариев
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  1. vromi Звание
    vromi
    +8
    Сегодня, 14:19
    к гадалке не ходи - дрон российский

    Скоро объявят
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:29
      Цитата: vromi
      к гадалке не ходи - дрон российский

      Да Лейпци славится своими "шпилями". laughing hi
  2. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +2
    Сегодня, 14:32
    украинцы подкинули, важности себе прибавляют.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:34
    Как интересно ,внимательно изучаем мой скрин . wassat bully
  4. MakStVik Звание
    MakStVik
    +1
    Сегодня, 14:35
    Выпал. Грузчики не компетентные, как и вся укрвина.
  5. Furious Bambr Звание
    Furious Bambr
    0
    Сегодня, 14:46
    То есть, арестованные "Русланы" подарили хрюклам? Или на своём прилетели и наши подтянулись?
  6. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 15:22
    Какая то чушь. Какой смысл заряженный дрон располагать на видном месте ВОЗЛЕ самолета ??? Если бы реально хотели жахнуть - жахнули бы по самолёту. Версия "ждуна"?? Ну и какой смысл в "ждуне"?? Если бы был "ждун" он был бы В ЗАСАДЕ, а не на видном месте, как член на лбу😂😂😂🤦🤦🤦короче сами подкинули, сами нашли, сами себя похвалили.