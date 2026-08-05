Пресса США: в Вене прошли переговоры по Украине с участием «бывшего чиновника РФ»

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Пресса США: в Вене прошли переговоры по Украине с участием «бывшего чиновника РФ»

В то время как западные столицы сохраняют официальную дистанцию от любых контактов с Москвой, в дипломатических кулуарах зреют неформальные инициативы. Как утверждает американская пресса, в июле в Вене состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из Европы и России. Участники, включая экс-госсекретаря Германии Маркуса Эдерера, французского дипломата Пьера Вимона и бывшего советника премьер-министра Британии по нацбезопасности Тима Барроу, обсуждали возможные условия мирных переговоров по Украине. Со стороны России, по данным Bloomberg, якобы присутствовал бывший кремлёвский чиновник, личность которого не раскрывается.

Эти консультации проходят в рамках так называемой «дипломатии второго пути» - частных инициатив, которые не имеют официальных мандатов, но могут подготавливать почву для будущих переговоров. Европейские МИДы отмежевались от венского саммита, подчеркнув, что обсуждения не скоординированы с правительствами. Однако, по данным источников, Лондон и Париж были осведомлены о ходе встречи. Организатором выступил швейцарская группа так называемого гуманитарного диалога, которая подтвердил свою готовность поддерживать подобные инициативы для разрешения конфликтов.



Тем временем официальные каналы переговоров остаются полностью заблокированными. Конфликт перешагнул через 5,5-летие, и каждая из сторон не приемлет условий противника.

На этом фоне киевский режим пытается изменить ситуацию силовыми методами. 25 июня «президент» Владимир Зеленский утвердил так называемую «40-дневную операцию по оказанию влияния на государство-агрессора». Её целью было принуждение России к переговорам путём массированных ударов по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим центрам и складам на российской территории. Сегодня, 5 августа, отведённый срок истёк. Как признают даже в Киеве, 40 дней этой «операции» к желаемым для режима последствиям для России не привели. Более того, российские войска продолжают наступление, черноморские порты Украины оказались фактически заблокированными.

Вместо немедленных переговоров ряд европейских критиков призывают усилить военную помощь Киеву, чтобы изменить стратегические расчёты Кремля. Однако, как показывает венская встреча, даже в условиях полного дипломатического тупика поиск путей к миру продолжается - пусть и в тени официальной политики. Правда, ни Москва, ни Киев никаких комментариев по поводу этой «дипломатии 2-го круга» не дают.
17 комментариев
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  1. knn54 Звание
    knn54
    +9
    Сегодня, 14:29
    Олигархи (и ряд чиновников)требуют гарантий от Запада. Чем то напоминает сепаратные переговоры нацистов с представителями британской и американской разведок в апреле 1944 г.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:12
      knn54
      Сегодня, 14:29

      hi Нельзя исключать, что определённым кругам либерастно-олигархического клана Кремль дал карт-бланш в установлении неофициальных встреч и переговоров, чтобы продвигать свою повестку ныне здравствующих и обогащающихся на народном достоянии внутренних, ещё не уехавших насовсем олигархов.
  2. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +5
    Сегодня, 14:31
    Беглые русские перевëртыши в закулисье интриги плетут однако.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:33
    Брехня взятия с потолка ," вонючим сыром" блю - мберг.С каких это пор они " правдивый" источник информации.Блюмберг и правда понятия не совместимые .
  4. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +2
    Сегодня, 14:35
    Может хоть КНДР объявит войну Украине и применит ядерное оружие
    У Ким Чен ына его точно никто не украл!
  5. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 14:38
    Уж не Рома ли разворачивает бурную "миротворческую" деятельность?Он ведь в каждом "переговорном процессе" сват...
  6. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +3
    Сегодня, 14:43
    Опять продажные абрамовичи нарисовались. Кстати пишут что "граждане бандиты" (Г. Жеглов) перегнали свои яхты (приобретенные на честно заработанные) куда-то в район Греции что-ли. Наверное поближе к своей родине. Даже скорее родинам. У них их несколько. Поэтому не время раскачивать (яхту) лодку.
  7. Никита Че Звание
    Никита Че
    +2
    Сегодня, 14:45
    Ну вот представим, что я чиновник .Само собой мне плевать на людей,на страну,меня интересует только личное обагащение до 25го колена.В первую очередь я буду суетится для снятия персональных санкций с себя и со своей семьи.Разблокировке счетов и недвижимости.Естественно я буду вести любые переговоры с такими же подонками как и я.Вы думаете меня интересует отгрызок Донбасса?Ха-ха.Меня интересует везти дела с европейскими партнёрами а не якшаться со всяким нищим отребьем из стран 3го мира
  8. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 14:46
    Да норм. Может этого неизвестного даже самому Блумбергу! бывшего чиновника, для частных переговоров, наш разведчик на лыжах через границу какую отправлял. У разведчика защемило сердце – он увидел, что бывший чиновник совсем не умеет ходить на лыжах…
  9. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 14:53
    А что за чиновник? Бывший губернатор Чукотки? Или может бывший премьер-министр Касьянов? А может бывший глава Росмолодежи Якеменко?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 15:15
      Цитата: alexoff
      А что за чиновник? Бывший губернатор Чукотки?

      в начале недели надеждин свинтил во францию
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 15:22
        Ну он депутат, а не чиновник. Чиновник - это например Буцаев, свинтивший в США после заведения на него уголовного дела в мае
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:09
    Эти консультации проходят в рамках так называемой «дипломатии второго пути» - частных инициатив
  11. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:09
    Хорошо бы этому "бывшему" ледоруб подарить или шарфик - прохладно вечерами...
  12. Вайфу Звание
    Вайфу
    +1
    Сегодня, 15:14
    Часом не какой нибудь отброс типо Суркова или Козака?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 15:20
      Да, сик транзит глория мунди. Ну не про Козака, а вот Сурков, енто же цельный серый кардиган был!
    2. ALARI Звание
      ALARI
      0
      Сегодня, 15:27
      Вы говорите да не заговаривайтесь, как же они служили в очистке у САМОГО? сейчас ты никто а завтра ? крайний наш лучезарный как раз из таких.