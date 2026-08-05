В то время как западные столицы сохраняют официальную дистанцию от любых контактов с Москвой, в дипломатических кулуарах зреют неформальные инициативы. Как утверждает американская пресса, в июле в Вене состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из Европы и России. Участники, включая экс-госсекретаря Германии Маркуса Эдерера, французского дипломата Пьера Вимона и бывшего советника премьер-министра Британии по нацбезопасности Тима Барроу, обсуждали возможные условия мирных переговоров по Украине. Со стороны России, по данным Bloomberg, якобы присутствовал бывший кремлёвский чиновник, личность которого не раскрывается.Эти консультации проходят в рамках так называемой «дипломатии второго пути» - частных инициатив, которые не имеют официальных мандатов, но могут подготавливать почву для будущих переговоров. Европейские МИДы отмежевались от венского саммита, подчеркнув, что обсуждения не скоординированы с правительствами. Однако, по данным источников, Лондон и Париж были осведомлены о ходе встречи. Организатором выступил швейцарская группа так называемого гуманитарного диалога, которая подтвердил свою готовность поддерживать подобные инициативы для разрешения конфликтов.Тем временем официальные каналы переговоров остаются полностью заблокированными. Конфликт перешагнул через 5,5-летие, и каждая из сторон не приемлет условий противника.На этом фоне киевский режим пытается изменить ситуацию силовыми методами. 25 июня «президент» Владимир Зеленский утвердил так называемую «40-дневную операцию по оказанию влияния на государство-агрессора». Её целью было принуждение России к переговорам путём массированных ударов по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим центрам и складам на российской территории. Сегодня, 5 августа, отведённый срок истёк. Как признают даже в Киеве, 40 дней этой «операции» к желаемым для режима последствиям для России не привели. Более того, российские войска продолжают наступление, черноморские порты Украины оказались фактически заблокированными.Вместо немедленных переговоров ряд европейских критиков призывают усилить военную помощь Киеву, чтобы изменить стратегические расчёты Кремля. Однако, как показывает венская встреча, даже в условиях полного дипломатического тупика поиск путей к миру продолжается - пусть и в тени официальной политики. Правда, ни Москва, ни Киев никаких комментариев по поводу этой «дипломатии 2-го круга» не дают.

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