ФСБ задержала подозреваемого в поджоге военкомата под Калугой по заданию СБУ

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ФСБ задержала подозреваемого в поджоге военкомата под Калугой по заданию СБУ


В Калужской области сотрудники ФСБ задержали молодого человека, которого подозревают в том, что он собирался поджечь военкомат по заданию украинских спецслужб.

Задержанный – мужчина 2004 года рождения, гражданин России. Он сам нашёл через мессенджер представителя СБУ и переписывался с ним около года.

Сначала он за деньги рисовал на стенах домов надписи, дискредитирующие Россию. Потом куратор научил его делать зажигательную смесь и дал задание сжечь военкомат.

Фигурант признался, что уже собрал всё нужное для поджога и собирался это сделать, но его поймали сотрудники ФСБ до того, как он успел осуществить задуманное.

При обыске у него нашли канистры с горючей смесью и телефон с перепиской с куратором. Против него возбудили дело за подготовку теракта.

До этого ФСБ уже задерживала в Калужской области другого местного жителя – он готовил теракт на объекте транспорта по заданию СБУ. Тот был 1990 года рождения, его тоже завербовали через мессенджеры, он планировал взорвать важный стратегический объект и при задержании сопротивлялся.

В начале августа в Рязанской и Вологодской областях ФСБ задержала двух человек, которые работали на украинские спецслужбы. Один собирался перейти на сторону ВСУ, а другой помогал вербовщикам находить людей для терактов.

В июле в Крыму задержали жительницу Ялты – её заподозрили в причастности к убийству офицера Черноморского флота. По версии ФСБ, она сама вышла на СБУ и устроила тайник с деталями для взрывного устройства.

Все эти случаи говорят о том, что украинские спецслужбы по-прежнему активно пытаются вербовать россиян через интернет. Но ФСБ вовремя вычисляет и останавливает такие попытки.
17 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:39
    Мало того что СБУ засылало в Россию своих агентов пачками ,так ещё и россияне переходят на сторону СБУ .Идиоты - на что рассчитывают, если не пристрелят при задержании .Оставшаяся жизнь будет долгой и мучительной ,если сам в петлю не залезает.
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:11
      Идиоты - на что рассчитывают,...

      Если сами выходят на контакт с вражеской разведкой, значит не идиоты и смысл в своих действиях понимают прекрасно, поэтому свалить на то, что не понимал о том, что делал и что готовил в будущем, не получится и на длительный "отпуск" себе заработал осознано и по полной программе. yes
    2. Вайфу Звание
      Вайфу
      +1
      Сегодня, 15:17
      А может тут само государство несет ответственность?
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +3
    Сегодня, 14:39
    Больше всего настораживает, что сами выходят на украинских кураторов. fool
    1. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      -1
      Сегодня, 15:12
      [/quote]Больше всего настораживает, что сами выходят на украинских кураторов.

      Вот это и должно больше всего беспокоить,почему там нету этих переходов на нашу сторону,почему тут в России этих агентов море,и ФСБ зачастую промаргивает теракты исполненные ими
      Гендиректор «Уралдронзавода», где производятся беспилотники «Упырь», Владимир Ткачук, попал в реанимацию. Его состояние тяжёлое, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.Владимир Ткачук пострадал при взрыве автомобиля. Врачи борются за его жизнь, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство
      почему тут у нас проходной двор,и когда мы там будем убирать этих подонков,недавно ЗЕ анонсировал новую волну (Принуждению Россию к миру)
      Заслушал доклад о наших операциях противодействия российской агрессии. Хорошие результаты есть у Службы безопасности Украины, и сегодня я согласовал новые операции.[quote]
      что ждать нам,убийства генералов,ген директоров работающих на оборону,БПЛА бьют уже по Омску,чем мы ответим,вот вопрос
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 15:21
        Чем ответим, дружно проголосуем за " Единую Россию " ,у вас есть сомнения ? И так победим!!! fellow
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 14:39
    Откуда столько "власовцев" повыползало ?
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +4
      Сегодня, 14:47
      *Откуда столько "власовцев" повыползало ?*

      В государстве, где нет идеологической работы на протяжении 30+ лет, а есть неофициальная идеология *за деньги да*, это уже не вызывает удивления.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 14:56
      Цитата: carpenter
      Откуда столько "власовцев" повыползало ?

      Моя формула: 30% патриотов, 30% ждуны, 30% предатели ну и 10% переметнутся на сторону победителя. 20% ждунов, под давлением обстоятельств, могут переобуться и перейти на сторону патриотов + 10% метунов итого на стороне света соберётся порядка 60%. Но! 40% - открытые и тихие предатели.
    3. Вайфу Звание
      Вайфу
      +1
      Сегодня, 15:18
      Если власть 30 лет бесконечно обманывает народ, действует по принципу "своим все, а остальным закон", проводит политику этнозамещения и прочие прелести, то чему удивляться?
  4. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 14:46
    до того, как он успел осуществить задуманное.

    Надо было подождать и ликвидировать при попытке поджога. Не жаль, от слова совсем.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 14:49
    ФСБ задержала подозреваемого в поджоге военкомата под Калугой по заданию СБУ

    Задержание... Разбить ему коктейль об голову и сказать что мы пришли а тут так и було...
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 14:50
    Знаю одного человека, который в МФТИ преподавал, осенью 2022 года как герани полетели на Киев сказал что не может это терпеть и хочет делать подобное, но так как в тюрьму не хотел - сбежал в Киргизию где жаловался что жить не на что. А сколько таких "чудаков" осталось?
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 14:52
    Одноразовый диверсант...тупой и глупый...лет 20 ему надо бы на лесоповале поработать на благо Родины.
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:06
    Сегодня вон взорвали директора оборонного завода в Челябинске.
    Хватит толерантно лизать зад Западу.
    Война идёт, надо выходить из моратория по применению вышки. За терроризм в военное время - расстрел по ускоренной и упрощённой процедуре,как 16 октября 1941.
    Уверен, количество придурков,работающих на СВУ кратно сократится после первых приговоров.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 15:18
      Зачем расстрел..пулю на них тратить, ей на фронте применение найдётся. Их смерть должна быть позорной и мучительной. Вешать..причём оптом (по 6...шестёрки ведь)..и так чтобы сразу шею не ломали, а висели и дёргались, при этом следующая партия стояла тут же и всё видела..что с ними будет через неск минут.
  9. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 15:31
    По ТВ показывали - здоровенный парнища гвардейских статей. Жаль, что теряем еще одного потенциального солдата или работника. Ибо после 10-15 лет в заключении выйдет скорее всего подготовленный уголовник.
    Может таких как он, прихваченных на этапе подготовки, то есть до совершения преступления, отправлять на фронт в составе типа "штрафбатов".
    А чем лучше его те, кто ушел на СВО из мест заключения или избежав исполнения наказания после суда?