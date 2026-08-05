ФСБ задержала подозреваемого в поджоге военкомата под Калугой по заданию СБУ
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В Калужской области сотрудники ФСБ задержали молодого человека, которого подозревают в том, что он собирался поджечь военкомат по заданию украинских спецслужб.
Задержанный – мужчина 2004 года рождения, гражданин России. Он сам нашёл через мессенджер представителя СБУ и переписывался с ним около года.
Сначала он за деньги рисовал на стенах домов надписи, дискредитирующие Россию. Потом куратор научил его делать зажигательную смесь и дал задание сжечь военкомат.
Фигурант признался, что уже собрал всё нужное для поджога и собирался это сделать, но его поймали сотрудники ФСБ до того, как он успел осуществить задуманное.
При обыске у него нашли канистры с горючей смесью и телефон с перепиской с куратором. Против него возбудили дело за подготовку теракта.
До этого ФСБ уже задерживала в Калужской области другого местного жителя – он готовил теракт на объекте транспорта по заданию СБУ. Тот был 1990 года рождения, его тоже завербовали через мессенджеры, он планировал взорвать важный стратегический объект и при задержании сопротивлялся.
В начале августа в Рязанской и Вологодской областях ФСБ задержала двух человек, которые работали на украинские спецслужбы. Один собирался перейти на сторону ВСУ, а другой помогал вербовщикам находить людей для терактов.
В июле в Крыму задержали жительницу Ялты – её заподозрили в причастности к убийству офицера Черноморского флота. По версии ФСБ, она сама вышла на СБУ и устроила тайник с деталями для взрывного устройства.
Все эти случаи говорят о том, что украинские спецслужбы по-прежнему активно пытаются вербовать россиян через интернет. Но ФСБ вовремя вычисляет и останавливает такие попытки.
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